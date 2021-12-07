УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
14698 відвідувачів онлайн
Новини Політика УкраїниВійна в Україні Оборона
7 956 41
армія (3487) війна (56544) Зеленський (17459) зброя (5763) ЗСУ (5721)

Сьогодні ЗСУ буде передано близько сотні одиниць озброєння та військової техніки, - Зеленський

Новини Цензор.НЕТ Політика України Війна в Україні

Сьогодні ЗСУ буде передано близько сотні одиниць озброєння та військової техніки, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський, під час участі в урочистих заходах у Харкові з нагоди Дня Збройних Сил України, повідомив про передання українській армії нового озброєння.

Про це інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні тут (у Харкові – Ред.) і в інших регіонах України Збройним силам України буде передано близько сотні одиниць озброєння та військової техніки. У Харкові бойові бригади отримають нові модернізовані танки Т64БМ "Булат". Десятки бронетранспортерів БТР-4 та десятки вітчизняних бронеавтомобілів "Козак 2М.1", - заявив Зеленський у ході урочистих заходів з нагоди 30-річчя ЗС України, які відбуваються у Харкові на площі Свободи.

Президент також зазначив, що на сьогодні підписано угоду з Великою Британією на суму понад 60 млрд грн для будівництва українських ракетних катерів та військово-морських баз, постачання в Україну протимінних кораблів та оснащення військово-морського флоту України протиракетними корабельними комплексами.

Крім того, Україна та Туреччина підписали угоду про будівництво корвету класу "Ада".

Дивіться: Зеленський відвідав передові позиції української армії в зоні ООС. ФОТОрепортаж

За словами Зеленського, сьогодні в Одесі Військово-морським силам України буде передано два патрульні катери типу "Island" під українськими назвами "Фастів" і "Суми".

Він додав, що Україна вперше в історії підписала контракт на виробництво та постачання трьох нових військово-транспортних літаків АН-178, при цьому на озброєння вже прийнято безпілотні авіаційні комплекси "Лелека" і Bayraktar. Також в Україні стартує будівництво власного заводу з виготовлення сучасних військових дронів.

"Сьогодні на аеродромі "Озерний" у Житомирській області повітряні сили ЗСУ отримають вертоліт МІ-8 та літаки ІЛ-39, СУ-27 та АН-26", - сказав Зеленський.

Також читайте: "Українська армія здатна зламати будь-які загарбницькі плани ворога", - Зеленський привітав військовослужбовців з Днем ЗСУ

Автор: Володимир Янченко
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+32
а топливо?топливо для этих единиц передадут?
показати весь коментар
06.12.2021 19:42
+19
бреше клован.. ці *ляді порахували технику, яку передавали ще в 2019 році.
по факту маємо:
....Військові з'єднання сухопутних військ ЗСУ, які були сформовані в 2014- 2019 роках на півночі України (Полісся), та мали б забезпечувати оборону з боку Білорусі, потреба в якій стала очевидною, після проведення спільних російсько-білоруських навчань "Захід-2017", були в значній більшості розформовані за Зеленського та його Головкома ЗСУ Хомчака.

Причини зниження обороноздатності України в 2019-2021 роках.
Президент Зеленський заявляє про готовність відбивати агресію РФ. Насправді, боєздатність армії при Зеленському тримається майже виключно на бойовому дусі українського воїна. Державне оборонне замовлення 2021 провалено, укладений тільки один новий контракт і той не профінансований повністю. Грошове забезпечення військових не збільшено й планів немає, навіть в 2022 році, як наслідок - військовослужбовці масово звільняються з лав ЗСУ. На кінець 2021 забезпеченість паливно-мастильними матеріалами становить в середньому 20 %. Проблеми із харчовим забезпеченням в ЗСУ призвели до одного з найбільших корупційних скандалів екс-міністра оборони Тарана - кримінальне провадження проти заступника Халімона розслідується за статтею перешкоджання діяльності ЗСУ, й в цій кваліфікації - все, що треба знати про діяльність Зеленського та його команди в сфері безпеки і оборони.

