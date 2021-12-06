Антитютюнові активісти просять парламент розібратися з нелегальними сигаретами Duty Free на українському ринку

Громадська організація "Життя" на початку грудня 2021 р. звернулася з офіційний листом до голови Верховної Ради України Руслана Стефанчука, де зокрема проінформувала про різке зростання частки нелегальних тютюнових виробів на українському ринку.

Копія листа є в редакції.

"За оцінками Київської школи економіки та VoxUkraine, у 2021 році в Україні зросла частка нелегальних сигарет. За даними інших досліджень, найчастіше нелегальна продукція виводиться із легальних українських фабрик для продажу у безмитній зоні, так званій "Duty Free", проте потрапляє на внутрішній нелегальний ринок",– йдеться у листі за підписом виконавчого директора ГО "Життя" Дмитра Купири.

На проблему продажу т.зв. "англомовних сигарет" з написами "For Duty Free Only", які нелегально продаються на внутрішньому ринку України, в Українському центрі контролю над тютюном, створеному ГО "Життя", звернули увагу ще кілька років тому.

Антитютюнові активісти неодноразово наводили десятки прикладів затримань, а також реклами продажу в Інтернеті нелегальних сигарет "For Duty Free Only".

Основними виробниками нелегальних сигарет Duty Free на ринку України є Львівська тютюнова фабрика та тютюнова фабрика в Жовтих Водах (Дніпропетровська обл.).

Співвласником Львівської тютюнової фабрики є депутат Львівської обласної ради Григорій Козловський (обраний від партії "Європейська солідарність"), тютюнову фабрику в Жовтих Водах пов’язують з екс-депутатом та одним зі спонсорів партії "Народний Фронт" Миколою Мартиненком.

"З огляду на суттєві податкові втрати внаслідок махінацій із використанням "Duty Free" (що є серйознішими, аніж економічна вигода від безмитної торгівлі тютюновими виробами) доцільною є ліквідація такої форми преференції у торгівлі тютюновими виробами", – заявив у листі до глави Верховної Ради України виконавчий директор ГО "Життя" Дмитро Купира.

Міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський нещодавно заявив про посилення боротьби з нелегальним ринком підакцизної продукції – у т.ч. нелегальних сигарет. Так, за наказом міністра, 1 листопада 2021 р. було розпочато операцію "Акциз". Мета операції – припинити нелегальну торгівлю без сплати податків на ринках пального, лікеро-горілчаних та тютюнових виробів.

"За один місяць операції "Акциз" перевірено понад 86 тис. об’єктів нелегального ринку алкоголю й тютюну, проведено 384 обшуки, відкрито 141 кримінальне провадження, вилучено понад 1 млн пачок тютюнових виробів" - такі дані опублікував у своєму Facebook голова МВС Денис Монастирський.