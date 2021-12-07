В Україні за добу від COVID-19 померли 467 осіб, зафіксовано 8 655 нових випадків зараження, 22 878 осіб одужали
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В Україні зафіксовано 8 655 нових випадків зараження COVID-19 станом на ранок 7 грудня.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані МОЗ.
"За добу 06 грудня в Україні:
зафіксовано 8 655 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 716, медпрацівників – 200);
188 758 людей вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 73 097 людей, повністю імунізовані – 115 661 людину.
Також за минулу добу:
госпіталізовано – 1 349 осіб;
летальних випадків – 467;
одужало – 22 878 осіб.
За весь час пандемії в Україні:
захворіло – 3 510 610 осіб;
одужало – 3 082 619 осіб;
летальних випадків – 88 986;
проведено ПЛР-тестувань – 16 119 721.
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 13 826 163 людини, з них отримали першу дозу – 13 826 161 людина, повністю імунізовані та отримали дві дози – 11 921 738 людей. Загалом проведено 25 747 899 щеплень", - розповіли в МОЗ.
Будь ласка, зачекайте...
Карпаратівчики, утрєннікі, Букавєль...
Пити на воду при ковіді по 2.5мл на день, для вірності 4 дні підряд. Через тиждень аналізи ідеальні (с-реактивний білок, цукор і ШОЕ, лейкоцити в нормі, холестерин покращується), легені чисті, альвеоли функціональні, рівень фіброзу в легенях відповідає важкості ковіду в момент, коли почали лікування.
Назва препарату - ви напевне знаєте.
Наскільки нас всіх намахали - шокує...
И я сравнивал, по годам, там кстати стату раньше 19го уже и не найти в развертке, на минфине есть, идите и сравнивайте и п...шь не пишите тут.
Только в этом году они умерли от ковидобесия, таким образом заполнив новую колонку для разгона страха и уменьшив свою обозначив перемогу над болезнью.В следующем году не удивлюсь манипуляторам которые будут расказывать как у нас уменьшилась смертность от того или иного , а такие как ты будут радостно махать гривой. Таким как ты и ляшку статистика выгодна когда выгодна, а когда НАН сказал что для реальности цифру переболевших нужно умножить на три - так ляшко сразу несогласен, ибо смертность тогда станет никакая.
Манипуляторы хреновы.
Не только немножечко старые и не только немножечко слабые ушли на тот свет (походу, старики у вас не люди). Уходят на ура и люди среднего возраста. Это раз. Далее, ковид даёт долгосрочные последствия, это два. И тетье - ковид генерирует огромное количество больных, которые требуют осмотрта и госпитализации. Грубо говоря, каждый десятый заражённый оказывается на больничной койке. Слабо прикинуть, какое это количество и как с этим может справится медсистема (ответ - никак)? Почему вы такие тупые?
И подыхает там благодаря хрен знает какому лечению и экспериментальным убийственным протоколам. (Именно потому "Уходят на ура и люди среднего возраста")
У меня сейчас переболело несколько родственников за буквально 3-4 дня каждый без обращения к врачам.
Даже знакомый врач рекомендует всеми способами избегать больниц.
"ковид даёт долгосрочные последствия"
как и ЛЮБАЯ вирусная инфекция при осложнениях
"ковид генерирует огромное количество больных, которые требуют осмотрта и госпитализации"
ты бредишь
99,5% "инфицированных" не требуют никакой посторонней мед. помощи, либо легкие симптомы, либо их полное отсутствие
почему ты такой тупой? или за 30 серебрянников и мать родную продашь?
Бред бабки на лавке. Протоколы и рекоммендации открыты, и, по сути, кроме дексаметазона с гепарином и кислородной маски другое лечение не применяется. То, что Украина забрасывает больного ковидом тонной антибиотиков, говорит лишь об уровне украинской медицины.
> "У меня сейчас переболело несколько родственников за буквально 3-4 дня каждый без обращения к врачам."
А у меня из знакомых двое тяжело, не считая меня самого. Статистика железобетонна - каждый десятый заболевший оказывается под кислородом, с неопределённым прогнозом. Плюс как показало общение, наши люди очень любят ставить себе этот диагноз безо всяких тестов.
> "Даже знакомый врач рекомендует всеми способами избегать больниц."
Что лишний раз говорит о среднем уровне отечественных врачей (уровень - днище).
> "как и ЛЮБАЯ вирусная инфекция при осложнениях"
Далеко не любая, не надо такой откровенный маразм нести.
> "99,5% "инфицированных" не требуют никакой посторонней мед. помощи"
Это откровенное враньё. 2% не требуют помощи, потому что в могиле она им не нужна. Из всех же заболевших в больничку попадёт миниму 10%, но никак не 0,5%.
