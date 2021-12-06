30 млн щеплень проти COVID-19 планується зробити в Україні до кінця року, - ОП

В Україні готують план роботи центрів вакцинації проти COVID-19 у період новорічно-різдвяних свят.

Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко під час робочої поїздки до Харківської області, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на офіційний сайт президента України.

Відвідуючи центр вакцинації в ТРЦ "Нікольський" у Харкові, Тимошенко зазначив, що за останній місяць разом з прем’єр-міністром Денисом Шмигалем та міністром розвитку громад та територій Олексієм Чернишовим вони проїхали практично всі регіони України, де насамперед знайомилися з роботою центрів масової вакцинації.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Житомирщині критично знижуються темпи COVID-вакцинації, - ОДА

За його словами, наразі в Україні зроблено понад 20 млн щеплень: 13 млн осіб вакциновані однією дозою, 11 млн – двома. Кирило Тимошенко додав, що до кінця року в країні розраховують досягнути показника 30 млн щеплень.

"Ніхто не зупинятиметься. Ми зараз розробляємо плани разом з Міністерством охорони здоров’я та очільниками областей щодо вакцинації й у святкові дні. Щоб усі центри вакцинації працювали, і люди мали змогу прийти та щепитися. А вже через декілька місяців ми дійдемо до бустерної вакцинації", – зазначив заступник керівника Офісу президента.

Також читайте: "COVID-тисяча" стимулюватиме людей йти до місць скупчення під час пандемії, - лікарка-епідеміологиня Мухарська

Тимошенко зауважив, що нові карантинні обмеження, які почали діяти 6 грудня, насамперед спрямовані на захист населення від інфікування коронавірусом.