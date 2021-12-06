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Байден розкаже Путіну про дії США в разі повномасштабного вторгення РФ

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

Байден розкаже Путіну про дії США в разі повномасштабного вторгення РФ

Президент США Джо Байден планує ясно пояснити президенту РФ Володимиру Путіну під час розмови у вівторок, що буде готовий чинити тиск на російську економіку у разі конфлікту між Москвою та Києвом.

Про це заявила у понеділок представник Білого дому Джен Псакі, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Він ясно дасть зрозуміти, що ми готували низку економічних заходів, які можуть завдати збитків (Росії. – Ред.)", – сказала вона на брифінгу.

Псаки не виключила як односторонні заходи проти РФ, так і дії США разом із союзниками. За її словами, Байден пізніше в понеділок обговорить це питання із низкою західних лідерів.

Читайте: Байден завтра говоритиме не лише з Путіним, а й із Зеленським, - ЗМІ

Представниця Білого дому зазначила, що США прагнуть пояснити РФ, що у випадку з Україною "рішення потрібно шукати за допомогою дипломатії".

Вона не стала прямо відповідати на запитання про те, чи можливе в тому чи іншому вигляді використання збройних сил США у разі нападу РФ на Україну, наголосивши, що не хоче обговорювати такі речі до розмови Путіна з Байденом. Псакі зазначила, що "військовий аспект – це не наш пріоритетний варіант".

Також читайте: Путін із великим інтересом вислухає пропозиції Байдена щодо України, - Пєсков

"Ми очікуємо, що Україна буде великою темою обговорення на переговорах. Проте будуть інші теми", - нагадала вона.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+19
Не схоже.
На щастя, США та Британія не готові віддати Україну кремлівському коротуну, а ці дві країни є провідними в НАТО.
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06.12.2021 21:18
+11
Западные демократии не хотят и боится войны.. А агрессивные тоталитарные страны этим пользуются и вынуждают их идти от одной уступки к другой и все больше и больше.. Так было в прошлом веке, тоже самое происходит и сейчас.
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06.12.2021 21:12
+7
Успіху їм! Через дуже короткий час знайдуть заміну але на болотах вити почнуть і їсти просити.
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06.12.2021 21:09
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Похоже как в Ялте поделят Европу, но уже не всю, а только самую восточную.
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06.12.2021 21:06 Відповісти
Не схоже.
На щастя, США та Британія не готові віддати Україну кремлівському коротуну, а ці дві країни є провідними в НАТО.
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06.12.2021 21:18 Відповісти
Смотря что ***** предложит взамен.
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06.12.2021 21:20 Відповісти
Ну, напиши нам, що може запропонувати американцям та британцям кремлівський коротун, щоб вони погодилися.
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06.12.2021 21:32 Відповісти
Например признать Косово и полностью сдать сербов, а также иранцев и сирийцев. Ну и конечно союз против Китая. На это Байден может клюнуть.
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06.12.2021 21:34 Відповісти
По-перше, кремлівський коротун цього не пообіцяє, по-друге, на факт, що Байден погодився б, а Джонсон точно відправ би ****@ у пішу еротичну подорож.
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06.12.2021 21:38 Відповісти
ага ещё вступить в ЕС и НАТО
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06.12.2021 21:59 Відповісти
Будут ВЗВОЛНОВАНЫ и ОЗАБОЧЕНЫ !!!
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07.12.2021 01:33 Відповісти
просто мусор кацапский пытается развернуть панику
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06.12.2021 23:18 Відповісти
Не подскажешь, а шо эта за ***** на патрете?
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06.12.2021 22:29 Відповісти
Да ,и всё это будет делаться с ****** без вазелина ...
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06.12.2021 21:06 Відповісти
Ну тут как посмотреть вы ж не хотите чтобы Зеленский в глаза Путину посмотрел. Ну теперь старик Джо в глаза Путину посмотрит
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06.12.2021 21:09 Відповісти
У американського діда за плечима найпотужніша держава світу, тож геть смішно порівнювати.
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06.12.2021 21:20 Відповісти
а нафига?разговор то телефонный .и не в вайбере или скайпе
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06.12.2021 21:21 Відповісти
видеоконференция
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06.12.2021 21:26 Відповісти
Хоч смсками
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06.12.2021 21:34 Відповісти
подготовка к общєнію началась

Курс российского рубля вечером в понедельник, 6 декабря, усилил падение к доллару и евро на фоне геополитических и санкционных рисков по данным Мосбиржи, передает «Лента.ру».

