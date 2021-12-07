В Україні за добу від COVID-19 померли 467 осіб, зафіксовано 8 655 нових випадків зараження, 22 878 осіб одужали

В Україні зафіксовано 8 655 нових випадків зараження COVID-19 станом на ранок 7 грудня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані МОЗ.

"За добу 06 грудня в Україні:

зафіксовано 8 655 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 716, медпрацівників – 200);

188 758 людей вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 73 097 людей, повністю імунізовані – 115 661 людину.

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Також за минулу добу:

госпіталізовано – 1 349 осіб;

летальних випадків – 467;

одужало – 22 878 осіб.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 3 510 610 осіб;

одужало – 3 082 619 осіб;

летальних випадків – 88 986;

проведено ПЛР-тестувань – 16 119 721.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 13 826 163 людини, з них отримали першу дозу – 13 826 161 людина, повністю імунізовані та отримали дві дози – 11 921 738 людей. Загалом проведено 25 747 899 щеплень", - розповіли в МОЗ.







