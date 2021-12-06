УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
14937 відвідувачів онлайн
Новини За кордономВійна в Україні
8 965 81
Байден (2326) Зеленський (17459) Путін (21440) Росія (47244) США (14482)

Байден завтра говоритиме не лише з Путіним, а й із Зеленським, - ЗМІ

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

Байден завтра говоритиме не лише з Путіним, а й із Зеленським, - ЗМІ

Після розмови з президентом Росії очільник США Джо Байден матиме бесіду з українським главою держави Володимиром Зеленським

Про це з посиланням на високопосадового представника адміністрації США повідомляють західні ЗМІ, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Також із Зеленським збирається говорити голова Держдепу США Ентоні Блінкен.

За інформацією ЗМІ, Блінкен матиме розмову із Зеленським до бесіди лідерів США та Росії. А Байден говоритиме з Зеленським вже після перемовин із Путіним.

Повідомляється також, що напередодні розмови з Путіним Байден поговорив із європейськими союзниками та продовжить це робити.

Читайте: Путін із великим інтересом вислухає пропозиції Байдена щодо України, - Пєсков

Відеоконференція лідерів США та Росії відбудеться у вівторок о 17:00 за київським часом.

Автор: Ольга Лузан
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+27
При Пороху з Президентом України радились до того как,
а не повідомляли що ми маємо виконувати після того как...
показати весь коментар
06.12.2021 20:04
+22
завтра и байден узнает несколько раз, что он разговаривает с не просто с говнокомандующим, а с верховным говнокомандующим!
показати весь коментар
06.12.2021 20:05
+16
ти б підписав би кращі. Тобто, ніякі. Навіть без санкцій для касапів. Не кажучи про їх наступ з подальшою окупацією території Укоаїни.
показати весь коментар
06.12.2021 20:13
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А смисл?
показати весь коментар
06.12.2021 20:03 Відповісти
Передати що хло наказав робити Україні

Ганьба
показати весь коментар
06.12.2021 20:05 Відповісти
"Запропонував свою участь у перемовинах Байдена та Путіна по Україні.
Але мені сказали, що протоколом не передбачений фортепіанний концерт.
Всенародно обраний президент, Верховний головнокомандувач, володар чорного поясу по карате" ВАЗеленський.
показати весь коментар
06.12.2021 20:06 Відповісти
Эх, если бы на месте бубочки был Порох
показати весь коментар
06.12.2021 22:23 Відповісти
у вавы завтра приход по графику, ермак дозу ему выдает по нечетным
показати весь коментар
06.12.2021 20:38 Відповісти
То може зустріч Байдена з Пуйлом перенести?
показати весь коментар
06.12.2021 21:58 Відповісти
При Пороху з Президентом України радились до того как,
а не повідомляли що ми маємо виконувати після того как...
показати весь коментар
06.12.2021 20:04 Відповісти
Порох і сам знав як угоди у мінську підписувати.
показати весь коментар
06.12.2021 20:10 Відповісти
ти б підписав би кращі. Тобто, ніякі. Навіть без санкцій для касапів. Не кажучи про їх наступ з подальшою окупацією території Укоаїни.
показати весь коментар
06.12.2021 20:13 Відповісти
Дебил
показати весь коментар
06.12.2021 20:29 Відповісти
Президент США Джо Байден перед запланованою відеозустріччю з президентом РФ Владіміром Путіним проведе розмови з президентом України Володимиром Зеленським та союзниками.https://www.independent.co.uk/news/world/americas/us-politics/biden-zelensky-putin-ukraine-invasion-b1970768.html?fbclid=IwAR22SU5ztmGB7YzFjQT4ILGbnK7I2aRTgd60w7H8047vfrsSsxZ4b8VhAHQ
показати весь коментар
06.12.2021 20:59 Відповісти
И с моим хомяком.
показати весь коментар
06.12.2021 22:57 Відповісти
завтра и байден узнает несколько раз, что он разговаривает с не просто с говнокомандующим, а с верховным говнокомандующим!
показати весь коментар
06.12.2021 20:05 Відповісти
Автоповідач Байдена слухає.
показати весь коментар
06.12.2021 20:05 Відповісти
в 17:00 Видеоконференция Байдена и лилиПутина..
в 18:00 СМС переписка Байдена и Зеленскавага..
в 19:00 прилетят инопланетяне..
показати весь коментар
06.12.2021 20:05 Відповісти
В НАТО та Евросоюз Треба лізти не тоді коли жопа гола і здаси всі націнтереси аби туди тільки взяли, а тоді коли туди самі запросять і ще й виторгуєш шось для України в обмін на вступ.
показати весь коментар
06.12.2021 20:08 Відповісти
Джо!
тільки не тисни руку вбивці !
показати весь коментар
06.12.2021 20:11 Відповісти
По видео?
показати весь коментар
06.12.2021 20:25 Відповісти
Можливо Байден побоюється, що після розмови з "найвеличнішим" підвищеним тоном в нього вже не залишиться сил для розмови з Путіним. А ще ж прийдеться тримати відповідь чому Україна не в НАТО.
показати весь коментар
06.12.2021 20:11 Відповісти
драстє!

