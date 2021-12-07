Резніков планує цього тижня зустрітися з міністрами оборони 3 європейських країн

Україна веде інтенсивний діалог з міжнародними партнерами щодо підтримки у сфері безпеки та оборони. Цього тижня заплановано ще три зустрічі з європейськими міністрами оборони.

Про це міністр оборони України Олексій Резніков розповів в інтерв’ю АрміяІнформ, передає Цензор.НЕТ.

Резніков перелічів свої недавні робочі зустрічі. Так, нещодавно він здійснив візити до США та Ізраїлю, де спілкувався з міністрами оборони та іншими високопосадовцями, які відповідають за безпековий сектор. Також була особиста зустріч з міністром оборони Великої Британії та комбінований діалог з канадськими колегами. Крім того, відбулися зустрічі з очільниками дипломатичних представництв ЄС, США, Франції, Туреччини в Україні, зазначив міністр.

"Цього тижня заплановано ще три зустрічі з європейськими міністрами-колегами. Тобто діалог дуже інтенсивний", - наголосив очільник Міноборони.

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За словами Резнікова, на зустрічах з міжнародними партнерами йдеться і про стратегічні речі, і про швидкі, конкретні, наочні кроки, які демонструють, що Україна не сама.

"На днях ЄС ухвалив рішення про виділення 31 млн євро на потреби оборони України. Це перший прецедент і гарний сигнал. З Британією підписано угоду про кредит на 1,7 млрд фунтів, які будуть спрямовані на розвиток спроможностей ВМСУ. Це і будівництво двох морських баз - у Бердянську й Очакові, це і нові ракетні катери. Також працюємо над важливим компонентом щодо ракетної зброї. Зараз переходимо до наповнення змістом Рамкової угоди із США. Є динаміка по різних напрямках. Зокрема, минулого тижня фахівці з питань оцінки системи ППО США працювали в Повітряних силах ЗСУ", - зазначив Резніков.

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