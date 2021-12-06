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шахрайство (672) Нацполіція (13932) Харківщина (4284)

Шахрайка на Харківщині під виглядом медсестри виманила у пенсіонерів понад 500 тис. грн, - поліція

Новини Цензор.НЕТ Події

Шахрайка на Харківщині під виглядом медсестри виманила у пенсіонерів понад 500 тис. грн, - поліція

Жінка представлялася медсестрою. Жертвами злочинних махінацій стали 5 громадян похилого віку з міста Змієва. Встановлено причетність підозрюваної ще до чотирьох аналогічних злочинів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відділ комунікації поліції Харківської області.

Як повідомляється, 21 жовтня до відділу поліції №2 Чугуївського райуправління поліції ГУНП в Харківській області із заявою про шахрайство звернулася 84-річна мешканка міста Змієва. Вона розповіла, що напередодні їй зателефонував невідомий чоловік, який представився лікарем, та сказав, що син жінки потрапив у дорожньо-транспортну пригоду.

Невідомий зазначив, що потерпілий отримав тілесні ушкодження та потребує негайного хірургічного втручання. Під час телефонної розмови "лікар" cказав, що до бабусі прийде медична сестра, якій необхідно передати гроші на операцію сину. Літня жінка віддала 25 500 гривень та 900 доларів США.

Після передачі грошей вона зрозуміла, що її ошукали та лише після цього зателефонувала синові. Упевнившись, що з ним все гаразд, жінка звернулася із заявою до поліції.

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В ході проведення комплексу оперативно-розшукових заходів працівники відділу поліції №2 Чугуївського РУП встановили особу, причетну до скоєння злочину. Нею виявилася 38-річна уродженка Чернігівщини, яка представлялась медсестрою. На даний час правоохоронці встановили її причетність до скоєння ще чотирьох аналогічних злочинів на території міста Змієва - протягом жовтня вона заволоділа грошима двох жінок та двох чоловіків віком від 81 до 85 років. Загальна сума спричиненого матеріального збитку склала 546 тисяч гривень.

За даними фактами відділом поліції № 2 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області відкриті кримінальні провадження за ч. 2 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. За погодженням місцевої прокуратури слідчі повідомили жінці про підозру у вчиненні даних злочинів.

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3 грудня Зміївський районний суд обрав зловмисниці запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб. Максимальне покарання згідно з санкцією статті передбачає до 3 років позбавлення волі.
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Шахраї з Банкової та Грушевського мільйонами щодня крадут у українців ,за що в пошані та на високих державних посадах !!!))
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06.12.2021 19:08 Відповісти
Ни фига себе пенсионер!!!!!!
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06.12.2021 19:13 Відповісти
а в чем ошибка редактора? Выдурила у пенсионеров 500к. В статье об этом и говорится. Там их несколько жертв.
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06.12.2021 19:26 Відповісти
В статье об одной бабусе с 50тыс.
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06.12.2021 20:32 Відповісти
То есть, за всю жизнь она не могла собрать таких "сумасшедших" денег на "черный день"? Вдруг болезнь или останется без жилья, не дай Бог.
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06.12.2021 21:19 Відповісти
як би стаття була, доведення до самогубства, років так на 10-12. бо саме ці думки приходять до людей у яких забрали останне, то може цих ...дарасів булоб меньче. а так, дадуть 2, роми чи хто там, забашляють і через рік сізо, з чистою совісттю, робити те ж саме.
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06.12.2021 19:15 Відповісти
То таки ж зателефонувала синові, але чому потім?
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06.12.2021 19:23 Відповісти
хоча влада з посіпаками грабують нас так само, але (законно). візьміть до прикладу сертифікацію авто. чи ліків. німці, америкоси італьянці, французи і тд, можуть їздити на цих машинах і лікуватися цими препаратами, а ми ****, млять, ні!!!!!!! якись п.....дріло має поставити підпис та печать за купу нашого бабла. от тоді коли тебе розділи нах.... до нитки, їздь, **** та лікуйся. їм можна без печаті нашого підара а нам нізя, млять.
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06.12.2021 19:21 Відповісти
откуда? оттуда!
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06.12.2021 19:25 Відповісти
колись, в 70х роках, наш завклубом казав. навчитись гіпнозувати важко але можна а пускати пилюку в очі легко. шахраї навчились, от тому люди і дзвонять, коли приходять в норму
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06.12.2021 19:28 Відповісти
Все дело в возрасте. Основная часть жертв пожилые люди, голова уже не варит так как раньше. Тут и 40-ока еще нет, а уже что физическое что психологическое здоровье на грани, а в 70-80? Да с кучей хронических болячек давящих на мозг?
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06.12.2021 19:32 Відповісти
Мой двоюродный братец уголовник спасал 10-ти летнего на тот момент сына, от уголовной ответственности, когда сынуля человека "сбил" на машине. Ему позвонили, он согласился решить вопрос, при встрече забрал все деньги у пришедшего решалы , дал пинка и отпустил с миром. Заработал ненапрягаясь.
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06.12.2021 19:45 Відповісти
муж говорит что изнасиловал бы суку качалкой....
не знаю врезать ему по морде или пусть пи-дит?
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07.12.2021 04:50 Відповісти
 
 