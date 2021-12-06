УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
13481 відвідувач онлайн
Новини Політика УкраїниВійна в Україні Агресія Росії проти України Війна
4 392 89
війна (56544) зброя (5763) Порошенко (13234) Європейська Солідарність (1021)

Українська армія потребує від міжнародних партнерів сучасної оборонної зброї, - Порошенко

Новини Цензор.НЕТ Політика України Війна в Україні

Українська армія потребує від міжнародних партнерів сучасної оборонної зброї, - Порошенко

Українські Збройні Сили повинні мати найсучасніші засоби для оброни та відсічі російської армії у разі її вторгнення. Ми очікуємо від наших міжнародних партерів допомоги у вигляді безпекової зброї, яка значно підвищить бойові спроможності ЗСУ.

Про це заявив лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко, інформує Цензор.НЕТ.

Політик наголосив на важливості в умовах загрози російського вторгнення підтримки України нашими партнерами та зазначив, що говорив про це під час усіх міжнародних зустрічей, під час виступу на Міжнародному безпековому форумі в Галіфаксі, і під час зустрічей на Київському міжнародному форумі.

"Позиція номер один – надання Україні допомоги у вигляді постачання нам безпекової зброї, яка значно підвищить бойові спроможності українських Збройних Сил", – сказав Порошенко.

"Україна не просить, щоб натівські солдати воювали за наш суверенітет. Ми маємо одні з найкращих в світі Збройних Сил, які здатні дати відсіч. Але для підвищення ефективності наших Збройних Сил і для підвищення тої ціни, яку заплатить Путін, коли це рішення може зупинити Путіна від цього жахливого рішення, ми повинні відновити щось на кшталт програми оборонної допомоги Україні під умовною назвою "ленд-ліз 2", – пояснив лідер "ЄС".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Порошенко порівняв ситуацію на кордоні з загостренням навесні 2021 року

Порошенко зауважив, що мова не йде про отримання матеріально-побутової допомоги у вигляді харчових наборів, одягу чи зимового пального.

"Ми потребуємо високоефективної найсучаснішої зброї у вигляді систем протиповітряної оборони, систем радіоелектронної розвідки і перешкоджання, контрбатарейних систем, ударних дронів та інших позицій, які зупинять агресора від прийняття жахливого рішення", – підкреслив Порошенко.

Також читайте: Надання Росії гарантії щодо нерозширення НАТО означатиме кінець Альянсу, - Порошенко

