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Внаслідок ускладнення погодних умов знеструмлено 75 населених пунктів у 3 областях України, - ДСНС
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Через пориви вітру та мокрий сніг знеструмлено 75 населених пунктів у 3 областях.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у пресслужбі ДСНС.
"Станом на 7 год. 7 грудня внаслідок ускладнення погодних умов (пориви вітру, мокрий сніг) через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП знеструмлено 75 населених пунктів у 3 областях (Чернігівська – 46, Львівська – 21 та Київська – 8)", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що до відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.
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