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Новини ПодіїФоторепортаж
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напад (1014) Нацполіція (13932) Рівненщина (909)

Вистежили і напали на копа та його дружину: на Рівненщині поліцейському довелося відстрілюватися від злодіїв, троє з них поранені. ФОТОрепортаж

Новини Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж

Чотирьом мешканцям Рівненщини, які напали на слідчого поліції, обрано запобіжний захід.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Департамент внутрішньої безпеки Національної поліції України.

Зазначається, що подія трапилася в Сарнах. Група молодиків після словесного конфлікту зі співробітником поліції Рівненської області вистежила його, пошкодила ворота на обійсті та з кулаками накинулася спочатку на правоохоронця, а потім і на його дружину. Аби захистити свою родину, поліцейському довелося застосувати травматичну зброю. У результаті троє осіб отримали поранення.

Слідчим відділом Сарненського РВП розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України.

В рамках захисту системи оперативники внутрішньої безпеки Нацполіції провели комплекс першочергових слідчих та розшукових дій і зібрали доказову базу, на підставі якої за процесуального керівництва Сарненської окружної прокуратури оголошено про підозру чотирьом учасникам нападу на поліцейського. Наразі суд уже обрав запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту трьом фігурантам, ще одному — буде обрано згодом.

Вистежили і напали на копа та його дружину: на Рівненщині поліцейському довелося відстрілюватися від злодіїв, троє з них поранені 01

За вчинені дії молодикам може загрожувати покарання: обмеження волі на строк до п'яти років або позбавлення волі на строк до чотирьох років.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Група молодиків здійснила напад на бар у Києві, поліція затримала 12 осіб, розпочато кримінальне провадження. ВIДЕО

Вистежили і напали на копа та його дружину: на Рівненщині поліцейському довелося відстрілюватися від злодіїв, троє з них поранені 02
Вистежили і напали на копа та його дружину: на Рівненщині поліцейському довелося відстрілюватися від злодіїв, троє з них поранені 03
Фото: сайт поліції
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Топ коментарі
+42
Молодець, все вірно зробив.
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06.12.2021 13:53
+29
А не було б зброї у того чоловіка читали б ми іньшу новину а він можливо вже ні.
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06.12.2021 13:57
+24
Це було в нього на подвірʼї.

Що робити групі осіб на чужому подвірʼї?

Моя думка, що прийшли "розібратися"...
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06.12.2021 14:06
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Молодець, все вірно зробив.
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06.12.2021 13:53 Відповісти
Ви були свідком цієї події чи Ви вірите всьому що кажуть поліцаї
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06.12.2021 13:55 Відповісти
Це було в нього на подвірʼї.

Що робити групі осіб на чужому подвірʼї?

Моя думка, що прийшли "розібратися"...
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06.12.2021 14:06 Відповісти
После фразы "про це повідомляє Департамент внутрішньої безпеки Національної поліції України." У меня возникло очень много сомнений, поэтому и задал свой вопрос....
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06.12.2021 14:08 Відповісти
Тоже сильно рассчитываю, что дело правильно квалифицируют и сообщат о подозрении стрелку. Чтобы показать, что закон один для всех. Оборонился - получи 7 лет!
Ибо если бы это был не полицейский, то "светило" бы ему 7 лет. А может и больше - он же был с женой - значит групповое (нападение)..
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06.12.2021 16:33 Відповісти
ти був з ними? чи просто теж чмо як вони?
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06.12.2021 18:26 Відповісти
Повторяю для особо одаренных - у меня возникли сомнения, поэтому я задал вопрос тому, кто с такой уверенностью писал!
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06.12.2021 18:48 Відповісти
правильно б сделал, если бы было 3 трупа, а не ранения...
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06.12.2021 14:40 Відповісти
Был бы ещё лучшим молодцом--если бы завалил хотя бы первого. Но конечно пойдёт. Именно с таких действий и начинает работать закон. Правильнее кстати сказать---его соблюдение.
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06.12.2021 16:00 Відповісти
У скільки їм обійдеться зам'яти справу...воно того варте?
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06.12.2021 13:55 Відповісти
А не було б зброї у того чоловіка читали б ми іньшу новину а він можливо вже ні.
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06.12.2021 13:57 Відповісти
ДумайТЕ!
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06.12.2021 13:57 Відповісти
троє з них поранені...
===============
добикувалиля дурбелики малолітні? Де розуму немає зиалечку то там його вже не буде.
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06.12.2021 17:07 Відповісти
Sav UA помиляєтесь. Знаю багато прикладів коли у 17-20 був як то кажуть "відірви та викинь" а потім заспокоївся, сім'я, дружина, робота.
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07.12.2021 02:57 Відповісти
Зброя это вот это вот