Автор: Володимир Янченко
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+30
показати весь коментар
06.12.2021 22:48
+28
Україні потрібен Порох.
показати весь коментар
06.12.2021 22:48
+28
показати весь коментар
06.12.2021 22:53
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
8 лет прошло,а воз и ныне там.
показати весь коментар
06.12.2021 22:41 Відповісти
да, лапотник) наступайте) бери ак74 и перед танком с криками "за родину за сталина" беги вперед)
показати весь коментар
06.12.2021 22:43 Відповісти
показати весь коментар
06.12.2021 22:48 Відповісти
Боятся с..ки и правильно делают.
показати весь коментар
06.12.2021 22:50 Відповісти
зря ты ржешь. главное при защите от кумулятивного снаряда изменить угол попадания.
жить захочешь и не такое на танк прилепишь
показати весь коментар
06.12.2021 23:05 Відповісти
А як же він пулятиме з такої клітки?
показати весь коментар
06.12.2021 23:10 Відповісти
Та то їх там заварюють щоби не втекли
показати весь коментар
06.12.2021 23:16 Відповісти
от тандемной бч не защищает
показати весь коментар
07.12.2021 00:09 Відповісти
Шо ты там петушок кукарекаешь?
показати весь коментар
07.12.2021 08:52 Відповісти
Иди в армию, дитё. Только клавиатуру не забудь. Там тебе её в одно место засунут.
показати весь коментар
07.12.2021 09:07 Відповісти
Шо петушок, бАмбит
показати весь коментар
07.12.2021 09:14 Відповісти
А могли бы еще в 2014 году войну закончить, если бы с вооружением помогли бы.
показати весь коментар
06.12.2021 22:46 Відповісти
Коли ми стояли під Донецьком, паркетні генерали не давали наказ йти вперед. А можна було його звільнити за три-чотири години, і без ніякої допомоги. Просто п'ятий президент робив бізнес.
показати весь коментар
07.12.2021 03:38 Відповісти
Хіба це і так не зрозуміло?
показати весь коментар
06.12.2021 22:47 Відповісти
Что да, то да. Т.к. зеленая пошесть заморозила и лишила финансирования критически важные современные оборонные программы в Украине. Остается одна надежда на поставки .
показати весь коментар
06.12.2021 22:47 Відповісти
Україні потрібен Порох.
показати весь коментар
06.12.2021 22:48 Відповісти
Вот зря ты, лапоть, сейчас на беню наехал - янелох и обидеться может
показати весь коментар
07.12.2021 00:58 Відповісти
Порох с маленькой буквы.
показати весь коментар
07.12.2021 08:08 Відповісти
А ***** твоё вообще чмо
показати весь коментар
07.12.2021 08:53 Відповісти
То, что *****,спорить не буду.
показати весь коментар
07.12.2021 09:10 Відповісти
Позиция номер 2 - Запад должен убедить клоуна подать в отставку, иначе быть беде.
показати весь коментар
06.12.2021 22:51 Відповісти
показати весь коментар
06.12.2021 22:53 Відповісти
показати весь коментар
07.12.2021 00:57 Відповісти
Як називається фелляція одного порохососа іншому?
показати весь коментар
07.12.2021 08:35 Відповісти
Называется шо ты петушок, а пукин *****
показати весь коментар
07.12.2021 08:54 Відповісти
петтинг
показати весь коментар
07.12.2021 08:58 Відповісти
Рука не болит? Мона Лиза нервно курит в сторонке
показати весь коментар
07.12.2021 10:17 Відповісти
За 7 лет войны можно было не только восстановить разрушеные заводы, но и построить новые современные. Только как оказывается нам важнее дороги, а не независимость страны. Важнее шабоши и тусовки по любому поводу, чем ответственность перед украинцами за их мир и спокойствие. Ковидная истерия с ее смертями стала более значимой, чем кровожадная орда стоящая у наших границ, готовая нести смерь и разрушения.
показати весь коментар
06.12.2021 23:01 Відповісти
Чому до цього часу не збудований хоча б один патронний завод?
показати весь коментар
06.12.2021 23:03 Відповісти
У тебе не вистачає патронів?
показати весь коментар
07.12.2021 06:14 Відповісти
Ти гадаєш, що на восьмому році війни патронний завод не потрібний?
показати весь коментар
07.12.2021 06:20 Відповісти
Я запитую, у тебе не вистачає патронів?
Даунів зациклило на тому патронному заводі.
