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30 млн щеплень проти COVID-19 планується зробити в Україні до кінця року, - ОП

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30 млн щеплень проти COVID-19 планується зробити в Україні до кінця року, - ОП

В Україні готують план роботи центрів вакцинації проти COVID-19 у період новорічно-різдвяних свят.

Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко під час робочої поїздки до Харківської області, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на офіційний сайт президента України.

Відвідуючи центр вакцинації в ТРЦ "Нікольський" у Харкові, Тимошенко зазначив, що за останній місяць разом з прем’єр-міністром Денисом Шмигалем та міністром розвитку громад та територій Олексієм Чернишовим вони проїхали практично всі регіони України, де насамперед знайомилися з роботою центрів масової вакцинації.

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За його словами, наразі в Україні зроблено понад 20 млн щеплень: 13 млн осіб вакциновані однією дозою, 11 млн – двома. Кирило Тимошенко додав, що до кінця року в країні розраховують досягнути показника 30 млн щеплень.

"Ніхто не зупинятиметься. Ми зараз розробляємо плани разом з Міністерством охорони здоров’я та очільниками областей щодо вакцинації й у святкові дні. Щоб усі центри вакцинації працювали, і люди мали змогу прийти та щепитися. А вже через декілька місяців ми дійдемо до бустерної вакцинації", – зазначив заступник керівника Офісу президента.

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Тимошенко зауважив, що нові карантинні обмеження, які почали діяти 6 грудня, насамперед спрямовані на захист населення від інфікування коронавірусом.
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Топ коментарі
+11
Чудна, ну яке реанімаційне обладнання? Люди та їх здоров'я нікого не цікавлять.
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06.12.2021 19:14
+8
Здоров'ям???? І далі мовою автора - ошейник раба всегда легче доспехов воина... Коліться далі. Можливо Ви і будете праві... Хто зна, хто зна...
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06.12.2021 20:04
+7
Дия-это типичное недоделанное лайно.Уже всем это давно известно.
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06.12.2021 19:21
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Зелёные пропихивает Закон 4142,у кого есть мозги - почитайте на досуге,очень "интересный закон"👍
Особенно желательно оценить его так называемым фанатам Зеленского.Хорошо вас там схлопывать будут,просто по полной!В первом чтении уже приняли Закон 4142,теперь второе чтение,так что скоро услышим вой и вопли😉
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06.12.2021 21:00 Відповісти
Зробіть краще пересувні лабораторії та вакцинуйте селян. Вони вимирають від ковіду та його наслідків.
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06.12.2021 21:07 Відповісти
Хватит панику разводить,эпидемия идет на спад и никак не благодаря прививкам.Так будет постоянно,как и грипп,сезонное.Переболел в прошлом году,ложил я на вакцину)))Я не бот и антиваксер,просто хорош имунитет),а шмурдине доверия нет))
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06.12.2021 23:03 Відповісти
Конституционный суд Словении постановил, что указ о принудительной вакцинации государственных работников от коронавируса COVID-19 является незаконным
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06.12.2021 23:16 Відповісти
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