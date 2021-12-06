Байден завтра говоритиме не лише з Путіним, а й із Зеленським, - ЗМІ
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Після розмови з президентом Росії очільник США Джо Байден матиме бесіду з українським главою держави Володимиром Зеленським
Про це з посиланням на високопосадового представника адміністрації США повідомляють західні ЗМІ, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".
Також із Зеленським збирається говорити голова Держдепу США Ентоні Блінкен.
За інформацією ЗМІ, Блінкен матиме розмову із Зеленським до бесіди лідерів США та Росії. А Байден говоритиме з Зеленським вже після перемовин із Путіним.
Повідомляється також, що напередодні розмови з Путіним Байден поговорив із європейськими союзниками та продовжить це робити.
Відеоконференція лідерів США та Росії відбудеться у вівторок о 17:00 за київським часом.
Топ коментарі
+27 Алекс Мышкевич
показати весь коментар06.12.2021 20:04
+22 Fjall_Raven
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+16 Ан Мур
показати весь коментар06.12.2021 20:13
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Будь ласка, зачекайте...
Ганьба
Але мені сказали, що протоколом не передбачений фортепіанний концерт.
Всенародно обраний президент, Верховний головнокомандувач, володар чорного поясу по карате" ВАЗеленський.
а не повідомляли що ми маємо виконувати після того как...
в 18:00 СМС переписка Байдена и Зеленскавага..
в 19:00 прилетят инопланетяне..
тільки не тисни руку вбивці !
Конец великой Америки.
Для таких операцій треба дві речі: досвід і ресурси. Ні того, ані іншого у нападників немає. - https://texty.org.ua/fragments/105075/chy-zmozhe-rosiya-vtorhnutysya-tak-yak-pokazuyut-karty-bild-komentar-eksperta-zi-stratehiyi/?src=main
Вернее, поговорили накануне, а сегодня отшлифовали.
Після розмови з президентом Росії очільник США Джо Байден матиме бесіду з українським главою держави Володимиром Зеленським
Про це з посиланням на високопосадового представника адміністрації США повідомляють західні ЗМІ, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна". Джерело: https://censor.net/ua/n3303662
"Президент Сполучених Штатів Джо Байден проведе переговори з президентом України Володимиром Зеленським. Розмова лідерів двох країн відбудеться перед розмовою Байдена з президентом Росії Володимиром Путіним.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Independent. https://lb.ua/news/2021/12/06/500315_pered_rozmovoyu_z_putinim_bayden.html
Одно з них, що "як тільки зеленский поїде зливати путіну Україну, то ми зробимо все, щоб повертатись йому було нікуди". Тобто и захопимо владу, та назначимо перевибори.
А нову техніку московітам "баби нє нарожают".
Скоріше - говорити буде дЄрьмак , а Зе лише буде передавати Байдену , його слова .
https://www.politico.com/news/2021/12/06/us-and-europe-ready-significant-and-severe-sanctions-if-russia-invades-ukraine-523790
Баби би народжували більш, врожай був би більш, зірки на небі були би яскравішими, та корупція милишою.
Аргумент, что где Афганистан, а где Америка не катит : а где Украина.
Аргумент, что авганцы чорножопые коррупционеры, тоже нет - у нас беложопые...
Смутное впечатление, что Байден тайный поклоник Горбачёва Эм, Эс он перестроился сам и перестраивает страну, сил у него ого-го, хотя возраст как у члена Политбюро