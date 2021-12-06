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СБУ (10042) дипломати (530) Єрмак Андрій (1230)

Посли країн G7 обговорили з Єрмаком законопроєкт про реформу СБУ і обрання нового голови САП

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Посли країн G7 обговорили з Єрмаком законопроєкт про реформу СБУ і обрання нового голови САП

Посли країн Великої Сімки обговорили законопроєкт про реформу Служби безпеки України і обрання голови САП з головою Офісу Президента Андрієм Єрмаком.

Про це повідомила пресслужба групи послів G7 з підтримки реформ в Україні, інформує Цензор.НЕТ.

Сторони обговорили "безпеку та солідарності з Україною".

"Посли також наголосили на важливості скорішого ухвалення чинного законопроекту про СБУ без змін, як основи для перетворення його на сучасну службу безпеки", – йдеться в повідомленні.

Крім того, посли вказали на необхідність "прозорої, конкурентної, правової процедури відбору нових суддів Конституційного Суду". Вони також закликали швидко та прозоро завершити обрання нового голови Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Також читайте: Єрмак - послам G7 та ЄС: Закон про олігархів не спрямований проти когось конкретного

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+51
Тут с полномочиями все ок?
Хватает на все?
Это когда сливал разведданные и отменял операцию по захвату террористов, полномочий не хватало!
Гнида кацапская.
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06.12.2021 23:38
+26
все так
- а что про послов скажите?
- это унижение послов или нет - разговаривать с секретаршей с подозрением ее работы на ФСБ?
Вот теперь поняли почему путин так легко нагибает страны продвинутых демократий?...
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06.12.2021 23:43
+22
Посли країн Великої Сімки обговорили законопроєкт про реформу Служби безпеки України і обрання голови САП з головою Офісу Президента Андрієм Єрмаком. Джерело: https://censor.net/ua/n3303680



Доголосувалися у 2019 му - посли Великої Сімки вимущені розмовляти про реформу ЗСУ з агентом фсб єрмаком
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06.12.2021 23:41
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Тут с полномочиями все ок?
Хватает на все?
Это когда сливал разведданные и отменял операцию по захвату террористов, полномочий не хватало!
Гнида кацапская.
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06.12.2021 23:38 Відповісти
все так
- а что про послов скажите?
- это унижение послов или нет - разговаривать с секретаршей с подозрением ее работы на ФСБ?
Вот теперь поняли почему путин так легко нагибает страны продвинутых демократий?...
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06.12.2021 23:43 Відповісти
У них немє вибору. Вони розмовляють з представником президента.
А ось звідки у завхоза повноваження представляти Україну, це питання до зеленого брехуна.
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07.12.2021 00:02 Відповісти
почему нет выбора?
отказались бы в пользу того же Кулебы к примеру...
выбора у Зели нет на самом то деле..
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07.12.2021 00:07 Відповісти
Вы не правы, это евреям лгать нельзя, а жидам можно.
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07.12.2021 00:22 Відповісти
Ха... "Какая разніца"! В українській мові слово "єврей" взагалі відсутнє. Це кацапізм. "Новояз" навязаний жидобільшовиками після перевороту і захоплення влади в 1917.
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07.12.2021 09:52 Відповісти
Різниця в гідності. Це те ж саме, що українец та хохол.
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07.12.2021 11:19 Відповісти
Жиди прекрасно себе почувають в Європі залишаючись жидами. Не бачу тут ніякої проблеми. Як циган "ромами" не називай, вони все одно лишаються "циганами". Кожний з європейських народів має декілька слів (сленг) для етнічних меншин але це ніяким чином не впливає на ставлення до них (права і обовязки).
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07.12.2021 12:12 Відповісти
Я під вашим попереднім коментарем залишила лайк.
Та зараз, я їх розрізняю, як і українців, і росіян, і т.д. Бо маючи спільну приналежність, одні- гідні представники своєї нації, інші- лайно.
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07.12.2021 12:44 Відповісти
"Гідний представник своєї нації" це дуже відносне поняття, яке кожна нація наповнює власним змістом. Жиди вважають найвищою якістю справжнього жида хуцпу - здатність нахабно брехати прямо в вічі опоненту з метою задурювання і отримання зиску. Кацапи вважають що "наглость второе счастье" а ми ... "мовчи язичку будеш їсти кашку"...
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07.12.2021 19:33 Відповісти
Відкосити від правосуддя всій цій банді божевільних із довідками від психіатру не вийде. Вони мають отримати реальні терміни покарання тут і без права на заставу.

Букви:
18 грудня цього року дружина Сергія Лещенка буде гастролювати у Москві.
Це тоді коли розвідка США встановила, що Росія планує наступ на Україну одразу з кількох фронтів.
- Надихне путінзолдатен перед наступом?
- Все що потрібно знати про тих, хто сьогодні прислуговує Банковій.
- Ана жи будєт сікрєтную інфармацию сабірать, вмєста Бурби, каторава зеВова уволіл.

