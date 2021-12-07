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В Україні за добу від COVID-19 померли 467 осіб, зафіксовано 8 655 нових випадків зараження, 22 878 осіб одужали

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В Україні за добу від COVID-19 померли 467 осіб, зафіксовано 8 655 нових випадків зараження, 22 878 осіб одужали

В Україні зафіксовано 8 655 нових випадків зараження COVID-19 станом на ранок 7 грудня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані МОЗ.

"За добу 06 грудня в Україні:

В Україні за добу від COVID-19 померли 467 осіб, зафіксовано 8 655 нових випадків зараження, 22 878 осіб одужали 02 зафіксовано 8 655 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 716, медпрацівників – 200);

В Україні за добу від COVID-19 померли 467 осіб, зафіксовано 8 655 нових випадків зараження, 22 878 осіб одужали 02 188 758 людей вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 73 097 людей, повністю імунізовані – 115 661 людину.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": 30 млн щеплень проти COVID-19 планується зробити в Україні до кінця року, - ОП

Також за минулу добу:

В Україні за добу від COVID-19 померли 467 осіб, зафіксовано 8 655 нових випадків зараження, 22 878 осіб одужали 02 госпіталізовано – 1 349 осіб;

В Україні за добу від COVID-19 померли 467 осіб, зафіксовано 8 655 нових випадків зараження, 22 878 осіб одужали 02 летальних випадків – 467;

В Україні за добу від COVID-19 померли 467 осіб, зафіксовано 8 655 нових випадків зараження, 22 878 осіб одужали 02 одужало – 22 878 осіб.

За весь час пандемії в Україні:

В Україні за добу від COVID-19 померли 467 осіб, зафіксовано 8 655 нових випадків зараження, 22 878 осіб одужали 02 захворіло – 3 510 610 осіб;

В Україні за добу від COVID-19 померли 467 осіб, зафіксовано 8 655 нових випадків зараження, 22 878 осіб одужали 02 одужало – 3 082 619 осіб;

В Україні за добу від COVID-19 померли 467 осіб, зафіксовано 8 655 нових випадків зараження, 22 878 осіб одужали 02 летальних випадків – 88 986;

В Україні за добу від COVID-19 померли 467 осіб, зафіксовано 8 655 нових випадків зараження, 22 878 осіб одужали 02 проведено ПЛР-тестувань – 16 119 721.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 13 826 163 людини, з них отримали першу дозу – 13 826 161 людина, повністю імунізовані та отримали дві дози – 11 921 738 людей. Загалом проведено 25 747 899 щеплень", - розповіли в МОЗ.

В Україні за добу від COVID-19 померли 467 осіб, зафіксовано 8 655 нових випадків зараження, 22 878 осіб одужали 10
В Україні за добу від COVID-19 померли 467 осіб, зафіксовано 8 655 нових випадків зараження, 22 878 осіб одужали 11
В Україні за добу від COVID-19 померли 467 осіб, зафіксовано 8 655 нових випадків зараження, 22 878 осіб одужали 12
В Україні за добу від COVID-19 померли 467 осіб, зафіксовано 8 655 нових випадків зараження, 22 878 осіб одужали 13
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Топ коментарі
+8
Золотые пирамидки лучше.
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07.12.2021 08:47
+4
Подорожник?
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07.12.2021 08:36
+4
Статистика (хоть какая то оф.) идет с запозданием 3-4 месяца.То что открыто на сегодня показывает уменьшение рака,сердца,крови,дыхательных (что аномально,ибо рост был из года в год) и рисует "большую" цифру ковидлы. Декабрьские-январские цифры будут аномальны по отношению к ковидле на фоне всей истерии и вернут реальные цифры по остальным болячкам. Кто цифры вертит на сегодня, тот страну и наклоняет как удобно.
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07.12.2021 09:09
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Свято наближається, свято наближається, свято наближається...

