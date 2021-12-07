Глава Пентагону Остін провів нараду з військовими через російську армію біля кордонів України
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В Пентагоні вважають, що Можливого вторгнення РФ в Україну можна уникнути дипломатичним шляхом.
Про це повідомив на брифінгу прессекретар Пентагону Джон Кірбі, інформує Цензор.НЕТ.
"Міністр сьогодні вранці провів нараду з ключовими керівниками відомства <...>, під час якої обговорив ситуацію в Україні та у західній частині Росії", - сказав він.
Кірбі зазначив, що не розкриватиме подробиць зустрічі. Він наголосив, що Остін був детально проінформований про те, що зараз відбувається на українсько-російському кордоні.
У Пентагоні вважають, що ситуацію на кордоні України та РФ можна врегулювати дипломатичним шляхом.
"Хочу нагадати коментарі міністра оборони, зроблені ним у минулі вихідні <...>, коли він заявив, що вірить у дипломатичне рішення (ситуації на кордоні України та РФ. - Ред.)", - сказав він.
Кірбі відмовився прямо відповідати на запитання щодо повідомлень про можливі військові дії з боку РФ щодо України, але підкреслив, що Пентагон, як і раніше, стурбований нарощуванням військової присутності РФ біля українських кордонів.
"Ми продовжуємо спостерігати зміцнення російської військової присутності на кордонах Східної та Північно-Східної України. Це непокоїть нас, все ще не дуже ясно, якими є наміри Путіна", - сказав він.
Прес-секретар Пентагону нагадав журналістам, що на вівторок запланована розмова президента США Джо Байдена з Путіним, під час якої вони обговорять ситуацію навколо України.
"Давайте зачекаємо на результати цієї зустрічі", - сказав він.
Будь ласка, зачекайте...
Потрібно надати допомогу в даний час ,а не підчас нападу агресора.
Вопрос: кто за рулём?
Ответ: водитель рефрижератора.
Хто тоді Осел і де він повинен бути?