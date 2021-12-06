Посольство США очікує швидкого розслідування інциденту з поваленням ханукальної менори в Ужгороді
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У посольстві США очікують швидкого розслідування інциденту з поваленням 8-метрової менори в Ужгороді, яку встановили до єврейського свята Хануки біля будівлі обласної філармонії.
Про це повідомляється у твіттері посольства США в Україні, інформує Цензор.НЕТ.
"Засмучені новинами про повалення ханукальної менори в центрі Ужгорода. Ми очікуємо швидкого розслідування. Сполучені Штати підтримують Україну у засудженні антисемітизму", - сказано в повідомленні.
Як повідомлялося, менору, яку встановили до єврейського свята Хануки біля будівлі обласної філармонії, 5 грудня виявили в річці.
Топ коментарі
+34 aleks kyb
показати весь коментар06.12.2021 18:30
+31 Ярослав Мельниченко
показати весь коментар06.12.2021 18:16
+24 МАКСИМ БЕЗФАМИЛЬНЫЙ
показати весь коментар06.12.2021 18:38
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Будь ласка, зачекайте...
залишилось тiльки, щоб кацапськi диверсанти перебрались у форму ОУН та самi зняли на вiдео
повалення мiнори...це все вже було тисячi разiв...
Конгрес національних громад України
«Антисемитизм - это определенное восприятие евреев, которое выражается в ненависти по отношению к евреям.
Словесные и физические проявления антисемитизма направлены против евреев и неевреев и/или против их собственности, против еврейских общин и организаций и религиозных учреждений.»
Современные примеры проявления антисемитизма:
- призывы, оправдание или содействие убийствам евреев или нанесению им вреда, во имя радикальной идеологии или экстремистских религиозных взглядов;
- высказывание лживых, бесчеловечных, очерняющих или стереотипных обвинений о евреях
- миф о всемирном еврейском заговоре или о евреях, контролирующих средства массовой информации, экономику, правительства и другие институты общества и власти;
- приписывание евреям ответственности за реальные или надуманные проступки отдельных еврейских индивидумов или групп, или даже за действия, совершенные неевреями;
- обвинение еврейских граждан в предпочтительной лояльности к государству Израиль или в предпочтении интересов евреев во всем мире интересам собственной страны .... т.д.
Може теж наведете приклади?
Сколько Германия платит Израилю или Бизнес на крови-------і не тільки Германія. Майже всі країни.
П.С. Но тут надо думать, проще обвинить украинцев. Ведь сразу делают вывод "поддержим Украину в осуждении антисемитизма". Але, пиндосы, не надо давить на следствие, у вас же так не принято..... А вдруг (вдруг) это обычная провокация. Для вас, тупые....