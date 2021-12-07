В.о. директора ДБР Сухачов перебуває у стані реального конфлікту інтересів. ДОКУМЕНТ
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У виконуючого обов'язки директора Держбюро розслідувань Олексія Сухачова існує реальний конфлікт інтересів.
Як інформує Цензор.НЕТ, це випливає із матеріалів провадження (№42020000000002126), відкритого за заявою колишнього заступника голови ДБР Олександра Бабікова.
Зазначається, що з 5 листопада 2020 року проводилося розслідування у кримінальному провадженні, розпочатому за заявою колишнього заступника голови ДБР Олександра Бабікова за фактом вчинення в.о. голови ДБР Олексієм Сухачовим низки кримінальних правопорушень, а саме: незаконного звільнення, грубого порушення трудового законодавства, а також перевищення службових повноважень та службового підроблення.
Також у 2020 році своїм наказом Сухачов О.О. підпорядкував безпосередньо собі Головне слідче управління, та за повноваженнями Директора безпосередньо йому підпорядковуються територіальні управління, контроль за діяльністю яких здійснюється також через ГСУ.
Таким чином, йдеться в матеріалах, у Сухачова виникла суперечність між приватним інтересом та службовими повноваженнями, що впливає на неупередженість прийняття рішень.
Зазначається, що Сухачов перебуває у стані реального конфлікту інтересів і такий конфлікт має постійний характер.
Отже, зазначається в провадженні, є підстави для вжиття заходів задля усунення конфлікту інтересів шляхом ініціювання зміни розподілу обов'язків, відсторонення Сухачова від виконання повноважень директора ДБР, переведення на іншу посаду, не пов'язану з організацією досудового розслідування.
У разі відмови від такого переведення, йдеться в матеріалах, необхідно ініціювати його звільнення із займаної посади та зі служби в органах ДБР.
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