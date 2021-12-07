У 2022 році всі ветерани АТО/ООС, що стоять у черзі, отримають квартири, – Зеленський
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У 2022 році всі ветерани Антитерористичної операції та операції Об'єднаних сил, які стоять у черзі на житло, отримають квартири.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.
"Наступного року вперше з початку 2014 року повністю закриємо чергу на квартири для всіх ветеранів війни на сході України", - сказав Зеленський під час виступу на святкуванні Дня Збройних сил України у Харкові.
Президент додав, що одразу після цього розпочнеться процес виділення житла для інших українських військовослужбовців.
Нагадуємио, о 18:00 у Харкові, Києві, Краматорську, Львові, Одесі та військовому містечку Озерне у Житомирській області одночасно розпочалися урочистості з нагоди 30-річчя Збройних сил України за участю президента України Володимира Зеленського, керівництва Міністерства оборони України та ЗСУ.
Будь ласка, зачекайте...
дадим воинам. дадим детям, родившимся после 2019года.
а кто даст налогоплательщикам? т.е. мои дети не имеют таких же прав, как дети родившиеся на 5 лет позже? или когда я работаю и плачу налоги, чтобы солдату было на что воевать, значит я не имею таких же прав как и солдат?
государство не должно раздавать деньги. ни в коем случае! оно должно вкладывать деньги в создание высокооплачиваемых рабочих мест. пусть воин заработает и купит, как это делают все в этой стране.
квартири/дома побудують з того мільярда дерев - що посадив зеЛох твій..
А по факту маємо:
....Військові з'єднання сухопутних військ ЗСУ, які були сформовані в 2014- 2019 роках на півночі України (Полісся), та мали б забезпечувати оборону з боку Білорусі, потреба в якій стала очевидною, після проведення спільних російсько-білоруських навчань "Захід-2017", були в значній більшості розформовані за Зеленського та його Головкома ЗСУ Хомчака.
Причини зниження обороноздатності України в 2019-2021 роках.
Президент Зеленський заявляє про готовність відбивати агресію РФ. Насправді, боєздатність армії при Зеленському тримається майже виключно на бойовому дусі українського воїна. Державне оборонне замовлення 2021 провалено, укладений тільки один новий контракт і той не профінансований повністю. Грошове забезпечення військових не збільшено й планів немає, навіть в 2022 році, як наслідок - військовослужбовці масово звільняються з лав ЗСУ. На кінець 2021 забезпеченість паливно-мастильними матеріалами становить в середньому 20 %. Проблеми із харчовим забезпеченням в ЗСУ призвели до одного з найбільших корупційних скандалів екс-міністра оборони Тарана - кримінальне провадження проти заступника Халімона розслідується за статтею перешкоджання діяльності ЗСУ, й в цій кваліфікації - все, що треба знати про діяльність Зеленського та його команди в сфері безпеки і оборони.
Детально ці питання описані в статті в.о Президента України в 2014 році О.Турчинова: "Війна і влада".
...
Стан боєготовності сил протиповітряної оборони в ЗСУ ставить під сумнів ефективність протидії ударам авіації противника та перехоплення ракетних засобів ураження. В мене великі сумніви, що в Україні на озброєнні є радарні системи, що можуть ідентифікувати крилаті ракети в маловисотному польоті й забезпечити цілевказання та управління вогневим ураженням.
Співпраця з турецькими компаніями ASELSAN та ROKETSAN щодо участі України в створенні сімейства ракетних комплексів "земля-повітря" - HİSAR розпочата в 2017-2019, наразі повністю припинена і НЕ за ініціативи Туреччини.
Міноборони за останні два роки сформувало безпрецедентно великий обсяг дебіторської заборгованості. Станом на 01 листопада 2021 року, дебіторська заборгованість за договорами, укладеними Міноборони по ДОЗ 2019-2020 років, становить біля 20 млрд. грн. Тобто передплати зроблені, а техніку й озброєння не поставлено.
Вітчизняні оборонні підприємства отримують замовлення за залишковим принципом. Наприклад, за наявності потреби в 5 дивізіонів РК-360МЦ (ПКР "Нептун), для мінімального захисту узбережжя Азовського й Чорного морів - замовлено тільки один і той, тільки з частковим боєкомплектом. За оцінками багатьох експертів, з урахуванням стану міжнародного військово-технічного співробітництва й фінансових спроможностей України, саме ПКР "Нептун" - є найбільш дієвим, доступним Україні, засобом захисту національних інтересів в Чорному й Азовському морях, з огляду на архітектуру наявних і можливих воєнних загроз.
Збройні формування сухопутних військ армії РФ багатократно переважають Збройні Сили України за кількістю броньованої техніки, що може бути застосовано для наступу на територію України. За таких умов, стан протитанкової оборони, зокрема в розрізі штатного розпису підрозділів ПТО (протитанкової оборони) й рівня забезпеченості вітчизняними ПТРК "Стугна", "Корсар" (пусковими та ракетами до них) не відповідає рівню наявних та потенційних загроз, особливо у разі можливої атаки з боку Білорусі. Вище військово-політичне керівництво країни нічого не робить для того, щоб такий стратегічний провал виправити. (детальніше - в статті В.о Президента України в 2014 році - О.Турчинова: "План Б").
Групи ПТО, які озброєнні ПТРК FGM-148 "Джавелін" хоча й становлять значну загрозу російським Т-72, однак біля 50 пускових установок Javelin та близько 400 ракет - це замало. Окрім того, за висновками, в статті військового експерта Глена Гранта, українська армія не змогла адаптувати навчання і доктрину застосування, щоб по-справжньому скористатися своїм невеликим арсеналом Javelin.
Окремо хочу наголосити, що на жаль, ******* вітчизняні розробки РЗСО "Вільха", ПКР "Нептун", СГГ (самохідна гармата-гаубица) Богдана 155 мм проходять десятки кіл бюрократії Міноборони й ГШ ЗСУ, багатоетапні випробування, які іноді мають доволі сумнівну обґрунтованість. Бюрократичні й процедурні перешкоди затримують потрапляння ******** вітчизняних зразків озброєнь в ЗСУ.
Військові з'єднання сухопутних військ ЗСУ, які були сформовані в 2014- 2019 роках на півночі України (Полісся), та мали б забезпечувати оборону з боку Білорусі, потреба в якій стала очевидною, після проведення спільних російсько-білоруських навчань "Захід-2017", були в значній більшості розформовані за Зеленського та його Головкома ЗСУ Хомчака.
Описане в цій частині - є провалом керівництва у сферах національної безпеки та оборони держави, за яке одноосібно відповідає Президент України, на підставі п.17 статті 106 Конституції України. Джерело: https://censor.net/ua/r3303590
Может деньги лучше на ракеты, танки и пво потратить?
Вопрос в другом - будет ли ваше кодло у власти в 2022-м?
В нас 12 000 військових яким потрібно житло?
Поговорка.
гаварила-гаварила и сама себе не верила ))))
Трон явно шатается - уже пошла тяжелая артилерия
@Ibr18662386
В ответ
@InfoResist
Очередная бл.....дь маниловщина, как **** тошнит от брехни этого клоуна
Только похвалите маленького ЗЕ...