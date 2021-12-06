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Новини Політика України
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Грицак Ярослав (16) Зеленський (17456)

"Зеленський веде себе, як Кучма під час першого терміну - реставрує систему, проти якої виступали обидва Майдани", - історик Грицак

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Володимир Зеленський на посаді президента України поводиться як Леонід Кучма під час своєї першої каденції.

Про це український історик, професор Ярослав Грицак заявив в інтерв'ю виданню LB.ua, інформує Цензор.НЕТ.

Прихід до влади Зеленського та його команди Грицак називає "молодіжною революцією". Після їхньої перемоги, як зазначає історик, у Верховній Раді України майже вдвічі зменшився вік депутатів.

Водночас він переконаний - перемога команди Зеленського була фальстартом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На час виступу Зеленського перекривали квартали навколо Ради: саме так виглядає страх ганебного президента перед народом, - агент НАБУ Шевченко. ФОТОрепортаж

"Я говорю, що це фальстарт. Тому що вона не привела до ключових змін, і вже зараз Зеленський веде себе, як Кучма під час першого терміну - тобто, реставрує систему, проти якої виступали перший і другий Майдани", - наголосив Грицак.

Водночас, вибір українців на президентських виборах 2019 історик характеризує як "запит на зміни".

"Це неможливо списати на якісь похибки. Це результат запиту на зміни. Думаю, без Майдану не було б Зеленського. Зрештою, як і Порошенка. Усе просто: Майдан пробудив надії на зміни. Часто завищені, часом невиправдані, але ці надії не зникли. Те, що я бачу з опитувань, розмов із колегами, – в українському суспільстві не зникає запит на зміни, на відміну від російського", – зазначає історик.

Також читайте: 58,2% українців не підтримують балотування Зеленського на другий термін, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА



Проте зараз, на думку Грицака, прагнення українського суспільства до змін влада реалізує в популістській формі.
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Топ коментарі
+21
Це був не фальстарт, а забіг у протилежному напрямку.
Не дивлячись на вік, зараз у владі совки у своєму калірованій версії.
Морозиво пломбір по 19 коп. і ковбаса по 2.20 - це їх сутність, хоч вони того і не бачили.
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06.12.2021 13:50
+15
Тільки дебіли досі кричать - а что, прі вашєм Парашєнко лучше било?....
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06.12.2021 13:47
+14
Зелена пліснява наполеглево та послідовно втілює в життя кремлівський сценарій розвитку України ,сценарій повернення України в "родную говєнь" Московію !!!))
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06.12.2021 13:51
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Точне визначення. Немає заперечень Схвалюю.
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06.12.2021 13:46 Відповісти
Тільки дебіли досі кричать - а что, прі вашєм Парашєнко лучше било?....
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06.12.2021 13:47 Відповісти
поки що не кричать (маю на увазі тут, на гілці)
Але скоро появляться.
ЗІ: того, що вище - типовим зебілом вважати не можна: він - "противсіх"
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06.12.2021 13:51 Відповісти
Та я вкурсі. Під терміном "дебіли" я маю на увазі і противсіхів теж.
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06.12.2021 13:55 Відповісти
Шанувальники Голобородька злягалися з адептами "Лишьби не Порошенко" і отримали зелену плісняву !!!)))
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06.12.2021 14:02 Відповісти
вже появились:
я гражданин Украины
Vad Gross 16efe2c7
Александр Ивашин 054948b9
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06.12.2021 14:10 Відповісти
***
маршрутка...всі обговорюють останній брифінг преЗЕдента...
і раптом голосно так:
- зупиніть дебіла...
- ой...можна падумать при вашем Порошенко была лучче...
- водію! будь ласка зупиніть де Billa
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06.12.2021 14:06 Відповісти
де вілла чи де вила?
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06.12.2021 14:45 Відповісти
Только дебилы и хотят этого вашего Порошенко опять сделать президентом
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06.12.2021 14:15 Відповісти
Нормальним людям не треба пояснювати рівень дебілізму серед виборців Порошенко і Зеленського.
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06.12.2021 14:28 Відповісти
Абсолютно однаковий.
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06.12.2021 15:12 Відповісти
Так ты как раз ненормальный
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22.12.2021 22:14 Відповісти
Дебилов всегда много, целых 73%
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06.12.2021 14:29 Відповісти
Ты сам дебил как и вся ваша секта 25%
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22.12.2021 22:13 Відповісти
СБУ «слила» сайту Фиалы видео с дня рождения Шустера

