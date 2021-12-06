УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
8946 відвідувачів онлайн
Новини За кордономВійна в Україні Агресія Росії проти України Війна
18 731 32
Байден (2326) НАТО (5140) Путін (21440) Росія (47244) США (14482) Євросоюз (7042)

Дані США переконали навіть скептиків у ЄС, що Росія може вторгнутися в Україну, - Financial Times

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

Дані США переконали навіть скептиків у ЄС, що Росія може вторгнутися в Україну, - Financial Times

Країни ЄС і НАТО підтримали оцінку адміністрації Джозефа Байдена щодо того, що Росія може вторгнутися в Україну, після безпрецедентного обміну між США та союзниками розвідувальними даними про військові приготування Москви.

Про це пише Financial Times з посиланням на представників європейських органів оборони та безпеки, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Українську правду.

Тижні постійних дипломатичних контактів США з європейськими урядами, підкріплених обміном розвідувальними даними, допомогли переконати деякі раніше скептично налаштовані столиці, включаючи Берлін, що Кремль може незабаром наказати ввести свої війська в Україну.

Ці зусилля активізували підтримку необхідності запровадження жорстких санкцій для стримування Кремля.

7 грудня Джо Байден застереже Володимира Путіна від вторгнення на запланованому відео-саміті за повної підтримки НАТО та Євросоюзу, повідомили "Financial Times" європейські чиновники з оборони та безпеки.

Росія може планувати вторгнення в Україну "незабаром на початку 2022 року", заявив у п'ятницю представник адміністрації Байдена. За його словами, половина військових підрозділів, які будуть задіяні в такому наступі, наблизилися до кордону України за останній місяць.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна "може стати новим Афганістаном" для Росії, якщо Москва піде далі у своїх діях, - сенатор Мерфі

Рішення США поділитися своїми розвідданими з європейськими державами та оприлюднити публічні попередження випливає з надії Вашингтона на те, що підтримка санкцій заходом зробить надто високою для Москви "ціну" агресії.

Деталі можливих санкцій та інших контрзаходів ще обговорюються.

Кремль постійно заперечує, що планує вторгнутися в Україну, і звинувачує в посиленні напруженості зростання підтримки США та НАТО для України.

Звіти американської розвідки, що зображують розгортання російських військ уздовж кордону, докази можливої ​​підготовки до нападу та аналіз імовірних намірів Кремля були передані членам НАТО та через дипломатичні канали ЄС двосторонньо та колективно, повідомили FT чиновники, поінформовані про документи.

Кількість матеріалів і деталей, наданих іншим 29 союзникам по НАТО, була названа одним чиновником "надзвичайно вичерпною".

Нехарактерний рівень обміну розвідувальними даними був викликаний початковим небажанням деяких європейських союзників розглядати заяви США про підготовку Росії до вторгнення як достовірні, сказали четверо офіційних осіб.

Розкриття раніше секретних деталей почалося на початку листопада і передувало зустрічі міністрів закордонних справ НАТО минулого тижня, на якій переважали дискусії про Україну.

Розвідка допомогла перевести розмову з того, чи було попередження правильним, на те, як найкраще стримувати наступ, пише видання

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ймовірність повномасштабного вторгнення Росії поки 50/50, - нардеп Рахманін

"Багато союзників не були впевнені, що відбуваються серйозні речі. Ми були здивовані цим пробілом: як і чому США бачили те, чого ми не бачили", цитує видання одного з чиновників.

За словами джерел, на зустрічі голів МЗС країн НАТО у Ризі відбувся "великий зсув у бік американської версії речей".

У США заявили, що Росія готується до розгортання 100 батальйонних тактичних груп загальною чисельністю приблизно 175 тисяч військовослужбовців у стратегічних місцях уздовж українського кордону за підтримки 100 тисяч військовослужбовців резерву.

