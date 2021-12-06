Вистежили і напали на копа та його дружину: на Рівненщині поліцейському довелося відстрілюватися від злодіїв, троє з них поранені. ФОТОрепортаж
Новини Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж
Чотирьом мешканцям Рівненщини, які напали на слідчого поліції, обрано запобіжний захід.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Департамент внутрішньої безпеки Національної поліції України.
Зазначається, що подія трапилася в Сарнах. Група молодиків після словесного конфлікту зі співробітником поліції Рівненської області вистежила його, пошкодила ворота на обійсті та з кулаками накинулася спочатку на правоохоронця, а потім і на його дружину. Аби захистити свою родину, поліцейському довелося застосувати травматичну зброю. У результаті троє осіб отримали поранення.
Слідчим відділом Сарненського РВП розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України.
В рамках захисту системи оперативники внутрішньої безпеки Нацполіції провели комплекс першочергових слідчих та розшукових дій і зібрали доказову базу, на підставі якої за процесуального керівництва Сарненської окружної прокуратури оголошено про підозру чотирьом учасникам нападу на поліцейського. Наразі суд уже обрав запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту трьом фігурантам, ще одному — буде обрано згодом.
За вчинені дії молодикам може загрожувати покарання: обмеження волі на строк до п'яти років або позбавлення волі на строк до чотирьох років.
Будь ласка, зачекайте...
Що робити групі осіб на чужому подвірʼї?
Моя думка, що прийшли "розібратися"...
Ибо если бы это был не полицейский, то "светило" бы ему 7 лет. А может и больше - он же был с женой - значит групповое (нападение)..
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добикувалиля дурбелики малолітні? Де розуму немає зиалечку то там його вже не буде.
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с калибром .50 bmg он БМП прошьет ))) И его каждый может купить, заморачиваться на бумажки неделю. А гандонострел, во первых не каждый, во вторых, не особо и больно, особенно зимой )))
Мусора, НИКОГДА, людьми не были и не будут.
Может, в другом измерении.
Но слабо верится.
Неформально постійно спілкуюся з професурою - в мене батьки із середовища київської наукової інтелігенції. Ходять в джінсах, в шортах, в камуфляжі...
І ладно шашлик з рибалкою, я про тих, хто щодня так по місту лазить!
у тебя какое-то стереотипное мышление, закостеневшее где-то в 90-х.
К тому же Андрея Пекельного почти сразу отпустили, как разобрались и ему никакого наказания со стороны закона не грозит. Но когда есть труп - сначала нужно полностью во всем разобраться.
Странная логика.
Цікаво, скільки пострілів зробив з травмата?
Гулять - так гулять!
Стрелять - так стрелять!
(с)
А потім її вже закривають, якщо той, хто вбив - не винен.
https://policecontrol.info/novini/u-harkovi-patrulnyj-zrobyv-zauvazhennya-ekspatrulnomu-cherez-spravlyannya-pryrodnyh-potreb-toj-vidluptsyuvav-kopa/
Швидше всього слідак взяв бабло некисле за закриття справи чи неподання в реєстр чи перекваліфікування статті і киданув пацанів. І шо ти в суді докажеш?
Чи це просто поліцейстький особливий ....
А що роботи у такій ситуації людині без зброї ???
В нашій країні треба міняти судову систему.