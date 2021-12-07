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ветерани (844) війна (56544) житло (474) Зеленський (17459) квартира (229)

У 2022 році всі ветерани АТО/ООС, що стоять у черзі, отримають квартири, – Зеленський

Новини Цензор.НЕТ Політика України Війна в Україні

У 2022 році всі ветерани АТО/ООС, що стоять у черзі, отримають квартири, – Зеленський

У 2022 році всі ветерани Антитерористичної операції та операції Об'єднаних сил, які стоять у черзі на житло, отримають квартири.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

"Наступного року вперше з початку 2014 року повністю закриємо чергу на квартири для всіх ветеранів війни на сході України", - сказав Зеленський під час виступу на святкуванні Дня Збройних сил України у Харкові.

Президент додав, що одразу після цього розпочнеться процес виділення житла для інших українських військовослужбовців.

Нагадуємио, о 18:00 у Харкові, Києві, Краматорську, Львові, Одесі та військовому містечку Озерне у Житомирській області одночасно розпочалися урочистості з нагоди 30-річчя Збройних сил України за участю президента України Володимира Зеленського, керівництва Міністерства оборони України та ЗСУ.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Держбюджет-2022 передбачає понад 6,1 млрд грн на Мінветеранів, з них 5,5 млрд грн на житло захисникам та їхнім сім’ям

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+30
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06.12.2021 19:22
+24
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06.12.2021 19:38
+20
Знову обнюхався. Щоб отримати в 22 ці будинки, тисячі будинків, мають бути на 80% готовими. А я щось їх не бачу. Мабуть мільярд дерев затуляє
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06.12.2021 19:26
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Якщо це так вийде, це буде просто чудово
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06.12.2021 19:21 Відповісти
Господи, какой богатый Твой зверинец!
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06.12.2021 19:24 Відповісти
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06.12.2021 19:38 Відповісти
Здається, що він спочатку говорив лише про ветеранів АТО, житло яких залишилося на окупованих територіях. А так добре. Головне, щоб у бюджеті були ці кошти передбачені. Щоб не вийшло як з мільярдом дерев.
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06.12.2021 19:24 Відповісти
делить на хороших и всех остальных - самая примитивная большевистская политика.

дадим воинам. дадим детям, родившимся после 2019года.

а кто даст налогоплательщикам? т.е. мои дети не имеют таких же прав, как дети родившиеся на 5 лет позже? или когда я работаю и плачу налоги, чтобы солдату было на что воевать, значит я не имею таких же прав как и солдат?

государство не должно раздавать деньги. ни в коем случае! оно должно вкладывать деньги в создание высокооплачиваемых рабочих мест. пусть воин заработает и купит, как это делают все в этой стране.
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06.12.2021 19:29 Відповісти
не расстраивайся - это пустой треп все равно. ..на это денег нет и не будет. страна живет в долг владельцам ОГВЗ. если они в панике начнут скидывать облигации - стране конец за неделю будет. шобла при власти это знает, но елехторату нужно впарить еще один мыльный розовый пузырь.
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06.12.2021 19:44 Відповісти
Ви про що??? Тоді потрібно надати й УСІМ іншим першочерговикам, які перед ветеранами АТО стоять ще десь року з 1992-го... Чи може на чергу наплює ??? Ото у адвокатів роботи буде... Тому говорити, це говорити, а зробити, - це зовсім інше... Ой... А як же з 20-ти роками, який військовий має відтарабанити, щоб отримати житло у постійне користування... Чи це про ліжка у гуртожитку також...
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06.12.2021 19:51 Відповісти
А я то думаю, что это меня из очереди выкинули... Стоял с 1993 года, ветеран АТО, ветеран ЗСУ, а выкинули потому что уволился по окончанию контракта, а не по возрасту. Хотя с кадровой службы на контракт перевели в 99 году под угрозой увольнения.
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06.12.2021 19:56 Відповісти
Говорил говорил что и сам поверил в эту херню!!!
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06.12.2021 20:16 Відповісти
Так і буде. Зразу після того, як почне виплачувати по 4 тис./місяць вчителям.
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06.12.2021 19:34 Відповісти
Уточнюйте будь ласка - 4 тис. долярів !!
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06.12.2021 21:28 Відповісти
ідіотизм у вас, зебілів, просто феєричний))
квартири/дома побудують з того мільярда дерев - що посадив зеЛох твій..
А по факту маємо:
....Військові з'єднання сухопутних військ ЗСУ, які були сформовані в 2014- 2019 роках на півночі України (Полісся), та мали б забезпечувати оборону з боку Білорусі, потреба в якій стала очевидною, після проведення спільних російсько-білоруських навчань "Захід-2017", були в значній більшості розформовані за Зеленського та його Головкома ЗСУ Хомчака.