6 декабря, 2021
а

Видеоряд для расследования журналиста «Украинской правды» Михаила Ткача, посвященного празднованию дня рождения Савика Шустера в Вильнюсе 22 ноября, предоставила Служба безопасности Украины. Об этом написал журналист Дмитрий Джангиров.

«После сюжета про Гуту Томашу Фиале серьезно влетело. По нашим источникам, его набирали с Банковой и объяснили, что он не прав, а те, кто не прав, ни на какие «правильные» контракты для «правильных пацанов» в Украине рассчитывать не могут. В качестве компромисса, было решено, что Томаш сдает своего штатного «правдоруба-расследователя» в аренду для подготовки нескольких «правильных» сюжетов», - объяснил Джангиров.

Так, для первого сюжета Михаилу Ткачу и оператору Ярославу Бондаренко предоставили информацию, когда и где в Борисполе и Вильнюсе можно заснять гостей дня рождения Шустера - экс-главу МВД Арсена Авакова, бывшего премьер-министра Владимира Гройсмана, олигарха Рината Ахметова. Логистические расходы Ткача и Бондаренко оплачивала со своей карты советница главы СБУ Ивана Баканова Алена Семыкина.

Данный сюжет УП должен был выйти накануне пресс-марафона президента Владимира Зеленского, однако журналисты не справились с задачей, рассказал Джангиров.

«По словам «нашего» человека, затесавшегося в ряды «правильных», оператор Бондаренко банально проспал момент вылета Авакова, Гройсмана и Ахметова из Борисполя. А то, что снял его оператор в Вильнюсе - в рамках подготовки сюжета - не подошло из-за брака», - отметил он.

Таким образом, к моменту публикации расследования у Ткача и Бондаренко не было ни одного кадра с дня рождения Шустера. Также им не удалось зафиксировать участие Ахметова в мероприятии, а также встречу олигарха с братом мэра Киева Виталия Кличко Владимиром. Поэтому СБУ пришлось предоставить Ткачу и Бондаренко оперативную съемку, которую делали штатные сотрудники на мобильные телефоны и видеорегистраторы служебных автомобилей.

