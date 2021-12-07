США можуть відключити Росію від SWIFT у разі посилення агресії проти України, - CNN
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Сполучені Штати розглядають можливість відключення Росії від платіжної системи SWIFT у разі ескалації її агресії проти України.
Про це телеканал CNN повідомив з посиланням на свої джерела, "обізнані з темою", передає Цензор.НЕТ.
За даними журналістів, нові економічні санкції можуть бути спрямовані на кілька секторів: виробників енергії, російські банки та російський державний борг. Також можуть бути застосовані обмеження проти найбільш заможних російських олігархів.
"Урядовці також розглядали відключення Росії від міжнародної платіжної системи SWIFT, від якої Росія багато в чому залежить, кажуть два джерела, обізнані з обговореннями. Це вважається "ядерною" опцією", – йдеться в матеріалі.
Один із високопосадових співрозмовників CNN акож згадав про можливість відмови російським енергетичним компаніям у доступі до ринку боргових зобов’язань.
"Ми уклали досить агресивний пакет", – цитують журналісти джерело у Вашингтоні. Неназваний посадовець застеріг Росію, що в разі прямого вторгнення США та Європа запровадять найгірші економічні санкції, що були застосовані до будь-якої країни, окрім Північної Кореї та Ірану.
Офіційних заяв про відключення системи SWIFT з боку Вашингтону ще не було.
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Очередной Мюнхенский сговор..
просто платежи пойдут через нац-банки. дольше на пару дней, может неделю. и всё.
что в итоге изменится? нефтебаксы будут с задержкой в несколько дней? а кого это сильно волнует?
тем более, что были заявления, что построили с китаем что-то похожее.
суть свифта то проста, как угол дома. и при гос-поддержрке с тем же китаем его построить не проблема.
пострадает средний рос-бизнес, от которого ничего и не зависит.
Отключить от свифт, это отключить от системы сообщений. Уйдет удобство и скорость. А переводы никуда не денутся, пока европейские или американские банки будут держать корр-счета банков из раши. А о закрытии таких счетов вопрос даже не поднимался.
Вот когда американские банки счета закроют, тогда раша потеряет возможность торговать в баксах. Когда европа, то в евро. Но ведь и это еще не конец. Раз миру нужен газ, то найдут способ его купить и рассчитаться.
так что ерунда это все..
никому мы не нада.
Только пока толстый ссохне - худий сдохне..
Як німці за газ мають платити без свіфту? Доведеться бабло поїздами відправляти.
Від відімкнення SWIFT постраждає лише дрібний і, частково,-середній бізнес.
Рос. олігархи і держ.корпорації не постраждають НІЯК.
Радикального залізного занавісу НЕМА. Нема повної заборони вїзду виїзду до москальщини, повне перекриття будь-якої торгвілі товарами чи послугами.
Хоча є надія, що США показала савіцькому союзу "пачем рубероид", то такій задрипаній країні як підораша ще простіше
https://finance.liga.net › all › novosti › 31 мая 2021 г. - МИД России признал, что уже готовится к отключению от системы SWIFT. Россия, SWIFT, аналог SWIFT.