показати весь коментар
06.12.2021 20:12 Відповісти
Нахрена такие беседы, будут Украину играть в тёмную. Если кому не понятно, делить нас будут...
показати весь коментар
06.12.2021 20:12 Відповісти
Недосяжні мрії кремлівського *****
показати весь коментар
06.12.2021 20:16 Відповісти
ДА нет, его влажные мечты максимум - это Украина по Днепру....но не удержит, а вот черноморский пояс это ближе к телу, учитывая сколько здесь латентной сепарни.
показати весь коментар
06.12.2021 20:38 Відповісти
А може це і не так погано? Буде як з Німеччиною - прийде час і західна країна поглине східну.
показати весь коментар
06.12.2021 20:25 Відповісти
Ага, примерно как дамбасяне с крысянами...кто под орками побывал, только а АБЫРВАЛГ интегрироваться могут
показати весь коментар
06.12.2021 20:34 Відповісти
Будет передовать хотелки Путина. Сольют,даже сомнений нет. Конец великой Америки.
показати весь коментар
06.12.2021 20:12 Відповісти
Баба Ванга панікерка детектед
показати весь коментар
06.12.2021 20:19 Відповісти
А ты подумай ... Чтобы договорится с тем шизофрейником величия надо идти на какие то уступки. Америка не будет торговать Америкой, а Украина для них просто политическая карта.
показати весь коментар
06.12.2021 20:27 Відповісти
Я мислю вірогідностями. Ваш варіант, який у вас "не викликає сумнівів", у моїй системі виглядає як малоймовірний.
показати весь коментар
06.12.2021 21:17 Відповісти
Дай Бог!
показати весь коментар
06.12.2021 21:41 Відповісти
А ***** уже не туз, а так, шестёрка
показати весь коментар
06.12.2021 22:26 Відповісти
Ну-ну...
показати весь коментар
06.12.2021 22:33 Відповісти
Чего ты нукаешь, за ***** обидно?
показати весь коментар
07.12.2021 08:27 Відповісти
Та ти шо!!! Ні собі хрєна !!)))
показати весь коментар
06.12.2021 20:13 Відповісти
Сдается, джентльмены, сегодня в бункере будет извержение путлером большой порции сероводорода...
показати весь коментар
06.12.2021 20:22 Відповісти
Байден, не тратьте час на наркомана, поговоріть ліпше з Порошенко!!!!!!!
показати весь коментар
06.12.2021 20:18 Відповісти
Жаль что в такой вот сложный момент истории в США - Великобритании и Украине Не Рейган - Тетчер и Черновил.
показати весь коментар
06.12.2021 20:18 Відповісти
А де наші Рейгани, де наші Бандери?
показати весь коментар
06.12.2021 20:35 Відповісти
...Гіпотетичний наступ Московії по всьому периметру спільного кордону - це, за масштабами Другої світової війни, міжфронтова операція (multi-front operation), яка може зрівнятися хіба що з операцією Багратіон (червень-серпень 1944 року). Там якраз було задіяно 4 фронти.
Для таких операцій треба дві речі: досвід і ресурси. Ні того, ані іншого у нападників немає. - https://texty.org.ua/fragments/105075/chy-zmozhe-rosiya-vtorhnutysya-tak-yak-pokazuyut-karty-bild-komentar-eksperta-zi-stratehiyi/?src=main
показати весь коментар
06.12.2021 20:41 Відповісти
Ух россия стянула для веса Переговоров с Байденом , - Все что могла наскрести по засекам , и всех что хоч немного Шевелится и передвигается . Ведь скрепы уже трещат по Швам.Все знают , что путин мутный и что россия на глиняных ногах. И величие только на устах скабеевой и марии захаровой.
показати весь коментар
06.12.2021 20:20 Відповісти
показати весь коментар
06.12.2021 20:21 Відповісти
Байдену треба перед розмовою з ****** поговорити з Порошенком.
показати весь коментар
06.12.2021 20:21 Відповісти
У меня ощущение, что уже плотно поговорили.
Вернее, поговорили накануне, а сегодня отшлифовали.
показати весь коментар
06.12.2021 21:50 Відповісти
И кто- то врет:"
Після розмови з президентом Росії очільник США Джо Байден матиме бесіду з українським главою держави Володимиром Зеленським