Детально ці питання описані в статті в.о Президента України в 2014 році О.Турчинова: "Війна і влада".
...
Стан боєготовності сил протиповітряної оборони в ЗСУ ставить під сумнів ефективність протидії ударам авіації противника та перехоплення ракетних засобів ураження. В мене великі сумніви, що в Україні на озброєнні є радарні системи, що можуть ідентифікувати крилаті ракети в маловисотному польоті й забезпечити цілевказання та управління вогневим ураженням.

Співпраця з турецькими компаніями ASELSAN та ROKETSAN щодо участі України в створенні сімейства ракетних комплексів "земля-повітря" - HİSAR розпочата в 2017-2019, наразі повністю припинена і НЕ за ініціативи Туреччини.

Міноборони за останні два роки сформувало безпрецедентно великий обсяг дебіторської заборгованості. Станом на 01 листопада 2021 року, дебіторська заборгованість за договорами, укладеними Міноборони по ДОЗ 2019-2020 років, становить біля 20 млрд. грн. Тобто передплати зроблені, а техніку й озброєння не поставлено.

Вітчизняні оборонні підприємства отримують замовлення за залишковим принципом. Наприклад, за наявності потреби в 5 дивізіонів РК-360МЦ (ПКР "Нептун), для мінімального захисту узбережжя Азовського й Чорного морів - замовлено тільки один і той, тільки з частковим боєкомплектом. За оцінками багатьох експертів, з урахуванням стану міжнародного військово-технічного співробітництва й фінансових спроможностей України, саме ПКР "Нептун" - є найбільш дієвим, доступним Україні, засобом захисту національних інтересів в Чорному й Азовському морях, з огляду на архітектуру наявних і можливих воєнних загроз.

Збройні формування сухопутних військ армії РФ багатократно переважають Збройні Сили України за кількістю броньованої техніки, що може бути застосовано для наступу на територію України. За таких умов, стан протитанкової оборони, зокрема в розрізі штатного розпису підрозділів ПТО (протитанкової оборони) й рівня забезпеченості вітчизняними ПТРК "Стугна", "Корсар" (пусковими та ракетами до них) не відповідає рівню наявних та потенційних загроз, особливо у разі можливої атаки з боку Білорусі. Вище військово-політичне керівництво країни нічого не робить для того, щоб такий стратегічний провал виправити. (детальніше - в статті В.о Президента України в 2014 році - О.Турчинова: "План Б").

Групи ПТО, які озброєнні ПТРК FGM-148 "Джавелін" хоча й становлять значну загрозу російським Т-72, однак біля 50 пускових установок Javelin та близько 400 ракет - це замало. Окрім того, за висновками, в статті військового експерта Глена Гранта, українська армія не змогла адаптувати навчання і доктрину застосування, щоб по-справжньому скористатися своїм невеликим арсеналом Javelin.

Окремо хочу наголосити, що на жаль, ******* вітчизняні розробки РЗСО "Вільха", ПКР "Нептун", СГГ (самохідна гармата-гаубица) Богдана 155 мм проходять десятки кіл бюрократії Міноборони й ГШ ЗСУ, багатоетапні випробування, які іноді мають доволі сумнівну обґрунтованість. Бюрократичні й процедурні перешкоди затримують потрапляння ******** вітчизняних зразків озброєнь в ЗСУ.

Військові з'єднання сухопутних військ ЗСУ, які були сформовані в 2014- 2019 роках на півночі України (Полісся), та мали б забезпечувати оборону з боку Білорусі, потреба в якій стала очевидною, після проведення спільних російсько-білоруських навчань "Захід-2017", були в значній більшості розформовані за Зеленського та його Головкома ЗСУ Хомчака.

Описане в цій частині - є провалом керівництва у сферах національної безпеки та оборони держави, за яке одноосібно відповідає Президент України, на підставі п.17 статті 106 Конституції України. Джерело: https://censor.net/ua/r3303590
показати весь коментар
06.12.2021 19:56
+18
Сьогодні ЗСУ буде передано близько сотні одиниць озброєння та військової техніки, - Зеленський
===================
раз в рік? Знайшов чим вихвалитися! Так має бути раз на тиждень!
показати весь коментар
06.12.2021 19:46
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
а топливо?топливо для этих единиц передадут?
показати весь коментар
06.12.2021 19:42 Відповісти
в баках є троха..Щоб до заправки доїхали.
показати весь коментар
06.12.2021 19:49 Відповісти
бреше клован.. ці *ляді порахували технику, яку передавали ще в 2019 році.
по факту маємо:
....Військові з'єднання сухопутних військ ЗСУ, які були сформовані в 2014- 2019 роках на півночі України (Полісся), та мали б забезпечувати оборону з боку Білорусі, потреба в якій стала очевидною, після проведення спільних російсько-білоруських навчань "Захід-2017", були в значній більшості розформовані за Зеленського та його Головкома ЗСУ Хомчака.

