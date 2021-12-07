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США можуть відключити Росію від SWIFT у разі посилення агресії проти України, - CNN

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

США можуть відключити Росію від SWIFT у разі посилення агресії проти України, - CNN

Сполучені Штати розглядають можливість відключення Росії від платіжної системи SWIFT у разі ескалації її агресії проти України.

Про це телеканал CNN повідомив з посиланням на свої джерела, "обізнані з темою", передає Цензор.НЕТ.

За даними журналістів, нові економічні санкції можуть бути спрямовані на кілька секторів: виробників енергії, російські банки та російський державний борг. Також можуть бути застосовані обмеження проти найбільш заможних російських олігархів.

"Урядовці також розглядали відключення Росії від міжнародної платіжної системи SWIFT, від якої Росія багато в чому залежить, кажуть два джерела, обізнані з обговореннями. Це вважається "ядерною" опцією", – йдеться в матеріалі.

Читайте: Байден розкаже Путіну про дії США в разі повномасштабного вторгення РФ

Один із високопосадових співрозмовників CNN акож згадав про можливість відмови російським енергетичним компаніям у доступі до ринку боргових зобов’язань.

"Ми уклали досить агресивний пакет", – цитують журналісти джерело у Вашингтоні. Неназваний посадовець застеріг Росію, що в разі прямого вторгнення США та Європа запровадять найгірші економічні санкції, що були застосовані до будь-якої країни, окрім Північної Кореї та Ірану.

Офіційних заяв про відключення системи SWIFT з боку Вашингтону ще не було.

Також читайте: Путін із великим інтересом вислухає пропозиції Байдена щодо України, - Пєсков

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+44
А сейчас нет?
Превентивная мера, которая отлично продемонстрирует *****, что шутки закончились.
Или нужно обязательно довести ситуацию до кровавой бойни, что бы потом с удивленным видом разводить руками и спрашивать, кто же мог такое предположить?
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06.12.2021 22:34
+28
можуть виключити , а можуть і не виключити ... з 2014 все погрожують ...
а от , як би після Криму ще їх відключили - можливо і Донбасу б не було і тисячі людей живими залишились ..
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06.12.2021 22:35
+23
Україна Зеленського продовжила купувати електроенергію за поребриком...
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06.12.2021 22:36
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і перестати купляти в них газ і нафту! Але це 1-е, що мала зробити ще Україна в 2014-ому: повна заборона на ВЕСЬ транзит з москалів в європу!! Подивився би я, як тоді європа би висловлювала "стурбованість"....
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07.12.2021 03:23 Відповісти
Це давно потрібно було зробити, але ж там сотні мільярдів крутяться, так що це наврядчи.
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07.12.2021 04:26 Відповісти
самые эффектные санкции это эмбарго на нефть, и санкции на Газпром. И заморозка счетов росийских олигархов в Еропе и США. Санкции на весь сектор экономики РФ. Енокомика уходит в очень крутое пике
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07.12.2021 15:31 Відповісти
На днях США объявили страшные санкции Китаю, ужасающий бойкот Олимпиады в Пекине. Байден не приедет на открытие. Он бы все равно не смог из-за состояния здоровья. Вот так этот лохотрон работает. Один треп.
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07.12.2021 06:21 Відповісти
"Обещать не значит жениться". Если бы могли отключить, отключили бы уже при Абамке. Импорт США из РФ в 20году >10 лярдов (титан, химия, двигатели, СПГ). ЕС вообще под 80лярдов. В обратную сторону также. Их наликом в чемоданах везти? Даже если жесткое эмбарго - закрытие всех СП-это триллионы убытков, что равносильно потерям от неслабой войны. Сытые бюргеры и ковбои несогласны стать беднее - там машины начинают жечь за 1% снижения пенсий. Это не Иран. Долг штатов и так перевалил за 29 трилллионов. Стрелять в ногу дураков нет. Каждый сам за себя. Впрочем, после бородатой кончиты-хз, че там в мозгах у них...
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07.12.2021 06:50 Відповісти
США не могут пойти на такой шаг без ЕС. А ЕС уже отказались от отключения СВИФТа. Рассматривается только вариант с запретом обмена рубля на ерво и доллар.
Очередной Мюнхенский сговор..
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07.12.2021 10:17 Відповісти
кацап, у тебя рога торчат за кремлевскими пропагандонскими штампами начинай лучше собирать ягель - геополитика это не твое
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07.12.2021 11:26 Відповісти
США не владеют СВИФТ. Это европейская компания, и закрыть их может только европейский суд.
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12.12.2021 05:58 Відповісти
и что это даст? была жизнь до свифта? была. будет после? будет.
просто платежи пойдут через нац-банки. дольше на пару дней, может неделю. и всё.

