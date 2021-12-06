Резніков про вступ України до НАТО: Це політичне рішення, і колись воно буде ухвалене

Україні не слід чекати на рішення від НАТО щодо вступу в Альянс. Потрібно досягти такого рівня взаємосумісності у різних сферах, щоб у НАТО виникало питання — чому Україна досі не в альянсі. Маємо робити ставку на інтеграцію де-факто, беручи усе найкраще, через розширення спільних проєктів, через конкретні дії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про міністр оборони Олексій Резніков повідомив у інтерв'ю ArmyInform.

"Протягом цього року я у статусі віцепрем’єра кілька разів спілкувався з керівництвом НАТО. У мене є чітке розуміння, що вступ України до НАТО — це політичне рішення на основі консенсусу 30 країн. І колись це рішення буде ухвалене. Мій колега Дмитро Кулеба нещодавно сказав, що 3 країни наразі не готові. Але поки рішення формується, не слід чекати", - сказав міністр.

Він навів приклад Швеції, яка не є членом НАТО. Однак, на думку Резнікова, якщо держава передумає і вирішить приєднатись до Альянсу, питання буде швидко вирішене: "Навіть якщо там будуть якісь формальні невідповідності якимось стандартам. Просто НАТО - це не тільки військовий блок. У Річній національній програмі значну частину присвячено економіці, правосуддю, демократії".

Також, Резніков зазначив, що у деяких європейських столицях досі дивляться на стосунки з Україною через призму Москви.

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"Нам потрібно досягти такого рівня взаємосумісності у різних сферах, щоб у них самих виникало питання — чому Україна досі не в НАТО? Адже наші партнери знають, що ми не тільки готові вчитися, але й можемо багато чому навчити. Наша армія має унікальний досвід. У сфері інформаційного протиборства, кібероборони ми теж багато чого знаємо і вміємо.

Щоб рух у цьому напрямку пришвидшити, треба змінити підхід. Треба усвідомити, що натівські стандарти — це не питання міжнародної співпраці, це питання нашого внутрішнього самовдосконалення та розвитку. Нам самим це потрібно і вигідно", - додав міністр.