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Новини Політика України
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суд (8046) звільнення (1511) ДБР (2567) Бабіков (76) Сухачов (55)

В.о. директора ДБР Сухачов перебуває у стані реального конфлікту інтересів. ДОКУМЕНТ

Новини Цензор.НЕТ Політика України

В.о. директора ДБР Сухачов перебуває у стані реального конфлікту інтересів. ДОКУМЕНТ

У виконуючого обов'язки директора Держбюро розслідувань Олексія Сухачова існує реальний конфлікт інтересів.

Як інформує Цензор.НЕТ, це випливає із матеріалів провадження (№42020000000002126), відкритого за заявою колишнього заступника голови ДБР Олександра Бабікова.

Зазначається, що з 5 листопада 2020 року проводилося розслідування у кримінальному провадженні, розпочатому за заявою колишнього заступника голови ДБР Олександра Бабікова за фактом вчинення в.о. голови ДБР Олексієм Сухачовим низки кримінальних правопорушень, а саме: незаконного звільнення, грубого порушення трудового законодавства, а також перевищення службових повноважень та службового підроблення.

Також у 2020 році своїм наказом Сухачов О.О. підпорядкував безпосередньо собі Головне слідче управління, та за повноваженнями Директора безпосередньо йому підпорядковуються територіальні управління, контроль за діяльністю яких здійснюється також через ГСУ.

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Таким чином, йдеться в матеріалах, у Сухачова виникла суперечність між приватним інтересом та службовими повноваженнями, що впливає на неупередженість прийняття рішень.

Зазначається, що Сухачов перебуває у стані реального конфлікту інтересів і такий конфлікт має постійний характер.

Отже, зазначається в провадженні, є підстави для вжиття заходів задля усунення конфлікту інтересів шляхом ініціювання зміни розподілу обов'язків, відсторонення Сухачова від виконання повноважень директора ДБР, переведення на іншу посаду, не пов'язану з організацією досудового розслідування.

У разі відмови від такого переведення, йдеться в матеріалах, необхідно ініціювати його звільнення із займаної посади та зі служби в органах ДБР.

В.о. директора ДБР Сухачов перебуває у стані реального конфлікту інтересів 01

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+7
та вся ЗЕсистема, прислуга уродів на чолі з головкою ЄрЗе перебуває в конфлікті з інтересами незалежної української держави
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06.12.2021 14:04
+5
Схоже на агентурну мережу фсб в Україні...
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06.12.2021 14:06
+5
Він би не потрапив в керівники , якщо не був бандитом. Зеля вибирає собі лише такі кадри.
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06.12.2021 14:10
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та вся ЗЕсистема, прислуга уродів на чолі з головкою ЄрЗе перебуває в конфлікті з інтересами незалежної української держави
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06.12.2021 14:04 Відповісти
Схоже на агентурну мережу фсб в Україні...
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06.12.2021 14:06 Відповісти
Грызня обслуги воровского кодлана Коломойского при дерибане казны.Саакашвили о сегодняшней коррупции среди чиновников: "Вор на воре сидит и вором погоняет".
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06.12.2021 14:08 Відповісти
Він би не потрапив в керівники , якщо не був бандитом. Зеля вибирає собі лише такі кадри.
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06.12.2021 14:10 Відповісти
1 декабря прокуроры отметили свой профессиональный праздник. В преддверии профессионального праздника прокуроров в закрытом Facebook-сообществе «Прокуроры Украины», где тусуются бывшие и действующие стражи закона, состоялось незаурядное голосование.

Более 10 тыс. участников группы определялись, кто же лучший генеральный прокурор за все 30 лет независимости Украины. Результат шокирует рядового читателя. С большим отрывом по количеству голосов победил "легендарный" генпрокурор времен Януковича Виктор Пшонка, пишет "Главком".

Сейчас этот любимец украинских прокуроров находится в бегах.

«Это все, что нужно знать о реформе прокуратуры. Восемь лет в никуда», - написал в соцсети блоггер, а в прошлом бывший сотрудник прокуратуры Сергей Иванов.
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06.12.2021 14:32 Відповісти
значит сам воровал - и другим за мзду разрешал ( крышевал) , оттуда и результат опроса ..., а там в принципе по другому никогда и не было ...
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06.12.2021 15:44 Відповісти
Так и сейчас ничего не изменилось
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07.12.2021 09:56 Відповісти
реально так
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08.12.2021 12:41 Відповісти
Та всі там вони антимайданівці і нічого. Сам, той також був ментально з ними. Вивчав справу електромеханіка і проводив тренінг у "кварталі" - як добувати електроенергію за допомогою резинових кийків і світерів. Яке йшло - таке і здибало.
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06.12.2021 14:33 Відповісти
так це тотальна хвороба людей яких беруть на державну службу не перевіряючи їх на психічну адекватність - комунікабельність - професіоналізм. майже всі хто йде на державну службу лише повинен добре виглядати - бути особисто преданим босу хто його на службу прийняв і бути готовим взяти провину босса на себе
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06.12.2021 14:47 Відповісти
 
 