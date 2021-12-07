Сьогодні ЗСУ буде передано близько сотні одиниць озброєння та військової техніки, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський, під час участі в урочистих заходах у Харкові з нагоди Дня Збройних Сил України, повідомив про передання українській армії нового озброєння.

Про це інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні тут (у Харкові – Ред.) і в інших регіонах України Збройним силам України буде передано близько сотні одиниць озброєння та військової техніки. У Харкові бойові бригади отримають нові модернізовані танки Т64БМ "Булат". Десятки бронетранспортерів БТР-4 та десятки вітчизняних бронеавтомобілів "Козак 2М.1", - заявив Зеленський у ході урочистих заходів з нагоди 30-річчя ЗС України, які відбуваються у Харкові на площі Свободи.

Президент також зазначив, що на сьогодні підписано угоду з Великою Британією на суму понад 60 млрд грн для будівництва українських ракетних катерів та військово-морських баз, постачання в Україну протимінних кораблів та оснащення військово-морського флоту України протиракетними корабельними комплексами.

Крім того, Україна та Туреччина підписали угоду про будівництво корвету класу "Ада".

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За словами Зеленського, сьогодні в Одесі Військово-морським силам України буде передано два патрульні катери типу "Island" під українськими назвами "Фастів" і "Суми".

Він додав, що Україна вперше в історії підписала контракт на виробництво та постачання трьох нових військово-транспортних літаків АН-178, при цьому на озброєння вже прийнято безпілотні авіаційні комплекси "Лелека" і Bayraktar. Також в Україні стартує будівництво власного заводу з виготовлення сучасних військових дронів.

"Сьогодні на аеродромі "Озерний" у Житомирській області повітряні сили ЗСУ отримають вертоліт МІ-8 та літаки ІЛ-39, СУ-27 та АН-26", - сказав Зеленський.

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