Вы или дремучий неуч, или кацапский бот, задача которого это максимальная смертность в Украине.
1) Дебильная методичка: на любого, кто озвучивает иное мнение, вешать идиотские субъективные ярлыки.
2) Ответ (твой) нацарапан далеко за полночь. Нормальные люди в такое время спят.
3) Куча манипуляций и лживых антинаучных бездоказательных утверждений.
Например.
"Статистика железобетонна - каждый десятый заболевший оказывается под кислородом, с неопределённым прогнозом. "
Заболевший ЧЕМ? Как установлен диагноз? Говнотестом? На глаз? Ради премии за лечение коронавирусных?
Вывод очевиден. Ботом, цель которого увеличить смертность в Украине за счет массового использования непроверенной экспериментальной субстанции, являешься как раз ты.
У меня время по Гринвичу.
> "Куча манипуляций и лживых антинаучных бездоказательных утверждений."
Ничо, што я критикую полностью антинаучную версию мракобесов и стою на официальной (реальной) версии событий, которая целиком и полностью основывается на науке?
> "Заболевший ЧЕМ? Как установлен диагноз? Говнотестом? На глаз?"
Это мне пишет человек, который что-то там к науке апеллировал? Батенька, вернитесь в школу, пройдите заново математику, физику, химию, биологию, потом пойдите в профильный вуз (желательно физмат или химфак, или биотех) и пройдите университетские курсы математики, физики, химии, биохимии, биологии и тд и всех сопутствующие курсы. Поработайте потом по специальности (потому что студенты даже после всех этих курсов часто приходят болванами) ну хотя бы несколько лет, а потом... а потом вам будет безгранично стыдно за весь тот идиотомаразм, который вы написали.
Так-так, в усіх країнах маніпуляції, малюють як захочуть, ага.
мало того, я ще скажу, що громадяни тих країн в заручниках своєї довіри до державних інституцій - чого наразі і нам на радість чи щастя у нас немає.
А якщо серйозно, то твоя потуга перевести мої аргументи в бік своєї дурні і зв'язати твою дурню з моїм висловом - це стара і надто тупа маніпуляція. паршивий з тебе ботопрацівник чи навіть борець за "свою" правду. Цей старий спосіб - розмити чужий аргумент тупим тролінгом чи дибільними висловами - ти виявився надто банальним, нецікавим.
щодо "шапочок" будеш собі на ніч казки розказувати. це тупі маніпуляційні методи, чого ти не згадав ще? а-а-а чіпів і т.п. що, так швидко хотів написати, що не всі троляцькі аргументи проти мене використав? )
смертність реальна. всі там будуть, казали, що один обійшов смерть, але це не точно... тому непотрібно мене жалобити смертями - де ти було, коли люди раніше мерли від туберкульозу серцевих, онко чи різних інфекцій? чого мовчало і не плакалось тут в кожній темі? ((( чого мовчало, коли розвалювали медицину скороченням фінансуванні? коли лікарів скорочували і лікарні закривали? де ти було, "пламенный" борець за "кожне життя", бісової матері вилупок? Достали ви, фарисеї на підсосі у 30 срібняків від цієї шобли, котра чкурне в нашої землі при першому же гвалті
свіже посилання стосовно суперечки щодо правдивості статистики... такий маленький штрих )))
Термінологічні питання можете обговорювати в своєму читальному клубі із шапочками. Мені якось все одно як це все зветься.
> "де ти було, коли люди раніше мерли від туберкульозу серцевих, онко чи різних інфекцій? чого мовчало і не плакалось тут в кожній темі?"
Це й є маніпуляція та намагання натягнути сову на глобус. Нікуди ці хвороби не ділись, але зараз все це потонуло в величезній кількості ковідних хворих. Хочете повернутись, нарешті, до лікування онко та сердцевих - вакинуйтесь, дегенерати. Дайте лікарям, нарешті, робити свою роботу.
Ні, ковід набагато гірше стосовно кількості хворих, яку він генерує. Якщо ви, пане, не вмієте в просту арихметику, то я безсилий.
Вакцин уряд закупив , Слава Богу , багато і різних . Так що ситуація дуже навіть оптимістична . Єдине що якщо є потреба врятувати якусь частину безголових , то можна підсилити обмеження для невакцинованих . Наприклад повна заборона на користування громадським транспортом та продуктовими магазинами і виплата пенсій тільки по пред'явленню ковід-сертифікату .
Я зауважив , що після введення нових обмежень , на пунктах вакцинації зазвичай утворюються великі черги .
отэтотреш