Гросмейстер Бендера:
Мудрий народ обрав двічі судимого зека президентом, який разом з ригами розграбував країну, підписав Харківські угоди, поставив керувати всіма силовими відомствами громадян ерефії, покалічив і убив під час Ма

Oleg Helgiv:
В бюджете заложено 400 миллионов на институт президента, которого не существует в природе. А преподавателям реальных ВУЗов повышение зарплат вообще не закладывают. Новый развод от Зели.

Надо ещё заложить по пятьсот миллионов на спутник и Олимпиаду. Только пусть на все пиар иннициативы Зеленского, выделяют деньги из миллиардов, которые он хвастался что привез из Омана и Лондона. Хоть спи@дят меньше Зеля и Слуги.
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06.12.2021 23:52 Відповісти
Кули,новый **********...
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07.12.2021 04:24 Відповісти
Головне узгодити з мощним мужчиною !!!)))
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06.12.2021 23:41 Відповісти
Особливо ГРУ РФ.
Єрмак - потужна людина, йому довіряє керівництво найкращих розвідок різних держав, - Зеленський
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06.12.2021 23:53 Відповісти
наркоша вже недієздатний.

влада передана регенту дьЄрмаку

ким передана..... ?
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06.12.2021 23:58 Відповісти
Посли країн Великої Сімки обговорили законопроєкт про реформу Служби безпеки України і обрання голови САП з головою Офісу Президента Андрієм Єрмаком. Джерело: https://censor.net/ua/n3303680



Доголосувалися у 2019 му - посли Великої Сімки вимущені розмовляти про реформу ЗСУ з агентом фсб єрмаком
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06.12.2021 23:41 Відповісти
Схоже, єрмаку висунули останнє китайське попередження. Хоч завхоз має займатись іншими справами.
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06.12.2021 23:42 Відповісти
А де ж Буратіна який президент 74 рази?
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06.12.2021 23:45 Відповісти
в отрубе
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06.12.2021 23:58 Відповісти
Зрозуміло.
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07.12.2021 00:08 Відповісти
Буратіно кайфуєі киває 73% х#есосам головою
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07.12.2021 00:15 Відповісти
Всі українці стали фахівцями з визначення кокаінщиків.

Отака фня, малята.... 🙁
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07.12.2021 03:02 Відповісти
"Щоб побачити ПОЖЕЖУ не потрібно бути "фахівцем ПОЖЕЖНИМ"!
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07.12.2021 08:09 Відповісти
А почему не с Президентом? Недееспособен?
О реформе СБУ с секретарем, НЕ ИМЕЮЩИМ ДОПУСКА секретности? О безопасности Украиныс агентом ФСБ? - разве чтобы Ермак приветик Зе передал о возможном наказании?
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06.12.2021 23:46 Відповісти
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06.12.2021 23:53 Відповісти
С кем, !лять, обговорили? Недоумки конченые...
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06.12.2021 23:46 Відповісти
А де місцеві ЗЕбанати?
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06.12.2021 23:48 Відповісти
Опять это суч....й Ермак , сметуны вы где ? Вы же за него не голосовали Встречался с послами , гребаный стыд , как там брат
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06.12.2021 23:48 Відповісти
брата Ермака вбив Порошенко!
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06.12.2021 23:56 Відповісти
ермак... ермак.... а кто это ? Завтра спрошу у этих п...ослов какие основания у них были говорить ни с кем....
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06.12.2021 23:49 Відповісти
Спросите-спросите!, а немецкому если уж разговор зайдет, то можно даже сныть штаны юбку и прилюдно отстегать. Она заслужила более всех, получит за блеф немецкого народа о якобы раскаивании за своего кумира Гитлера. Так расскаялись что слились с фашистким Кремлем в его ирационально желании унизить Европу.
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07.12.2021 07:49 Відповісти
Это просто какойто ахтунг!!! Почему с Ермаком?, а почему не с Арестовичем?, а почему не с Шефиром?
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06.12.2021 23:54 Відповісти
или с шофёром Шефира?... да какая разница...
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07.12.2021 00:46 Відповісти
На машину шефиря покушение делали когда в ней никого не было. Даже шофёра.
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07.12.2021 10:04 Відповісти
Бубочка рассказывал с высокой трибуны ООН.
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07.12.2021 10:06 Відповісти
Уже и через Вовиного фаворита Ермака послы G7 пытаются донести до Вовы очевидную мысль, что Татарова пора гнать вон... но не в коня корм=)
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06.12.2021 23:55 Відповісти
Це така реальність - у нас ЄРМАК- віцепрезидент, держсекретар, клєрк кротячї ОПУферми , куратор ботоферми , наглядач над мерами міст й па самвєстітєльству "банщік " СЦАРЯ володимира ВПЕРШОГО
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06.12.2021 23:57 Відповісти
Мабуть єрмак "мєтіт" на наступного "прєзідента"?..., - "зє" навіть і "не замєтіт" - така в нього теплесенька "ваночка" надзюрена "канцєлярістом".
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07.12.2021 00:03 Відповісти
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07.12.2021 00:07 Відповісти
о чем можно говорить с завхозом, который вообще не является чиновником
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07.12.2021 00:09 Відповісти
А кто такой Ермак ?
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07.12.2021 00:12 Відповісти
скільки мільйонних відсотка
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07.12.2021 01:19 Відповісти
Смішно козі, що хвіст у грязі. Ти дурне, чи пришилепкувате?
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07.12.2021 01:24 Відповісти
мільйонних відсотка це 0,000000001%. Вотопав?
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07.12.2021 01:27 Відповісти
кажуть Зеленський наркоман, думаєш брешуть?
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07.12.2021 01:35 Відповісти
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07.12.2021 01:37 Відповісти
Судячи з твоїх постів, ти просто надерся. Не відповідай тупими гіфками
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07.12.2021 01:46 Відповісти
Знову ти, свинособака...

