Моравецький не згоден з Ле Пен, що Україна буцімто належить до зони впливу РФ
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький не погодився з позицією лідерки націоналістичного Народного фронту Марін Ле Пен про те, що Україна належить до зони впливу Росії.
Про це він заявив на пресконференції на польсько-білоруському кордоні, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Укрінформ".
"Ми не повинні з усім погоджуватися… Ми можемо мати відмінні погляди у багатьох справах, так як і у цій",- заявив Моравецький.
На його думку, політики із західної Європи не завжди добре розуміють специфіку ситуації на сході Європі.
Раніше Ле Пен заявила в інтерв’ю польському виданню Rzeczpospolita, що що Україна належить до зони впливу Росії, і "намагаючись порушити цю зону впливу, зростає напруга і погіршується ситуація в регіоні".
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чи не так, Марі ?
Их комфорт им кто-то должен оплатить своей кровью . А поляки это хорошо понимают - уже проходили сво второй мировой .
Поляки пытаются сыграть на опережение событий .
Цікаво, що цей расист та борцун з емігрантами жодним боком до французів не належить, бо сам народився у родині алжирських біженців єврейського походження.
А з Капутіними треба жорсько розмовляти, спочатку силою санкцій, а потім і силою зброї!
Слизняки всякі Муркелі і Макарони!
Перший варіант напевне має якесь місце. Бо Московія впливає на багатьох громадян України. Це факт.
На рахунок другого, то Україна не може нікому належати крім свого народу.
Вспомните венгерскую революцию 56 года.
Война будет рано или поздно. И если мы это не осознаем ,то быть нам под русским сапогом.
до зони впливу РФ
" а не Україна.