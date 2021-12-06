Суддю, яка ховала 5 тис. грн хабаря у Кодекс про адміністративні правопорушення, засудили до п'яти з половиною років позбавлення волі, - САП

Колегія суддів Вищого антикорупційного суду оголосила вирок, яким колишню голову одного з районних судів Херсонської області засуджено до 5 років 6 місяців позбавлення волі.

Про це у Telegram повідомляє пресслужба Спеціалізованої антикорпуційної прокуратури, інформує Цензор.НЕТ.

"В рамках досудового розслідування встановлено, що у квітні 2018 року голова суду запропонувала порушнику надати їй 5 тис. гривень за закриття адміністративної справи, а у разі відмови - "погрожувала" притягнути чоловіка до адміністративної відповідальності, а також накласти грошове стягнення у сумі від 16 тис. гривень до 32 тис. гривень.

Після отримання коштів, які вона сховала у Кодекс про адміністративні правопорушення, суддя ухвалила постанову про закриття вказаного провадження", - йдеться в повідомленні.

Суддю було викрито на "гарячому", одразу після одержання нею обумовленої суми.

Погодившись з позицію прокурора САП, колегія суддів визнала екссуддю винуватою у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України та призначила покарання у виді 5 років 6 місяців позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади в органах державної влади на строк три роки, з конфіскацією всього належного їй майна.

Вирок Вищого антикорупційного суду може бути оскаржений впродовж 30 днів з моменту його проголошення в суді апеляційної інстанції.

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