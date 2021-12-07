В.о. директора ДБР Сухачов перебуває у стані реального конфлікту інтересів. ДОКУМЕНТ

У виконуючого обов'язки директора Держбюро розслідувань Олексія Сухачова існує реальний конфлікт інтересів.

Як інформує Цензор.НЕТ, це випливає із матеріалів провадження (№42020000000002126), відкритого за заявою колишнього заступника голови ДБР Олександра Бабікова.

Зазначається, що з 5 листопада 2020 року проводилося розслідування у кримінальному провадженні, розпочатому за заявою колишнього заступника голови ДБР Олександра Бабікова за фактом вчинення в.о. голови ДБР Олексієм Сухачовим низки кримінальних правопорушень, а саме: незаконного звільнення, грубого порушення трудового законодавства, а також перевищення службових повноважень та службового підроблення.

Також у 2020 році своїм наказом Сухачов О.О. підпорядкував безпосередньо собі Головне слідче управління, та за повноваженнями Директора безпосередньо йому підпорядковуються територіальні управління, контроль за діяльністю яких здійснюється також через ГСУ.

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Таким чином, йдеться в матеріалах, у Сухачова виникла суперечність між приватним інтересом та службовими повноваженнями, що впливає на неупередженість прийняття рішень.

Зазначається, що Сухачов перебуває у стані реального конфлікту інтересів і такий конфлікт має постійний характер.

Отже, зазначається в провадженні, є підстави для вжиття заходів задля усунення конфлікту інтересів шляхом ініціювання зміни розподілу обов'язків, відсторонення Сухачова від виконання повноважень директора ДБР, переведення на іншу посаду, не пов'язану з організацією досудового розслідування.

У разі відмови від такого переведення, йдеться в матеріалах, необхідно ініціювати його звільнення із займаної посади та зі служби в органах ДБР.







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