https://ibis.net.ua/products/details/karabin-cadex-defence-cdx-50-tremor-kal-50-bmg/

с калибром .50 bmg он БМП прошьет ))) И его каждый может купить, заморачиваться на бумажки неделю. А гандонострел, во первых не каждый, во вторых, не особо и больно, особенно зимой )))
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06.12.2021 15:17 Відповісти
А не було б у нього подвір'я, так і статті на цензорі б не було
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06.12.2021 21:34 Відповісти
Повністю на стороні копа!
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06.12.2021 14:00 Відповісти
и очень зря. предыстория неизвестна, "цензор" как всегда, чув дзвін, та не знає звідки він. а зная мусоров, я бы не торопился с выводами.
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06.12.2021 14:07 Відповісти
У меня небыло ниодного конфликта с ментами за жизнь. Приводы были, ночевки в подвале были, но все это заслуживал сам и никто меня там не унижал и не бил. Может в основном все же дело в людях, против которых "беспределит" полиция? Само чаще такие слова звучат от быдлоты и уголовщины. И на улице меня ни за что ни про что менты не трогают, когда я веду себя нормально, наверное совпадение?
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06.12.2021 14:13 Відповісти
наверное совпадение. я бы на твоем месте не греб всех под одну гребенку. когда отца моей жены сбили насмерть на пешеходном переходе, мусора что только не делали, чтобы обелить водителя. и патрульные, и следователи. итогом и апофеозом стало закрытие дела на основании показаний в жопу пьяной жены, сидевшей рядом с водителем, степень трезвости или пьяности которого мусора так и не смогли определить, но при этом уже покойному тестю пришлось 4 раза делать тест, потому как мусора с какого-то хрена сделали вывод, что он был пьян, несмотря на результаты всех тестов. а удар между тем был такой силы, что старик отлетел на 8 метров с пешеходного перехода, а один ботинок отлетел на 54 метра от места удара, но в протоколе мусора зафиксировали скорость 40 км в час...со слов водителя. вот и радуйся, что тебя пока обходили стороной такие вот "слуги закона".
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06.12.2021 14:23 Відповісти
Это по ходу бывший или настоящий мусор. Ну или долб...б...
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06.12.2021 14:28 Відповісти
Менты тоже люди и среди них говно встречается как и среди других профессий и сфер жизни. Но ты правильно говоришь, нельзя всех под одну гребенку гребти. А живешь правильно и ты человек, а не мразь, то шанс попасть на говномусора хоть и есть, но он мал.
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06.12.2021 14:31 Відповісти
мусорская система в Украине устроена так, что там, в силу специфики деятельности, задерживается как раз именно говномусора. нормальные там не выживают.
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06.12.2021 14:33 Відповісти
Среди мусоров мусористых, люди отсутствуют как вид.
Мусора, НИКОГДА, людьми не были и не будут.
Может, в другом измерении.
Но слабо верится.
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06.12.2021 14:51 Відповісти
скорее, удача
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06.12.2021 14:32 Відповісти
А ви подивіться на затриманих - гопота в спортивних штанях... Для мене спортивний костюм (у людини, яка не займається спортом на даний момент) - це як маркер бидлоти!
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06.12.2021 14:15 Відповісти
Твои выводы ошибочны и глупы. Никогда не суди по одежке)
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06.12.2021 14:22 Відповісти
Ніколи не бачив професора вузу, вченого чи відомого письменника в спортивному костюмі (спортзал чи спортивний майданчик не беру до уваги)... Зате гопоту бачу постійно!
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06.12.2021 14:23 Відповісти
А со сколькими профессорами и учеными Вы общались в неформальной обстановке, на даче, рыбалке или шашлыках на природе. Довольно странно было бы если бы кто то из них на работу пришел в трениках....
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06.12.2021 14:26 Відповісти
У меня шеф по универу ходит стабильно в кроссах
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06.12.2021 14:43 Відповісти
Значит гопник! Вы же не знаете чем он по ночам занимался? Может мелочишку под ночными ларьками трусил!
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06.12.2021 14:48 Відповісти
