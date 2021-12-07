ВООЗ "наполегливо не рекомендує" переливання пацієнтам із COVID-19 плазми крові вже перехворілих людей
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Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) рекомендувала не застосовувати при лікуванні пацієнтів з COVID-19 переливання плазми крові вже перехворілих людей. Раніше на цей метод покладалися надії.
Як ынформуэ Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це повідомляє сайт ВООЗ.
Дані говорять про те, що метод не збільшує шанси на виживання хворих і не знижує потребу в штучній вентиляції легенів.
"Попри початкові очікування, нинішні свідчення говорять про те, що переливання кров'яної плазми не покращує виживання і не знижує потребу в механічній вентиляції, і, крім того, воно є дорогим і витратним за часом", - констатували в організації.
У зв'язку з цим ВООЗ "наполегливо не рекомендує" переливати плазму пацієнтам, захворювання яких не є важким. Вона також не рекомендує застосовувати таке переливання при лікуванні тяжкохворих і людей, що знаходяться в критичному стані. Виняток становлять "рандомізовані контрольовані дослідження".
Нагадаємо, у ВООЗ раніше відзначили, що використовувані для протидії "Дельті" заходи мають залишатися основою для боротьби з пандемією коронавірусу, включаючи новий варіант "Омікрон".
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"Плазму тех, кто уже переболел, используют как лекарство больше года. А вот кровь вакцинированных принимать начали совсем недавно. Результаты исследований показывают: титр антител у таких доноров в 70% случаев выше, чем у тех, кто перенес COVID-19."
ВОЗ "упорно не рекомендует" вакцинироваться от COVID-19."
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