У 2022 році всі ветерани АТО/ООС, що стоять у черзі, отримають квартири, – Зеленський

У 2022 році всі ветерани Антитерористичної операції та операції Об'єднаних сил, які стоять у черзі на житло, отримають квартири.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

"Наступного року вперше з початку 2014 року повністю закриємо чергу на квартири для всіх ветеранів війни на сході України", - сказав Зеленський під час виступу на святкуванні Дня Збройних сил України у Харкові.

Президент додав, що одразу після цього розпочнеться процес виділення житла для інших українських військовослужбовців.

Нагадуємио, о 18:00 у Харкові, Києві, Краматорську, Львові, Одесі та військовому містечку Озерне у Житомирській області одночасно розпочалися урочистості з нагоди 30-річчя Збройних сил України за участю президента України Володимира Зеленського, керівництва Міністерства оборони України та ЗСУ.

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