Та да, вид него устрашающий. Особенно в очках
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06.12.2021 14:53 Відповісти
А причому тут кроси? Я про спортивні штани типу абібос говорю...
Неформально постійно спілкуюся з професурою - в мене батьки із середовища київської наукової інтелігенції. Ходять в джінсах, в шортах, в камуфляжі...
І ладно шашлик з рибалкою, я про тих, хто щодня так по місту лазить!
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06.12.2021 14:53 Відповісти
в бытность мою студентом очень часто видел профессоров в спортивной одежде и отнюдь не в спортзале. и спортивная одежда это еще нормально, наш профессор по вышке мог прийти на лекции не только в разных носках и трениках, из под которых они выглядывали, но еще и в разной обуви. он был в жизни очень рассеян и относился к своему внешнему виду пофигистически, от слова совсем. но при этом математиком был от бога.
у тебя какое-то стереотипное мышление, закостеневшее где-то в 90-х.
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06.12.2021 14:31 Відповісти
А находясь дома, он был при исполнении обязанностей?) Что за двойные стандарты? Он конечно правильно поступил, но окажись на его месте обычный смертный, в первую очередь был бы задержан он, а нападавшие были бы пострадавшими....
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06.12.2021 14:03 Відповісти
Не обов'язково! Недавно схожа історія була з ветераном АТО, який так само на подвір'ї стріляв у нападників, причому із мисливської зброї. Так виправдали!
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06.12.2021 14:17 Відповісти
Речь идет о том что в данной ситуации даже оправдываться или доказывать ничего не приходится. Сразу все знают кто прав а кто нет. Случись подобная ситуация не с полицейским, качели бы были долгими...
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06.12.2021 14:19 Відповісти
Є таке, у Америці якщо гопота хоче телефон віджати, а їй мізки виносять з Кольта, то стріляючий також не сяде!
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06.12.2021 14:22 Відповісти
Контрольне слово "виправдали". Та і справа набула розголосу. А так скоріш сів би...
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06.12.2021 14:20 Відповісти
Кого оправдали? ЗАЩИЩАВШЕГОСЯ? У себя дома??? А нападавшим что? И сравните с этой историей... Здесь копу нет необходимости ОПРАВДЫВАТЬСЯ, за то что он защищался у СЕБЯ ДОМА... Вот о этих двойных стандартах я и говорю.. Когда нападают на тебя, у тебя дома, ты изначально не должен оправдываться...
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06.12.2021 14:29 Відповісти
Отнюдь. Нападавшие находились у него на дворе + нападение при участии группы лиц - даже если бы он их всех порешил бы - ему нечего предъявить - тут чистая самозащита без превышения, тк при нападении группы лиц нет пределов допустимой самообороны.
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06.12.2021 14:41 Відповісти
А что предьявили Андрею Пекельному? Ситуация один в один... Там даже в дом ломились... Только там нападавших было шестеро, и один нападавший оказался трупом...
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06.12.2021 15:07 Відповісти
Там был труп. Тут трупа нет.
К тому же Андрея Пекельного почти сразу отпустили, как разобрались и ему никакого наказания со стороны закона не грозит. Но когда есть труп - сначала нужно полностью во всем разобраться.
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06.12.2021 15:15 Відповісти
Напад на поліцейського і його дружину на його подвір"ї - нічний домашній арешт ??? Відомство Генпрокурорки, а Ви там усі уже з глузду з"їхали чи ще хтось залишився в адекваті, а цілий прокурор Рівненської області, не кажучи уже за Сарненського прокурора, за таке клопотання про запобіжний захід злочинцям до суду уже повинні були подати у відставку, хіба що всім перепало від підозрюваних. А слідчий суддя місцевого суду мабуть таки скоро поїде в Дубаї за відпускні, бо відпустив під домашній нічний арешт, тобто щоб злочинці вночі спали вдома. Навіть дружини таких ********* будуть у захваті від такого "мудрого" судді", портновського КПК і "верховенства права". А коп таки виявився справжній, а шкода що нападники так легко відбулись.
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06.12.2021 14:07 Відповісти
Чуваков отпустили на ночной домашний арест, чтоб они днём могли закончить начатое? Как раз пока полицай будет на работе.