«Но это не единственный сюжет, который должен выпустить Миша. До Нового года редакции «Украинской правды» через Томаша Фиалу выпала высокая честь «сливного бачка» еще по двум сюжетам про бизнес Рината Ахметова. По нашей информации у Миши Ткача уже имеются гигабайты других (или, точнее - взятых от «других») фото и видео с Ахметовым, Аваковым, Яценюком и Разумковым, которые он получил из СБУ», - добавил Джангиров.
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06.12.2021 14:27 Відповісти
Міша Ткач - це "Бігус-2".
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06.12.2021 17:05 Відповісти
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06.12.2021 13:50 Відповісти
все вірнго - але система яка паразитуе та контролюе майже всі монополії - та ресурси ( владні адміністративні та ФІНАНСОВІ) не може собі дозволити все це втратити .... паразити стійкі до всякого роду "вакцин" під гаслами " Майдани"....
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06.12.2021 13:50 Відповісти
Це був не фальстарт, а забіг у протилежному напрямку.
Не дивлячись на вік, зараз у владі совки у своєму калірованій версії.
Морозиво пломбір по 19 коп. і ковбаса по 2.20 - це їх сутність, хоч вони того і не бачили.
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06.12.2021 13:50 Відповісти
та якраз навпаки - ******* молоді які грамотні та активні якраз і не хотять того всього якого вони вже практично не знали ...- а бачачи світ своїми очима і в тому числі і за кордоном ..., вони вже просто не вірять отим всім байкарям нашого гнійника -політикуму які зюагачуючись паразитують .... але сталось як завжди ...- пЄйсхаті дяді мають інні плани паразитування....
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06.12.2021 13:56 Відповісти
А кто выбирал этих дядей? Если за Шута олигархата по социологии голосовала в основном молодежь. Как-же грамотные и активные?
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06.12.2021 14:01 Відповісти
лучше бы посчитали социологию в разрезе доходов. кто за кого голосовал.
за популистов голосуют те, кто нефига сам заработать не в состоянии.
все никак в голове не дойдет, что имитацию работы платят имитацию зарплаты.
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06.12.2021 14:03 Відповісти
Я об этом и говорю. Голосовала зеленая поросль, которые не знают как свести дебет с кредитом. И люмпен, которому всегда все что-то должны.
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06.12.2021 14:14 Відповісти
Ніякі вони не молоді. Сутність їхня - з ХХ сторіччя. Вони не *******. Вони душою совки.
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06.12.2021 14:01 Відповісти
работать просто не хотят. хотят халявы.
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06.12.2021 14:04 Відповісти
"вибір українців на президентських виборах 2019 історик характеризує як "запит на зміни"
Запит виконано
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06.12.2021 13:51 Відповісти
Запит ***...
73% дебілів не подобались сотні законів, які приймались для наближення до цивілізованого світу, асоціація, безвіз, томос, армія. Їм захотілось романтики 90-х, отримають скоро.
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06.12.2021 14:02 Відповісти
вже отримали.
Зараз вони якраз в процесі усвідомлення того, що отримали.
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06.12.2021 14:06 Відповісти
Романтика 90-х і совка ще не настала. Вони тільки вийшли на цю дорогу і йдуть твердим кроком. Та молодь, що голосувала за тих "голубих", чи цих "зелених" думають, що буде так, як при Порошенко, але крім свободи і вільного вибор, будуть давати і халяву. Цим дурням з великими вухами і розкатаними губами потрібно подивитися на Крим, на донбас, на абхазію. Свободи нуй, халяви нуй, а від армії не відкосиш, нікуди не втечеш, будеш воювати чи пахати на недоімперію.
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06.12.2021 15:09 Відповісти
Зелена пліснява наполеглево та послідовно втілює в життя кремлівський сценарій розвитку України ,сценарій повернення України в "родную говєнь" Московію !!!))
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06.12.2021 13:51 Відповісти
Надежды бабушек питают... на то, что они станут восемнадцатилетними. Только вот не станут. И зеленая свинья не станет человеком: эволюцией предопределено свинье быть свиньей. Вот это опугало свиньей и есть. И все надежды на то, что выбрав зеленского, все изменится к лучшему сродни надеждам дурных бабок вновь омолодиться. Не получится, поскольку это противоречит самой природе и эволюции.
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06.12.2021 13:53 Відповісти
собаки гавкают а караван идет...
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06.12.2021 13:56 Відповісти
Питання в якому напрямку ???))))
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06.12.2021 13:58 Відповісти
В ж@пу.
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06.12.2021 14:02 Відповісти
Як Кучма ще нічого, але Кучму проїхали, зараз наближаємося до станції Янукович.
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06.12.2021 13:59 Відповісти
до Януковича блазню срать і срать єщьо.
Той хоч думав своєю головою і рішення сам приймав.
А це опудало - з тирсою в голові і невідомо хто там йому шо шепче.
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06.12.2021 14:03 Відповісти
не сплутав ні з ким Ярослава Грицака?
Нагадаю, він - ректор католицького університету при УГКЦ
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06.12.2021 14:13 Відповісти
─ Як ви уявляєте собі третій Майдан? І чи можемо ми вважати революцією те, що відбулося на президентських виборах 2019 року?

