Робота над новим меню для дитячих садочків завершена: додали більше молочки, - Клопотенко
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Кулінарний експерт та засновник соціального проєкту "Нове шкільне харчування" зі зміни культури харчування Євген Клопотенко завершив роботу над новим меню для дитячих садочків.
Про це Євген Клопотенко повідомив у інтерв’ю Укрінформу, передає Цензор.НЕТ.
"Уже закінчив над роботу над новим меню для садочків. Ми зі шкільного прибрали деякі спеції (наприклад, хмелі-сунелі) та зменшили кількість продуктів, що використовуються. Малим треба давати 5 разів на день молоко, тому додали більше молочки і різних варіацій страв із молоком. Але меню на 95% лишилося таким, як у школах. Ідея така: діти їдять здорову їжу в садочку, потім у школі, а потім і самі будуть готувати здорову їжу собі, а потім своїм дітям, а далі внукам", - зазначив Клопотенко.
У травні цього року презентовано оновлене меню для шкільних їдалень. Воно розраховано на 4 тижні, включає 160 страв. В ньому зроблено акцент на корисну та смачну їжу, враховані наші національні вподобання. Рецепти затверджені МОН і МОЗ, розміщені на сайтах міністерств. Оновлене меню в понад чотирьох тисячах шкіл впроваджується з 1 вересня, а з 1 січня у всіх навчальних закладах мають запровадити оновлені норми для харчування (наразі діють нормативні документи 1956 року). За новими нормами харчування з раціону школярів виключили сосиски, ковбаси, рибні консерви, обмежили споживання продукції з високим вмістом солі й цукру, натомість додали більше злакових, овочів, фруктів, ягід, молочних та м'ясних продуктів.
Як зазначає Клопотенко, повне впровадження і результати реформи українці відчують через 2,5 – 3 роки. За цей час система харчування має перезапустися, а далі експерт розпочне роботу в інших сферах.
"Зараз ще реформую ПТУ, де вчаться кухарі, бо слід повністю завершити оновлення в закладах освіти. А далі планую змінити меню в лікарнях, тюрмах і СІЗО, в армії. Хоча в ЗСУ вже була реформа, там у цілому все о’кей (ну, може не все, але на нормальному рівні). Якщо ми нормально запустимо шкільну реформу, то все інше – взагалі не проблема. В мене все є – і ресурс, і люди, просто треба час", - додав Клопотенко.
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Такими вещами должны заниматься институт питания вместе с медиками и диетологами. А не какая-то доморощеннач стряпуха, у него какое образование? Что он знает о здоровом питании детей, вообще о физиологии и здоровье?
Ну что за шапито, ей Богу? Позор.
Якщо йдеться взагалі про молочні продукти - кефір,йогурт,ряжанка,сир,сметана то тоді це правильне рішення,діткам потрібно більше білкової їжі давати, що б вони росли здорові.
А ще передайте урядовцям про достойну оплату праці вихователям бо це ж нелегкий труд,в багатьох закладах є дефіцит кадрів саме через мінімальну заробітну платню.