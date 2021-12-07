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Глава Пентагону Остін провів нараду з військовими через російську армію біля кордонів України

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

Глава Пентагону Остін провів нараду з військовими через російську армію біля кордонів України

В Пентагоні вважають, що Можливого вторгнення РФ в Україну можна уникнути дипломатичним шляхом.

Про це повідомив на брифінгу прессекретар Пентагону Джон Кірбі, інформує Цензор.НЕТ.

"Міністр сьогодні вранці провів нараду з ключовими керівниками відомства <...>, під час якої обговорив ситуацію в Україні та у західній частині Росії", - сказав він.

Кірбі зазначив, що не розкриватиме подробиць зустрічі. Він наголосив, що Остін був детально проінформований про те, що зараз відбувається на українсько-російському кордоні.

У Пентагоні вважають, що ситуацію на кордоні України та РФ можна врегулювати дипломатичним шляхом.

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"Хочу нагадати коментарі міністра оборони, зроблені ним у минулі вихідні <...>, коли він заявив, що вірить у дипломатичне рішення (ситуації на кордоні України та РФ. - Ред.)", - сказав він.

Кірбі відмовився прямо відповідати на запитання щодо повідомлень про можливі військові дії з боку РФ щодо України, але підкреслив, що Пентагон, як і раніше, стурбований нарощуванням військової присутності РФ біля українських кордонів.

"Ми продовжуємо спостерігати зміцнення російської військової присутності на кордонах Східної та Північно-Східної України. Це непокоїть нас, все ще не дуже ясно, якими є наміри Путіна", - сказав він.

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Прес-секретар Пентагону нагадав журналістам, що на вівторок запланована розмова президента США Джо Байдена з Путіним, під час якої вони обговорять ситуацію навколо України.

"Давайте зачекаємо на результати цієї зустрічі", - сказав він.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+15
Возвращаются из Донбасса домой в РФ псковский десантник, московский военный советник, путинский мародер, калужский опалчленец, бурятский танкист, питерский феэсбешник и ростовский казак.
Вопрос: кто за рулём?

Ответ: водитель рефрижератора.
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07.12.2021 00:44
+5
Песец подкрался. Фото на полях заседания Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).
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07.12.2021 01:00
+4
Це той Остін що назвав підаросію Радянським Союзом?
Потрібно надати допомогу в даний час ,а не підчас нападу агресора.
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07.12.2021 00:32
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Це той Остін що назвав підаросію Радянським Союзом?
Потрібно надати допомогу в даний час ,а не підчас нападу агресора.
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07.12.2021 00:32 Відповісти
Просто окажите недовольство)
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07.12.2021 00:42 Відповісти
Возвращаются из Донбасса домой в РФ псковский десантник, московский военный советник, путинский мародер, калужский опалчленец, бурятский танкист, питерский феэсбешник и ростовский казак.
Вопрос: кто за рулём?

Ответ: водитель рефрижератора.
показати весь коментар
07.12.2021 00:44 Відповісти
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07.12.2021 02:19 Відповісти
Песец подкрался. Фото на полях заседания Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).
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07.12.2021 01:00 Відповісти
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07.12.2021 02:19 Відповісти
Есть такое высказывание в отношении быдла: Воспринимает доброту (порядочность) за л@ховство. Кацапы воспримут только трендюлину как признак силы. Адольфа они тоже 85 лет назад пытались словом и условными санкциями усмерить, не помогло. Так, что действуйТЕ англосаксы.
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07.12.2021 01:09 Відповісти
какое отношение имеют к американцам англосаксы? На что вы намекаете? Разве вы не знаете, что Штаты давно не колония?
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07.12.2021 11:26 Відповісти
...уникнути дипло-МАТИЧНИМ шляхом:
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07.12.2021 01:11 Відповісти
Если Пентагон готов "закрьіть небо" Украиньі для российской боевой авиации и Кремль об єтом знает , то у дипломатии есть шанс .
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07.12.2021 01:25 Відповісти
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07.12.2021 02:00 Відповісти
Гибридным !!! Только гибридным путем....
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07.12.2021 08:04 Відповісти
Американці проводять нараду військових в звязку з макшанами на кордоні з Україною - Бубочка гра пуєм на піаніно та розвалює розвідку, саботує постачання зброї в ВСУ, порушує Конституцію.
Хто тоді Осел і де він повинен бути?
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07.12.2021 08:09 Відповісти
это кто вам сказал? Вы видите нарушения Конституции - подайте заявление о подозрении в полицию! Видите саботаж - заявление в СБУ! Разваливает разведку - обратитесь в посольство США - почему их министр обороны стал так часто встречаться с агентом кремля "козырем"...
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07.12.2021 11:20 Відповісти
Остин не считал, сколько в $ будет стоить рф война с Украиной? А у путина они есть? Там нищета за Москвой , за 10 км не сотовой связи ...
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07.12.2021 20:10 Відповісти
Эти Америкосы имеют исключительно свои интересы,и когда они здесь замутят очередной конфликт и введут миротворцев,то наша страна превратится в очередную страну-колонию
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09.12.2021 09:36 Відповісти
 
 