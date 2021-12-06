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Антитютюнові активісти просять парламент розібратися з нелегальними сигаретами Duty Free на українському ринку

Новини Цензор.НЕТ Економіка

Антитютюнові активісти просять парламент розібратися з нелегальними сигаретами Duty Free на українському ринку

Громадська організація "Життя" на початку грудня 2021 р. звернулася з офіційний листом до голови Верховної Ради України Руслана Стефанчука, де зокрема проінформувала про різке зростання частки нелегальних тютюнових виробів на українському ринку.

Копія листа є в редакції.

"За оцінками Київської школи економіки та VoxUkraine, у 2021 році в Україні зросла частка нелегальних сигарет. За даними інших досліджень, найчастіше нелегальна продукція виводиться із легальних українських фабрик для продажу у безмитній зоні, так званій "Duty Free", проте потрапляє на внутрішній нелегальний ринок",– йдеться у листі за підписом виконавчого директора ГО "Життя" Дмитра Купири.

На проблему продажу т.зв. "англомовних сигарет" з написами "For Duty Free Only", які нелегально продаються на внутрішньому ринку України, в Українському центрі контролю над тютюном, створеному ГО "Життя", звернули увагу ще кілька років тому.

Антитютюнові активісти неодноразово наводили десятки прикладів затримань, а також реклами продажу в Інтернеті нелегальних сигарет "For Duty Free Only".

Основними виробниками нелегальних сигарет Duty Free на ринку України є Львівська тютюнова фабрика та тютюнова фабрика в Жовтих Водах (Дніпропетровська обл.).

Співвласником Львівської тютюнової фабрики є депутат Львівської обласної ради Григорій Козловський (обраний від партії "Європейська солідарність"), тютюнову фабрику в Жовтих Водах пов’язують з екс-депутатом та одним зі спонсорів партії "Народний Фронт" Миколою Мартиненком.

"З огляду на суттєві податкові втрати внаслідок махінацій із використанням "Duty Free" (що є серйознішими, аніж економічна вигода від безмитної торгівлі тютюновими виробами) доцільною є ліквідація такої форми преференції у торгівлі тютюновими виробами", – заявив у листі до глави Верховної Ради України виконавчий директор ГО "Життя" Дмитро Купира.

Міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський нещодавно заявив про посилення боротьби з нелегальним ринком підакцизної продукції – у т.ч. нелегальних сигарет. Так, за наказом міністра, 1 листопада 2021 р. було розпочато операцію "Акциз". Мета операції – припинити нелегальну торгівлю без сплати податків на ринках пального, лікеро-горілчаних та тютюнових виробів.

"За один місяць операції "Акциз" перевірено понад 86 тис. об’єктів нелегального ринку алкоголю й тютюну, проведено 384 обшуки, відкрито 141 кримінальне провадження, вилучено понад 1 млн пачок тютюнових виробів" - такі дані опублікував у своєму Facebook голова МВС Денис Монастирський.
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Топ коментарі
+10
Вот я курю и не понимаю почему какие-то там "активисты" вмешиваются в мою жизнь, по какому праву и на каком основании? Кроме того я не считаю возможным платить по 100 грн за пачку сигарет только потому что властям очень хочется наполнить бюджет, чтобы потом распилить на всякие сомнительные проекты с безумными откатами типа "большой стройки", вот куда бы направить усилия активистов.
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06.12.2021 13:54
+4
Цікаво, а скільки заробляють ці активісти, на антитютюну? Та яка пенсія потрібна щоб пенс спокійно палив пачку цигарок, кожного дня?
А активисти не з "95"???
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06.12.2021 13:32
+3
Необходимо усилить ответственность за курение в общественных местах, на природе и козлов которые бросают бычки с балконов, и случаются пожары.
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06.12.2021 13:23
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Необходимо усилить ответственность за курение в общественных местах, на природе и козлов которые бросают бычки с балконов, и случаются пожары.
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06.12.2021 13:23 Відповісти
Та розібратися із цими активістами - по мордасам.Бажано ногами.
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06.12.2021 14:06 Відповісти
Какое отношение имеет табакокурение к претензиям "этих " активистов? Бычки с балконов , жалуешься, бросают? Так это от недостатка культуры. Ты радуйся, что на твой балкон гранчаки и презервативы не бросают . А то придется против секса и алкоголя что-то крякать
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06.12.2021 14:38 Відповісти
Буде попит - буде і пропозиція. Крнтрабас наше всьо.
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06.12.2021 13:28 Відповісти
во-во ....цим харчуеться така кількість іменованих контролюючих всіх різних ...., там сотні лямів зЄлені крутится - хто сам собі руки повідрубуе ...
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06.12.2021 13:45 Відповісти
Пока цены на сигареты в Украине были разумные, то и экспорт доход приносил. А теперь куда деньги идут ща контрабанду и Дьюти фри? То-то же
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06.12.2021 14:41 Відповісти
Цікаво, а скільки заробляють ці активісти, на антитютюну? Та яка пенсія потрібна щоб пенс спокійно палив пачку цигарок, кожного дня?
А активисти не з "95"???
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06.12.2021 13:32 Відповісти
В ненавистном СССР пачка нормальных сигарет с фильтром стоила 30коп. хороших 40-60.
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06.12.2021 13:47 Відповісти
А чом би тобі разом з СРСР і не здознути було?
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06.12.2021 13:55 Відповісти
А я за выход из СССР и не голосовал.
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06.12.2021 13:59 Відповісти
так можешь взяти паспорт срср і патрачить на нього, таких унікомов що досі в срср живуть - достатньо
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06.12.2021 14:51 Відповісти
А зачем на документы, даже не действительные, онанировать?
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06.12.2021 16:16 Відповісти
ну на вартість цигарок ти ж анануєш....
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06.12.2021 16:34 Відповісти
Кстати, как ты в Киеве очутился?
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06.12.2021 14:01 Відповісти
прийхав на навчання в 1994 і залишився тут. а ти як, срсрник?
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06.12.2021 14:51 Відповісти
Как положено, бабушка дедушка, папа мама, ну и 2 вуза. Телефон, телевизор в квартире с рождения, домработница то же.
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06.12.2021 16:13 Відповісти
і килим на стіні?
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06.12.2021 16:33 Відповісти
Не один и дача под Киевом.
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06.12.2021 17:46 Відповісти
вітаю, килим на стіні - це радянський рагулізм у всій красі і пофігу що твої пращури з Києва, рагулі вони і тебе рагулем виростили
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06.12.2021 18:02 Відповісти
Кстати, "прийхав на навчання" в ВУЗ построенный при СССР?
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06.12.2021 17:48 Відповісти
Баранчіку, а що, до срср нут голе поле було? Що, взагалі нічого? І чи не пращури це мої для мене і будували, нежалежно він того.ю де фактично ці пращури працювали??
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06.12.2021 18:00 Відповісти
Было, КПИ на пример, но судя по "Баранчіку", учился ты где-то попроще.
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06.12.2021 18:58 Відповісти
"на пример"? одразу видно хароше лучче савєцьке абразаваніє, млять
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06.12.2021 19:11 Відповісти
Насчет ВУЗа, я наверное погорячился.
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07.12.2021 05:23 Відповісти
Ну и живи где тебе пращуры набудувалы.
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06.12.2021 19:03 Відповісти
А, что не домой?
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06.12.2021 16:17 Відповісти
Когда-то и Украине мачка Мagna стоила 50 копеек и Astor 1.5 грн. Только тогда не было монополии
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06.12.2021 14:45 Відповісти
Вот я курю и не понимаю почему какие-то там "активисты" вмешиваются в мою жизнь, по какому праву и на каком основании? Кроме того я не считаю возможным платить по 100 грн за пачку сигарет только потому что властям очень хочется наполнить бюджет, чтобы потом распилить на всякие сомнительные проекты с безумными откатами типа "большой стройки", вот куда бы направить усилия активистов.
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06.12.2021 13:54 Відповісти
Камарады, бросайте курить. И ну их нафиг - и активистов, и фабрикантов, которые жиреют и ржут с вас, курильщиков, как с полезных идиотов.
Вставьте им палку в оппу своим активным некурением.
Стоит только немного перетерьпеть, и выиграть потом - деньги (не потраченные на курево) и здоровье (не запресованное табачными смолами).
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06.12.2021 13:57 Відповісти
Ну и логика у тебя! Вернее, нет ее.
Жрать - это нормально.
Трахаться - это нормально.