А знаєш звідки воно пішло? За легендою, в совку всі сигаретні фабрики та фабрики цукерок можна було на протязі доби переналаштувати на випуск патронів до калаша. Це з тої ж опери що і по пачці біломору можна було літати і США бомбити.
Тому в 2014 ще супер-пупер-патріоти почали вимагати в Порошенка почати на ;Рошен; випускати патрони. Ну, дебіли, що з них взяти.
показати весь коментар
07.12.2021 07:42 Відповісти
Я ще раз запитую, - воюючій країні патронний завод не потрібний?
показати весь коментар
07.12.2021 08:15 Відповісти
Я тебя ещё раз спрашиваю, твоё пукин ***** или нет?
показати весь коментар
07.12.2021 08:57 Відповісти
А хочеш автомат і купу патронів для нього?
показати весь коментар
07.12.2021 09:09 Відповісти
и не только сигаретно/кондитерские...Бывшие машиностроительные заводы переходили на выпуск и ремонт вооружения в течении 72 часов.
показати весь коментар
07.12.2021 09:03 Відповісти
Снова ***** патронный заводик спать не даёт
показати весь коментар
07.12.2021 08:56 Відповісти
Почему это говорит Попошенко,а не наркалыга Зеленский,чмо квартальное.
показати весь коментар
06.12.2021 23:04 Відповісти
Pri Porosenko bylo poniatno sto delat i mozno govorit sto xoces armija razvivalas.Neptun drugyje poxozyje,droni te ze s turkov vet on polucil,javelin takze on,a teper ja nevizu sto nebut novogo,daze naceti projekti ugrobyli
показати весь коментар
06.12.2021 23:13 Відповісти
показати весь коментар
06.12.2021 23:45 Відповісти
Кому он говорит всем известные истины?
показати весь коментар
06.12.2021 23:46 Відповісти
Ну не тебе же дурачку
показати весь коментар
07.12.2021 00:13 Відповісти
Сегодня стало известно, что Пентагон ведет переговоры с Конгрессом о предоставлении Украине дополнительного противотанкового вооружения в рамках экстренных расходов размером до 100 млн долларов ежегодно.
показати весь коментар
07.12.2021 00:06 Відповісти
Противотанкову вже трохи маємо, і своя є, дуже добра! А ось ППО - конче необхідна!
показати весь коментар
07.12.2021 00:57 Відповісти
Ботів тут набігло, як я дивлюсь! Подоляк розвернув оборону проти Порошенко, а Путіну вони просто подивляться в очі в пошуках миру!
показати весь коментар
07.12.2021 00:52 Відповісти
Якби блазень був хоч трохи нормальним, він би зараз пішов у відставку бо зрозумів, що то не його і всрався він на всіх напрямках. А в час агресії очолити країну має Гетьман.
показати весь коментар
07.12.2021 01:49 Відповісти
ГЕТЬман?!!
Ну его уже как бы послали, ты даже сам это признал.
показати весь коментар
07.12.2021 08:38 Відповісти
Частина дебілів з числа 73% вже одумались. Коли не отримали ЗП 4 штуки, зниження комуналки, припинення війни чи хоч якусь боротьбу з корупцією.
Залишились особо упороті.
показати весь коментар
07.12.2021 08:51 Відповісти
та да...Вже 3 года танцует около 15%...
показати весь коментар
07.12.2021 09:13 Відповісти
Яку боротьбу з корупцією очолило твоє чоколадне непорозуміння? Чому не признати, що зеля - не айс, але й петюня - далеко не цукерка.
показати весь коментар
07.12.2021 10:25 Відповісти
Ну твоего то ***** Порох сразу послал
показати весь коментар
07.12.2021 08:59 Відповісти
показати весь коментар
07.12.2021 02:48 Відповісти
...напомнить шановный, сколько складов с оружием в атмосферу улетели ?
показати весь коментар
07.12.2021 04:28 Відповісти
Напомнить тебе петушок, шо твоё любимое пукин *****, или ты сам с бутылки соскочишь?
показати весь коментар
07.12.2021 09:00 Відповісти
Мудрейший человек . Украина пропадёт без такого руководителя
показати весь коментар
07.12.2021 06:22 Відповісти
И тебе спасибо за патронные заводы.
показати весь коментар
07.12.2021 07:02 Відповісти
Ещё один любитель говноед, передай *****, шо у нас полно средств уничтожать вашу мразь
показати весь коментар
07.12.2021 09:01 Відповісти
О еще один шоколадный Рембо нарисовался..
показати весь коментар
07.12.2021 12:02 Відповісти
Шо петушок бАмбит
показати весь коментар
07.12.2021 12:48 Відповісти
Жаль,какая нелепая смерть..
показати весь коментар
07.12.2021 13:06 Відповісти
Нетрадиционное, шло бы ты отсюда, ненароком швабра выскочи
показати весь коментар
07.12.2021 13:16 Відповісти
 
 