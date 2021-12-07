ВООЗ "наполегливо не рекомендує" переливання пацієнтам із COVID-19 плазми крові вже перехворілих людей

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) рекомендувала не застосовувати при лікуванні пацієнтів з COVID-19 переливання плазми крові вже перехворілих людей. Раніше на цей метод покладалися надії.

Як ынформуэ Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це повідомляє сайт ВООЗ.

Дані говорять про те, що метод не збільшує шанси на виживання хворих і не знижує потребу в штучній вентиляції легенів.

"Попри початкові очікування, нинішні свідчення говорять про те, що переливання кров'яної плазми не покращує виживання і не знижує потребу в механічній вентиляції, і, крім того, воно є дорогим і витратним за часом", - констатували в організації.

У зв'язку з цим ВООЗ "наполегливо не рекомендує" переливати плазму пацієнтам, захворювання яких не є важким. Вона також не рекомендує застосовувати таке переливання при лікуванні тяжкохворих і людей, що знаходяться в критичному стані. Виняток становлять "рандомізовані контрольовані дослідження".

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Нагадаємо, у ВООЗ раніше відзначили, що використовувані для протидії "Дельті" заходи мають залишатися основою для боротьби з пандемією коронавірусу, включаючи новий варіант "Омікрон".