Деякі країни ЄС і НАТО закликали до діалогу з Москвою, а не конфронтації, посилаючись на те, що Росія раніше нарощувала, а потім зменшувала контингент біля кордонів. Але дані розвідки США змінили думку європейців про наміри Володимира Путіна, пише FT.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+9
Ці в ЄС тіпа іспанії, італії. і всіх друзів путлєра поки не ткнеш мордою в лайно не вірять!!!!!! Все одно будуть тільки співчувати не більше!!!!!!!
показати весь коментар
06.12.2021 14:54
+8
краще б США перконали країни НАТО про необхідність прийняття України в НАТО.
показати весь коментар
06.12.2021 14:56
+8
І це теж. ***** шантажує нас та НАТО нападом, вимагаючи пристати на його вимоги як Україну, так і НАТО (від НАТО він вимагає письмового зобов'язання ніколи не приймати Україну до НАТО)...
показати весь коментар
06.12.2021 15:01
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ці в ЄС тіпа іспанії, італії. і всіх друзів путлєра поки не ткнеш мордою в лайно не вірять!!!!!! Все одно будуть тільки співчувати не більше!!!!!!!
показати весь коментар
06.12.2021 14:54 Відповісти
щось мені підказує, що уся ця метушня з вірогідним нападом відбувається насамперед для спонукання України до виконання формули Штайнмайєра та інших пунктів мінських "угод", а також для розміну наших інтересів заради домовленності між США та ***********.
показати весь коментар
06.12.2021 14:54 Відповісти
І це теж. ***** шантажує нас та НАТО нападом, вимагаючи пристати на його вимоги як Україну, так і НАТО (від НАТО він вимагає письмового зобов'язання ніколи не приймати Україну до НАТО)...
показати весь коментар
06.12.2021 15:01 Відповісти
ну авжеж, вони ж перші чергу зайняли, ще у 2000-му

Путин не возражает против вступления России в НАТО


Газета «Коммерсантъ» 07.03.2000, 00:00

В воскресенье и. о. президента РФ Владимир Путин сделал громкое заявление. В интервью BBC он сказал, что не исключает возможности вступления России в НАТО.

