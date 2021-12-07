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Кулеба про переговори Байдена і Путіна: Проривів я не очікував би, кожна сторона заявить своє максималістське бачення

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Кулеба про переговори Байдена і Путіна: Проривів я не очікував би, кожна сторона заявить своє максималістське бачення

Президент США Джозеф Байден попередить президента РФ Володимира Путіна, що зроблять партнери України у разі, якщо Росія вдасться до військової операції проти нашої країни.

Таку думку в ефірі телеканалу ICTV висловив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.

"Проривів я не очікував би, я думаю, що завтра президент Путін почує дуже чіткі сигнали від президента Байдена, що зроблять партнери України у разі, якщо Путін вдасться до військової операції проти нашої держави, і це будуть переконливі речі", - сказав Кулеба.

Він наголосив, що не очікує вирішення питань від переговорів.

"Я думаю, що завтра кожна сторона заявить своє максималістське бачення логіки подальших дій, а потім уже працюватимуть різні команди над тим, як далі розвиватиметься ситуація", - пояснив міністр.

Також читайте: Україна нічого не повинна гарантувати РФ. Це Росія повинна гарантувати, що не продовжуватиме агресію, - Кулеба

Кулеба додав, що після переговорів Байдена та Путіна планується телефонна розмова Байдена із президентом України Володимиром Зеленським.

"План був такий, що перед дзвінком буде дзвінок Блінкена, а після дзвінка вже відбудеться розмова президентів", - наголосив очільник МЗС.

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+10
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07.12.2021 00:07
+10
Кулебаааа , альооо, а чьо Єрмак з послами перетирає а не ти ?
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07.12.2021 00:09
+7
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07.12.2021 00:03
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07.12.2021 00:03 Відповісти
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07.12.2021 00:07 Відповісти
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07.12.2021 05:41 Відповісти
Кулебаааа , альооо, а чьо Єрмак з послами перетирає а не ти ?
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07.12.2021 00:09 Відповісти
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07.12.2021 00:15 Відповісти
Кулєба не для того у міністрах сидить, щоб про зовнішню політику розповідати. Він там для того, щоб наріка зеленського та свого льюбовніка єрмака від нападок захищати
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07.12.2021 00:38 Відповісти
бла-бла-бла...






WorldOnAlert


@worldonalert

·
2 мин



If Biden really wants to help Ukraine he should send more anti-tank weapons and, most-importantly, anti-aircraft warfare immediately to counter a Russian invasion.

Если Байден действительно хочет помочь Украине, он должен немедленно отправить больше противотанковых средств и, что наиболее важно зенитных средств НЕМЕДЛЕННО, чтобы противостоять вторжению России.
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07.12.2021 00:13 Відповісти
А де гарантія що засоби ППО не опиняться завтра у лаптєй при такій владі?
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07.12.2021 00:17 Відповісти
и что, если даже и так?
все эти комплексы и так продаются на право и налево..
заиметь их неофициально еще не значит заиметь возможность скопировать или применить - там много предохранителей от этого..
Мощный СССР даже Стингер не смог скопировать, хотя образцы были..
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07.12.2021 00:21 Відповісти
У Штатів нема довіри до зеленої влади. Ось у чому справа.
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07.12.2021 00:24 Відповісти
"США не знают, принял ли Путин окончательное решение о вторжении в Украину, но, по словам высокопоставленного представителя администрации США, «он создает возможности для этого»."

