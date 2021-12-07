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США можуть розгорнути в Європі нові сили в разі посилення агресії РФ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

США можуть розгорнути в Європі нові сили в разі посилення агресії РФ

Адміністрація Джо Байдена не виключає, що в разі посилення агресії Росії проти України, що призведе до більшої дестабілізації в регіоні, Сполучені Штати можуть посилити власну військову присутність у країнах на східному фланзі НАТО.

Про це заявив у понеділок під час телефонної конференції високопоставлений представник Білого дому, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Укрінформ".

"Безперечно, може статися так, що в разі вторгнення Путіна (в Україну. – Ред.) запит з боку союзників на східному фланзі посилиться, і з боку Сполучених Штатів буде надана позитивна відповідь щодо (перекидання. – Ред.) додаткових сил і можливостей, а також проведення навчань для забезпечення безпеки наших союзників на східному фланзі",- зауважив високопоставлений представник Білого дому.

Він нагадав, що така ситуація вже виникала після окупації Росією Криму, а також у 2014 році. Тоді була започаткована "Європейська ініціатива гарантування безпеки", яка передбачала збільшення кількості американських сил і засобів на території європейських країн-членів НАТО.

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Водночас, підкреслив представник Білого дому, США не прагнуть потрапити в ситуацію, коли основний акцент робитиметься на застосуванні військової сили для реагування на дії Росії. Натомість, за його словами, відповідь США поєднуватиме підтримку українського війська, застосування потужних економічних контрзаходів проти РФ, а також посилену підтримку союзників по НАТО для гарантування їхньої безпеки.

Автор: Ольга Лузан
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07.12.2021 02:16 Відповісти
Може про якийсь Ленд-ліз для України вже пора замислитися?
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07.12.2021 02:18 Відповісти
Подяка держдепівським бандерівцям!

А Канада нам вчора фак показала.
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07.12.2021 02:22 Відповісти
После начала вторжения счет пойдет на часы.Любая будующая помощь будет слишком запоздалой.К тому же,многие гражданские аналитики упускают простой факт,что владению оружием надо учиться какое-то время,а у нас его нет. По тому, что разворачивается на границах,наступательная операция не планируется,по крайней мере сухопутная часть.Парадоксально,но это похоже пока будет оборона со строрны рашки. Раша ,скорее всего начнет атаку авиацией и баллистическими ракетами.Причем, будут страдать гражданские объекты и населенные города.Задача русских СВ не допустить ответа украинской авиации и диверсионных групп.Для этого и войска. Почему я так думаю? Рашка - страна-террорист.Посмотрите рисунок действий в Сирии - разрушение городов,убийство мирных жителей, а только потом на щебень заходит пехота.Если запад не поможет с ПРО и ПВО -будет нам туго.Но побеждать все-равно придется.
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07.12.2021 05:54 Відповісти
ОБоссыцца СкреПОНОСом твая паРАША
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07.12.2021 08:03 Відповісти
Може розвернути, але може і не розвернути.
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07.12.2021 06:25 Відповісти
М-да....а повоевать кажись прийдётся.
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07.12.2021 07:06 Відповісти
Членоголовый фюрер репоедов ***** - непредсказуемый старый маразматик, но не идиот. Он-то лучше всех понимает, что сейчас представляет ВСУ, и знает, что Украина ему не по зубах. Даже при этом ЗЕбанутом говнокомандуещем. Так что это просто понты. Весной ему уже удалось усадить за стол переговоров Байдена, вот он затеял такую-же муйню еще раз. К тому-же ***** резко уменьшило подачу газа в ЕС и устроило напряг на границе ЕС с бульбафюрером. Но в этот раз у фюрера репоедов не проканает, его Байден жестко опустит.
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07.12.2021 08:06 Відповісти
60 лет назад Хрущен и Кеннеди договорились по Кубе не стрелять...,вместо это США поставили в Ссср сраный кукурузу и пшеницу....а Хрущев забрал свое дерьмо ядерное из Кубы...,як каза недавно Дмитрий Потапенко...на РАБссии введут талоны на питание... Байден дасть Путлеру банку тушонки Рузвельта...,и скаже вали вон из Крыма и ДАУНбасса типа ордло говно..
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07.12.2021 08:01 Відповісти
Вторжения кацапни не будет,если США разместят вот контингенты в Украине. В Пентагоне семь пядей во лбу надо иметь,чтобы понять это?
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07.12.2021 08:08 Відповісти
Amerikansi na manervrax tut otrabatyvali eto.realno za 12 casov perebrasyvajet svojiu udarnyje vojska s ATACMS i nacinajetsia mozno skazat koviornyje udari ,prakticeski ix otrozit nelzia.S 300 kilometrov rostoanija unictozit vse vaznyje objekti skazem PVO ili Iskanderi,a potom mozno i droni s ptickami dobavit .Samolioty razvecyki u nix vydet polnuju kartinu na 600 kilometrov,realno droni i nenuzni dlia korektirovki udarov
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07.12.2021 08:09 Відповісти
 
 