Карпаратівчики, утрєннікі, Букавєль...
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07.12.2021 08:15 Відповісти
Люди продовжують помирати і мучитися від ковіду, від якого можна вилікуватися за два дні за допомогою препарату, 1мл якого коштує 4 гривні!
Пити на воду при ковіді по 2.5мл на день, для вірності 4 дні підряд. Через тиждень аналізи ідеальні (с-реактивний білок, цукор і ШОЕ, лейкоцити в нормі, холестерин покращується), легені чисті, альвеоли функціональні, рівень фіброзу в легенях відповідає важкості ковіду в момент, коли почали лікування.
Назва препарату - ви напевне знаєте.
Наскільки нас всіх намахали - шокує...
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07.12.2021 08:21 Відповісти
Подорожник?
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07.12.2021 08:36 Відповісти
Пустирник?
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07.12.2021 08:46 Відповісти
Золотые пирамидки лучше.
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07.12.2021 08:47 Відповісти
Они ещё и смотрятся красиво.
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07.12.2021 10:42 Відповісти
на усыпальницах...
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07.12.2021 11:05 Відповісти
физ. раствор??
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07.12.2021 21:48 Відповісти
И без вакцины пошло на спад
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07.12.2021 08:26 Відповісти
Просто свята скоро, тому статистику знизили.
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07.12.2021 09:07 Відповісти
Йдемо до розбудови нової держави - Українські Вимирати.
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07.12.2021 08:47 Відповісти
На сколько увеличилась смертность от других заболеваний? Если не выяснять кто виноват, а предлагать "что делать".
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07.12.2021 08:52 Відповісти
Статистика (хоть какая то оф.) идет с запозданием 3-4 месяца.То что открыто на сегодня показывает уменьшение рака,сердца,крови,дыхательных (что аномально,ибо рост был из года в год) и рисует "большую" цифру ковидлы. Декабрьские-январские цифры будут аномальны по отношению к ковидле на фоне всей истерии и вернут реальные цифры по остальным болячкам. Кто цифры вертит на сегодня, тот страну и наклоняет как удобно.
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07.12.2021 09:09 Відповісти
Держстат отктырый. Прежде чем нести отсебятину и околесицу, можно поднять данные за начало 20-го (как ближайшие доковидные времена) и 21-й год.
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07.12.2021 10:44 Відповісти
прежде чем п...ть (иначе не сказать) идите и сами смотрите , открыто по сентябрь сейчас декабрь, в январе откроют октябрь (если нарисуют)
И я сравнивал, по годам, там кстати стату раньше 19го уже и не найти в развертке, на минфине есть, идите и сравнивайте и п...шь не пишите тут.
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07.12.2021 10:58 Відповісти
Онкология 18й 78597 за год - 6550 в месяц , 21й по сентябрь вкл. 55828 - 6200 в месяц, 2500-3000 уже исчезает в цифре за год, это по болячке которая прогресировала всю независимость, не взирая на волны грипа и орви и пр. хрени. И это только по 1 заболеванию, а если все считать то там вообще - нация начала оздаравливатся. И это если сравнивать с ближайшими годами, а если в разрезе 10ти - то там вообще намутили по полной.
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07.12.2021 11:05 Відповісти
А слабо подумать о причинах? Ковид генерирует столько больных, что на их фоне затрудняется диагностика всех остальных заболеваний. Это очень большая проблема для всех стран, не только Украины. Вот только в остальных странах нашли выход в реорганизации систем здравоохранения и введении вакцинации, чтобы сгладить пиковую нагрузку на госпитали, а украинцы нашли выход в "ЗРАДААААА!!! СТАТИСТЕКУРИСУЙУЮЮЮЮТ!!!"
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07.12.2021 11:47 Відповісти
вот на таких неучах и держится вся система ковидобесия. Какие нахрен причины?????Идет подмена понятий и манипуляция цифрами. ОНИ УМЕРЕТЬ ТАК И ТАК в этом году должны были от онкологии,(а многшие и возраста), хоть был бы ковид хоть нет ,более 75тысяч ЕЖЕГОДНО, с ЕЖЕГОДНЫМ РОСТОМ, и так во всех сложных болячках.
Только в этом году они умерли от ковидобесия, таким образом заполнив новую колонку для разгона страха и уменьшив свою обозначив перемогу над болезнью.В следующем году не удивлюсь манипуляторам которые будут расказывать как у нас уменьшилась смертность от того или иного , а такие как ты будут радостно махать гривой. Таким как ты и ляшку статистика выгодна когда выгодна, а когда НАН сказал что для реальности цифру переболевших нужно умножить на три - так ляшко сразу несогласен, ибо смертность тогда станет никакая.
Манипуляторы хреновы.
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07.12.2021 12:31 Відповісти
Успокойся, истеричка. Пойми (осознай, сделай себе татуировку, я не знаю уже), что это НЕ Ляшко и Украина делают изменения в статистике, а ковид. Потому что схожие изменения идут во всех странах. Поэтому не надо говорить "Ляшко рисует", говори "все страны в мире дружно в один момент сговорились рисовать статистику одинаково". Потому что во всех странах избыточная смертность за последние полтора года огромна. Наплыв больных с ковидом неизбежно приводит к запоздалой диагностике остальных заболеваний, что, в свою очередь, приводит к формальному уменьшению соответствующей колонки смертности.
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07.12.2021 12:38 Відповісти
Больше скобочек, больше. От этого вес комментария уситиливается.