Про це з посиланням на високопосадового представника адміністрації США повідомляють західні ЗМІ, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна". Джерело: https://censor.net/ua/n3303662

"Президент Сполучених Штатів Джо Байден проведе переговори з президентом України Володимиром Зеленським. Розмова лідерів двох країн відбудеться перед розмовою Байдена з президентом Росії Володимиром Путіним.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Independent. https://lb.ua/news/2021/12/06/500315_pered_rozmovoyu_z_putinim_bayden.html
показати весь коментар
06.12.2021 20:22 Відповісти
Biden to speak to Zelensky and allies before talks with Putin over Ukraine invasion fears
показати весь коментар
06.12.2021 20:28 Відповісти
Байден приравнял путина к Зеленскому - вот это опустил !
показати весь коментар
06.12.2021 20:29 Відповісти
Кому як. Я вважаю, що для будь-якої живою істоти порівняння с путіним образливе.
показати весь коментар
06.12.2021 22:09 Відповісти
татишо
показати весь коментар
06.12.2021 20:30 Відповісти
Майдан сформулював свої вимоги та попередження.

Одно з них, що "як тільки зеленский поїде зливати путіну Україну, то ми зробимо все, щоб повертатись йому було нікуди". Тобто и захопимо владу, та назначимо перевибори.
показати весь коментар
06.12.2021 20:34 Відповісти
показати весь коментар
06.12.2021 20:35 Відповісти
Розповість про результати.
показати весь коментар
06.12.2021 20:36 Відповісти
показати весь коментар
06.12.2021 20:37 Відповісти
показати весь коментар
06.12.2021 20:41 Відповісти
Хорваты напрямую со 2 или 3 армией на планете наверное воевали, да?
показати весь коментар
06.12.2021 22:51 Відповісти
вы слишком сильно себя переоцениваете
показати весь коментар
07.12.2021 12:49 Відповісти
у тебя 2 коммента и друг другу противоречат *facepalm*
показати весь коментар
07.12.2021 15:53 Відповісти
Я мудак, думал на коммент про зачистку донбасса отвечаю. Точно фейспалм.
показати весь коментар
07.12.2021 16:11 Відповісти
А про 2 или 3 армию имел ввиду что напрямую с рашкой бодаться силы не те, в настуПлении так уж точно.
показати весь коментар
07.12.2021 16:14 Відповісти
и кто же у нас 2 или 3 армия?
показати весь коментар
07.12.2021 16:19 Відповісти
У рашки вроде, 1 США, потом Китай или рашка 2 и 3 места, насколько я знаю. Военные блоки не учитываю.
показати весь коментар
07.12.2021 16:39 Відповісти
Британия? Турция? Корея? Япония?
показати весь коментар
07.12.2021 17:16 Відповісти
Что Британия-Турция-Корея-Япония? Что ты прикидываешься? Говорю же, на 1 месте по мощи идет армия США, на 2 месте Китай, на 3 рашка, или наоборот, 2 рашка 3 Китай. Вот я о чем пишу. А ты херней страдаешь, демагогию разводишь.
показати весь коментар
07.12.2021 19:03 Відповісти
вот я и говорю, переоцениваете вы себя, ребята. Третье место им грезится
показати весь коментар
07.12.2021 23:27 Відповісти
Кто вы? Или ты меня за рашиста считаешь? Так детектор чини.
показати весь коментар
08.12.2021 02:47 Відповісти
Блинкен до встречи, а Байден после её. Все правильно, так как США не передаточное звено, а третья и главная сторона.
