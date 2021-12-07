Нові патрульні катери типу Island "Суми" та "Фастів" прийняли до складу ВМС України. ФОТО
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Нові патрульні катери типу Island "Суми" та "Фастів", що прибули із США 23 листопада, урочисто прийняли до складу Військово-морських сил України.
Церемонія відбулася на одеському морвокзалі у рамках урочистостей, присвячених 30-річчю Збройних сил, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Думскую".
У заході взяв участь міністр оборони Олексій Рєзніков, який передав командирам нових одиниць військово-морські прапори України.
Нові бойові прапори в Одесі також отримали 801-й окремий загін боротьби з підводними диверсійними силами та засобами ВМСУ, 37-й окремий полк зв'язку флоту, 194-й понтонно-мостовий полк Державної спеціальної служби транспорту та 26-а окрема бригада ДССТУ. Останньою надали почесне найменування "Дніпровська".
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И за это спасибо.
Боже благослови Америку!
а это просто неуважение к армии
у Вас просто совковые стандарты 😀😀
но по уставу ВСУ это не так.
Іншимим словами....Та в Німечіні поставте "бомжа" і результат буде той самий - рулить бюджет і "військові на місцях"! Назовять хоча б ОДНУ військову операцію Бундестагу за останні 50 років!!!
Численность бундесвера - 185 000 солдат, 70 тысяч гражданских служащих. Бюджет - 33,3 млрд евро. Перед этой масштабной организацией стоят не менее масштабные проблемы. Бундесверу нужно:
довести до конца реформу ВС ФРГ;
навести порядок с распределением военных заказов военно-промышленному комплексу Германии;
Якщо обирати між "військовим" та "cіvil", то під час війни краще буде 1-й варіант, а для політки, в мирний час та гендерності = ваш варіант.
а вот про рашу знают все .
другой вопрос что даже гражданский министр обороны должен быть в теме а в случае с Резниковым ( как и с остальными зелеными министрами ) я сильно сомневаюсь в его компетентности
Аби кинути какашку у Порошенка, причинили не винуватих людей, а коли катери виконавши цикл випробувань при проходжені водосховищ прийшли в Одесу, слідчі забрали ключі у заводчан, без них вийшли в море, мало не втопили один катер, назвали це "слідчим експериментом", заявили що катери "не відповідають вимогам", яким вимогам, в чому та наскільки не відповідають не сказали, бо це типу таємниця слідства, катери опломбували, бо це типу речовий доказ і зникли...
Люди під пдозрами, слава Богу Павловського з заручників банкової викупили, катери гниють, гроші заводу не платять сотні людей не можуть отримати борги по зпрплаті.
І все щоб кинути какашку у Порошенка, щоб перед черговим соцопитуванням вплинути на рейтинги.
Може пан Рєзніков розбереться з цими ідіотами, чи може агентами ФСБ? Бо коли катерами керували професіонали все було нормально і Зєєєля біля них піарився.
Великие господа прислали нам несколько прогнивших катеров. Всё, теперь уж точно победим)