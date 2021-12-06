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Новини Політика України
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Стефанчук про ситуацію з нелегалами на кордонах: "Готуємось до будь-якого сценарію"

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Стефанчук про ситуацію з нелегалами на кордонах:

Стефанчук розповів, що Україна проводить укріплення кордону з Білоруссю.

Наразі немає притоку мігрантів до кордонів України, але ситуація кожен день змінюється. Про це сказав голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук під час ХІ засідання Міжпарламентської асамблеї Верховної Ради України, Сейму і Сенату Республіки Польща та Сейму Литовської Республіки, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Ми в Україні готуємось до будь-якого сценарію розвитку подій. Наразі немає притоку мігрантів до кордонів нашої держави. Разом з тим ми бачимо, що тактика дій, пов’язана з незаконною міграцією з Білорусі в країни ЄС, є неоднозначною. Кожен день у ній щось змінюється", - зазначив він.

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Стефанчук розповів, що Україна проводить укріплення кордону з Білоруссю. При цьому він наголосив, що мілітаризація Білорусі - це безпосередня загроза не лише для України, але і для всього регіону.

Голова ВР наголосив на загрозах і викликах з боку Росії та Білорусі. За його словами, йдеться про "цілеспрямовану провокацію з боку Республіки Білорусь та Російської Федерації на кордоні з нашими країнами - посилення військової присутності Росії в Білорусі, триваюча військова агресія РФ на сході України та незаконна окупація Автономної Республіки Крим, стягування Росією військ на кордоні з Україною, а також постійне зростання російського чинника в Європі, дезінформаційні кампанії та кібератаки проти наших країн".

Стефанчук наголосив, що українська сторона надзвичайно серйозно сприймає ситуацію на кордоні з Польщею і Білоруссю. "Сьогодні ми солідарні з польською стороною: міграційна криза є штучно створеною, вона скерована Росією і Білоруссю", - сказав голова українського парламенту.

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За його словами, це виклик усьому цивілізованому світові і це перевірка на здатність ЄС і НАТО бути консолідованими у протистоянні сучасним викликам і загрозам.
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Цікаво як ?
Практично ми маємо величезну ймовірність нападу з роіськи.
Хтось проводить роботу з населенням ? До чого ви готуєтесь ? Втікати ?
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06.12.2021 14:25 Відповісти
вже не один раз пояснювали, - треба сплотітся навколо найвеличнішого лідєра і путін не нападьот. Не можна ходить на мітинги та треба радуваться новим тарифам від ігорь Валєрича і Рінат Леонідича.
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06.12.2021 14:30 Відповісти
Они просто ничего не знают, разведки похоже работают с зеленым правительством только через западные СМИ))
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06.12.2021 14:39 Відповісти
ТИ ХТО ТАКИЙ ,РАБОКАБАН ОПУшної кротярні?
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06.12.2021 14:30 Відповісти
ВРсвинарня проголосувала у бюджеті витрачати кошти на забаганки мафіїї збагачення , поклавши орган піаніста-клована на усі фактичні намагання співпрацювати з Заходом на протидію рашистам , вирішивши що це справа Заходу врішувати долю Європи та світу ...
А ця свиня ще прєдналася до зачитання успакаітєльниї тєкстав, для цього є Монастирський та Адвокат міністр ЗСУ
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06.12.2021 14:39 Відповісти
Стефанчук у нас хто? Пожежник, прикордонник, лікар, слюсар, агроном? Хто він таке?
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06.12.2021 14:41 Відповісти
пожиратель пельменей
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06.12.2021 14:47 Відповісти
Если этих троих поставить на границе с федеральным округом Парашной ********* "Беларуссия" то они треть кордона могут перекрыть.
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06.12.2021 14:43 Відповісти
 
 