Интервью Владимира Путина BBC имеет знаковый характер - оно вполне может заменить внешнеполитическую программу главного кандидата в президенты. В нем и. о. президента четко обозначил свои приоритеты: "Я не могу представить свою страну изолированной от Европы". Тем самым он сделал ясный выбор в обострившейся сейчас в России борьбе двух политических линий: партнерство с Западом или изоляционизм.
Однако главная сенсация интервью в другом. На вопрос, возможно ли присоединение России к альянсу, и. о. президента ответил: "Почему нет? Я не исключаю такой возможности - в том случае, если с интересами России будут считаться, если она будет полноправным партнером". - https://www.kommersant.ru/doc/142046
показати весь коментар
06.12.2021 16:30 Відповісти
«с интересами России будут считаться,»
А ИНТЕРЕСЫ РАШИ - это Украина. Он уже помешался на этой идее.
показати весь коментар
06.12.2021 16:33 Відповісти
це не він, путінанєкдот (віртуально-публічна фігура)
це корпорація совкових старперів під ніком "кантора глубокова бурєнія" (кгб)
показати весь коментар
06.12.2021 16:36 Відповісти
То було у 2000, а зараз 2021 і у ***** геть інші наміри.
показати весь коментар
06.12.2021 17:48 Відповісти
на гебістській фєні ру це звучить як "актівная подготовка сільной пєрєговорной позіциі"
показати весь коментар
06.12.2021 15:43 Відповісти
краще б США перконали країни НАТО про необхідність прийняття України в НАТО.
показати весь коментар
06.12.2021 14:56 Відповісти
ніяких заходів, які б свідчили про підготовку до тотальної війни з свинособачим лаптєстаном, не відбувається..
лише гундосик готовий до перемовин з ******
показати весь коментар
06.12.2021 14:56 Відповісти
Теперь дело за малым. Убедить этих самых скептиков из ЕС, что им до этого есть какое-то дело.
показати весь коментар
06.12.2021 15:06 Відповісти
Держдепівські бандерівці все роблять правильно. Роздмухують загрозу, постійно нагадують міжнародній спільноті про небезпечного лиходія у кремлі. Так шо втихушку на нас напасти, як це було з Кримом та Сходом вже не вийде.
показати весь коментар
06.12.2021 15:07 Відповісти
Думаю, возможно все произойдет в январе.Ближе к окончанию месяца.
показати весь коментар
06.12.2021 15:08 Відповісти
Що батька здрисне!?
показати весь коментар
06.12.2021 15:13 Відповісти
Конечно произойдёт, американцы раздуют истерию до небес, как они умеют это делать, и твоё любимое ***** повиснет на фонарике, от огорченья
показати весь коментар
06.12.2021 15:37 Відповісти
Сколько "ванек" сдохнет? 10 тыс.?20? 40? Кацапскому быдлу это понравится?
показати весь коментар
06.12.2021 15:14 Відповісти
Кацапському бидло то пох. А от у нас загинуть найкращі.
показати весь коментар
06.12.2021 15:24 Відповісти
Ну и?
показати весь коментар
06.12.2021 15:42 Відповісти
а що нам боятися в нас верховний головнокомандуючій в памперсі і в шапці буде всіх бомбить !
показати весь коментар
06.12.2021 15:14 Відповісти
Пастор Чекає
показати весь коментар
06.12.2021 15:20 Відповісти
показати весь коментар
06.12.2021 15:21 Відповісти
Або НАТО вибиває для себе гроші і це домовлено з Путлєром, або рассєйські олігархи бажають залишитись жити на болотах Сибіру. Думаю, що коли Рассєя переткне кордон, багато країн перекриють всі рахунки та контракти.
показати весь коментар
06.12.2021 15:27 Відповісти
Кажуть шо Рембо у Київі...
показати весь коментар
06.12.2021 15:28 Відповісти
показати весь коментар
06.12.2021 15:30 Відповісти
Ато ! З 14 го року самі з собою воюємо!?
Московщіна не влізла ще на наші землі?
ЗСУ оди одного колошматить?
В 1939 році економісти і військові підрахували що гітлеру ресурсів вистачить на 5 років війни. В Германії була розвинена промисловість.
А ДІРА яку промисловість має щоб впопучлеці вже 7 років воювали? Та вони вже всі тричі перегнили по посадкам ще в 15 му.
показати весь коментар
06.12.2021 17:00 Відповісти
"Рюськие"начитались истории, как Гитлер захватил без выстрелов Чехословакию в 1938 году и каждый день смотрят фильмы типа"Александр Невский" 1938 года о том, как киношные клоуны"мочат" рыцарей-европейцев, и теперь пытаются все это воспроизвести. Но история не повторяется - у каждого времени свои события, ЕС и США тоже прекрасно помнят, к чему привело потакание Гитлеру в 1938 году - к мировой войне с гигантскими потерями.
показати весь коментар
06.12.2021 17:09 Відповісти
усе в Божьих руках
показати весь коментар
06.12.2021 17:16 Відповісти
никакого вторжения . московия очень хочет ускорить запуск СП2 ради этого весь спектакль . Потом кода престарелый байден с куйлом запустят газоток , перекрыв транзит через Украину и Польшу , будут говорить ну вот видите удалось избежать войны. Москва душит Украину экномически , в прямом боевом столкновении у нее шансов очень мало . Тем более потом удерживать большую территорию . Не зря меркелевский Бильд первым опубликовал фантастический проект кацапов как они будуть воевать в Украине .
.
показати весь коментар
06.12.2021 19:37 Відповісти
Можна поступити Як мокшандія, написати їм бумажку, а потім прийняти в НАТО, і сказати щоб поклали ту бумажку біля меморандума по ЯО...
показати весь коментар
14.01.2022 20:45 Відповісти
 
 