Странная логика.
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06.12.2021 14:18 Відповісти
Что бы денег собрали.
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06.12.2021 14:33 Відповісти
Сокіри в нього немає, чи що?
Цікаво, скільки пострілів зробив з травмата?
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06.12.2021 14:25 Відповісти
Наверное, выпустил очередь с проводкой.
Гулять - так гулять!
Стрелять - так стрелять!
(с)
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06.12.2021 18:53 Відповісти
Якби це був не поліцейський , а звичайний громадянин його б зробили винним, як зробили винним хлопця з тернопільської області, який у себе на подвірї вбив одного з трьох нападників, тільки затримали його, не нападників. Поліцейська держава.
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06.12.2021 14:26 Відповісти
Того хлопця майже одразу відпустили і справу закрили. Хіба ні?
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06.12.2021 14:42 Відповісти
Не знаю чим закінчилось, але на мусора навіть справу не відкривали.
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06.12.2021 14:51 Відповісти
Може тому, що "мусор" не вбив нікого? Якщо є вбивство - справу у будь-якому разі мають завести.
А потім її вже закривають, якщо той, хто вбив - не винен.
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06.12.2021 14:57 Відповісти
Тут питання спірне. Всі ми знаємо про те, як правоохоронці себе поводять і на службі, і поза нею. Там, де можна мирно вирішити конфлікт, мєнт на конфлікт лізе, бо він завжди при виконанні і зразу лякає всіх своїм статусом. Раніше міліцію вчили, що пріоритет це залагодження конфлікту без зброї, та і не було в них її. А зараз через будь який дрібязок зразу за пістолет і підвалом лякать. от і попав не на тих.
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06.12.2021 14:27 Відповісти
На тих. Хай молять Господа, що слідчий був озброєний іграшковим пістолетом. Раніше цих пукалок не було і бики наривались на реальну кулю. Суспільству не цікаво, що ці півні будуть співати слідству, які вони цінні для країни ми вже побачили. Вас лякали і будуть лякати і пістолетом, і ІВС, який ви називаєте підвалом. Ну а хто занадто сміливий, або точніше нарваний того зупинять відповідно до ст. 46Закону про нацполіцію. Нехай щастить.
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06.12.2021 14:58 Відповісти
Цензор.НЕТ, а чого ви їх "злодіями" назвали? Що вони вкрали?
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06.12.2021 14:40 Відповісти
странный вопрос без логики.
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06.12.2021 14:49 Відповісти
Вонихароші.
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06.12.2021 14:50 Відповісти
Тут різне може бути. Не поділили щось. Або крали разом, або наркотою займались, або ще що...така в нас поліція при Бубоні Найвеличнішому стала. "Коституцію - на*уй, закони - на*уй, совість -на*уй, честь - на*уй!" - із виступу Голоборотька в Раді.
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06.12.2021 14:47 Відповісти
Найми їм адвокатів, зроби пікет, відпиши їм своє житло.
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06.12.2021 14:59 Відповісти
Хер їм а не майно. Йшов в поліцію - працюй сумлінно. не кради. Якщо хочеш красти - йди в бандити.
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06.12.2021 15:04 Відповісти
все пройшла доброта
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06.12.2021 15:16 Відповісти
А чому стріляв з травмата,а не з бойової зброї? Бо не видають,мабудь...
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06.12.2021 14:56 Відповісти
А навіщо? Травмату вистачило. Чи вам кортить когось вбити?
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06.12.2021 14:58 Відповісти
От я б з задоволенням подивився,що б ви робили на місці цього копа...
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06.12.2021 16:49 Відповісти
Тобто? Я його підтримую, а не засуджую. Але ще раз повторюю - травмата вистачило, щоб відбитися від покидькив, нащо вогнепал?
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06.12.2021 17:47 Відповісти
Щось схоже на подію коли приходили "розбиратися" до ветерана АТО, тільки той поступив більш крутіше.
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06.12.2021 14:56 Відповісти
У Харкові патрульний зробив зауваження експатрульному через справляння природних потреб: той відлупцював копа