Чимчикуй звідси. Хто тебе тримає?
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07.12.2021 01:53 Відповісти
А де мамин Римин синачка-нарік та шо робить, поки його завхоз рулить Україною?
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07.12.2021 00:25 Відповісти
Він - немічний 😕
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07.12.2021 03:04 Відповісти
посли обговорили...з ким?
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07.12.2021 00:43 Відповісти
Скабєєва привіт
Це позамежно?
Яндекс перекладач?
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07.12.2021 00:49 Відповісти
Посли країн G7 обговорили з Єрмаком законопроєкт про реформу СБУ і обрання нового голови САП Джерело: https://censor.net/ua/n3303680 Та дєрьмаку хоч кіл на голові затісуй- він свої інструкції виконує справно...
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07.12.2021 00:49 Відповісти
обрання нового голови САП

Того самого, избрание которого люди Ермака уже в который раз проваливают потому, что не могут пропихнуть свою кандидатуру.
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07.12.2021 01:08 Відповісти
Мама дарагая! Завхоз обсуждает с послами Законы, реформу СБУ, конкурс главы САП, судебную реформу, внутриполитические процессы в государстве, сопротивление старой системы, т.е. Порошенко. Господи, в какой стране мы живем? Где Президент или, хотя бы, МИД? Почему послы слушают завхоза? А бабу Маню, уборщицу, при всем уважении к ее труду, не хотят послушать? У нее ведь тоже есть свое мнение. Ну как, 73-процентники, сделали нас вместе?
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07.12.2021 01:15 Відповісти
Кто ещё не знает, что душка Ермак - друган президентика - фсбшный агент? Не поверите, только один остался - душка-президентик.
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07.12.2021 01:17 Відповісти
а на кого, по твоему, сам зе-гнида работает?
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07.12.2021 07:54 Відповісти
а че толочут в ступе эти 2 закона уже какой год?...в чем проблема? возьмите проект западников, добавьте хотелки и в студию на галаснуть..Петро каденцию прохороводил с судьями теперь зеля на те же грабли, а по сбу то какие поблемы?))нафига тот запад сейчас дразнить то?!!!
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07.12.2021 01:46 Відповісти
С кем?
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07.12.2021 03:13 Відповісти
...хотелось бы Послам рассказать, про замечательный зимний советский фильмц "Ирония...", тама есть песенка "..я, спросил у ясеня.."
Так это послы поговорили с ясенем...
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07.12.2021 04:50 Відповісти
Заставили вовка овець сторожити)))
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07.12.2021 05:01 Відповісти
Послы тоже хороши, унижаются общением с канцелярской крысой. Риал политик типичный, ни чести, ни совести. Решают вопросы с серым кардиналом. А Зеля не понимает, что ему отвели роль попугая-попки.
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07.12.2021 06:39 Відповісти
Я фуею,дорогая редакция.
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07.12.2021 06:56 Відповісти
С кем обсудили?
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07.12.2021 07:11 Відповісти
А потом Бубочка скажет:
- "ЛОХи, з ким ви розмовляли? У нього же уповноважені ніяких нема! Він же простий завхоз!"
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07.12.2021 07:35 Відповісти
Що з ним обговорювати? Марна праця!
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07.12.2021 08:00 Відповісти
Ермак - очень полезный и нужный человек.
Он Бубочке пакетики с белым порошком подгоняет, когда тому грустно и скучно.
И тогда Президент сразу становится весёлым и деятельным!
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07.12.2021 08:15 Відповісти
А уборщицу почему не проговорили? Как без послов приняли? Идиоты, ***...
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07.12.2021 08:20 Відповісти
Опа-на! У нас шо, президент-няня добавилась к инвест-няням?
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07.12.2021 09:02 Відповісти
Опустилися посли до переговорів юридично ні з ким, а за фактом з візирем падишаха.
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07.12.2021 14:07 Відповісти
 
 