что в итоге изменится? нефтебаксы будут с задержкой в несколько дней? а кого это сильно волнует?

тем более, что были заявления, что построили с китаем что-то похожее.

суть свифта то проста, как угол дома. и при гос-поддержрке с тем же китаем его построить не проблема.

пострадает средний рос-бизнес, от которого ничего и не зависит.
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07.12.2021 07:29 Відповісти
построить с кетаем ты сможешь только деревянный нужник во дворе. и то не факт. и торговать будешь исключительно рубль-юань
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07.12.2021 11:24 Відповісти
А, чем хуже торговать в юанях по сравнению с долларами?
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12.12.2021 18:41 Відповісти
Платежи через нацбанки тоже идут через свифт за границу. Я даже не знаю, как без свифта можно сделать международные переводы между банками.
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07.12.2021 14:09 Відповісти
Да примерно так же. Будет просто другая система обмена сообщениями на меньшее количество банков. Нац банки с корр-счетами никуда не денутся, как последний вариант. Обычные банки тоже корреспондентские счета имеют. Два банка взаимно кредитуют друг-друга на равную сумму. И в рамках этих сумм гоняют переводы и делают взаимозачет. Об условиях договаривают в договоре.

Отключить от свифт, это отключить от системы сообщений. Уйдет удобство и скорость. А переводы никуда не денутся, пока европейские или американские банки будут держать корр-счета банков из раши. А о закрытии таких счетов вопрос даже не поднимался.