Причини зниження обороноздатності України в 2019-2021 роках.
Президент Зеленський заявляє про готовність відбивати агресію РФ. Насправді, боєздатність армії при Зеленському тримається майже виключно на бойовому дусі українського воїна. Державне оборонне замовлення 2021 провалено, укладений тільки один новий контракт і той не профінансований повністю. Грошове забезпечення військових не збільшено й планів немає, навіть в 2022 році, як наслідок - військовослужбовці масово звільняються з лав ЗСУ. На кінець 2021 забезпеченість паливно-мастильними матеріалами становить в середньому 20 %. Проблеми із харчовим забезпеченням в ЗСУ призвели до одного з найбільших корупційних скандалів екс-міністра оборони Тарана - кримінальне провадження проти заступника Халімона розслідується за статтею перешкоджання діяльності ЗСУ, й в цій кваліфікації - все, що треба знати про діяльність Зеленського та його команди в сфері безпеки і оборони.

Детально ці питання описані в статті в.о Президента України в 2014 році О.Турчинова: "Війна і влада".
...
Стан боєготовності сил протиповітряної оборони в ЗСУ ставить під сумнів ефективність протидії ударам авіації противника та перехоплення ракетних засобів ураження. В мене великі сумніви, що в Україні на озброєнні є радарні системи, що можуть ідентифікувати крилаті ракети в маловисотному польоті й забезпечити цілевказання та управління вогневим ураженням.

Співпраця з турецькими компаніями ASELSAN та ROKETSAN щодо участі України в створенні сімейства ракетних комплексів "земля-повітря" - HİSAR розпочата в 2017-2019, наразі повністю припинена і НЕ за ініціативи Туреччини.

Міноборони за останні два роки сформувало безпрецедентно великий обсяг дебіторської заборгованості. Станом на 01 листопада 2021 року, дебіторська заборгованість за договорами, укладеними Міноборони по ДОЗ 2019-2020 років, становить біля 20 млрд. грн. Тобто передплати зроблені, а техніку й озброєння не поставлено.

Вітчизняні оборонні підприємства отримують замовлення за залишковим принципом. Наприклад, за наявності потреби в 5 дивізіонів РК-360МЦ (ПКР "Нептун), для мінімального захисту узбережжя Азовського й Чорного морів - замовлено тільки один і той, тільки з частковим боєкомплектом. За оцінками багатьох експертів, з урахуванням стану міжнародного військово-технічного співробітництва й фінансових спроможностей України, саме ПКР "Нептун" - є найбільш дієвим, доступним Україні, засобом захисту національних інтересів в Чорному й Азовському морях, з огляду на архітектуру наявних і можливих воєнних загроз.

Збройні формування сухопутних військ армії РФ багатократно переважають Збройні Сили України за кількістю броньованої техніки, що може бути застосовано для наступу на територію України. За таких умов, стан протитанкової оборони, зокрема в розрізі штатного розпису підрозділів ПТО (протитанкової оборони) й рівня забезпеченості вітчизняними ПТРК "Стугна", "Корсар" (пусковими та ракетами до них) не відповідає рівню наявних та потенційних загроз, особливо у разі можливої атаки з боку Білорусі. Вище військово-політичне керівництво країни нічого не робить для того, щоб такий стратегічний провал виправити. (детальніше - в статті В.о Президента України в 2014 році - О.Турчинова: "План Б").

Групи ПТО, які озброєнні ПТРК FGM-148 "Джавелін" хоча й становлять значну загрозу російським Т-72, однак біля 50 пускових установок Javelin та близько 400 ракет - це замало. Окрім того, за висновками, в статті військового експерта Глена Гранта, українська армія не змогла адаптувати навчання і доктрину застосування, щоб по-справжньому скористатися своїм невеликим арсеналом Javelin.

Окремо хочу наголосити, що на жаль, ******* вітчизняні розробки РЗСО "Вільха", ПКР "Нептун", СГГ (самохідна гармата-гаубица) Богдана 155 мм проходять десятки кіл бюрократії Міноборони й ГШ ЗСУ, багатоетапні випробування, які іноді мають доволі сумнівну обґрунтованість. Бюрократичні й процедурні перешкоди затримують потрапляння ******** вітчизняних зразків озброєнь в ЗСУ.

Військові з'єднання сухопутних військ ЗСУ, які були сформовані в 2014- 2019 роках на півночі України (Полісся), та мали б забезпечувати оборону з боку Білорусі, потреба в якій стала очевидною, після проведення спільних російсько-білоруських навчань "Захід-2017", були в значній більшості розформовані за Зеленського та його Головкома ЗСУ Хомчака.

