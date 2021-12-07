УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
13560 відвідувачів онлайн
Новини За кордоном
10 334 41
Польща (5176) Росія (47244) Марін Ле Пен (55) Моравецький Матеуш (358)

Моравецький не згоден з Ле Пен, що Україна буцімто належить до зони впливу РФ

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Моравецький не згоден з Ле Пен, що Україна буцімто належить до зони впливу РФ

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький не погодився з позицією лідерки націоналістичного Народного фронту Марін Ле Пен про те, що Україна належить до зони впливу Росії.

Про це він заявив на пресконференції на польсько-білоруському кордоні, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Укрінформ".

"Ми не повинні з усім погоджуватися… Ми можемо мати відмінні погляди у багатьох справах, так як і у цій",- заявив Моравецький.

На його думку, політики із західної Європи не завжди добре розуміють специфіку ситуації на сході Європі.

Раніше Ле Пен заявила в інтерв’ю польському виданню Rzeczpospolita, що що Україна належить до зони впливу Росії, і "намагаючись порушити цю зону впливу, зростає напруга і погіршується ситуація в регіоні".

Також читайте: США можуть розгорнути в Європі нові сили в разі посилення агресії РФ

Автор: Ольга Лузан
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+28
Просто французы и немцы не хотят воевать , и потому готовы в пасть хутину бросить всю восточную Европу .
Их комфорт им кто-то должен оплатить своей кровью . А поляки это хорошо понимают - уже проходили сво второй мировой .
Поляки пытаются сыграть на опережение событий .
показати весь коментар
07.12.2021 02:43
+24
Путінські фашистські смоктульки голос подають. Тьху, гидота.
показати весь коментар
07.12.2021 02:27
+20
Був би у нас президент-Гетьман, він точно би відповів "робочій европейськійй сосні" про "зони впливу"....але маємо Клоуна, тому поляки змушені самі нас захищати.... Надіємось, що це зміниться...і Україна знову сама зможе відстоювати свої інтереси!
показати весь коментар
07.12.2021 05:47
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
а Франція належить до зони впливу США

чи не так, Марі ?
показати весь коментар
07.12.2021 02:16 Відповісти
а її розумінні - до зони впливу *****
показати весь коментар
07.12.2021 02:17 Відповісти
Путінські фашистські смоктульки голос подають. Тьху, гидота.
показати весь коментар
07.12.2021 02:27 Відповісти
Просто французы и немцы не хотят воевать , и потому готовы в пасть хутину бросить всю восточную Европу .
Их комфорт им кто-то должен оплатить своей кровью . А поляки это хорошо понимают - уже проходили сво второй мировой .
Поляки пытаются сыграть на опережение событий .
показати весь коментар
07.12.2021 02:43 Відповісти
Французы - науия паразитирующая на и живущая за счет чужой крови и чужих жизней. Французы - падальщики.
показати весь коментар
07.12.2021 05:39 Відповісти
Зачекайте, там ще Ерік Земмуль, теж путінська смоктулька. Такий собі французький трамп. Ця ультраправа гидота ще страшніша.
показати весь коментар
07.12.2021 02:58 Відповісти
*Земмур
Цікаво, що цей расист та борцун з емігрантами жодним боком до французів не належить, бо сам народився у родині алжирських біженців єврейського походження.
показати весь коментар
07.12.2021 03:13 Відповісти
Кацапи там від нього вже скаженіють та кажуть - Земмурнаш.
показати весь коментар
07.12.2021 03:15 Відповісти
А назви його "сефард" так у суд побіжить! Ви не дивуйтеся - "неофіти" стараються часто стать "святішими від Папи Римського"! Знаменитий римський історик Йосип Флавій (що приклав багато сил для прославлення Риму) був одним з керівників повстання "секаріїв" у Юдеї і противником Риму Торквемада - знаменитий інквізитор що послав на вогнище тисячі "єретиків" був сином хрещеного єврея ("марана") Про "рассєян" в Госдумі Росії і мови нема - там найзапекліші "патріоти русскава мира" в основному до слов"ян не мають ніякого стосунку! Та й до "зрусифікованих" народів (чувашів вепсів мордви) - теж Достатньо згадать того ж Лаврова чи Суркова!
показати весь коментар
07.12.2021 05:00 Відповісти
Лавров , в девичестве Калантарян , принадлежит к "древнему" народу , т.е. к армянам , а так , все правильно .
показати весь коментар
07.12.2021 08:03 Відповісти
Отставить ! У Суркова чеченские корни .
показати весь коментар
07.12.2021 08:05 Відповісти
А вепсские корни у Путина.
показати весь коментар
07.12.2021 08:39 Відповісти
Пора делать акции перед кацапскими посольствами в Европе « руки прочь от Украины» с приглашением ведущих сми
показати весь коментар
07.12.2021 02:47 Відповісти
Цікаво, як би вона заспівала, якщо б поляки пропустили цю зграю біженців далі? Моравецький адекватно дивиться на те що відбувається.
показати весь коментар
07.12.2021 02:49 Відповісти
Фашистке это было бы на руку. Кремлёвская подстилка.
показати весь коментар
07.12.2021 04:08 Відповісти
ЯкI у рашки можуть бути зони впливу? Кому вона нада? Засранка
показати весь коментар
07.12.2021 05:11 Відповісти
Був би у нас президент-Гетьман, він точно би відповів "робочій европейськійй сосні" про "зони впливу"....але маємо Клоуна, тому поляки змушені самі нас захищати.... Надіємось, що це зміниться...і Україна знову сама зможе відстоювати свої інтереси!
показати весь коментар
07.12.2021 05:47 Відповісти
У Лепенів фамільний бізнес на грошиках від СССР, а тепер Расії
показати весь коментар
07.12.2021 06:15 Відповісти
А, що взяти з жабоїдів...
показати весь коментар
07.12.2021 06:17 Відповісти
Не дивно,що під час Другої Світової Віші був на стороні Гітлера.
показати весь коментар
07.12.2021 06:22 Відповісти
Думаю , скоріше лі пен належить до зони впливу дешевого африканського борделю в Парижі .
показати весь коментар
07.12.2021 06:28 Відповісти
Отакі Ле Пени і розпалюють світові війни своєю позицією і своїм варняканням з агресором!
А з Капутіними треба жорсько розмовляти, спочатку силою санкцій, а потім і силою зброї!
Слизняки всякі Муркелі і Макарони!
показати весь коментар
07.12.2021 06:39 Відповісти
Тут можуть бути маніпуляції. Одна справа "в зоні впливу", інша - "належить до зони впливу".