Причини зниження обороноздатності України в 2019-2021 роках.
Президент Зеленський заявляє про готовність відбивати агресію РФ. Насправді, боєздатність армії при Зеленському тримається майже виключно на бойовому дусі українського воїна. Державне оборонне замовлення 2021 провалено, укладений тільки один новий контракт і той не профінансований повністю. Грошове забезпечення військових не збільшено й планів немає, навіть в 2022 році, як наслідок - військовослужбовці масово звільняються з лав ЗСУ. На кінець 2021 забезпеченість паливно-мастильними матеріалами становить в середньому 20 %. Проблеми із харчовим забезпеченням в ЗСУ призвели до одного з найбільших корупційних скандалів екс-міністра оборони Тарана - кримінальне провадження проти заступника Халімона розслідується за статтею перешкоджання діяльності ЗСУ, й в цій кваліфікації - все, що треба знати про діяльність Зеленського та його команди в сфері безпеки і оборони.

Детально ці питання описані в статті в.о Президента України в 2014 році О.Турчинова: "Війна і влада".
...
Стан боєготовності сил протиповітряної оборони в ЗСУ ставить під сумнів ефективність протидії ударам авіації противника та перехоплення ракетних засобів ураження. В мене великі сумніви, що в Україні на озброєнні є радарні системи, що можуть ідентифікувати крилаті ракети в маловисотному польоті й забезпечити цілевказання та управління вогневим ураженням.

Співпраця з турецькими компаніями ASELSAN та ROKETSAN щодо участі України в створенні сімейства ракетних комплексів "земля-повітря" - HİSAR розпочата в 2017-2019, наразі повністю припинена і НЕ за ініціативи Туреччини.

Міноборони за останні два роки сформувало безпрецедентно великий обсяг дебіторської заборгованості. Станом на 01 листопада 2021 року, дебіторська заборгованість за договорами, укладеними Міноборони по ДОЗ 2019-2020 років, становить біля 20 млрд. грн. Тобто передплати зроблені, а техніку й озброєння не поставлено.

Вітчизняні оборонні підприємства отримують замовлення за залишковим принципом. Наприклад, за наявності потреби в 5 дивізіонів РК-360МЦ (ПКР "Нептун), для мінімального захисту узбережжя Азовського й Чорного морів - замовлено тільки один і той, тільки з частковим боєкомплектом. За оцінками багатьох експертів, з урахуванням стану міжнародного військово-технічного співробітництва й фінансових спроможностей України, саме ПКР "Нептун" - є найбільш дієвим, доступним Україні, засобом захисту національних інтересів в Чорному й Азовському морях, з огляду на архітектуру наявних і можливих воєнних загроз.

Збройні формування сухопутних військ армії РФ багатократно переважають Збройні Сили України за кількістю броньованої техніки, що може бути застосовано для наступу на територію України. За таких умов, стан протитанкової оборони, зокрема в розрізі штатного розпису підрозділів ПТО (протитанкової оборони) й рівня забезпеченості вітчизняними ПТРК "Стугна", "Корсар" (пусковими та ракетами до них) не відповідає рівню наявних та потенційних загроз, особливо у разі можливої атаки з боку Білорусі. Вище військово-політичне керівництво країни нічого не робить для того, щоб такий стратегічний провал виправити. (детальніше - в статті В.о Президента України в 2014 році - О.Турчинова: "План Б").

Групи ПТО, які озброєнні ПТРК FGM-148 "Джавелін" хоча й становлять значну загрозу російським Т-72, однак біля 50 пускових установок Javelin та близько 400 ракет - це замало. Окрім того, за висновками, в статті військового експерта Глена Гранта, українська армія не змогла адаптувати навчання і доктрину застосування, щоб по-справжньому скористатися своїм невеликим арсеналом Javelin.

