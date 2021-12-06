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Україна закупила 180 тис. доз вакцини проти грипу для щеплення осіб із груп ризику, - Ляшко

Новини Цензор.НЕТ Здоров'я

Україна закупила 180 тис. доз вакцини проти грипу для щеплення осіб із груп ризику, - Ляшко

Цього року за кошти державного бюджету закуплено понад 180 тис. доз вакцини проти грипу.

Про це інформує Цензор.НЕТ з посиланням на сторінку у фейсбуці міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка.

Вакцина буде використана для вакцинації від грипу осіб із груп ризику, зокрема медпрацівників, людей віком від 60 років, військових та педагогів.

"Ми також домовились та отримали 30 тис. доз вакцин для профілактики грипу серед медичних працівників безкоштовно у рамках механізму PIVI", - повідомив Ляшко.

Очільник МОЗ нагадав, що вакцинацію від COVID-19 можна поєднувати із щепленням проти грипу, тільки в різні руки.

Також читайте: Людина може одночасно бути інфікована і грипом, і COVID-19, - лікарка

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+11
гешефт безостановочный от поперло!
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06.12.2021 19:05
+9
Ці персонажі не зупиняться.
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06.12.2021 19:06
+7
На эту тоже сертификат будут выдавать?
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06.12.2021 19:06
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гешефт безостановочный от поперло!
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06.12.2021 19:05 Відповісти
Зеленский и Ляшка, что вы творите? Почему работников атомных станций Энергодара и Южноукраинска НЕЗАКОННО и АНТИКОНСТИТУЦИОННО отстраняют от работы и сокращают штаты за то, что они отказываются участвовать в экспериментальной вакцинации жижей? Что это за бандитизм? Остановятся же атомные станции. Или зеленым на это начхать? Они уже перешли все красные линии? Недавно Ляшка сказала в интервью, что вакцинация экспериментальная и добровольная, это очередная брехня Ляшки и зеленых нечистей? Что вообще происходит и к чему все идет? К фашизму? К медицинским и научным экспериментам над людьми без их согласия? А что себе думают депутаты, им это нравится? Они согласны на фашистский режим на долгие годы, даже когда сами уже не будут в Раде? Зачем это Ляшке нужно всех уколоть? Что в той жиже находится? Какие добавки? На первом месте смертность от онкологии, сердечных и сосудистых заболеваний. Почему Ляшку не волнуют они, а волнуют только уколы? Больницы по всем городам сокращают, закрывают и медицину разваливают до основания - это такая забота о здоровье людей? Или сейчас медицина заключается только в уколизации экспериментальной жижей, а на все остальное тьфу!
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06.12.2021 21:45 Відповісти
Австрийский врач , химик и европейский специалист по GRAPHENE, Андреас НОАК, убитый 23/11/2021, утверждает, что наночастицы, содержащиеся в инъекциях против COVID Шприц , похожи на бритвы внутри введенного тела и являются оружием разрушения
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07.12.2021 02:25 Відповісти
На эту тоже сертификат будут выдавать?
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06.12.2021 19:06 Відповісти
Ці персонажі не зупиняться.
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06.12.2021 19:06 Відповісти
Тут уже видали рекомендацію про третій укольчик для 18+.

Завтра буде прес-конференція міністЕра "охорони здоров*я" і відповідального в провінції за кампанію з вколювання конкретно на тему =вакцинок=.

Люди в коментах до новин про обов*язкову субстанцію для омікрона, про цю, 3тю вже дозу і т.д. категорично пишуть, що вони не підуть, дві - досить.

Багато з них сміялися з "ізгоїв", що вони сидітимуть на балконах, а "привілейовані" ходитимуть по ресторанах і в кіно. Правда, були такі, які визнавали, що вкололися добровільно, аусвайс не брали і не підтримували дискримінацію тих, хто не колеться, бо борці ж долдонять з усіх екранів про "добровільність". Навіть ходили з "ізгоями" на маніфестації.

А тепер маячить третя ширка. Цікаво буде, якщо також анулюють дію аусвайсу через 5-6-7 місяців після 2х доз, як вже поробили в інших "демократичних" країнах.

Що тоді скажуть ? Почекаємо.
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07.12.2021 06:48 Відповісти
...тільки в різні руки.
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06.12.2021 19:43 Відповісти
ух ты... лучше закупите от бешенства (и это не шутка)... хотя )))))
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06.12.2021 19:34 Відповісти
Антиваксеры утверждают, что природный иммунитет лучше вакцинного.
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06.12.2021 22:49 Відповісти
а отут совпало )))))
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06.12.2021 22:54 Відповісти
Если вас укусит бешеная собачка, то вы покинете ряды антиваксеров так или иначе.
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07.12.2021 00:23 Відповісти
400тис. утилізували,МАЛАВАТА БУДЕТ
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06.12.2021 19:50 Відповісти
а что есть такое заболевание как грипп ? вроде сейчас все только ковидом болеют.
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06.12.2021 19:55 Відповісти
Почему с таким подходом всех не лечат от переломов нги ?
Всем подряд - гипс, и будьте здоровы, с Новым Годом !
И попробуй сними гипс - сломают вторую ногу не понарошке.
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06.12.2021 20:43 Відповісти
Вакцинировать от гриппа в декабре - вот это действительно "вперше".
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06.12.2021 21:22 Відповісти
 
 