Не только немножечко старые и не только немножечко слабые ушли на тот свет (походу, старики у вас не люди). Уходят на ура и люди среднего возраста. Это раз. Далее, ковид даёт долгосрочные последствия, это два. И тетье - ковид генерирует огромное количество больных, которые требуют осмотрта и госпитализации. Грубо говоря, каждый десятый заражённый оказывается на больничной койке. Слабо прикинуть, какое это количество и как с этим может справится медсистема (ответ - никак)? Почему вы такие тупые?
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07.12.2021 13:34 Відповісти
"Грубо говоря, каждый десятый заражённый оказывается на больничной койке"
И подыхает там благодаря хрен знает какому лечению и экспериментальным убийственным протоколам. (Именно потому "Уходят на ура и люди среднего возраста")
У меня сейчас переболело несколько родственников за буквально 3-4 дня каждый без обращения к врачам.
Даже знакомый врач рекомендует всеми способами избегать больниц.

"ковид даёт долгосрочные последствия"
как и ЛЮБАЯ вирусная инфекция при осложнениях

"ковид генерирует огромное количество больных, которые требуют осмотрта и госпитализации"
ты бредишь
99,5% "инфицированных" не требуют никакой посторонней мед. помощи, либо легкие симптомы, либо их полное отсутствие

почему ты такой тупой? или за 30 серебрянников и мать родную продашь?
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07.12.2021 23:59 Відповісти
> "И подыхает там благодаря хрен знает какому лечению и экспериментальным убийственным протоколам."

Бред бабки на лавке. Протоколы и рекоммендации открыты, и, по сути, кроме дексаметазона с гепарином и кислородной маски другое лечение не применяется. То, что Украина забрасывает больного ковидом тонной антибиотиков, говорит лишь об уровне украинской медицины.

> "У меня сейчас переболело несколько родственников за буквально 3-4 дня каждый без обращения к врачам."

А у меня из знакомых двое тяжело, не считая меня самого. Статистика железобетонна - каждый десятый заболевший оказывается под кислородом, с неопределённым прогнозом. Плюс как показало общение, наши люди очень любят ставить себе этот диагноз безо всяких тестов.

> "Даже знакомый врач рекомендует всеми способами избегать больниц."

Что лишний раз говорит о среднем уровне отечественных врачей (уровень - днище).

> "как и ЛЮБАЯ вирусная инфекция при осложнениях"

Далеко не любая, не надо такой откровенный маразм нести.

> "99,5% "инфицированных" не требуют никакой посторонней мед. помощи"

Это откровенное враньё. 2% не требуют помощи, потому что в могиле она им не нужна. Из всех же заболевших в больничку попадёт миниму 10%, но никак не 0,5%.

Вы или дремучий неуч, или кацапский бот, задача которого это максимальная смертность в Украине.
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08.12.2021 02:17 Відповісти
"Вы или дремучий неуч, или кацапский бот, задача которого это максимальная смертность в Украине."

1) Дебильная методичка: на любого, кто озвучивает иное мнение, вешать идиотские субъективные ярлыки.
2) Ответ (твой) нацарапан далеко за полночь. Нормальные люди в такое время спят.
3) Куча манипуляций и лживых антинаучных бездоказательных утверждений.

Например.
"Статистика железобетонна - каждый десятый заболевший оказывается под кислородом, с неопределённым прогнозом. "
Заболевший ЧЕМ? Как установлен диагноз? Говнотестом? На глаз? Ради премии за лечение коронавирусных?

Вывод очевиден. Ботом, цель которого увеличить смертность в Украине за счет массового использования непроверенной экспериментальной субстанции, являешься как раз ты.
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09.12.2021 21:28 Відповісти
> "Нормальные люди в такое время спят."

У меня время по Гринвичу.

> "Куча манипуляций и лживых антинаучных бездоказательных утверждений."

Ничо, што я критикую полностью антинаучную версию мракобесов и стою на официальной (реальной) версии событий, которая целиком и полностью основывается на науке?

> "Заболевший ЧЕМ? Как установлен диагноз? Говнотестом? На глаз?"

Это мне пишет человек, который что-то там к науке апеллировал? Батенька, вернитесь в школу, пройдите заново математику, физику, химию, биологию, потом пойдите в профильный вуз (желательно физмат или химфак, или биотех) и пройдите университетские курсы математики, физики, химии, биохимии, биологии и тд и всех сопутствующие курсы. Поработайте потом по специальности (потому что студенты даже после всех этих курсов часто приходят болванами) ну хотя бы несколько лет, а потом... а потом вам будет безгранично стыдно за весь тот идиотомаразм, который вы написали.
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09.12.2021 22:10 Відповісти
Держстат НІКОЛИ не був відкритий. непотрібно обманювати. А я з ними працюю уже більше 30 років.) А сьогодні то взагалі відбуваються надзвичайні маніпуляції даними задля соціально-політичного результату. Це просто нечесна і ганебна гра, якщо розуміти те, що пересічні по своїй природі змушені вірити державі. Однак і завдання зрозумілі: не тій більшій частині мешканців нашої країни, а реальній меншості - однак вона є і це лякає ту систему, яку ми називаємо державний механізм.
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07.12.2021 10:57 Відповісти
> "А сьогодні то взагалі відбуваються надзвичайні маніпуляції даними задля соціально-політичного результату."

