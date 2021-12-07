США можуть розгорнути в Європі нові сили в разі посилення агресії РФ

Адміністрація Джо Байдена не виключає, що в разі посилення агресії Росії проти України, що призведе до більшої дестабілізації в регіоні, Сполучені Штати можуть посилити власну військову присутність у країнах на східному фланзі НАТО.

Про це заявив у понеділок під час телефонної конференції високопоставлений представник Білого дому, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Укрінформ".

"Безперечно, може статися так, що в разі вторгнення Путіна (в Україну. – Ред.) запит з боку союзників на східному фланзі посилиться, і з боку Сполучених Штатів буде надана позитивна відповідь щодо (перекидання. – Ред.) додаткових сил і можливостей, а також проведення навчань для забезпечення безпеки наших союзників на східному фланзі",- зауважив високопоставлений представник Білого дому.

Він нагадав, що така ситуація вже виникала після окупації Росією Криму, а також у 2014 році. Тоді була започаткована "Європейська ініціатива гарантування безпеки", яка передбачала збільшення кількості американських сил і засобів на території європейських країн-членів НАТО.

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Водночас, підкреслив представник Білого дому, США не прагнуть потрапити в ситуацію, коли основний акцент робитиметься на застосуванні військової сили для реагування на дії Росії. Натомість, за його словами, відповідь США поєднуватиме підтримку українського війська, застосування потужних економічних контрзаходів проти РФ, а також посилену підтримку союзників по НАТО для гарантування їхньої безпеки.