Через тіньові схеми економіка України щороку втрачає майже 40 млрд грн, – Європейська бізнес асоціація

Українська економіка щороку втрачає на нелегальних схемах майже 40 мільярдів гривень. Саме тому влада має передусім зосередитися на тому, щоб вивести економіку із тіні, а не підвищувати фіскальне навантаження на легальний бізнес.

Про це йдеться у заяві на сайті Європейської бізнес асоціації (ЕВА).

"Сьогодні в Україні існує 2 паралельні реальності: прозорий бізнес, який сплачує необхідні податки і платежі, але щоразу зазнає фіскального тиску. Та тіньовий бізнес, який нівелює законодавчі вимоги, не сплачує податки, та куди не ходять з перевірками перевіряючі органи. Хоча втрати від тіні колосальні - як прозорих компаній, так і держави", - наголошують у ЕВА. Експерти асоціації порахували, що лише державний бюджет недоотримує від сірого ринку побутової техніки - 5 млрд грн, від нелегальної торгівлі тютюновими виробами -16 млрд грн, від нелегального ринку алкоголю та спирту - близько 14 млрд грн, а нелегального імпорту ювелірних виробів - 2 млрд грн.

"Представники законослухняного бізнесу переконані: так не може продовжуватись. І замість того, аби збільшувати тиск та податкове навантаження на білий бізнес, варто спробувати врешті вивести економіку України з тіні та створити рівні та справедливі умови бізнесу для всіх", - підкреслюють у ЕВА.

Нагадаємо: за оцінками Міністерства економіки, рівень тіньової економіки в Україні становить 30% від офіційного ВВП. Рівень тінізації в сфері транспорту і логістики становив 48%, операцій з нерухомістю та видобувної промисловості – 41%, переробної промисловості – 31%, оптової та роздрібної торгівлі – 28%, будівництва – 27%, фінансової і страхової діяльності – 23%, сільського, лісового і рибного господарства – 18%.