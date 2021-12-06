"Зеленський веде себе, як Кучма під час першого терміну - реставрує систему, проти якої виступали обидва Майдани", - історик Грицак
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Володимир Зеленський на посаді президента України поводиться як Леонід Кучма під час своєї першої каденції.
Про це український історик, професор Ярослав Грицак заявив в інтерв'ю виданню LB.ua, інформує Цензор.НЕТ.
Прихід до влади Зеленського та його команди Грицак називає "молодіжною революцією". Після їхньої перемоги, як зазначає історик, у Верховній Раді України майже вдвічі зменшився вік депутатів.
Водночас він переконаний - перемога команди Зеленського була фальстартом.
"Я говорю, що це фальстарт. Тому що вона не привела до ключових змін, і вже зараз Зеленський веде себе, як Кучма під час першого терміну - тобто, реставрує систему, проти якої виступали перший і другий Майдани", - наголосив Грицак.
Водночас, вибір українців на президентських виборах 2019 історик характеризує як "запит на зміни".
"Це неможливо списати на якісь похибки. Це результат запиту на зміни. Думаю, без Майдану не було б Зеленського. Зрештою, як і Порошенка. Усе просто: Майдан пробудив надії на зміни. Часто завищені, часом невиправдані, але ці надії не зникли. Те, що я бачу з опитувань, розмов із колегами, – в українському суспільстві не зникає запит на зміни, на відміну від російського", – зазначає історик.
Проте зараз, на думку Грицака, прагнення українського суспільства до змін влада реалізує в популістській формі.
Будь ласка, зачекайте...
Але скоро появляться.
ЗІ: того, що вище - типовим зебілом вважати не можна: він - "противсіх"
я гражданин Украины
Vad Gross 16efe2c7
Александр Ивашин 054948b9
маршрутка...всі обговорюють останній брифінг преЗЕдента...
і раптом голосно так:
- зупиніть дебіла...
- ой...можна падумать при вашем Порошенко была лучче...
- водію! будь ласка зупиніть де Billa
6 декабря, 2021
а
Видеоряд для расследования журналиста «Украинской правды» Михаила Ткача, посвященного празднованию дня рождения Савика Шустера в Вильнюсе 22 ноября, предоставила Служба безопасности Украины. Об этом написал журналист Дмитрий Джангиров.
«После сюжета про Гуту Томашу Фиале серьезно влетело. По нашим источникам, его набирали с Банковой и объяснили, что он не прав, а те, кто не прав, ни на какие «правильные» контракты для «правильных пацанов» в Украине рассчитывать не могут. В качестве компромисса, было решено, что Томаш сдает своего штатного «правдоруба-расследователя» в аренду для подготовки нескольких «правильных» сюжетов», - объяснил Джангиров.
Так, для первого сюжета Михаилу Ткачу и оператору Ярославу Бондаренко предоставили информацию, когда и где в Борисполе и Вильнюсе можно заснять гостей дня рождения Шустера - экс-главу МВД Арсена Авакова, бывшего премьер-министра Владимира Гройсмана, олигарха Рината Ахметова. Логистические расходы Ткача и Бондаренко оплачивала со своей карты советница главы СБУ Ивана Баканова Алена Семыкина.
Данный сюжет УП должен был выйти накануне пресс-марафона президента Владимира Зеленского, однако журналисты не справились с задачей, рассказал Джангиров.
«По словам «нашего» человека, затесавшегося в ряды «правильных», оператор Бондаренко банально проспал момент вылета Авакова, Гройсмана и Ахметова из Борисполя. А то, что снял его оператор в Вильнюсе - в рамках подготовки сюжета - не подошло из-за брака», - отметил он.
Таким образом, к моменту публикации расследования у Ткача и Бондаренко не было ни одного кадра с дня рождения Шустера. Также им не удалось зафиксировать участие Ахметова в мероприятии, а также встречу олигарха с братом мэра Киева Виталия Кличко Владимиром. Поэтому СБУ пришлось предоставить Ткачу и Бондаренко оперативную съемку, которую делали штатные сотрудники на мобильные телефоны и видеорегистраторы служебных автомобилей.
«Но это не единственный сюжет, который должен выпустить Миша. До Нового года редакции «Украинской правды» через Томаша Фиалу выпала высокая честь «сливного бачка» еще по двум сюжетам про бизнес Рината Ахметова. По нашей информации у Миши Ткача уже имеются гигабайты других (или, точнее - взятых от «других») фото и видео с Ахметовым, Аваковым, Яценюком и Разумковым, которые он получил из СБУ», - добавил Джангиров.
Не дивлячись на вік, зараз у владі совки у своєму калірованій версії.
Морозиво пломбір по 19 коп. і ковбаса по 2.20 - це їх сутність, хоч вони того і не бачили.
за популистов голосуют те, кто нефига сам заработать не в состоянии.
все никак в голове не дойдет, что имитацию работы платят имитацию зарплаты.
Запит виконано
73% дебілів не подобались сотні законів, які приймались для наближення до цивілізованого світу, асоціація, безвіз, томос, армія. Їм захотілось романтики 90-х, отримають скоро.
Зараз вони якраз в процесі усвідомлення того, що отримали.
Той хоч думав своєю головою і рішення сам приймав.
А це опудало - з тирсою в голові і невідомо хто там йому шо шепче.
Нагадаю, він - ректор католицького університету при УГКЦ
─ Абсолютно. Колись ще за Порошенка я писав, що Україні потрібен третій Майдан, але третій Майдан біля виборчої урни. І я вважаю, що в 2019 році сталася електоральна революція.
А Україні потрібні еволюційні зміни. Швидкі, але еволюційні.
Странньіе єти профессора , знают , что бьіло в Украине 1000 лет назад , но понятия не имеют , как жила страна всего лишь 30 лет назад . Или знают все , но лукавят ?
Выбрали Зеленского Украинцы , и мне ваша грызня не нужна пан Бутусов!!!! и Савик !
Один умнее другого!!!! Байден скажет предатель Зеленский - тогда буду думать!!!
Городов, в которых было несколько десятков детских банд, именовавших себя БМВ или квартал номер такой то.
Это были бегуны, пупсы, мультики и тд.
Детские банды дрались насмерть. Убитых детей сотни. Могли забить до сметри, если был неправмльно одет.
Совок и криминал - в этой атмосфере рос Зе.
А зелебоба просто ведет себя как дипил )))
https://www.youtube.com/watch?v=IXdeEEFiTW0&ab_channel=%D0%A1%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%8F%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BB95Online.
Актуально сейчас и точно все описывает.