А вот всасывать в себя какого то лешего дым - это ненормально. Это болезнь. ЗАЧЕМ это делать? Свежий воздух не нравится. Подавай дымину?
Впрочем, алкоголь - тоже не хорошо. Если много. А вот курево - ВСЕГДА плохо.
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06.12.2021 18:53 Відповісти
Вообще то мне нас-рать на тебя. Если честно.
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07.12.2021 14:26 Відповісти
Ну кто ж вам виноват, что ві наполняете карманы аглоедов.
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07.12.2021 20:30 Відповісти
- Как проще всего бросить курить?

- Просто надо помнить, что каждая выкуренная сигарета - это минет, сделанный табачной фабрике!
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06.12.2021 18:45 Відповісти
О, у нас в ЖВ с этой табачкой целая эпопея. То маски-шоу, то демонстрации "не лищайте рабочих мест ", хотя больше половины налогов идет в тень, т.е. не платится, прлзарплаты в конверте, у многих 10 часовой рабочий день 7 дней подряд, перерыв, потом еще 7 дней в ночную , и ток потом неделя отдыха.
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06.12.2021 13:58 Відповісти
Опять сказки для лохов.
Себестоимость пачки - 25 грн, что бы что то заработать еще - 5грн, остальные -30 35 грн акциз.
Тоже самое и по алкоголю.

мельноцоборцы
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06.12.2021 14:03 Відповісти
Собівартість пачки 3-5 гривень. Решта податки та акцизи. Які потім йдуть на фільми про кохання геїв, льодоколи та на політ на Місяць.
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06.12.2021 14:10 Відповісти
100%
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06.12.2021 14:13 Відповісти
это ты как производитель фильмов заявляешь?
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06.12.2021 17:30 Відповісти
Курильщики потом занимают клиники с воспалением лёгких.
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06.12.2021 14:29 Відповісти
А мясоеды с заворотом кишок?
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06.12.2021 14:39 Відповісти
Это не активисты а работники табачных фабрик
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06.12.2021 15:17 Відповісти
Ще требе розібратись як у нас на підконтрольній Київу території можуть продавтися цигарки Донецької табачної фабрики яка під сєпарами
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06.12.2021 15:26 Відповісти
с качеством сигарет бы разобрались, да цены на сигареты снизили в бедной стране, борцуны дебилкуватые.......вас, динамистов ушастых, барыги за лошар галимых держат, лет30 как уже, гоняя левак из турецких отходов сделанный, как брендовые мальборо, винстон и пр., по ценам 70-100гр. за пачку говна этого, набитого "дровами" !!! и паленку под 150 за пол литра...вот по этим причинам Майдан таки может собраться и не заказной- проплаченный, а настоящий, со всеми вытекающими...
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06.12.2021 15:44 Відповісти
И казалось бы при чем тут например JTI...
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06.12.2021 16:14 Відповісти
Кто-нибудь видел в продаже ларька сигареты дьюти фри?
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06.12.2021 16:29 Відповісти
 
 