По состоянию на 20:52 по минскому времени курс доллара составил 74,29 рубля (плюс 0,62 процента), курс евро - 83,79 рубля (плюс 0,63 процента). При этом дорожающая нефть не смогла помочь рублю продолжить рост, который он демонстрировал с утра.

Ранее сообщалось, что основные биржевые индексы российского фондового рынка обвалились. Индекс Мосбиржи на закрытии основной торговой сессии на Московской бирже опустился до 3810,10 пункта (минус 2,63 процента), индекс РТС - до 1622,07 пункта (минус 2,77 процента).

6 декабря американский телеканал CNN со ссылкой на анонимные источники сообщил, что США готовят новый пакет санкций против России. Проект включает так называемый «ядерный вариант» - отключение России от международной платежной системы SWIFT.
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06.12.2021 21:55 Відповісти
козломордый,у нас хутинпуй зовется ******
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06.12.2021 22:04 Відповісти
Чмо рашистское ,какому нах пьютину ,***** что ли? О, вЯликие нагибатели хрюсских Ифанов разве что, из недостраны 3го мира ! Вы есть злобные тупые дикари 21го века
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07.12.2021 09:29 Відповісти
А Россия скажет: ''А мы отключим газ и нефть Европе".
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06.12.2021 21:07 Відповісти
Успіху їм! Через дуже короткий час знайдуть заміну але на болотах вити почнуть і їсти просити.
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06.12.2021 21:09 Відповісти
ну нет) кетайцы в обмен на рис заберут всю добычу)
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06.12.2021 21:25 Відповісти
А американцы скажут... Что новое кино про мстителей не продадут. И? Что ***** будет делать?
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06.12.2021 21:10 Відповісти
козломордый,у нас засрашка зовется козломордией
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06.12.2021 22:05 Відповісти
США як гарант нашої країни по Будапештському меморандуму може розмістити ПРО І протичовнову оборону півдня.Так меморандум можна розуміти по різному.
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06.12.2021 21:07 Відповісти
Згоден! А бажано ще б UK підключилося! Теж як гарант!
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06.12.2021 21:56 Відповісти
Будапештским меморандумом уже все подтерлись - и кацапы, и амеры, и бриты
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07.12.2021 07:29 Відповісти
ну, це ще нічого... Так піде.
А чого вона нічого не каже, що ***** одночасно мусить виконувати належну йому частину Мінських домовленостей?
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06.12.2021 21:11 Відповісти
Западные демократии не хотят и боится войны.. А агрессивные тоталитарные страны этим пользуются и вынуждают их идти от одной уступки к другой и все больше и больше.. Так было в прошлом веке, тоже самое происходит и сейчас.
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06.12.2021 21:12 Відповісти
_И результатом будет - Третья Всемирная! Потому что безответственные страусы отказывались бороться с пожаром до того, как он набрал размах - и силу! Проклятые уроды
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06.12.2021 21:17 Відповісти
не будет. во-первых третья мировая давно закончилась поражением соц блока и его распадом.
во-вторых сейчас воюют на торговых площадках, а не в поле.
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06.12.2021 21:29 Відповісти
Дурачёёёк... Третья Всемирная - явление таких масштабов и последствий, что у немногих выживших не будет ни малейших сомнений: это была именно она.
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06.12.2021 21:39 Відповісти
тебе бы в армейку сходить. на многое глаза откроются.
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06.12.2021 22:26 Відповісти
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06.12.2021 22:37 Відповісти
Расскажет гнида, расскажет если не забудет, где он, с кем он и о чём идёт разговор. Ну и, конечно, если не уснёт.
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07.12.2021 04:47 Відповісти
Не ссыте, животные, будете обязательно догрызать последний буек тупинский ,о вЯликие нагибатели мира...
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07.12.2021 09:36 Відповісти
Налякав їжака голою сракою. щоб висувати москалям подібні ультиматуми, потрібно, щоби у тих москалів була економіка. Іншими словами, неможливо ввести санкції проти того, чого не існує по факту.
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06.12.2021 21:15 Відповісти
да будєт ім завтрашнєє дно

bamr@bamr69



Почти каждый пятый опрошенный россиянин, в основном в возрасте от 18 до 24 лет, не смог правильно расшифровать аббревиатуру СССР.
Такие данные приводит ВЦИОМ.
21% россиян ассоциируют СССР с верой в светлое будущее, стабильностью, спокойствием или уверенностью в завтрашнем дне.
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06.12.2021 21:19 Відповісти
вооот такоє, гєронтодно

