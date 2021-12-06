Верховний Суд пішов у дорадчу кімнату для ухвалення рішення щодо касації Януковича у справі про держзраду

Судді Верховного Суду пішли у дорадчу кімнату для ухвалення рішення по суті касацій на вирок суду у справі про держзраду Віктора Януковича, клопотання про відкликання захисників не задоволено.

На засіданні у понеділок Верховний Суд відмовив адвокатам Віктора Януковича у відводі захисників, інтереси Януковича представляв державний адвокат, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.

Наразі суд пішов у дорадчу кімнату для ухвалення рішення по суті апеляцій на вирок.

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Раніше у понеділок адвокат Януковича Віталій Сердюк заявив, що Янукович відкликав своїх захисників від участі в розгляді касацій на вирок суду у справі про держзраду через неможливість забезпечення його права на захист. "В умовах, створених Верховним Судом, ми не можемо забезпечити нашому клієнтові повноцінного права на захист. Тому він прийняв рішення відкликати адвокатів Віталія Сердюка, Ігоря Федоренка, Андріану Фозекош, Богдана Біленка, Олександра Горошинського й Олександра Байдика від участі у справі про втрату Криму", - заявив Сердюк.