Вот когда американские банки счета закроют, тогда раша потеряет возможность торговать в баксах. Когда европа, то в евро. Но ведь и это еще не конец. Раз миру нужен газ, то найдут способ его купить и рассчитаться.
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07.12.2021 21:08 Відповісти
SWIFT - европейская система, при чем там США?
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07.12.2021 07:40 Відповісти
Ссытесь петушки зауральские?
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07.12.2021 08:29 Відповісти
им по барабану а нам не смешно. ЕС уже отказался отключать СВИФТ России даже с худшем случае.
так что ерунда это все..
никому мы не нада.
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07.12.2021 10:18 Відповісти
Вы горловское, действительно никому не нужны
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07.12.2021 10:24 Відповісти
это нужно было делать еще вчера!!! закрыть Босфор, полностью заморозить счета ботаксного Педофила и всего кооператива "озеро", минимизировать выдачу козломордым виз и сгонять все это Стадо в мокшандию, гопник чем и является ПИД,,,рашенский Фекалистан понимает только язык "сраной лопаты"....
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07.12.2021 07:41 Відповісти
Большие сомнения по данным импорта США из России- двигатели могут быть только для детских машинок ( хотя скорее из Китая), двигатели для космоса дано не берут,самолеты в России 2го поколения( америкосам нужны 6 го)....СПГ США сами активно продают ( даже в Китай) , Россия производит мизер.....В Житомирской обл одни из самых больших залежей титатового сырья.Что конкретно из химии.Данные по импорту , наверное , вам дали в ФСБ. 10 млн как вы пишете - посчитайте сколько это от 22 трлн ВВП Штатов......Да в России есть деньги , но это деньги для ограниченного круга людей( как партийные деньги при советах - их не увидит пипл). Россия не может без грабежа! Скважины иссякли, от нефти и газа через 5 лет откажутся до критического минимума, ядерное оружие кушать не будешь. Проблема остаётся - из за вековой рукожопости, вырождения, не умения ничего делать и стремительной деградации они ,, полезут,, превращаться в удобрения( воевать они тоже не умеют , как у зомбированных и упитых боярой ). У зверособак нет мотивации, защищающиеся ничего не теряют - героям место в Раю.
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07.12.2021 07:48 Відповісти
да, вы все правильно пишете.
Только пока толстый ссохне - худий сдохне..
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07.12.2021 10:19 Відповісти
Старая лахтинская песТня, палитесь на простых вещах
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07.12.2021 10:25 Відповісти
Я не с потолка-погуглил стат данные (https://tradingeconomics.com/russia/exports-by-country). 10 млрд - да всего около 3% из общего объема экспорта РФ в 300млрд. Украина-тоже не мало-6млрд . СПГ штатов - в занчительной части это Ямал СПГ, зафрахтованный (по типу реверса), т.к. ямальский спг-это СП, где у те же американцы аффилированы, т.к. там многое построено на их деньги. По двигателям и электронике-как ни странно, но на 100млн долларов в год. Скорее всего-это зч к оборудованию, закупленному ранее? (в штатах много грузовиков, вертолетов и т.п.) Ну вот как то так...есть пушки, есть бизнес...
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07.12.2021 10:33 Відповісти
Давно , всем миром нужно было больно и долго бить по морде. Животные всегда и везде понимают только палку. Животные остаются животными всегда - их нельзя изменить , их можно только изолировать или.....
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07.12.2021 07:53 Відповісти
задрали этим свифтом. уже отключают-отключают, отключают-отключают, отключают-отключают, да никак не выотключают с 2014 года. кремлядь за эти годы явно что-то придумала на этот счет.
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07.12.2021 08:22 Відповісти
Что могли эти жопорукие придумать? Мир, не смешите мои тапочки. Если всю свинособакию кормит немецкая комсомолка, при отключении этой платёжной системы, на свинособакии голод, только это нужно было делать ещё вчера
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07.12.2021 08:32 Відповісти
Евро 7 - ты уже придумал лучше?
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07.12.2021 10:20 Відповісти
Зачем, наоборот нужно всю вашу свинособакию посадить на швабру
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07.12.2021 10:26 Відповісти
Это золотая пуля, ее надо применять в последний момент. Иначе они приспособятся, а более сильных санкций уже нет.
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07.12.2021 14:10 Відповісти
"Розглядали" ще у 2014 і толку?
Як німці за газ мають платити без свіфту? Доведеться бабло поїздами відправляти.
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07.12.2021 09:16 Відповісти
А зачем платить? Свинособаки и так всё отдадут
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07.12.2021 14:49 Відповісти
Це ,-як бурутьба Зєліка з олігурхами.
Від відімкнення SWIFT постраждає лише дрібний і, частково,-середній бізнес.
Рос. олігархи і держ.корпорації не постраждають НІЯК.
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07.12.2021 09:35 Відповісти
Ага, расскажи ***** своему, любая операция с любой картой проходит через свифт, даже хлебушка не купишь.
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07.12.2021 14:51 Відповісти
