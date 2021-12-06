Байден завтра говоритиме не лише з Путіним, а й із Зеленським, - ЗМІ

Після розмови з президентом Росії очільник США Джо Байден матиме бесіду з українським главою держави Володимиром Зеленським

Про це з посиланням на високопосадового представника адміністрації США повідомляють західні ЗМІ, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Також із Зеленським збирається говорити голова Держдепу США Ентоні Блінкен.

За інформацією ЗМІ, Блінкен матиме розмову із Зеленським до бесіди лідерів США та Росії. А Байден говоритиме з Зеленським вже після перемовин із Путіним.

Повідомляється також, що напередодні розмови з Путіним Байден поговорив із європейськими союзниками та продовжить це робити.

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Відеоконференція лідерів США та Росії відбудеться у вівторок о 17:00 за київським часом.