показати весь коментар
06.12.2021 20:42 Відповісти
Нахєр те гундосе чмо!
показати весь коментар
06.12.2021 20:45 Відповісти
Ой.
показати весь коментар
06.12.2021 20:48 Відповісти
та шо там говорить?подзатыльника хватит.
показати весь коментар
06.12.2021 20:50 Відповісти
На жаль можливий варіант Чехословатччини 1938 року
показати весь коментар
06.12.2021 20:53 Відповісти
У чехів не було Джавелінів, Стінгерів, ракет Петріот і Томагавк.
А нову техніку московітам "баби нє нарожают".
показати весь коментар
06.12.2021 21:01 Відповісти
Но есть и такой вариант по части этого заявления Байдена. Уже всё сговорено ведь. И теперь вдруг Байден и сообщил всем как бы что сразу с Зе и поговорит после переговоров с пу. Может и логично, может и чуть и сработает фактор открытости со стороны США. Даже возможно это заготовка была изначально. Иди знай. Но завтра уже узнаем. Нам ведь нужней всех.
показати весь коментар
06.12.2021 21:04 Відповісти
Це добре що Байден після пуйла буде говорити зі шмарклею. Бо якщо раніше, то він пуйлу потім би дав картбланш дій з Украиною. Бо це перенести без наслідків нормальній людині неможливо.
показати весь коментар
06.12.2021 21:13 Відповісти
Если разговор Байдена с Украиной будет "до" - тогда неплохо, а если "после" - тогда "старик", под действием чекистского гипноза, может попутать - кому цветы, а кому мороженое и посоветовать Зеленскому идти и выполнять минские соглашения. Такого не должно состояться!
показати весь коментар
06.12.2021 21:37 Відповісти
Не уявляю , про що можна говорити з тормозoм ,, абсолютним - ЗЕро в усьому , що стосується безпеки країни . .
Скоріше - говорити буде дЄрьмак , а Зе лише буде передавати Байдену , його слова .
показати весь коментар
06.12.2021 21:41 Відповісти
Андруша може переговорити хіба з Джейком
показати весь коментар
06.12.2021 22:24 Відповісти
"чиновник адміністрації: «Але я б сказав, що Сполучені Штати не прагнуть потрапити в обставини, за яких у фокусі наших контрзаходів буде пряме використання американської військової сили».
https://www.politico.com/news/2021/12/06/us-and-europe-ready-significant-and-severe-sanctions-if-russia-invades-ukraine-523790
показати весь коментар
06.12.2021 22:30 Відповісти
При порохє Байден би вже покінчив з цим.
Баби би народжували більш, врожай був би більш, зірки на небі були би яскравішими, та корупція милишою.
показати весь коментар
06.12.2021 22:45 Відповісти
... ёмко и сильно, что есть хорошо. Только , блин, непонятно ни фига, ситуация США с Афганистаном. Там и военное присутствие было и накачка ВСА была и деньга шалэна вложена в экономику и после всего - чапаев и пустота.
Аргумент, что где Афганистан, а где Америка не катит : а где Украина.
Аргумент, что авганцы чорножопые коррупционеры, тоже нет - у нас беложопые...
Смутное впечатление, что Байден тайный поклоник Горбачёва Эм, Эс он перестроился сам и перестраивает страну, сил у него ого-го, хотя возраст как у члена Политбюро
показати весь коментар
07.12.2021 05:01 Відповісти
 
 