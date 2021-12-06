Україна закупила 180 тис. доз вакцини проти грипу для щеплення осіб із груп ризику, - Ляшко
Новини Цензор.НЕТ Здоров'я
Цього року за кошти державного бюджету закуплено понад 180 тис. доз вакцини проти грипу.
Про це інформує Цензор.НЕТ з посиланням на сторінку у фейсбуці міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка.
Вакцина буде використана для вакцинації від грипу осіб із груп ризику, зокрема медпрацівників, людей віком від 60 років, військових та педагогів.
"Ми також домовились та отримали 30 тис. доз вакцин для профілактики грипу серед медичних працівників безкоштовно у рамках механізму PIVI", - повідомив Ляшко.
Очільник МОЗ нагадав, що вакцинацію від COVID-19 можна поєднувати із щепленням проти грипу, тільки в різні руки.
Топ коментарі
+11 Игорь Васечкин f37cf7d2
показати весь коментар06.12.2021 19:05
+9 vitaliymkua
показати весь коментар06.12.2021 19:06
+7 Сергей Яковлев e7f4e3fd
показати весь коментар06.12.2021 19:06
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Завтра буде прес-конференція міністЕра "охорони здоров*я" і відповідального в провінції за кампанію з вколювання конкретно на тему =вакцинок=.
Люди в коментах до новин про обов*язкову субстанцію для омікрона, про цю, 3тю вже дозу і т.д. категорично пишуть, що вони не підуть, дві - досить.
Багато з них сміялися з "ізгоїв", що вони сидітимуть на балконах, а "привілейовані" ходитимуть по ресторанах і в кіно. Правда, були такі, які визнавали, що вкололися добровільно, аусвайс не брали і не підтримували дискримінацію тих, хто не колеться, бо борці ж долдонять з усіх екранів про "добровільність". Навіть ходили з "ізгоями" на маніфестації.
А тепер маячить третя ширка. Цікаво буде, якщо також анулюють дію аусвайсу через 5-6-7 місяців після 2х доз, як вже поробили в інших "демократичних" країнах.
Що тоді скажуть ? Почекаємо.
Всем подряд - гипс, и будьте здоровы, с Новым Годом !
И попробуй сними гипс - сломают вторую ногу не понарошке.