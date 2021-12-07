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Нові патрульні катери типу Island "Суми" та "Фастів" прийняли до складу ВМС України. ФОТО

Новини Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

Нові патрульні катери типу Island "Суми" та "Фастів", що прибули із США 23 листопада, урочисто прийняли до складу Військово-морських сил України.

Церемонія відбулася на одеському морвокзалі у рамках урочистостей, присвячених 30-річчю Збройних сил, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Думскую".

Нові патрульні катери типу Island Суми та Фастів прийняли до складу ВМС України 01

У заході взяв участь міністр оборони Олексій Рєзніков, який передав командирам нових одиниць військово-морські прапори України.

Нові патрульні катери типу Island Суми та Фастів прийняли до складу ВМС України 02
Нові патрульні катери типу Island Суми та Фастів прийняли до складу ВМС України 03
Нові патрульні катери типу Island Суми та Фастів прийняли до складу ВМС України 04

Нові бойові прапори в Одесі також отримали 801-й окремий загін боротьби з підводними диверсійними силами та засобами ВМСУ, 37-й окремий полк зв'язку флоту, 194-й понтонно-мостовий полк Державної спеціальної служби транспорту та 26-а окрема бригада ДССТУ. Останньою надали почесне найменування "Дніпровська".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Два нові катери ВМС України, що прибули з США, пройшли ходові випробування в морі. ФОТО

Нові патрульні катери типу Island Суми та Фастів прийняли до складу ВМС України 05
Нові патрульні катери типу Island Суми та Фастів прийняли до складу ВМС України 06

Також читайте: Ми починаємо фактичне будівництво двох військово-морських баз в Очакові та Бердянську, - Резніков

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+21
Это патрульные катера,а не авианосцы.
И за это спасибо.
Боже благослови Америку!
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06.12.2021 22:28
+8
В Европе министры обороны ходят в гражданской одежде . Есть даже женщины на каблуках .
у Вас просто совковые стандарты 😀😀
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06.12.2021 22:31
+7
А що там з Кентаврами? Коли їх приймуть?
Аби кинути какашку у Порошенка, причинили не винуватих людей, а коли катери виконавши цикл випробувань при проходжені водосховищ прийшли в Одесу, слідчі забрали ключі у заводчан, без них вийшли в море, мало не втопили один катер, назвали це "слідчим експериментом", заявили що катери "не відповідають вимогам", яким вимогам, в чому та наскільки не відповідають не сказали, бо це типу таємниця слідства, катери опломбували, бо це типу речовий доказ і зникли...
Люди під пдозрами, слава Богу Павловського з заручників банкової викупили, катери гниють, гроші заводу не платять сотні людей не можуть отримати борги по зпрплаті.
І все щоб кинути какашку у Порошенка, щоб перед черговим соцопитуванням вплинути на рейтинги.
Може пан Рєзніков розбереться з цими ідіотами, чи може агентами ФСБ? Бо коли катерами керували професіонали все було нормально і Зєєєля біля них піарився.
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06.12.2021 22:35
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Как говорится ,в хозяйстве пригодится ,но не более того ...
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06.12.2021 22:23 Відповісти
Это патрульные катера,а не авианосцы.
И за это спасибо.
Боже благослови Америку!
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06.12.2021 22:28 Відповісти
Молодец Резников , шо не стал наряжаться в военную форму , бо он не военный, а гражданский министр . А то ему явно подлизы форму готовили и прямо с медалями
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06.12.2021 22:27 Відповісти
отстой. единственное реальное назначение военной формы - единообразие. все и каждый от рядового до главнокомандующего ее носят.
а это просто неуважение к армии
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06.12.2021 22:28 Відповісти
В Европе министры обороны ходят в гражданской одежде . Есть даже женщины на каблуках .
у Вас просто совковые стандарты 😀😀
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06.12.2021 22:31 Відповісти
Министр обороны Франции
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06.12.2021 22:33 Відповісти
не нужно путать законодательство. в Европе министр не высший военный чин. и только поэтому не носит форму.
но по уставу ВСУ это не так.
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06.12.2021 22:35 Відповісти
Откуда столько медалей у Шойгу, если он даже в армии не служил?
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06.12.2021 22:37 Відповісти
иди ты со своим шойгу. кому какое дело
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06.12.2021 22:38 Відповісти
просто этот дебил в форме маршальской..
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06.12.2021 22:38 Відповісти
ну , він МЧСом багато років командував ... та яка різниця що там у кацапофф...?
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06.12.2021 22:39 Відповісти
так троль из кацапии за форму ухватился..
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06.12.2021 22:40 Відповісти
Да успокойся уже.Пусть хоть в трусах ходит,главное реформы в армии и благополучие наших бойцов.
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06.12.2021 22:38 Відповісти
Министр обороны ( бывший) Германии
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06.12.2021 22:37 Відповісти
А до тебя?
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06.12.2021 22:43 Відповісти
Кстати , мать 7 детей . Теперь председатель ЕВРОПЕЙСКОЙ КОМИССИИ
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06.12.2021 22:41 Відповісти
Де Німеччина, а де Україна=де прогулянка, а де війна! Розумієте про що я? Сподіваюся, що так!
Іншимим словами....Та в Німечіні поставте "бомжа" і результат буде той самий - рулить бюджет і "військові на місцях"! Назовять хоча б ОДНУ військову операцію Бундестагу за останні 50 років!!!
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06.12.2021 22:55 Відповісти
Министерство обороны Германии