Купиш собі хлєбушка,адже з травня 2014,після погроз відключення,рф почала впроваджувати власні платіжні системи,найбільша серед яких,-пс "мір". Банки примусили вбудовувати цю систему.
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08.12.2021 11:25 Відповісти
Это надо было делать в 14. А лучше в 2008. Небыло бы этих плясок сегодня. Но тогда обошлись озабоченностью
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07.12.2021 09:45 Відповісти
Іншими словами - торгівля між США та підорашею залишається, просто розрахунки будуть дещо по іншому. Про європу і говорити нічого (засудження, занепокоєння, змастурбованіть - виберіть пункт до вподоби).
Радикального залізного занавісу НЕМА. Нема повної заборони вїзду виїзду до москальщини, повне перекриття будь-якої торгвілі товарами чи послугами.
Хоча є надія, що США показала савіцькому союзу "пачем рубероид", то такій задрипаній країні як підораша ще простіше
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07.12.2021 09:47 Відповісти
Без свифта будет чуть дороже внешние переводы делать.. Фигня! Получается в случае массированной атаки Украины с применением авиации путину отключат свифт и подтянут войска НАТО в Польшу? И это все???!!!
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07.12.2021 09:55 Відповісти
да.
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07.12.2021 10:20 Відповісти
Тупое лаптеногое, если ты дебил не понимаешь, что такое система свифт, не отсвечивай здесь
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07.12.2021 10:28 Відповісти
Рашу так долго "пугали" отключением от платежной системы (лет 7-8), что она наверняка уже в какой то мере подготовилась к подобному развитию событий. А ведь при перечислении мер "драконовских" санкций против Раша в случае вторжения в Украину именно эта санкция считается "самой - самой" . Не поздновато ли замахнулись. Как и то что в случае агрессии будет " конец Северному потоку 2", так и он как на сейчас не запущен.. Эти страшилки вряд ли остановят плешивого из питерских подворотен. Нужно намного что то более существенное...
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07.12.2021 09:58 Відповісти
В России заявили, что создают аналог системы SWIFT
https://finance.liga.net › all › novosti › 31 мая 2021 г. - МИД России признал, что уже готовится к отключению от системы SWIFT. Россия, SWIFT, аналог SWIFT.
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07.12.2021 10:21 Відповісти
Ога, вы там много чего создаёте, а на выходе куча говна, причём на лопате))
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07.12.2021 10:29 Відповісти
SWIFT можуть відключити Росії, а руки викручувати будуть найближчим часом нам. Слідкуйте як незабаром нас будуть змушувами виконувати забаганки Штайнмаєра з внесенням до Конституції, щоб запхнути нам ЛДНР на правах автономії. А якщо будемо крутити носом, то скажуть, Україна відмовляєтсься іти на переговори, хоча весь світ так старається, так напружено і самовіддано висловлює стурбованіть
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07.12.2021 10:44 Відповісти
В самый раз сейчас вспоминать забытый єкономический термин- "кредитование под документы в пути"
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07.12.2021 11:02 Відповісти
Путину самому выгодно что-бы отключили , обрушение экономики даст ему и его кооперативу возможность скупить еще больше внутренних ресурсов за бесценок , а за издержки все как всегда заплатит народ
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07.12.2021 11:27 Відповісти
Добавляй, свинособачий норот
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07.12.2021 13:24 Відповісти
Отключение свифта я приветствую. Но хотелось бы заметить, что свифт - далеко не единственная система такого рода.
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07.12.2021 11:27 Відповісти
Украине нужен новый военный союз с США делать, чтобы США гарантировало безопасность Украины. Нужно развертывание войск США в Украине с вооружениями и т.п. А Украина должна будет обеспечивать их провизией и т.п. Тогда РФ никогда не нападет, потому что РФ боится США, как огня. И нужно требовать превентивно вводить санкции против РФ и отключать ее от SWIFT и забраковать СП-2. И нужно агрессивно вести с РФ риторику, что даже за намеренья наказывать, чтобы пискнуть боялись. Нужно закрывать железный занавес и закрывать въезд русских из РФ в Западные страны. Импорт и экспорт РФ нужно закрывать и покупать и продавать все на других рынках. Тогда русские почувствуют себя изгоями и начнут менять страну ибо они уже привыкли к благам цивилизации. русских нужно воспитывать жесткостью, ибо по другому они не понимают и воспринимают за слабость.
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07.12.2021 11:32 Відповісти
лучше заранее отключить
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07.12.2021 13:22 Відповісти
Абсолютно верно
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07.12.2021 13:25 Відповісти
...а могут и не отключить
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07.12.2021 14:42 Відповісти
Че, ссытесь
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07.12.2021 14:52 Відповісти
Отключение россии от Swift ни чего не решит у них давно уже развёрнутая их система платежей типа "МИР" А проплату за энегоресурсы они найдут как получить пока они не умоються кровью и когда кроме лебеды у них ни чего не будет на столе ни чего не будет
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11.12.2021 01:22 Відповісти
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