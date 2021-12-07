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У США розробили першу в національній історії Стратегію боротьби з корупцією

Новини Цензор.НЕТ Політика України За кордоном

У США розробили першу в національній історії Стратегію боротьби з корупцією

Адміністрація Джо Байдена вперше оприлюднила документ, який окреслює стратегію США щодо боротьби з проявами корупції в глобальних масштабах, а також визначає конкретні п’ять напрямів зусиль у цій сфері.

Документ оприлюднено у понеділок на офіційному сайті Білого дому, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Сьогодні, відповідно до розпоряджень президента, адміністрація Байдена-Гарріс видає першу в історії Стратегію Сполучених Штатів з протидії корупції. Стратегія окреслює загальнодержавний підхід щодо посилення антикорупційної боротьби", - зауважили в Білому домі.

Документ розроблений на підставі оголошеного в червні рішення президента Байдена, яким він визначив протидію корупції одним із основних інтересів національної безпеки США, у тому числі в міжнародних масштабах.

Антикорупційна стратегія США базується на п’яти головних напрямах, які включають:

  • модернізацію, координацію та забезпечення ресурсами зусиль уряду США в боротьбі з корупцією;
  • стримування незаконного фінансування;
  • притягнення корупціонерів до відповідальності;
  • збереження та посилення багатокомпонентної антикорупційної архітектури;
  • посилення дипломатичної взаємодії та використання ресурсів іноземної допомоги для досягнення поставлених цілей.

"Шляхом дотримання конкретних зусиль, які просувають стратегічні цілі по кожному із цих напрямів, та інтеграції зусиль із боротьби з корупцією у процеси формування політики, США мають намір очолити процес просування безпеки та процвітання як для американського народу, так і для людей в усьому світі",- зазначається в стратегії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Більшість громадян вважають, що Зеленський відповідальний за боротьбу з корупцією і не виконав власних обіцянок, - опитування. ІНФОГРАФІКА

При цьому в документі в якості позитивних результатів докладених раніше подібних зусиль наводиться приклад України. Зокрема, зазначається, що Агентство міжнародного розвитку США (USAID) допомогло українському уряду розробити електронну систему закупівель Prozorro, а також створити спільноту громадських суб’єктів та державних покупців Dozorro щодо виявлення порушень у тендерах.

"З жовтня 2017 року Prozorro допомогла Україні заощадити майже 6 мільярдів доларів державних коштів, у тому числі шляхом скасування незаконних тендерів",- зауважується в документі.

Як повідомлялося, адміністрація президента США Джо Байдена неодноразово наголошувала на необхідності подолання корупції в глобальних масштабах. При цьому підкреслювалося, що корупція позбавляє громадян рівного доступу до послуг, погіршує бізнес-середовище, порушує права людей, стимулює міграцію та підриває національні демократичні інститути.
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Топ коментарі
+5
- США, пожалуйста, поскорее ПОСАДИТЕ Бабушку Беню, я вас умоляю!!!
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07.12.2021 07:39
+1
бедный опудало...
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07.12.2021 07:41
+1
Стратегия борьбы с коррупцией от зеленского: "не хочешь бороться с коррупцией, тогда возглавь ее".
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07.12.2021 08:03
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- США, пожалуйста, поскорее ПОСАДИТЕ Бабушку Беню, я вас умоляю!!!
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07.12.2021 07:39 Відповісти
бедный опудало...
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07.12.2021 07:41 Відповісти
Стратегия борьбы с коррупцией от зеленского: "не хочешь бороться с коррупцией, тогда возглавь ее".
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07.12.2021 08:03 Відповісти
На РАБссии запустят балет Лебединое Озеро и коорупция с ВОРрупцией сдохнуть сами по себе...
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07.12.2021 08:05 Відповісти
Трамп просрал Путлера за 1 миллитард... удар в спину миллиардами...
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07.12.2021 08:09 Відповісти
Як казав Уинстон Черчилль...демократия это такая фигня,но увы,за 20 столейтий чеовечество ничего лучшего не придумало...
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07.12.2021 08:08 Відповісти
Ващет всем президентам США и Конгрессменам реформы в штатах готовят в нескольких университетах США,Колумбийский в частности ,а также Стэнфорд и Гарвард...,задача президентов США и Конгресса принять концепцию или отвергнуть в Конгрессе...

Не знали? пльохо...
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07.12.2021 08:13 Відповісти
Расея со своими деньгами, которые имеет от грабежа природных ресурсов со своих колоний ,вместе со своей РПЦ(ордынское КУМОВСТВО),весь Мир заразила коррупцией(получение лёгких денег ,от продажи чиновниками своей страны)
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07.12.2021 08:15 Відповісти
Злые языки кажуть шо РАБссия на грани развала...нефть заканчивается а за 15 лет ничего не разведано...новых скважин нет от слова СОВСЕМ...брешуть наверна...
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07.12.2021 08:22 Відповісти
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07.12.2021 08:24 Відповісти
Правильньіе действия , но запоздальіе . Займись США международной коррупцией на 30 лет раньше , Россия бьіла бьі совсем другой , да и Украина тоже. Без олигархов , как минимум .
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07.12.2021 08:24 Відповісти
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07.12.2021 08:28 Відповісти
Ващет коррупцию на РАБссии придумал Хан Батый,основатель дяревни Мацковия в 1237 году...
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07.12.2021 08:29 Відповісти
Паника в белоруси...исчезли продукты питанитя..это же ждет и РАБссию...
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07.12.2021 08:32 Відповісти
Фото не удачное, на нем похоже отстутсвуют не продукты а телевизоры.
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07.12.2021 08:46 Відповісти
главное - "пустые полки"...
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07.12.2021 11:32 Відповісти
чудова новина для кацапів, китайців та й всіх мєлкіх авторитарних "лідерів". а як зрадіють в ФІФА, ОБСЕ, ВООЗ, ООН ... всі ці пихаті та цинічні чиновники-політики, що працюють виключно на себе,
мета дійсно амбітна. та важлива... світ роз'їдає корупція.
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07.12.2021 08:48 Відповісти
Ми перші розробили, і на превеликий жаль корупція здолала наших чиновників.
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07.12.2021 09:26 Відповісти
готовится на второй срок с пунктом программы "життя по-новому"?
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07.12.2021 11:30 Відповісти
 
 