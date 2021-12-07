Кулеба про переговори Байдена і Путіна: Проривів я не очікував би, кожна сторона заявить своє максималістське бачення
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Президент США Джозеф Байден попередить президента РФ Володимира Путіна, що зроблять партнери України у разі, якщо Росія вдасться до військової операції проти нашої країни.
Таку думку в ефірі телеканалу ICTV висловив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.
"Проривів я не очікував би, я думаю, що завтра президент Путін почує дуже чіткі сигнали від президента Байдена, що зроблять партнери України у разі, якщо Путін вдасться до військової операції проти нашої держави, і це будуть переконливі речі", - сказав Кулеба.
Він наголосив, що не очікує вирішення питань від переговорів.
"Я думаю, що завтра кожна сторона заявить своє максималістське бачення логіки подальших дій, а потім уже працюватимуть різні команди над тим, як далі розвиватиметься ситуація", - пояснив міністр.
Кулеба додав, що після переговорів Байдена та Путіна планується телефонна розмова Байдена із президентом України Володимиром Зеленським.
"План був такий, що перед дзвінком буде дзвінок Блінкена, а після дзвінка вже відбудеться розмова президентів", - наголосив очільник МЗС.
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WorldOnAlert
@worldonalert
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If Biden really wants to help Ukraine he should send more anti-tank weapons and, most-importantly, anti-aircraft warfare immediately to counter a Russian invasion.
Если Байден действительно хочет помочь Украине, он должен немедленно отправить больше противотанковых средств и, что наиболее важно зенитных средств НЕМЕДЛЕННО, чтобы противостоять вторжению России.
все эти комплексы и так продаются на право и налево..
заиметь их неофициально еще не значит заиметь возможность скопировать или применить - там много предохранителей от этого..
Мощный СССР даже Стингер не смог скопировать, хотя образцы были..
Так всегда бывает когда ты тратишь полгода и кацаполионы фублей чтобы свезти к украинской границе танки и "усилить свою переговорную позицию", а тебе за сутки до долгожданных переговоров выкатывают угрозу-предьяву санкций ********* масштаба и бесплатно без регистрации !! США приготовили санкции против российских банков, госдолга, олигархов и SWIFT
Прям хорошо то как многоходовочника обувают !!! Как бальзам на душу !!!
_Аякже... Усі попередні події за останні 13 років дають підставу саме для такого висновку... Покидьок Кулєба має мене за недоумка!
В страстишках опереточных своих.
президент Турции Эрдоган...
мы поставим в Украину столько Байрактаров,сколько нужно...
Запайся попкормом ...РАБссия... вялика мученица...сраная...
Глава Пентагона Ллойд Остин приказал мониторить Черное море крыглые сутки...,а это значит стратегические бомбардировщики В-1в Lancer и В-1s будут находится в акватории моря 25 часов в сутки.... Такого не было никогда даже в дохлом Ссре...,чтобы американцы летали над Крымом по факту...
По телефону запаха, конечно, не слышно.
Но выражение лица всё покажет.
И звук в формате МР4.