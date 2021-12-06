30 млн щеплень проти COVID-19 планується зробити в Україні до кінця року, - ОП
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В Україні готують план роботи центрів вакцинації проти COVID-19 у період новорічно-різдвяних свят.
Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко під час робочої поїздки до Харківської області, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на офіційний сайт президента України.
Відвідуючи центр вакцинації в ТРЦ "Нікольський" у Харкові, Тимошенко зазначив, що за останній місяць разом з прем’єр-міністром Денисом Шмигалем та міністром розвитку громад та територій Олексієм Чернишовим вони проїхали практично всі регіони України, де насамперед знайомилися з роботою центрів масової вакцинації.
За його словами, наразі в Україні зроблено понад 20 млн щеплень: 13 млн осіб вакциновані однією дозою, 11 млн – двома. Кирило Тимошенко додав, що до кінця року в країні розраховують досягнути показника 30 млн щеплень.
"Ніхто не зупинятиметься. Ми зараз розробляємо плани разом з Міністерством охорони здоров’я та очільниками областей щодо вакцинації й у святкові дні. Щоб усі центри вакцинації працювали, і люди мали змогу прийти та щепитися. А вже через декілька місяців ми дійдемо до бустерної вакцинації", – зазначив заступник керівника Офісу президента.
Тимошенко зауважив, що нові карантинні обмеження, які почали діяти 6 грудня, насамперед спрямовані на захист населення від інфікування коронавірусом.
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Особенно желательно оценить его так называемым фанатам Зеленского.Хорошо вас там схлопывать будут,просто по полной!В первом чтении уже приняли Закон 4142,теперь второе чтение,так что скоро услышим вой и вопли😉