Перший варіант напевне має якесь місце. Бо Московія впливає на багатьох громадян України. Це факт.
На рахунок другого, то Україна не може нікому належати крім свого народу.
показати весь коментар
07.12.2021 07:29 Відповісти
А жабоїди не бажають бути в зоні впливу морсковії, тільки не в грошовому, а реальному "русскому миру"? Полякам респект!
показати весь коментар
07.12.2021 07:54 Відповісти
Ху из ...... Ле Пен, которая еще и делит зоны???
показати весь коментар
07.12.2021 08:02 Відповісти
Ле Пен - французская бабушка, которая напрасно надеется, что ее органы находятся в зоне интересов кремлевского дедушки.
показати весь коментар
07.12.2021 08:06 Відповісти
А некоторые органы дедушки находятся в зоне оральных интересов французской бабушки.
показати весь коментар
07.12.2021 08:10 Відповісти
показати весь коментар
07.12.2021 11:00 Відповісти
Назьівать Зап. Европу сферой влияния США не совсем правильно . После 1945г европейцьі сами попросились под защиту США от угрозьі советского єкспансионизма. Впоследствии возник оборонительньій блок НАТО , в котором ведущую роль играла и продолжает играть армия США и ее ядерньій потенциал , обеспечивший єффективное сдерживание агрессии с востока . Что и позволило Европе прекрасно жить и развиваться в течение 70 лет - без войн !
показати весь коментар
07.12.2021 08:12 Відповісти
Так то ле пенша під впливом *********, бо брала гроші від плюгавого недофюрера
показати весь коментар
07.12.2021 08:16 Відповісти
Ле Псина!
показати весь коментар
07.12.2021 08:20 Відповісти
И так считают многие европеские лидеры.
Вспомните венгерскую революцию 56 года.
Война будет рано или поздно. И если мы это не осознаем ,то быть нам под русским сапогом.
показати весь коментар
07.12.2021 08:21 Відповісти
Пусть лучше расскажет где она деньги на избирательную компанию взяла
показати весь коментар
07.12.2021 09:08 Відповісти
Старая французская шалава.
показати весь коментар
07.12.2021 09:11 Відповісти
Забыли французские шлюхи что сами принадлежат к зоне влияния США, ведь гитлер сам себя из Франции не выгонял- это сделали именно американцы.
показати весь коментар
07.12.2021 09:43 Відповісти
Додайте ще те, що саме "сталін" зробив Францію однією з чотирьох країн-переможниць у WWII щоб мати союзника проти англосаксів. Нікчемний "деҐоль", а згодом всі ці "маттерани_макрони" вірно служили та служать москві.
показати весь коментар
07.12.2021 10:08 Відповісти
Якщо французи почнуть голосувати за проплачених рашистських шмар, то Франція насправді увійде "
до зони впливу РФ
" а не Україна.
показати весь коментар
07.12.2021 09:53 Відповісти
Все згадую як наші невибагливі дурники на кшталт "тягнибока" намагалися бодай сфотографуватися з "лЄпєн", мовляв, ми такі ж як і вона -- націоналісти. Насправді верхівка всіх цих "Свобод" -- меркантильна дурнувата наволоч.
показати весь коментар
07.12.2021 10:03 Відповісти
Всі Європейські країни, які купують газ у Московії, також під її впливом. Вони ніколи не введуть такого рівня санкції, які вона заслуговує.
показати весь коментар
07.12.2021 11:13 Відповісти
 
 