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ВООЗ "наполегливо не рекомендує" переливання пацієнтам із COVID-19 плазми крові вже перехворілих людей

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я

ВООЗ

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) рекомендувала не застосовувати при лікуванні пацієнтів з COVID-19 переливання плазми крові вже перехворілих людей. Раніше на цей метод покладалися надії.

Як ынформуэ Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це повідомляє сайт ВООЗ.

Дані говорять про те, що метод не збільшує шанси на виживання хворих і не знижує потребу в штучній вентиляції легенів.

"Попри початкові очікування, нинішні свідчення говорять про те, що переливання кров'яної плазми не покращує виживання і не знижує потребу в механічній вентиляції, і, крім того, воно є дорогим і витратним за часом", - констатували в організації.

У зв'язку з цим ВООЗ "наполегливо не рекомендує" переливати плазму пацієнтам, захворювання яких не є важким. Вона також не рекомендує застосовувати таке переливання при лікуванні тяжкохворих і людей, що знаходяться в критичному стані. Виняток становлять "рандомізовані контрольовані дослідження".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Штам коронавірусу "Омікрон" не спричинив ще жодної смерті, - ВООЗ

Нагадаємо, у ВООЗ раніше відзначили, що використовувані для протидії "Дельті" заходи мають залишатися основою для боротьби з пандемією коронавірусу, включаючи новий варіант "Омікрон".
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це ж коню зрозуміло, що буде, якщо рідину від хворої людини впирснути в здорову людину.А до того цей воз так вприскував???
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07.12.2021 08:17 Відповісти
Сергей ф .относительно плазмы , не знаю где вы проживаете ,но именно плазму преболевших ковид .берут и платят намного больше донорам . плазму же вакцинированых не принимают вобще , говорю это .потому что мои близкие родственики работают непосредственно в такой компании .так что инфа из перых рук. компания европейская но работает в сша. Повторяю что о заборе плазмы у вакцинированых даже и речь не идет
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07.12.2021 09:41 Відповісти
Не плутайте - не "рідину від хворої людини" а "від людини що перехворіла і у якої у крові з"явилися відповідні антитіла! Була надія що це буде сприять виробленню антитіл у організмі того кому її вводять (замість вакцинації) Подібна реакція фіксувалася лікарями при проведенні профілактики інших інфекційних хвороб Однак у випадку з "ковід" - "не спрацювало"
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07.12.2021 08:45 Відповісти
интересно, когда будет новость "
ВОЗ "упорно не рекомендует" вакцинироваться от COVID-19."
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07.12.2021 08:18 Відповісти
Так это на нары нужно садится им,такого не будет
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07.12.2021 08:23 Відповісти
То есть здоровых людей, которые не хотят колоться - на карантин, и всячески делают их изгоями, но как плазма нужна, так - а ну как антиваксер иди сюда, мы с тебя плазму возьмём! Щааааз!
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07.12.2021 08:25 Відповісти
Странно. У моего родственника было тяжелое течение (даже жидкость откачивали из легких)-собирались в реанимацию переводить. Переливание плазмы буквально подняло на ноги за три дня. Как говорят, когда человек попадает в реанимацию-вируса в организме уже нет. Легкие сгорают от собственного иммунитета. Так, может, просто раньше надо переливать-не дожидаясь, когда иммунитет сходит с ума?
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07.12.2021 08:51 Відповісти
Поинтересуйтесь, сколько сейчас стоит в США замороженная сперма невакцинированных мужчин. Есть информация, что цена поднялась с
$400 до $12000. Есть такой ютубканал ДНК. Там вышло интервью с
писателем Вадимом Шегаловым. Он неплохо информирован.
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07.12.2021 13:39 Відповісти
 
 