Окремо хочу наголосити, що на жаль, ******* вітчизняні розробки РЗСО "Вільха", ПКР "Нептун", СГГ (самохідна гармата-гаубица) Богдана 155 мм проходять десятки кіл бюрократії Міноборони й ГШ ЗСУ, багатоетапні випробування, які іноді мають доволі сумнівну обґрунтованість. Бюрократичні й процедурні перешкоди затримують потрапляння ******** вітчизняних зразків озброєнь в ЗСУ.

Військові з'єднання сухопутних військ ЗСУ, які були сформовані в 2014- 2019 роках на півночі України (Полісся), та мали б забезпечувати оборону з боку Білорусі, потреба в якій стала очевидною, після проведення спільних російсько-білоруських навчань "Захід-2017", були в значній більшості розформовані за Зеленського та його Головкома ЗСУ Хомчака.

Описане в цій частині - є провалом керівництва у сферах національної безпеки та оборони держави, за яке одноосібно відповідає Президент України, на підставі п.17 статті 106 Конституції України. Джерело: https://censor.net/ua/r3303590
показати весь коментар
06.12.2021 19:56 Відповісти
Таки да

показати весь коментар
06.12.2021 20:54 Відповісти
Сотні одиниць озброєння, це типу 200 автоматів?))) Хєра собі масштаби)))
показати весь коментар
06.12.2021 19:42 Відповісти
Уже бухой, как обычно? Статью прочти!
показати весь коментар
06.12.2021 19:46 Відповісти
А що не так?

Цілий рік ЗЕлебоба скати на БТРах міняв на зимові й передав "новітню" техніку

А ще він вихвалявся "Нептунами"
У мене амнезія?
То не Пастор Нептунами та Вільхою із Коростильовим займався?
показати весь коментар
06.12.2021 19:53 Відповісти
Прочитав і що не так, тобі українською важко читати?

Сьогодні тут (у Харкові - Ред.) і в інших регіонах України Збройним силам України буде передано близько сотні одиниць озброєння та військової техніки. Джерело: https://censor.net/ua/n3303657

Перекласти тобі?)))
показати весь коментар
06.12.2021 20:07 Відповісти
Целых три танка!!!
показати весь коментар
06.12.2021 20:18 Відповісти
Дальше не смог уже прочитать???
У Харкові бойові бригади отримають нові модернізовані танки Т64БМ "Булат". Десятки бронетранспортерів БТР-4 та десятки вітчизняних бронеавтомобілів "Козак 2М.1", - заявив Зеленський у ході урочистих заходів з нагоди 30-річчя ЗС України, які відбуваються у Харкові на площі Свободи. Джерело: https://censor.net/ua/n3303657
показати весь коментар
06.12.2021 20:31 Відповісти
А еще лучше посмотреть реальные цифры, чем слышать трындеж

показати весь коментар
06.12.2021 20:56 Відповісти
Особенно о том, чем их заправлять

показати весь коментар
06.12.2021 20:57 Відповісти
Особливо зворушило, "транспортні літаки". Вони не лишні, та не першочергові. І ні слова про роздовбані дбр українські катери.
Краще почитайте це, замість обісцянок і "вперше".
06.12.2021 19:56
показати весь коментар
06.12.2021 20:08 Відповісти
Бюджет-2022. Недофінансована медицина й армія та 88 млрд на дороги - https://texty.org.ua/fragments/105071/byudzhet-2022-nedofinansovana-medycyna-j-armiya-ta-vydatky-na-socsferu-na-rivni-2020-roku/?src=main
показати весь коментар
06.12.2021 19:43 Відповісти
Сьогодні ЗСУ буде передано близько сотні одиниць озброєння та військової техніки, - Зеленський
===================
раз в рік? Знайшов чим вихвалитися! Так має бути раз на тиждень!
показати весь коментар
06.12.2021 19:46 Відповісти
За Пороха було принаймі раз на місяць....
показати весь коментар
06.12.2021 19:54 Відповісти
На жаль не видно у нас хунти, не наблюдається, можливо й є якась кількість, але мовчать в тряпочку, все інше зе-стадо
показати весь коментар
06.12.2021 19:49 Відповісти
Борги із зарплати коли віддасиш військовим, благодєтєль?
показати весь коментар
06.12.2021 19:52 Відповісти
Thе Мoоn