Так всегда бывает когда ты тратишь полгода и кацаполионы фублей чтобы свезти к украинской границе танки и "усилить свою переговорную позицию", а тебе за сутки до долгожданных переговоров выкатывают угрозу-предьяву санкций ********* масштаба и бесплатно без регистрации !! США приготовили санкции против российских банков, госдолга, олигархов и SWIFT
Прям хорошо то как многоходовочника обувают !!! Как бальзам на душу !!!
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07.12.2021 00:16 Відповісти
Халва-халва-халва...
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07.12.2021 00:24 Відповісти
веры конечно на 100% нет, но хоть немного успокаивает...бо уже нервы у меня нивписту...
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07.12.2021 00:41 Відповісти
Да кого ты слушаешь, он все ядерной войной бредит.
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07.12.2021 00:44 Відповісти
я если честно то и обыкновенной не ядерной а той что была в 2014-15 годах сыт *** по самые гланды - потому что был на ней и знаю что это такое.....
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07.12.2021 00:48 Відповісти
Я это понимаю, но тот человек с которым ты говорил чуть ли не под каждой новостью орет про то что если не уничтожить россию вот прямо сейчас то чуть ли не через мгновение начнется ядерный ******. Потому что это цель *****. Не править чуть ли околомонархически, не загребать бабло, не тешить ЧСВ, а именно уничтожить человечество.
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07.12.2021 00:54 Відповісти
_Во ты е-банько... Это произойдёт не потому что у уйла цель - ядерный апокалипсис, а потому что именно этим в конце-концов закончится неизбежное уже столкновение фашистов с Западом, палван.
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07.12.2021 08:19 Відповісти
Blah-blah-blah. Вы наивны. В роковом для Украины 2014 году во власти в США были ТЕ ЖЕ, кто и сейчас!!! А именно тот, кто с сыночком извращенцем-наркоманом нагло и кощуственно грабил вашу далеко не богатую неньку. Откройте очи! ВСЕ ТЕ ЖЕ НА МАНЕЖЕ!! Я понимаю, что надежда умирает последней, но не унижайтесь перед кончеными тварями из Белого Дома. Забудьте на время о США вообще! Напёрсточники мягко стелят, да жёстко спать. Ждите, пока вернутся республиканцы. Второго не дано!
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07.12.2021 04:31 Відповісти
Чекати не виходить. Москалі не вгамовуються. Навпаки - розходилися після останніх американських виборів.
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07.12.2021 06:30 Відповісти
I got it. There is no time to wait, but to repeat the same mistake betting again and again on current administration is a way to nowhere. The old fart will set Ukraine up again just like he did it many times before.
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07.12.2021 13:02 Відповісти
"...що зроблять партнери України у разі, якщо Путін вдасться до військової операції проти нашої держави, і це будуть переконливі речі"
_Аякже... Усі попередні події за останні 13 років дають підставу саме для такого висновку... Покидьок Кулєба має мене за недоумка!
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07.12.2021 00:22 Відповісти
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07.12.2021 00:26 Відповісти
Столь жалок и смешон ты,
В страстишках опереточных своих.
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07.12.2021 00:35 Відповісти
Кулєба - найсильніший лизоблюд з 2014 року
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07.12.2021 00:36 Відповісти
О! пану ку попустили поводок. рот став відкриватись.
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07.12.2021 01:03 Відповісти
Паленка...
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07.12.2021 04:31 Відповісти
Доброго ранку
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07.12.2021 05:44 Відповісти
***** непередбачуване.Що там за таргани в касабській макітрі!?
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07.12.2021 05:55 Відповісти
Какой проницательный человек, КУЛЕБА....
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07.12.2021 06:59 Відповісти
Международная политика без Кулебы как село без дурака.
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07.12.2021 07:04 Відповісти
Карибский кризис начался ровно 60 лет назад...тогда советское быдло влезло на Кубу со своими вонючими ядерными ракетами...,История учит.что ничему не учит...быдло мавзолейное,..а зачем вы бараны дали ксивы единой РАБссии Пасечнику и чеПушилину?...чтоб спалится в очередной раз...дебилЫ блин...
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07.12.2021 07:06 Відповісти
Байден пошлет вас Крыс кремлевского окурка на большой и толстый.... стадо Шариковское...
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07.12.2021 07:09 Відповісти
Голос Америки сообщил таке...прежде чем звонить Путлеру,Байден позвонит Голобородьке....
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07.12.2021 07:13 Відповісти
Рейган завалил ССср без единого выстрела...Байден сделает то самое со сранью РАБссиянской...
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07.12.2021 07:31 Відповісти
Лучше бы кремлёвский Фюрер Рейгану позвонил
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07.12.2021 07:33 Відповісти
Хорошая новость из Анкары...
президент Турции Эрдоган...

мы поставим в Украину столько Байрактаров,сколько нужно...

Запайся попкормом ...РАБссия... вялика мученица...сраная...
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07.12.2021 07:20 Відповісти
***** будет требовать псевдовыборов в ОРДЛО в марте 2022 и маразматик согласиться!
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07.12.2021 07:34 Відповісти
Выборы в концлагере ордло прошли в 2014 году Путлер введи...мы тибя и в дупло пацалуем...стадо Мавзолейное... кормите Шариковых Тушонкой Рузвельта...
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07.12.2021 07:37 Відповісти
Кулеба и Блинкэн подписали 10 ноября военно-стратегическую Хартию...США-Украина...поезд ушел Крысы Путлерские...як кажуть у Німеччині Ауффиддерзєєєн....бараны...
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07.12.2021 07:41 Відповісти
Ну и на закуску...

Глава Пентагона Ллойд Остин приказал мониторить Черное море крыглые сутки...,а это значит стратегические бомбардировщики В-1в Lancer и В-1s будут находится в акватории моря 25 часов в сутки.... Такого не было никогда даже в дохлом Ссре...,чтобы американцы летали над Крымом по факту...
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07.12.2021 07:48 Відповісти
Как раз упутина кое-где может случиться прорыв.
По телефону запаха, конечно, не слышно.
Но выражение лица всё покажет.
И звук в формате МР4.
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07.12.2021 13:33 Відповісти
 
 