Описане в цій частині - є провалом керівництва у сферах національної безпеки та оборони держави, за яке одноосібно відповідає Президент України, на підставі п.17 статті 106 Конституції України. Джерело: https://censor.net/ua/r3303590
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06.12.2021 19:53 Відповісти
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06.12.2021 20:00 Відповісти
ти в затверджений держбюджет 2022року подивися (минулого четверга ВР проголосувала). Жодної копійки на ці квартири не виділено.
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06.12.2021 20:02 Відповісти
Построят в городе Нью-Ермаки новые дома
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06.12.2021 20:14 Відповісти
То будуть екологічно чисті житла - з посадженого Вовасею лісу у мільярд дерев.
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06.12.2021 20:28 Відповісти
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06.12.2021 19:22 Відповісти
ви пенсію за грудень спочатку віддайте інвалідам армії
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06.12.2021 19:25 Відповісти
А дебил не сказал что с этими квартирами делать в случае вторжения?
Может деньги лучше на ракеты, танки и пво потратить?
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06.12.2021 19:25 Відповісти
Ну так продай свою квартиру и вложи деньги в ПВО, стратег
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06.12.2021 19:38 Відповісти
Вангую: Вєлічайший не підмане! Чергу ліквідують, можливо якось інакше назвуть. На цьому - все!
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06.12.2021 19:25 Відповісти
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06.12.2021 19:26 Відповісти
ЗеВова курить,і щось "забористе".
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06.12.2021 19:26 Відповісти
У 2022 році всі ветерани Антитерористичної операції та операції Об'єднаних сил, які стоять у черзі на житло, отримають квартири.
Вопрос в другом - будет ли ваше кодло у власти в 2022-м?
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06.12.2021 19:26 Відповісти
Это самый важный вопрос на самом деле.
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06.12.2021 19:28 Відповісти
Это не вопрос, - это ответ. Не будет. Поэтому может обещать по пентхаусу и шлюху в придачу=)
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06.12.2021 19:30 Відповісти
Знову обнюхався. Щоб отримати в 22 ці будинки, тисячі будинків, мають бути на 80% готовими. А я щось їх не бачу. Мабуть мільярд дерев затуляє
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06.12.2021 19:26 Відповісти
А скільки коштів на це передбачено в бюджеті на 2022 рік?
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06.12.2021 19:28 Відповісти
Бюджет-2022. Недофінансована медицина й армія та 88 млрд на дороги - https://texty.org.ua/fragments/105071/byudzhet-2022-nedofinansovana-medycyna-j-armiya-ta-vydatky-na-socsferu-na-rivni-2020-roku/?src=main
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06.12.2021 19:36 Відповісти
..дайте ему селёдки..(с)..(((
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06.12.2021 19:28 Відповісти
Чергова порція локшини на вуха зебілоїдам !!! Їжте не обляпайтеся !!!)))
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06.12.2021 19:29 Відповісти
Ну все, мій Дніпро грає!
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06.12.2021 19:30 Відповісти
У 2023, коли спитають, чому не виконана обіцянка, скаже: "то всьо клятий товаріщ Пєтя" чи "алігарх Ахметов", чи світова фінансова криза, чи колишній уряд, який розпустить, чи... А потім, як досягнення буде казати: я зменшив чергу на стільки-то %. Одним словом, це питання, за яке він не відповідає за законом, то ж винним буде хтось інший. Не вірю.
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06.12.2021 19:37 Відповісти
5.5 млрд гривен ділим на 15 000 доларів буде 12 000 квартир.
В нас 12 000 військових яким потрібно житло?
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06.12.2021 19:37 Відповісти
отримають.-Обещает новый комиссар в пыльном шлёме. / могут экономить, - Зеленский/ должны, - Зеленский/ дает надежду, - Зеленский/ будет, - Зеленский/ создаем, - Зеленский/ обнародует, - Зеленский/ нужна , - Зеленский/ Надеюсь, Зеленский / Прибудет, Зеленский/ может быть, Зеленский/ Скоро вы увидите, - Зеленский/ Зеленский обещает/ будет продвигаться - Зеленский/ хочет обновить, - Зеленский/ Народу не нужно кукареканье. Народу нужен ре-зуль-тат.
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06.12.2021 19:38 Відповісти
уря, преЗЕлент подарит мне домик!
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06.12.2021 19:40 Відповісти
Чому бреше ЗЕ, а соромно мені ?
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06.12.2021 19:48 Відповісти
Краще було б соромно ублюдкам, які його обрали. але їм навряд чи коли буде соромно.
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06.12.2021 20:17 Відповісти
А що ще можна в святковий день сказати, тільки щось хороше пообіцяти. Робота така.
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06.12.2021 19:49 Відповісти
А учителя когда 4000 евро будут получать ?
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06.12.2021 19:52 Відповісти
...когда его именем Одну болезнь назовут
