Кулеба про переговори Байдена і Путіна: Проривів я не очікував би, кожна сторона заявить своє максималістське бачення

Президент США Джозеф Байден попередить президента РФ Володимира Путіна, що зроблять партнери України у разі, якщо Росія вдасться до військової операції проти нашої країни.

Таку думку в ефірі телеканалу ICTV висловив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.

"Проривів я не очікував би, я думаю, що завтра президент Путін почує дуже чіткі сигнали від президента Байдена, що зроблять партнери України у разі, якщо Путін вдасться до військової операції проти нашої держави, і це будуть переконливі речі", - сказав Кулеба.

Він наголосив, що не очікує вирішення питань від переговорів.

"Я думаю, що завтра кожна сторона заявить своє максималістське бачення логіки подальших дій, а потім уже працюватимуть різні команди над тим, як далі розвиватиметься ситуація", - пояснив міністр.

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Кулеба додав, що після переговорів Байдена та Путіна планується телефонна розмова Байдена із президентом України Володимиром Зеленським.

"План був такий, що перед дзвінком буде дзвінок Блінкена, а після дзвінка вже відбудеться розмова президентів", - наголосив очільник МЗС.