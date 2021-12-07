Нові патрульні катери типу Island "Суми" та "Фастів" прийняли до складу ВМС України. ФОТО

Нові патрульні катери типу Island "Суми" та "Фастів", що прибули із США 23 листопада, урочисто прийняли до складу Військово-морських сил України.

Церемонія відбулася на одеському морвокзалі у рамках урочистостей, присвячених 30-річчю Збройних сил, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Думскую".

У заході взяв участь міністр оборони Олексій Рєзніков, який передав командирам нових одиниць військово-морські прапори України.







Нові бойові прапори в Одесі також отримали 801-й окремий загін боротьби з підводними диверсійними силами та засобами ВМСУ, 37-й окремий полк зв'язку флоту, 194-й понтонно-мостовий полк Державної спеціальної служби транспорту та 26-а окрема бригада ДССТУ. Останньою надали почесне найменування "Дніпровська".

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