bamr@bamr69



Путин подписал закон, по которому генералы армии, адмиралы флота и маршалы могут оставаться на военной службе до 70 лет (сейчас до 65).
Также закон разрешает Путину оставлять понравившихся ему генералов-адмиралов-маршалов на службе и после 70-ти.
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06.12.2021 21:30 Відповісти
у тебя детей нет? когда ребенок позвонит пуйлу и скажет, что карточка не проходит, это будет больнее, чем свифт или развал совка
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06.12.2021 21:28 Відповісти
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06.12.2021 21:33 Відповісти
А как насчет углеводородного эмбарго,хитрожопый паренек?
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07.12.2021 09:38 Відповісти
та не будет никакого углеводородного эмбарго.
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07.12.2021 12:14 Відповісти
Обязательно будет, только дата еще неизвестна
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07.12.2021 12:26 Відповісти
хотелось бы в это верить. но. у Европы нету сейчас альтернативы путинскому газу. норвежский газ всю газовую потребность европейцев не заполнит. и в Еропа, введя эмбарго для рашки, не думаю, что будет готова мерзнуть без российского газа. они скорее Украину отдадут по протекторат куйла, чем сами пожертвуют своей сытой жизнью.
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07.12.2021 12:56 Відповісти
2 моих поста для ватного рашистского пригожинского длбба- это очень много ,поэтому в сад, в сад ...
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07.12.2021 13:39 Відповісти
аха. ватником меня еще никто не называл. а тем более пригожинским ватником.
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07.12.2021 20:11 Відповісти
Стратегическая ошибка Европы что с начала 1991 года не воспринимало Украину как стратегического партнёра в плане того что Украина имеет 3 место в мире по запасам нефти и газа.
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06.12.2021 21:15 Відповісти
Кого треба було сприймати всерйоз в 90-х? Комуняку Кравчука, батька олігаргії Кучму чи може братків, які б радісно зустрічали кожного інвестора?
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06.12.2021 21:19 Відповісти
да-да. именно тупость избирателей сыграла со страной злую шутку. впрочем с 91го года ничего не изменилось. всё та же мечта о халяве и тотальная вера в осуществимость этой мечты
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06.12.2021 21:31 Відповісти
Да что за хрень ты несешь, черт полосатый краснозадый?
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07.12.2021 09:40 Відповісти
Німці ніколи не відмовляться від газу, бо це зупинить їхню промисловість, не тільки опалення.
Швейцарія купувала в Гітлера єврейське золото і взамін продавала все необхідне для війни, так і зараз - немає в Європі принципів важливіших ніж їхнє сите життя.
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06.12.2021 21:17 Відповісти
Кто завтракает с людоедом - оказывается в меню на ужин!
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06.12.2021 21:19 Відповісти
Гірка правда, більшість країн світу дотримується древньої традиції - наша хата з краю.
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06.12.2021 21:22 Відповісти
Одна справа не втручатись, а інша допомагати, хоч і опосередковано.
Мерзеннішої країни ніж Швейцарія на заході немає.
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06.12.2021 21:25 Відповісти
хто любить повальсувати з чортом, рано чи пізно наступить йому на хвіст
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06.12.2021 21:20 Відповісти
Вся проблема в том, что Байден, будет считать, что разговаривает с нормальным человеком.
Путин-идиот, и договариваться о чем либо просто пустая трата времени.
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06.12.2021 21:21 Відповісти
Ни с кем Бидон разговаривать не будет! Он, просто тупо будет повторять в телефон то, что ему в наушник будут наговаривать. Вы слишком преувеличиваете способности и возможности старого ублюдка.
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07.12.2021 04:55 Відповісти
Ублюдки - это вофкаТупин и ты вместе со своими соостадниками ,гнида ты рашистско-неофашистская
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07.12.2021 09:43 Відповісти
Французи образились на Пороха, коли той порівняв тероризм у них з нашими терористами на донбасі, бо, вибачте, то Французи - люди вищої раси і першого світ, а ми для них якісь африканці.
Тому надії на допомогу немає і не може бути.
Порох би вибив з них копняками і зброю, і санції, а на нашого блазня всім буде пох, хіба що заставлять підписати все що треба, навіть памперс не дозволять замінити поки не підпише.
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06.12.2021 21:23 Відповісти
главное, чтоб не забыл, что сказать хочет, до завтра
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06.12.2021 21:29 Відповісти
Баишся? Уже чувствуешь?
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06.12.2021 21:45 Відповісти
Голова у тебя,как орех, причем пустой ,хрюсский...
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07.12.2021 09:45 Відповісти
під час пандемії ринок зброї пішов вверх