Численность бундесвера - 185 000 солдат, 70 тысяч гражданских служащих. Бюджет - 33,3 млрд евро. Перед этой масштабной организацией стоят не менее масштабные проблемы. Бундесверу нужно:

довести до конца реформу ВС ФРГ;
навести порядок с распределением военных заказов военно-промышленному комплексу Германии;
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06.12.2021 22:59 Відповісти
Парламент Германии одобрил развертывание частей бундесвера в Сирии для борьбы против запрещенной террористической организации «Исламское государство». В Сирии будут дислоцированы до 1200 солдат ( архив)
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06.12.2021 23:04 Відповісти
І що з того що там був контингент?! Не було прямих протистоянь, як на Донбасі - а це суттєво важливо!
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06.12.2021 23:12 Відповісти
Це не важливо! І схоже ВИ мене не зрозуміли!
Якщо обирати між "військовим" та "cіvil", то під час війни краще буде 1-й варіант, а для політки, в мирний час та гендерності = ваш варіант.
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06.12.2021 23:10 Відповісти
Отстой твой комент,а каком веке ты живешь?
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06.12.2021 22:32 Відповісти
если он оденет военную форму то какие знаки различия ему прикажешь носить ? звания министр обороны у нас нет . он служил только срочку . может сержантские или ефрейторские лычки нацепить но это глупо
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06.12.2021 22:37 Відповісти
В Украине вообще мало знают об европейских министрах обороны , но хотят в ЕС,
а вот про рашу знают все .
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06.12.2021 22:44 Відповісти
шикарный вопрос. его вообще не могли назначить министром обороны)
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06.12.2021 22:50 Відповісти
общепринятая западная практика . министр обороны гражданский человек . по задумке должен сдерживать военных что бы дел не наворотили
другой вопрос что даже гражданский министр обороны должен быть в теме а в случае с Резниковым ( как и с остальными зелеными министрами ) я сильно сомневаюсь в его компетентности
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06.12.2021 22:58 Відповісти
общепринятая я бы поспорил. у них сейчас теток ставят мин обороны для заполнения гендерных квот
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06.12.2021 23:01 Відповісти
ну и с чем тут спорить ?
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06.12.2021 23:31 Відповісти
Сталін з Гітлером носили "воєнізований" одяг без розпізнавальних знаків і командували маршалами!
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07.12.2021 05:21 Відповісти
и мин обороны в джинсах)
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06.12.2021 22:27 Відповісти
Хватит одни уже в ломпасах щеголяли,пол армии на метлом списали.
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06.12.2021 22:30 Відповісти
враньё
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06.12.2021 22:31 Відповісти
Ты с какой планеты?С планеты ЗЕ?
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06.12.2021 22:34 Відповісти
из кацапии он..трольчиха..
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06.12.2021 22:34 Відповісти
ну понятно, Буба бы обул туфли, бронежилет и каску
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06.12.2021 22:31 Відповісти
Так як ******* в свій час? І поповз звільняти окуповані території, а з тилу син- арте(и)лерист прикриває).
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07.12.2021 03:24 Відповісти
А що там з Кентаврами? Коли їх приймуть?
Аби кинути какашку у Порошенка, причинили не винуватих людей, а коли катери виконавши цикл випробувань при проходжені водосховищ прийшли в Одесу, слідчі забрали ключі у заводчан, без них вийшли в море, мало не втопили один катер, назвали це "слідчим експериментом", заявили що катери "не відповідають вимогам", яким вимогам, в чому та наскільки не відповідають не сказали, бо це типу таємниця слідства, катери опломбували, бо це типу речовий доказ і зникли...
Люди під пдозрами, слава Богу Павловського з заручників банкової викупили, катери гниють, гроші заводу не платять сотні людей не можуть отримати борги по зпрплаті.
І все щоб кинути какашку у Порошенка, щоб перед черговим соцопитуванням вплинути на рейтинги.
Може пан Рєзніков розбереться з цими ідіотами, чи може агентами ФСБ? Бо коли катерами керували професіонали все було нормально і Зєєєля біля них піарився.
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06.12.2021 22:35 Відповісти
На 7 году войны не реанимированы производственные мощности для масштабного производства современного вооружения. Единичные опытные образцы только как показуха какого то движения в перевооружении ВСУ. Пампезно отмечаем поставки нескольких катеров хотя многи знают на сколько минут боя расчитан катер или танк. Такое впечатление что лампасники впали в детство и играют в войнушку где убивают понарошки. На все есть деньги на мега проэкт ремонт дорог. Медийные шабоши, вот только как в 2014 году волонтеры продолжают собирать деньги на реально необходимое для бойцов на передовой. Так и хочется спросить нашего главнокомандующего :"А Вы правду не знаете, что у нас война?"
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06.12.2021 22:38 Відповісти
це в НАС війна , а в НИХ всі 7 років активна торгівля ...
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06.12.2021 23:01 Відповісти
Чудова новина. Американці - надійні та послідовні партнери. Їхня допомога є затребованною. Катери будуть у нагоді під час патрулювань наших тервод.
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07.12.2021 10:20 Відповісти
Это помойка) США эти катера списало еще в начале нулевых) Боже, какое же позорище.
Великие господа прислали нам несколько прогнивших катеров. Всё, теперь уж точно победим)

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07.12.2021 11:33 Відповісти
 
 