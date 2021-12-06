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Новини Економіка
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Через тіньові схеми економіка України щороку втрачає майже 40 млрд грн, – Європейська бізнес асоціація

Новини Цензор.НЕТ Економіка

Через тіньові схеми економіка України щороку втрачає майже 40 млрд грн, – Європейська бізнес асоціація

Українська економіка щороку втрачає на нелегальних схемах майже 40 мільярдів гривень. Саме тому влада має передусім зосередитися на тому, щоб вивести економіку із тіні, а не підвищувати фіскальне навантаження на легальний бізнес.

 Про це йдеться у заяві на сайті Європейської бізнес асоціації (ЕВА).

 "Сьогодні в Україні існує 2 паралельні реальності: прозорий бізнес, який сплачує необхідні податки і платежі, але щоразу зазнає фіскального тиску. Та тіньовий бізнес, який нівелює законодавчі вимоги, не сплачує податки, та куди не ходять з перевірками перевіряючі органи. Хоча втрати від тіні колосальні - як прозорих компаній, так і держави", - наголошують у ЕВА. Експерти асоціації порахували, що лише державний бюджет недоотримує від сірого ринку побутової техніки - 5 млрд грн, від нелегальної торгівлі тютюновими виробами -16 млрд грн, від нелегального ринку алкоголю та спирту - близько 14 млрд грн, а нелегального імпорту ювелірних виробів - 2 млрд грн.

"Представники законослухняного бізнесу переконані: так не може продовжуватись. І замість того, аби збільшувати тиск та податкове навантаження на білий бізнес, варто спробувати врешті вивести економіку України з тіні та створити рівні та справедливі умови бізнесу для всіх", - підкреслюють у ЕВА.

Нагадаємо: за оцінками Міністерства економіки, рівень тіньової економіки в Україні становить 30% від офіційного ВВП. Рівень тінізації в сфері транспорту і логістики становив 48%, операцій з нерухомістю та видобувної промисловості – 41%, переробної промисловості – 31%, оптової та роздрібної торгівлі – 28%, будівництва – 27%, фінансової і страхової діяльності – 23%, сільського, лісового і рибного господарства – 18%.
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Топ коментарі
+7
Як так? При владі ж новиє літса. Чи ще старі?
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06.12.2021 14:42
+5
Україна лише втрачає. Здобутків обмаль.
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06.12.2021 14:45
+5
Зе-Ермак уже 2,5 года у Власти Абсолютной! И кто же рулит этими схемами???
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06.12.2021 15:00
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Як так? При владі ж новиє літса. Чи ще старі?
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06.12.2021 14:42 Відповісти
у владі безвідповідальні обличча. .
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06.12.2021 14:51 Відповісти
хтось втрачає, хтось заробляє. Комусь мати шкарпетки в'яже, комусь тесли та квартири купляє. Життя воно таке....
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06.12.2021 14:44 Відповісти
*** сама в доле от шахер-махера с зелеными тарифами...молчали бы уже
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06.12.2021 14:44 Відповісти
Україна лише втрачає. Здобутків обмаль.
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06.12.2021 14:45 Відповісти
Я навіть здогадуюсь звідки ця тінь на схемах...
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06.12.2021 14:48 Відповісти
Ну от.А додайте ще митницю,контрабанду на кордоні і т.п...Ось вам і гроші на модернізацію армії,розвиток країни.Ще б трохи і на спонсорування мвф залишилось.
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06.12.2021 14:54 Відповісти
І хто краде? Ніби всі не крадущі, ніби всі з наріду, ніби всі президенти, а хтось постійно краде і краде. Бідний Володя Гундос, так і кожен хоче вставили йому дрючрк в колесо його лісапеда. Беня йому допомагає, як тільки може, навіть готовий фарбувати кіоски. Ще добре допомагає єрмак і татаров, розгружуючи від різного непотрібу, наприклад спецоперацій, щоб у Володі більше було часу думати про людей і за людей. Хай з тими вбивцями займаєтьсі путін і лукашенко, то їх проблема, так 73%?
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06.12.2021 14:58 Відповісти
Зе-Ермак уже 2,5 года у Власти Абсолютной! И кто же рулит этими схемами???
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06.12.2021 15:00 Відповісти
"государственный бюджет недополучает от серого рынка" - ничего страшного, зато меньше разворуют из бюджета
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06.12.2021 15:12 Відповісти
Я скажу хто краде, всі депутати на ставці ,вся верховна зрада получає зарплату в конвертах,за монобільшість треба платити,кожному з так званих народних обраників,і це протьягом 30 років.І не важно хто призидент чи Порошенко ,Зеленський. В нас Мафіозна Держава.
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06.12.2021 15:17 Відповісти
Когда этот Порошенко уже успокоиться?)
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06.12.2021 15:30 Відповісти
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06.12.2021 17:03 Відповісти
Тут діло не в Порошенко ,вся система построїна на корупції,на корупції в великих масштабах.
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06.12.2021 15:32 Відповісти
Если кто то теряет, кто то находит
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06.12.2021 16:50 Відповісти
Радуйтесь прєзєдєнтьі пока и етому! За мою каденцию еще страну потеряете!
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06.12.2021 16:55 Відповісти
А наш зеленский и его банда сами в доле от этой теневой коррупции!!, так что им не резон бороться с теневыми схемами1! И Особенно этому чокнутому дебилу-профессору.........Гетманцеву
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06.12.2021 19:49 Відповісти
 
 