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Новини Політика України
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Верховний Суд (786) Янукович (10406) державна зрада (1076)

Верховний Суд пішов у дорадчу кімнату для ухвалення рішення щодо касації Януковича у справі про держзраду

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Верховний Суд пішов у дорадчу кімнату для ухвалення рішення щодо касації Януковича у справі про держзраду

Судді Верховного Суду пішли у дорадчу кімнату для ухвалення рішення по суті касацій на вирок суду у справі про держзраду Віктора Януковича, клопотання про відкликання захисників не задоволено.

На засіданні у понеділок Верховний Суд відмовив адвокатам Віктора Януковича у відводі захисників, інтереси Януковича представляв державний адвокат, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.

Наразі суд пішов у дорадчу кімнату для ухвалення рішення по суті апеляцій на вирок.

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Раніше у понеділок адвокат Януковича Віталій Сердюк заявив, що Янукович відкликав своїх захисників від участі в розгляді касацій на вирок суду у справі про держзраду через неможливість забезпечення його права на захист. "В умовах, створених Верховним Судом, ми не можемо забезпечити нашому клієнтові повноцінного права на захист. Тому він прийняв рішення відкликати адвокатів Віталія Сердюка, Ігоря Федоренка, Андріану Фозекош, Богдана Біленка, Олександра Горошинського й Олександра Байдика від участі у справі про втрату Криму", - заявив Сердюк.
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по таким статьям нет сроков давности а януковощ политический труп
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06.12.2021 14:39 Відповісти
Не виключаю, що наші 73% цей труп можуть оживити.
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06.12.2021 14:44 Відповісти
Пошли бабло считать за легитимного
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06.12.2021 14:50 Відповісти
Они б быстро разобрались,
Если б не безделица.
19 На троих,
Ну ни как не делится!!!
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06.12.2021 15:00 Відповісти
Так Овощу никто ничего не предъявит. Судьи остались его. Смотрящий от Яныка по судьям Мирошниченко уже все порешал. Скоро Витя будет тута....
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06.12.2021 14:53 Відповісти
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06.12.2021 14:53 Відповісти
ню-ню... бажаю виносу з кімнати рішення про життя власної сім'ї в цієї країні, довбні грьобані.
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06.12.2021 14:56 Відповісти
А татарову зателефонували?
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06.12.2021 14:59 Відповісти
Судей на мыло!, Овощ Крым продал за три миллиарда долларов, а они в закон играются с ним
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06.12.2021 15:00 Відповісти
Виходить, що Володя не брехав. Ось він той, що бажає влаштувати тут переворот і це "Легітімний" і хвилі йдуть не з Литви, а з Ростова. То Володя і його команда відволікали увагу Литвою, а самі зробили засаду на кордоні бяля Ростова. Мудро!
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06.12.2021 15:02 Відповісти
Враховуючи що всі соратники вже в оточенні президента,лігітьомний може особливо не хвилюватися,все зроблять як треба.
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06.12.2021 15:36 Відповісти
У овощя бабла ,,куры не клюют'' вон сколько ****#й его защищают.Но главный вы****#к Сердюк.
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06.12.2021 17:10 Відповісти
 
 