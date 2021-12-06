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Суддю, яка ховала 5 тис. грн хабаря у Кодекс про адміністративні правопорушення, засудили до п'яти з половиною років позбавлення волі, - САП

Новини Цензор.НЕТ Події

Суддю, яка ховала 5 тис. грн хабаря у Кодекс про адміністративні правопорушення, засудили до п'яти з половиною років позбавлення волі, - САП

Колегія суддів Вищого антикорупційного суду оголосила вирок, яким колишню голову одного з районних судів Херсонської області засуджено до 5 років 6 місяців позбавлення волі.

Про це у Telegram повідомляє пресслужба Спеціалізованої антикорпуційної прокуратури, інформує Цензор.НЕТ.

"В рамках досудового розслідування встановлено, що у квітні 2018 року голова суду запропонувала порушнику надати їй 5 тис. гривень за закриття адміністративної справи, а у разі відмови - "погрожувала" притягнути чоловіка до адміністративної відповідальності, а також накласти грошове стягнення у сумі від 16 тис. гривень до 32 тис. гривень.

Після отримання коштів, які вона сховала у Кодекс про адміністративні правопорушення, суддя ухвалила постанову про закриття вказаного провадження", - йдеться в повідомленні.

Суддю було викрито на "гарячому", одразу після одержання нею обумовленої суми.

Погодившись з позицію прокурора САП, колегія суддів визнала екссуддю винуватою у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України та призначила покарання у виді 5 років 6 місяців позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади в органах державної влади на строк три роки, з конфіскацією всього належного їй майна.

Вирок Вищого антикорупційного суду може бути оскаржений впродовж 30 днів з моменту його проголошення в суді апеляційної інстанції.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+20
Засудили щоб не демпінгувала.
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06.12.2021 16:27
+12
А як би ховала долари,євро.фунти...то обов'язково пішлаб на підвищення...
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06.12.2021 16:28
+11
Відкрию таємницю - в Україні судді хабарі менше ніж п"ятдесят тисяч не беруть...Сенсу нема - зарплата біля ста тисяч і можливості заробити вдесятеро стільки ж...Тому це скоріш за все провокація спецслужб,а так як спецслужби у нас бідні,(тільки спецслужбовці багаті),то і підкинули лишень п"ять штук...От у Львові такий суддя Ігор Ганич...Раз взяв з півмільйона зеленими хабаря (за відмазку мера Стрия),другий раз чотириста тисяч вже під камери,з фіксацією і затриманням...І шо?І ніц з тего...Трохи полежав у лікарні,один суд,другий,перенесли розгляд в іншу область...і відмазали...Мораль - треба брати рідко,але багато...
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06.12.2021 16:54
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Засудили щоб не демпінгувала.
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06.12.2021 16:27 Відповісти
так и есть)
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06.12.2021 16:30 Відповісти
конкуренция жестокая однако, как простолюдинина какого то прям закатували
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06.12.2021 16:34 Відповісти
😁😁😁👍👍👍
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06.12.2021 16:46 Відповісти
А як би ховала долари,євро.фунти...то обов'язково пішлаб на підвищення...
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06.12.2021 16:28 Відповісти
Потрібно було ховати в кримінальний кодекс, хіба не знала?
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06.12.2021 16:31 Відповісти
Таких корумпованих гельмінтів в Україні десятки тисяч ,якщо не сотні !!! Таку дрібноту мають сотню за добу саджати на нари ,тоді через рік відчуємо результат !!!)))
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06.12.2021 16:33 Відповісти
Голова суду і 5 тис грн?
Голова суду взяла особисто без добре знайомого посередника?
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06.12.2021 16:34 Відповісти
ну...куда только адвокаты смотрят?это же сброс посредника
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06.12.2021 16:37 Відповісти
Якби взяла 5000 баксів то дальше би працювала.
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06.12.2021 18:17 Відповісти
-чому судді завжди ховають хабарі ?
-та тому, що бояться високих смерек...
та Сашка Білого !
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06.12.2021 16:34 Відповісти
вот,а заховала бы в другое место-получила бы условно
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06.12.2021 16:36 Відповісти
Бо ховала. Судді вже зажерлись до того, що не ховають. І ніхто їх не чіпає
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06.12.2021 16:37 Відповісти
А вот сейчас даже как то неудобно за Херсонщину, это может поправить только задержание за хабар в три десятка яиц
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06.12.2021 16:41 Відповісти
Той що наколядував міліони відсидів 3 роки. Не даром єсть мудрість -Як що красти то міліон.
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06.12.2021 16:45 Відповісти
Коли б хабарь був 5 млн дол. Ніхто б їй нічого не зробив.
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06.12.2021 16:54 Відповісти
Якщо людина краде 5 000 000 доларів то він вже не злодій, а політичний діяч, за політику не можна переслідувати.
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06.12.2021 18:20 Відповісти
Відкрию таємницю - в Україні судді хабарі менше ніж п"ятдесят тисяч не беруть...Сенсу нема - зарплата біля ста тисяч і можливості заробити вдесятеро стільки ж...Тому це скоріш за все провокація спецслужб,а так як спецслужби у нас бідні,(тільки спецслужбовці багаті),то і підкинули лишень п"ять штук...От у Львові такий суддя Ігор Ганич...Раз взяв з півмільйона зеленими хабаря (за відмазку мера Стрия),другий раз чотириста тисяч вже під камери,з фіксацією і затриманням...І шо?І ніц з тего...Трохи полежав у лікарні,один суд,другий,перенесли розгляд в іншу область...і відмазали...Мораль - треба брати рідко,але багато...
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06.12.2021 16:54 Відповісти
Это еще в лифчике и труселях не искали...
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06.12.2021 16:56 Відповісти
кому ж вона так на....рала? що за таке правопорушення, срок заробила. мабудь потрібен свій суддя.
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06.12.2021 16:58 Відповісти
Думаю это подстава, в свое время знакомые давали взятку судье по одному делу, судья брал деньги в криптовалюте на анонимный кошелек....... Так хрен че докажешь........
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06.12.2021 17:00 Відповісти
"з конфіскацією всього належного їй майна". - Цікаво - яке ж майно їй належало? Старий запорожець?
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06.12.2021 17:02 Відповісти
Прятать в Кодекс конечно перфоманс местечковый. В трусы надо---по старинке. Даже если бабла валом. Деньги не пахнут. Дурна баба!
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06.12.2021 17:18 Відповісти
Ось це "справжня боротьба з корупцією" а ось Вовк і йому подібні замішанні на мільйоних хабарях і своіми рішеннями завдали збитків державі на мільярди доларів,ну хіба то корупція?
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06.12.2021 17:22 Відповісти
Може портнов не попереджав суддю, як це робити …
От вона і того…
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06.12.2021 21:21 Відповісти
 
 