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07.12.2021 05:19 Відповісти
Зарплати не можуть виплатити, зброї не купляють, а про квартири бреше.
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06.12.2021 19:52 Відповісти
Сказал...и забыл. А напомнят? И не вспомнит."Явамничегонедолжен".
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06.12.2021 19:55 Відповісти
сдохнет или зе-ишак или...
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06.12.2021 19:56 Відповісти
Зеленский соврет - недорого возьмет
Поговорка.
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06.12.2021 20:09 Відповісти
Ээээ нет, вот этот, как раз и дорого возьмёт. Из наших карманов.
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06.12.2021 20:16 Відповісти
А если вы ему поаплодируете, то он ещё и доплатит.
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06.12.2021 20:23 Відповісти
велике квартирництво!
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06.12.2021 20:09 Відповісти
Во- первых все это на разводняк похоже, по прежнему вагнергейт замыливает. Во-вторых, если зеля даже досидит свой срок, придёт другой и скажет - грошей на это дело нет или- я вам ничего не обещал….
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06.12.2021 20:13 Відповісти
зЄлєпукін. покажи приклад. купи три багатоповерхівки, для тебе то пару лимонів зелені, це ліпше ніж купувати кокс, давай хоть щось зроби для армії яку ти ненавидиш!!!!!!!
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06.12.2021 20:15 Відповісти
ЗЕ! и его ЗЕ!шоблу в отставку!!! Обдолбыш миллиарда деревьев
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06.12.2021 20:15 Відповісти
Брехло.
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06.12.2021 20:15 Відповісти
Наверное Вовка решил с Ленкой личные на это потратить и не просто внесут в казну налоги за выведенные ранее деньги в офшоры, но и вернёт более 40 миллионов долларов спизж..х им с ИгорВалеричем в Приватбанке.
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06.12.2021 20:15 Відповісти
рубим миллиард деревьев, каждому по избушке...
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06.12.2021 20:16 Відповісти
***
гаварила-гаварила и сама себе не верила ))))
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06.12.2021 20:18 Відповісти
сразу после ******** деревьев
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06.12.2021 20:31 Відповісти
Самое смешное, этот упырь так и сделает - реально получат те кому нужно. Только за кредитное иностранное бабло, а нам с вами потом годами своим трудом эти кредиты гасить.
Трон явно шатается - уже пошла тяжелая артилерия
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06.12.2021 20:35 Відповісти
падла популисткая, пытающаяся попиариться на всем...
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06.12.2021 20:51 Відповісти
та нафигачили жиди недвиги шо подорваные, а жить некому
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06.12.2021 21:48 Відповісти
Горбачов до 2000 року в СССР "дав" усім по квартирі. А Президент АТОвцям дасть. Да завтра усі будуть розведені й без свого житла, особливо службовці центрального апарату МО. Цікаво де він буде брати 400 000 квартир, і на які такі гроші. Чи може введе який новий податок, типу,"військовий збір".
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06.12.2021 21:51 Відповісти
Нужно ещё немного подождать, хуже не будет
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06.12.2021 21:56 Відповісти
Стояв я в загальній черзі на квартиру 180-м 25 років назад. А була ще пільгова приблизно 40 чоловік. Здали будинок на 60 квартир. Голова профспілки зібрав збори та попросив, щоб у цьому будинку отримали квартири всі пільговики та й закриємо ми пільгову чергу. Ну ми, придурки, й погодились. Через рік поновлюємо документи: я -180, а пільговиків більше 80. Поки в державі є пільги - буде корупція і популізм посадовців. Все повинно мати ціну та оплату. чомусь в магазинах за пільги не дають а ні хліба, а ні до хліба.
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06.12.2021 22:16 Відповісти
Разбрасывается словами как фантиками а потом удивляется что к нем у как к шуту относятся Зе это не 95 квартал и тут твои пустые слова тебе вспомнят очень больно
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06.12.2021 22:39 Відповісти
Ibr


@Ibr18662386



В ответ
@InfoResist

Очередная бл.....дь маниловщина, как **** тошнит от брехни этого клоуна
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06.12.2021 23:08 Відповісти
И по милиарду деревьев. И по ноутбуку. И по ********* долларов. И вобще всего и много.

Только похвалите маленького ЗЕ...
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07.12.2021 01:17 Відповісти
... он, что у них заберёт статус АТО/ССО и... нет челдона - нет проублЭм?!?
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07.12.2021 04:46 Відповісти
Я впала й здохла...
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07.12.2021 05:18 Відповісти
а если получат....Петтинги получат оглушающий хук битой по фаберже...99,9999% что зависнут на "15%"...Зеля пытается отобрать ще одну электоральную кормушку у ледокола...А если назначит Степана дважды Героем - петтингисты перетравятся собственным ядом...
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07.12.2021 10:48 Відповісти
 
 