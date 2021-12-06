Посли країн G7 обговорили з Єрмаком законопроєкт про реформу СБУ і обрання нового голови САП

Посли країн Великої Сімки обговорили законопроєкт про реформу Служби безпеки України і обрання голови САП з головою Офісу Президента Андрієм Єрмаком.

Про це повідомила пресслужба групи послів G7 з підтримки реформ в Україні, інформує Цензор.НЕТ.

Сторони обговорили "безпеку та солідарності з Україною".

"Посли також наголосили на важливості скорішого ухвалення чинного законопроекту про СБУ без змін, як основи для перетворення його на сучасну службу безпеки", – йдеться в повідомленні.

Крім того, посли вказали на необхідність "прозорої, конкурентної, правової процедури відбору нових суддів Конституційного Суду". Вони також закликали швидко та прозоро завершити обрання нового голови Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

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