https://policecontrol.info/novini/u-harkovi-patrulnyj-zrobyv-zauvazhennya-ekspatrulnomu-cherez-spravlyannya-pryrodnyh-potreb-toj-vidluptsyuvav-kopa/

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06.12.2021 14:56 Відповісти
Самооборона це законне право кожного громадянина
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06.12.2021 15:13 Відповісти
Мне очень нравятся колядники- врачи,Народные депутаты,чиновники,судьи прокуроры,мусора и тп и тд.
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06.12.2021 15:20 Відповісти
Прочитав новость, автоматически становишься на сторону полицейского. Но... Мы не знаем всей предыстории. Люди идут домой к менту на разборки, прекрасно зная, что им за это будет. Но все равно идут. Может, достал этот мент там уже всех своими понтами и быдланством. И жена, может, хамло, которое привыкло всем вокруг угрожать без повода. Но, может, конечно, этот коп хороший и справедливый. Короче, новость неполная, чтоб делать какие-то выводы.
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06.12.2021 15:21 Відповісти
Так большинство "работничков" отечественного МВД сами себе такой "качественный" имидж годами создавало. Как говорится - за что боролись, на то и напоролись.
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06.12.2021 15:45 Відповісти
К сожалению понятие *частная собственность* у нас не прижилась. Тут долго. Но тем не менее---зашли 3 человека на не своё---капец---уже вне закона. Раньше часто приводил пример здесь на форумею Лет 10 назад проскочило в США одно рядовое событие. В сми. Два отброса залезли во двор и стали проникать в дом. Мальчик 11 лет и сестра вроде 5 лет дома сами. Родители вышли в магазин. Сейф с карабином был не замкнут. Мальчик не долго думая их и положил с двух выстрелов почти в упор. Чем всё кончилось. Отца наказали приличным штрафом за не закрытый сейф-ящик. Всё! Новость прошла как рядовая.
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06.12.2021 16:14 Відповісти
А що вони вкрали? )))
Швидше всього слідак взяв бабло некисле за закриття справи чи неподання в реєстр чи перекваліфікування статті і киданув пацанів. І шо ти в суді докажеш?
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06.12.2021 15:37 Відповісти
В чому він кулаками не захищався ??? Іони ж були без зброї, це з перевищення заходів самооьорони ???
Чи це просто поліцейстький особливий ....
А що роботи у такій ситуації людині без зброї ???
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06.12.2021 16:35 Відповісти
та яке тут ***********, твою мать... пане слідчий поліції. Був словесний конфлікт з дружиною поліцая (десь видно пристидила), йшли слідом, вистежили, проникли в приватне житло, зламавши ворота, з метою розправи з працівником правоохоронного органу та членів його сімї, діяли групою осіб за попереднім зговором, напали але отримали відсіч, трьох поранено. І шо ? Яке це *********** ? Ну якщо домашній арешт за напад та ще нічний то це вже прокуратор "постарався". Ну якже хороші хлопці, з хороших сімей . А потім ще і виправдають, бо прокурора та суддю вшанували
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06.12.2021 16:51 Відповісти
Тут могло і вбивсво бути, але для влади ці придурки не такі страшні, як ативісти. що борються з корупцією. А при потребі оцих відморозків влада використає якк тітуушок.
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06.12.2021 17:17 Відповісти
Довб...би погуляли.
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06.12.2021 17:13 Відповісти
Молодец мужик!!Жаль , что не насмерть этих бандюганов!!
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06.12.2021 19:51 Відповісти
В чотирьох, на поліцая та його дружину, і після цього нічний арешт, 😀, і як поважати поліцію, як їх можна боятися, а за підсрачник буде адмінка? 😀, а пиз.. дити можна тільки слідчих, чи всіх поліцаїв, хто поза роботою? 😀.
В нашій країні треба міняти судову систему.
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06.12.2021 23:03 Відповісти
а шо там Стерненко? уже оправдали? или "этодругое"?
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07.12.2021 07:47 Відповісти
 
 