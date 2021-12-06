Посли країн G7 обговорили з Єрмаком законопроєкт про реформу СБУ і обрання нового голови САП
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Посли країн Великої Сімки обговорили законопроєкт про реформу Служби безпеки України і обрання голови САП з головою Офісу Президента Андрієм Єрмаком.
Про це повідомила пресслужба групи послів G7 з підтримки реформ в Україні, інформує Цензор.НЕТ.
Сторони обговорили "безпеку та солідарності з Україною".
"Посли також наголосили на важливості скорішого ухвалення чинного законопроекту про СБУ без змін, як основи для перетворення його на сучасну службу безпеки", – йдеться в повідомленні.
Крім того, посли вказали на необхідність "прозорої, конкурентної, правової процедури відбору нових суддів Конституційного Суду". Вони також закликали швидко та прозоро завершити обрання нового голови Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.
Будь ласка, зачекайте...
Хватает на все?
Это когда сливал разведданные и отменял операцию по захвату террористов, полномочий не хватало!
Гнида кацапская.
- а что про послов скажите?
- это унижение послов или нет - разговаривать с секретаршей с подозрением ее работы на ФСБ?
Вот теперь поняли почему путин так легко нагибает страны продвинутых демократий?...
А ось звідки у завхоза повноваження представляти Україну, це питання до зеленого брехуна.
отказались бы в пользу того же Кулебы к примеру...
выбора у Зели нет на самом то деле..
Та зараз, я їх розрізняю, як і українців, і росіян, і т.д. Бо маючи спільну приналежність, одні- гідні представники своєї нації, інші- лайно.
Букви:
18 грудня цього року дружина Сергія Лещенка буде гастролювати у Москві.
Це тоді коли розвідка США встановила, що Росія планує наступ на Україну одразу з кількох фронтів.
- Надихне путінзолдатен перед наступом?
- Все що потрібно знати про тих, хто сьогодні прислуговує Банковій.
- Ана жи будєт сікрєтную інфармацию сабірать, вмєста Бурби, каторава зеВова уволіл.
Гросмейстер Бендера:
Мудрий народ обрав двічі судимого зека президентом, який разом з ригами розграбував країну, підписав Харківські угоди, поставив керувати всіма силовими відомствами громадян ерефії, покалічив і убив під час Ма
Oleg Helgiv:
В бюджете заложено 400 миллионов на институт президента, которого не существует в природе. А преподавателям реальных ВУЗов повышение зарплат вообще не закладывают. Новый развод от Зели.
Надо ещё заложить по пятьсот миллионов на спутник и Олимпиаду. Только пусть на все пиар иннициативы Зеленского, выделяют деньги из миллиардов, которые он хвастался что привез из Омана и Лондона. Хоть спи@дят меньше Зеля и Слуги.
Єрмак - потужна людина, йому довіряє керівництво найкращих розвідок різних держав, - Зеленський
влада передана регенту дьЄрмаку
ким передана..... ?
Доголосувалися у 2019 му - посли Великої Сімки вимущені розмовляти про реформу ЗСУ з агентом фсб єрмаком
Отака фня, малята.... 🙁
О реформе СБУ с секретарем, НЕ ИМЕЮЩИМ ДОПУСКА секретности? О безопасности Украиныс агентом ФСБ? - разве чтобы Ермак приветик Зе передал о возможном наказании?
Чимчикуй звідси. Хто тебе тримає?
Це позамежно?
Яндекс перекладач?
Того самого, избрание которого люди Ермака уже в который раз проваливают потому, что не могут пропихнуть свою кандидатуру.
Так это послы поговорили с ясенем...
- "ЛОХи, з ким ви розмовляли? У нього же уповноважені ніяких нема! Він же простий завхоз!"
Он Бубочке пакетики с белым порошком подгоняет, когда тому грустно и скучно.
И тогда Президент сразу становится весёлым и деятельным!