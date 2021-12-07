У США розробили першу в національній історії Стратегію боротьби з корупцією

Адміністрація Джо Байдена вперше оприлюднила документ, який окреслює стратегію США щодо боротьби з проявами корупції в глобальних масштабах, а також визначає конкретні п’ять напрямів зусиль у цій сфері.

Документ оприлюднено у понеділок на офіційному сайті Білого дому, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Сьогодні, відповідно до розпоряджень президента, адміністрація Байдена-Гарріс видає першу в історії Стратегію Сполучених Штатів з протидії корупції. Стратегія окреслює загальнодержавний підхід щодо посилення антикорупційної боротьби", - зауважили в Білому домі.

Документ розроблений на підставі оголошеного в червні рішення президента Байдена, яким він визначив протидію корупції одним із основних інтересів національної безпеки США, у тому числі в міжнародних масштабах.

Антикорупційна стратегія США базується на п’яти головних напрямах, які включають:

модернізацію, координацію та забезпечення ресурсами зусиль уряду США в боротьбі з корупцією;

стримування незаконного фінансування;

притягнення корупціонерів до відповідальності;

збереження та посилення багатокомпонентної антикорупційної архітектури;

посилення дипломатичної взаємодії та використання ресурсів іноземної допомоги для досягнення поставлених цілей.

"Шляхом дотримання конкретних зусиль, які просувають стратегічні цілі по кожному із цих напрямів, та інтеграції зусиль із боротьби з корупцією у процеси формування політики, США мають намір очолити процес просування безпеки та процвітання як для американського народу, так і для людей в усьому світі",- зазначається в стратегії.

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При цьому в документі в якості позитивних результатів докладених раніше подібних зусиль наводиться приклад України. Зокрема, зазначається, що Агентство міжнародного розвитку США (USAID) допомогло українському уряду розробити електронну систему закупівель Prozorro, а також створити спільноту громадських суб’єктів та державних покупців Dozorro щодо виявлення порушень у тендерах.

"З жовтня 2017 року Prozorro допомогла Україні заощадити майже 6 мільярдів доларів державних коштів, у тому числі шляхом скасування незаконних тендерів",- зауважується в документі.

Як повідомлялося, адміністрація президента США Джо Байдена неодноразово наголошувала на необхідності подолання корупції в глобальних масштабах. При цьому підкреслювалося, що корупція позбавляє громадян рівного доступу до послуг, погіршує бізнес-середовище, порушує права людей, стимулює міграцію та підриває національні демократичні інститути.