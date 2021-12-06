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Від початку доби війська РФ 5 разів відкривали вогонь, втрат немає, - штаб ООС

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Від початку доби війська РФ 5 разів відкривали вогонь, втрат немає, - штаб ООС

Російсько-окупаційні війська від початку доби п'ять разів відкривали вогонь на Донбасі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр штабу ООС.

В напрямку Пісків окупанти вели вогонь зі підствольних гранатометів.

В бік Катеринівки, що на Луганщині, російські найманці здійснили обстріл зі станкових протитанкових, автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї.

В районі Попасної російсько-окупаційні війська застосували міномети калібру 82 мм та станкові протитанкові гранатомети.

Неподалік Шумів противник вів обстріл з мінометів калібру 82 мм та стрілецької зброї.

По наших позиціях біля Майорська окупанти стріляли з гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає.

Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли.

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Автор: Богдан Гуньковський
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мне интересно, со всех дыр вопят о вторжении РФ, а вопрос - почему главнокомандующий не проводит мобилизацию???
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06.12.2021 17:40 Відповісти
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06.12.2021 18:24 Відповісти
 
 