38 мин





Щось таке є - сьогодні на Г+Г розказували про дорогі продукти у супермаркетах та зубожіння.
Я мало снігуром не вдавився!
показати весь коментар
06.12.2021 20:57 Відповісти
Зєля передаст всім, крім ООС. На передову нічого передаваться не буде. Чи я щось не все прочитав.
показати весь коментар
06.12.2021 19:57 Відповісти
ДОЗ в плані держбюджету на 2021рік - ₴80млрд. По факту забезпечено ₴21млрд
показати весь коментар
06.12.2021 19:58 Відповісти
" ІЛ-39" Л-39, зелений дурню =)
показати весь коментар
06.12.2021 19:58 Відповісти
Альбатрос из страны, которой уже давно нет- Чехословакии. Интересно, сколько будут ресурс продлевать на авионику, планер, двигатель....... Последний самолет (именно последний а не крайний) был произведен в Чехии в 1999 и уже точно не зашел в Украину. Совершил первый полёт 4 ноября 1968 года . У нас в лучшем случае 86 год- это самые "новые" Но вопрос не в том- а где взяли эти ЭЛ ки? В каком железном ряду их нашли?. По- моему они только в Чугуеве и остались
показати весь коментар
06.12.2021 20:16 Відповісти
а я так понял. что он в единственном экземпляре. наверное последний из могикан.
показати весь коментар
06.12.2021 21:17 Відповісти
Щось зеля сам на себе не схожий- а де "вперше в історії України передано 100500 одиниць...". Де размах?Бракований кокс мабуть
показати весь коментар
06.12.2021 19:59 Відповісти
В Харькове боевые бригады получат новые модернизированные танки Т64БМ Булат. Десятки бронетранспортеров БТР-4 и десятки отечественных бронеавтомобилей "Казак 2М.1", - заявил Зеленский.
В Харькове боевые бригады получили 3 танка Т-64БВ,
10 бронетранспортеров БТР-4Е и 10 бронированных автомобилей "Казак-2М1". Патологический брехун.
показати весь коментар
06.12.2021 20:26 Відповісти
Беремо кредити, і чекаємо на регулювання цін?
https://www.youtube.com/watch?v=WDSFkxR-PUg
показати весь коментар
06.12.2021 20:28 Відповісти
@dneprlena



Це так мило коли го...командувач вітає військо в День ЗСУ і називає бронеавтомобіль «кОзак-2М1».
показати весь коментар
06.12.2021 20:38 Відповісти
показати весь коментар
06.12.2021 20:47 Відповісти
сто патронов, с нового патронного завода зели?
показати весь коментар
06.12.2021 20:55 Відповісти
сто нестрелях, со зрадных заводов зелоха
показати весь коментар
06.12.2021 20:57 Відповісти
Чем ты хвастаешься, танками Т64БМ "Булат". Где Оплот?
показати весь коментар
06.12.2021 20:57 Відповісти
Дороги для кацапской бронетехники уже достроил?
Потому что украинская не поедет- топлива 30% от нормы.
Тендеры на закупку топлива впервые за год провели в августе! А в ноябре почти все их (70%) отменили!
Это не саботаж- Это Диверсия!
Спасибо избирателям ЗЕ, и не важно по каким причинам они выбрали его, это их вина!
показати весь коментар
06.12.2021 21:05 Відповісти
Неначе як зеПорошенко Мавпує...
показати весь коментар
06.12.2021 21:37 Відповісти
зеля 35 баксов обещал
уря...
показати весь коментар
06.12.2021 21:40 Відповісти
а зачем? разве "перестать стрелять" уже отменили???
так скоро и в око ******** передумает заглядывать...
для красного словца и количество к 100 подогнал (видать любимое число по жизни у зенелоха))))
показати весь коментар
06.12.2021 22:38 Відповісти
Ты какое о ношении к этому имеешь, это наши налоги!!!
показати весь коментар
06.12.2021 23:34 Відповісти
показати весь коментар
07.12.2021 00:12 Відповісти
Этот сепарский лидор, не хочет обьяснить, почему среди переданного им вооружения нет ниодного дивизиона "нептунов" и "сапсан"?!!
показати весь коментар
07.12.2021 08:06 Відповісти
 
 