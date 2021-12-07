США можуть відключити Росію від SWIFT у разі посилення агресії проти України, - CNN

Сполучені Штати розглядають можливість відключення Росії від платіжної системи SWIFT у разі ескалації її агресії проти України.

Про це телеканал CNN повідомив з посиланням на свої джерела, "обізнані з темою", передає Цензор.НЕТ.

За даними журналістів, нові економічні санкції можуть бути спрямовані на кілька секторів: виробників енергії, російські банки та російський державний борг. Також можуть бути застосовані обмеження проти найбільш заможних російських олігархів.

"Урядовці також розглядали відключення Росії від міжнародної платіжної системи SWIFT, від якої Росія багато в чому залежить, кажуть два джерела, обізнані з обговореннями. Це вважається "ядерною" опцією", – йдеться в матеріалі.

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Один із високопосадових співрозмовників CNN акож згадав про можливість відмови російським енергетичним компаніям у доступі до ринку боргових зобов’язань.

"Ми уклали досить агресивний пакет", – цитують журналісти джерело у Вашингтоні. Неназваний посадовець застеріг Росію, що в разі прямого вторгнення США та Європа запровадять найгірші економічні санкції, що були застосовані до будь-якої країни, окрім Північної Кореї та Ірану.

Офіційних заяв про відключення системи SWIFT з боку Вашингтону ще не було.

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