Абсолютно. Колись ще за Порошенка я писав, що Україні потрібен третій Майдан, але третій Майдан біля виборчої урни. І я вважаю, що в 2019 році сталася електоральна революція.
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06.12.2021 17:04 Відповісти
революції всякі бувають. Переворот в 1917-му також революцією назвали.
А Україні потрібні еволюційні зміни. Швидкі, але еволюційні.
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06.12.2021 21:03 Відповісти
Можно ссылку? Иначе ...
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06.12.2021 16:12 Відповісти
https://www.pravda.com.ua/articles/2020/12/8/7276189/
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06.12.2021 16:58 Відповісти
і навіть за твоєю ссиллю: "Ярослав Грицак розповів "Українській правді", чому електоральна революція Зеленського нагадує йому захоплення літака хакерами". Так що він не захоплюється цим...
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06.12.2021 21:05 Відповісти
Зе-Ермак маструбируют Систему кучмы!
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06.12.2021 14:01 Відповісти
Зеленский ведёт себя как кукла,надетая анусом на руку бени.
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06.12.2021 14:02 Відповісти
Думаю, что если бы некий Сашка, ориентировочно в мае 1977 года, воспользовался средствами контрацепции, а именно кондомом, то не было бы и некоего Владимира Александровича сегодня. Но в далёком 1977 году, Сашка пренебрёг этим изделием советской промышленности, и теперь мы имеет то, что имеет нас.
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06.12.2021 14:03 Відповісти
В 1977 р. ця річ мала назву-вироб№2 !!!!))))
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06.12.2021 14:07 Відповісти
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06.12.2021 14:23 Відповісти
- шо? Саша не слушай их... это не про тебя... это про другого Сашу )))

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06.12.2021 14:12 Відповісти
А еліта таільки для констатацій дій неадеквата, віддавшого владу кроту? Тобто, якщо на "трон посадив" ВПЕРШЕ обраний наркоман свого діллера, усе ок? Й зробити нічго не можлво?
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06.12.2021 14:04 Відповісти
Грицак так и не понял , чем занимался Кучма во время первой каденции ? Странно , профессор-историк должен бьі знать , как бьіла провалена "большая" приватизация , как появились олигархи и как сам Кучма стал долларовьім мультимиллионером , обокрав державу.
Странньіе єти профессора , знают , что бьіло в Украине 1000 лет назад , но понятия не имеют , как жила страна всего лишь 30 лет назад . Или знают все , но лукавят ?
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06.12.2021 14:06 Відповісти
Грицак об этом знает, но зебилы не знают, что их мессия делает тоже самое
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06.12.2021 14:23 Відповісти
Так ты ж сам голосовал за Зеленского.
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06.12.2021 14:39 Відповісти
Границу держим , ЕС -деньги дает, В НАТО идем!!!! И пошли все на х...й!!! Умники!!!!
Выбрали Зеленского Украинцы , и мне ваша грызня не нужна пан Бутусов!!!! и Савик !
Один умнее другого!!!! Байден скажет предатель Зеленский - тогда буду думать!!!
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06.12.2021 14:23 Відповісти
У нього всі виконавці Овоща. Правда частина всього молоді регіонали, чи охорона регіоналів, але всі з одного кубла. Тільки перед виборами трішечки перефарбувалися у зелений колір.
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06.12.2021 14:35 Відповісти
Зе вырос в Кривом Роге. Одном из самых криминальных городов.
Городов, в которых было несколько десятков детских банд, именовавших себя БМВ или квартал номер такой то.
Это были бегуны, пупсы, мультики и тд.
Детские банды дрались насмерть. Убитых детей сотни. Могли забить до сметри, если был неправмльно одет.
Совок и криминал - в этой атмосфере рос Зе.
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06.12.2021 15:15 Відповісти
Зеленский не Кучма. Кучма хоть и намутил олигархов, но сделал хоть какую то конституцию, принял свою украинскую валюту и полностью послал рашку наюх, подчеркнув книгой "Украина не Россия". До этого и страны то не было. И был поумнее.

А зелебоба просто ведет себя как дипил )))
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06.12.2021 15:21 Відповісти
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06.12.2021 15:28 Відповісти
"Леня, какой ты цар?!!! Ты поц. Ты покушал?". Как в воду глядели, когда снимали этот шедевЕр. По царя и его команду.
https://www.youtube.com/watch?v=IXdeEEFiTW0&ab_channel=%D0%A1%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%8F%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BB95Online.
Актуально сейчас и точно все описывает.
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06.12.2021 15:39 Відповісти
 
 