щоб ви розуміли США в цьому ринку тримає долю 54% ,

а росія тільки 5%

і російську зброю беруть всякі бантустани і то в борг який потім пуйло списує
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06.12.2021 21:41 Відповісти
Утомленный Парадами@SouthUkr



Загнанный подросток, которого чморили, от обиды на всех взял ружьё и начал стрельбу в школе.
Приехали копы и застрелили его.
Так было много раз.
Вот Путин это тот самый подросток.
Ружье уже купил.
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06.12.2021 22:10 Відповісти
Достаточно сказать,что в Украине будет объявлена бесполетная зона,если кацапня полезет. А на земле "ваньки" будут сдыхать тысячами в сутки.
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06.12.2021 21:43 Відповісти
_Гарантированно западные пигмеи этого не сделают, наоборот: будут пуще прежнего лебезить перед антихристом!
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06.12.2021 21:51 Відповісти
Эээээ,*****, да ты упорот до невозможности, хитрожопый паренек пригожинский....
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07.12.2021 09:46 Відповісти
Отвечать не надо,просто получай удовольствие от дозы адреналина
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07.12.2021 09:48 Відповісти
Ты жалок и смешнон, шут гороховый, пятикопеечный.
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07.12.2021 19:18 Відповісти
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06.12.2021 21:47 Відповісти
Самое лучшее, что сейчас может сказать кому-нибудь Байден- это вечером 31 декабря начать со слов "Я устал, я ухожу...".
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06.12.2021 21:58 Відповісти
козломордый,пнх
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06.12.2021 22:07 Відповісти
Кацапы 3/13здец вам в Украине.Лучше вешайтесь у себя дома.
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06.12.2021 22:15 Відповісти
Один расскажет,другой послушает.
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06.12.2021 22:16 Відповісти
Расскажет, расскажет если не забудет, где он, с кем он и о чём идёт разговор. Ну и, конечно, если не уснёт.
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07.12.2021 04:45 Відповісти
}{уйло понимает только такую "дипломатию":
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06.12.2021 22:21 Відповісти
Как вам такой ассиметричный ответ, как развертывание аналога железного купола над Европой и восстановление всех баз НАТО времен холодной войны с созданием новых баз в Восточной Европе - прежде всего в Польше и Литве, стратегических бомбардировщиков и современных ракет средней дальности с ядерными боеголовками?

А еще американцам стоит договориться с Китаем о режиме максимального способствования китайской экспансии на территорию РФ.
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06.12.2021 22:24 Відповісти
Байден нас еще ни разу не подвел. Сарказм.
Если он будет противостоять Уйлу, как с СП2, то ну его на.
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06.12.2021 22:26 Відповісти
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06.12.2021 22:38 Відповісти
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06.12.2021 22:40 Відповісти
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06.12.2021 22:41 Відповісти
https://thehill.com/homenews/administration/584474-biden-administration-releases-new-plan-to-combat-corruption
Biden administration unveils first anti-corruption plan...
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06.12.2021 23:04 Відповісти
Якщо США навіть з Іраном нічого не досягла санкціями, то що казати про набагато сильнішу Росію?
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06.12.2021 23:19 Відповісти
Якщо не досягли , то чого ж Іран погодився на всі умови і в січні хоче говорити про скасування санкцій.... Дебі*и чи шо?
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07.12.2021 01:13 Відповісти
...у Соловьёва один перец говорит, что они просто десонансируют Беловежские Соглашения 1991 года. А, это вброс в мировой свифтовский союз глаголицы про "союз нерушимый"... и что самое смешное Китай будет "за"
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07.12.2021 04:35 Відповісти
Дядя, ты дурак ? Кого интересует что там денонсирует Мордор спустя 30 лет? Это что автоматически реанимирует дохлый совок?
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07.12.2021 09:54 Відповісти
И давно Вы соловьева смотрите-слушаете?
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07.12.2021 10:27 Відповісти
Врага надо знать... Чем дышит и чем хочет рубануть... Это правило Бдительности. Знать надо!
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07.12.2021 19:29 Відповісти
Хоча б не було так, як в тому анекдоті, коли дочка говорила матері про свого чоловіка - "уяви,мамо, на тебе лягає здоровенний двохдверний шкаф, а з нього випадає маленький ключик".
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07.12.2021 07:02 Відповісти
Каждый по телефону расскажет друг другу очередные сказки.Хотя конкретно нужно не рассказы лепить а конкретные шаги уже делать на опережение.
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07.12.2021 09:05 Відповісти
 
 