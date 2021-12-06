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Резніков про вступ України до НАТО: Це політичне рішення, і колись воно буде ухвалене

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Резніков про вступ України до НАТО: Це політичне рішення, і колись воно буде ухвалене

Україні не слід чекати на рішення від НАТО щодо вступу в Альянс. Потрібно досягти такого рівня взаємосумісності у різних сферах, щоб у НАТО виникало питання — чому Україна досі не в альянсі. Маємо робити ставку на інтеграцію де-факто, беручи усе найкраще, через розширення спільних проєктів, через конкретні дії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про міністр оборони Олексій Резніков повідомив у інтерв'ю ArmyInform.

"Протягом цього року я у статусі віцепрем’єра кілька разів спілкувався з керівництвом НАТО. У мене є чітке розуміння, що вступ України до НАТО — це політичне рішення на основі консенсусу 30 країн. І колись це рішення буде ухвалене. Мій колега Дмитро Кулеба нещодавно сказав, що 3 країни наразі не готові. Але поки рішення формується, не слід чекати", - сказав міністр.

Він навів приклад Швеції, яка не є членом НАТО. Однак, на думку Резнікова, якщо держава передумає і вирішить приєднатись до Альянсу, питання буде швидко вирішене: "Навіть якщо там будуть якісь формальні невідповідності якимось стандартам. Просто НАТО - це не тільки військовий блок. У Річній національній програмі значну частину присвячено економіці, правосуддю, демократії".

Також, Резніков зазначив, що у деяких європейських столицях досі дивляться на стосунки з Україною через призму Москви.

Читайте на "Цензор.НЕТ": НАТО відкрило Україні лише вікна для співпраці, а двері для приєднання поки що зачинені, - Кулеба

"Нам потрібно досягти такого рівня взаємосумісності у різних сферах, щоб у них самих виникало питання — чому Україна досі не в НАТО? Адже наші партнери знають, що ми не тільки готові вчитися, але й можемо багато чому навчити. Наша армія має унікальний досвід. У сфері інформаційного протиборства, кібероборони ми теж багато чого знаємо і вміємо.

Щоб рух у цьому напрямку пришвидшити, треба змінити підхід. Треба усвідомити, що натівські стандарти — це не питання міжнародної співпраці, це питання нашого внутрішнього самовдосконалення та розвитку. Нам самим це потрібно і вигідно", - додав міністр.
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Топ коментарі
+2
щоб у НАТО виникало питання - чому Україна досі не в альянсі. / Снова верещит птица-говорун зоопарка Коломойского. Вместо того чтобы доложить украинцам что он сделал по исправлению этих безобразий : Минобороны разрешило кормить военных просроченной едой. 20.04.21 Завтрак и ужин 54-й ОМБр - это хряпа, которой кормят свиней. 26.06.21
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06.12.2021 13:49
+1
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06.12.2021 13:45
+1
Путь совка к цивилизованному государству лежит через судебную реформу.
Когда украинцы будут доверять украинским судам - тогда и иностранные инвесторы будут доверять стране Украина.
Когда инвесторы будут фундаментально заинтересованы в стране Украина, тогда появится потребность в долгосрочной защите их капитала от внешних угроз в виде зонтика НАТО.
Внутреннюю безопасность должны гарантировать украинские законы, суды и правоохранители, а внешнюю безопасность украинская армия и блок НАТО
Это элементарные вещи. Не надо стучаться в двери блока, пока страна по факту ещё совок.
А совок это - выборочное правосудие, гонения на журналистов, отсутствие доверия народа к судам, отсутствие или имитация властью судебной реформы.
Совок - это отмазывание одних и преследование других.
Совок это когда критерием потужной людини есть не ум и не профессионализм, а умение вылизывать пятую точку.
В принципе совершить переход от совка к цивилизованному государству несложно. Несложно для умного, волевого и морального человека.
Для алчных моральных уродов эта задача непосильная.
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06.12.2021 13:54
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Це Український сайт, російські пропагандиські віршики можеш постити на лента.ру.
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06.12.2021 13:27 Відповісти
Зеленский, Ермак, Арахамия, Тищенко - с ними в НАТО??
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06.12.2021 13:28 Відповісти
Мало, демченко татаров.................................................................................................................................................................
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06.12.2021 13:31 Відповісти
Пока у Украиньі нет "ядерного зонтика" НАТО , следует самим создать ракетное оружие неядерного сдерживания . А там сразу и агрессия РФ пойдет на спад , и в НАТО пригласят .
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06.12.2021 13:37 Відповісти
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06.12.2021 13:45 Відповісти
щоб у НАТО виникало питання - чому Україна досі не в альянсі. / Снова верещит птица-говорун зоопарка Коломойского. Вместо того чтобы доложить украинцам что он сделал по исправлению этих безобразий : Минобороны разрешило кормить военных просроченной едой. 20.04.21 Завтрак и ужин 54-й ОМБр - это хряпа, которой кормят свиней. 26.06.21
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06.12.2021 13:49 Відповісти
Путь совка к цивилизованному государству лежит через судебную реформу.
Когда украинцы будут доверять украинским судам - тогда и иностранные инвесторы будут доверять стране Украина.
Когда инвесторы будут фундаментально заинтересованы в стране Украина, тогда появится потребность в долгосрочной защите их капитала от внешних угроз в виде зонтика НАТО.
Внутреннюю безопасность должны гарантировать украинские законы, суды и правоохранители, а внешнюю безопасность украинская армия и блок НАТО
Это элементарные вещи. Не надо стучаться в двери блока, пока страна по факту ещё совок.
А совок это - выборочное правосудие, гонения на журналистов, отсутствие доверия народа к судам, отсутствие или имитация властью судебной реформы.
Совок - это отмазывание одних и преследование других.
Совок это когда критерием потужной людини есть не ум и не профессионализм, а умение вылизывать пятую точку.
В принципе совершить переход от совка к цивилизованному государству несложно. Несложно для умного, волевого и морального человека.
Для алчных моральных уродов эта задача непосильная.
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06.12.2021 13:54 Відповісти
При власти зелёных это не осуществимо. Динамики роста экономики никогда не достичь.При них осуществляется и будет осуществляться типичный совковый подход в гораздо худшем исполнении.Без авторитарного управления страной слугам не обойтись. А это неизбежный путь к банкротству.
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06.12.2021 14:01 Відповісти
"колись в НАТО" від так "званого західного світу і нинішньої "зеленої влади України" означає для рашиста- продовжуй окупацію України сьогодні,допоки не наступило "колись" ,при якому він цього вже не зможе зробити.
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06.12.2021 14:27 Відповісти
 
 