Так-так, в усіх країнах маніпуляції, малюють як захочуть, ага.
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07.12.2021 11:49 Відповісти
так, в усіх (до однієї) країнах маніпуляції. можете навіть не сумніватися. й тому кривлятися в цьому питанні, я вважаю, не доречно.

мало того, я ще скажу, що громадяни тих країн в заручниках своєї довіри до державних інституцій - чого наразі і нам на радість чи щастя у нас немає.
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07.12.2021 20:28 Відповісти
Так-так, і в лікарнях актори лежать, угу. А швидкі катаються по містах пустими. Не дуже нова опінія, ми це вже чули.
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07.12.2021 20:32 Відповісти
о-о-о... так ти тут прямо пасешся ))) дивись, а то скоро мукати будеш, як в тому анекдоті про Ульянова/Леніна )))

А якщо серйозно, то твоя потуга перевести мої аргументи в бік своєї дурні і зв'язати твою дурню з моїм висловом - це стара і надто тупа маніпуляція. паршивий з тебе ботопрацівник чи навіть борець за "свою" правду. Цей старий спосіб - розмити чужий аргумент тупим тролінгом чи дибільними висловами - ти виявився надто банальним, нецікавим.
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07.12.2021 21:01 Відповісти
Дурня це в тебе, тому що пандемія реальна, тому що смертність реальна, як й статдані. Але параноїкам в "люмінієвих шапочках" фіг шо доведеш. Навіть якщо їх притащити з температурою під сорок до шпиталю, де лежать десятки/сотні таких самих юзерів, навіть тоді будут воплі "ета всьоніправда!! нас абманівают ріптілоїди і білгейц!! кавіда нісущиствуіт!!!11"
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07.12.2021 21:15 Відповісти
ні, хлопче. саме пандемія як раз і не реальна. Пандемія - це термін, який має конкретний смисл. вони його трішки раніше підправили, але ж, як буває, прямо засада ) - кеш в інтернеті зберігає дуже багато ).

щодо "шапочок" будеш собі на ніч казки розказувати. це тупі маніпуляційні методи, чого ти не згадав ще? а-а-а чіпів і т.п. що, так швидко хотів написати, що не всі троляцькі аргументи проти мене використав? )

смертність реальна. всі там будуть, казали, що один обійшов смерть, але це не точно... тому непотрібно мене жалобити смертями - де ти було, коли люди раніше мерли від туберкульозу серцевих, онко чи різних інфекцій? чого мовчало і не плакалось тут в кожній темі? ((( чого мовчало, коли розвалювали медицину скороченням фінансуванні? коли лікарів скорочували і лікарні закривали? де ти було, "пламенный" борець за "кожне життя", бісової матері вилупок? Достали ви, фарисеї на підсосі у 30 срібняків від цієї шобли, котра чкурне в нашої землі при першому же гвалті
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07.12.2021 21:39 Відповісти
https://www.welt.de/regionales/bayern/article235500860/Streit-um-Zahlen-Holetschek-und-LGL-kontern-FDP-Kritik.html?icid=search.product.onsitesearch


свіже посилання стосовно суперечки щодо правдивості статистики... такий маленький штрих )))
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07.12.2021 23:28 Відповісти
> "Пандемія - це термін"

Термінологічні питання можете обговорювати в своєму читальному клубі із шапочками. Мені якось все одно як це все зветься.

> "де ти було, коли люди раніше мерли від туберкульозу серцевих, онко чи різних інфекцій? чого мовчало і не плакалось тут в кожній темі?"

Це й є маніпуляція та намагання натягнути сову на глобус. Нікуди ці хвороби не ділись, але зараз все це потонуло в величезній кількості ковідних хворих. Хочете повернутись, нарешті, до лікування онко та сердцевих - вакинуйтесь, дегенерати. Дайте лікарям, нарешті, робити свою роботу.
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08.12.2021 02:01 Відповісти
слухай, ти, " нешапочник"... ти безпринципний бот. чого ти не репетувало, та й зараз не репетуєш щодо смертей від інших хвороб, маніпулятор? само ж написало, що вони нікуди не ділися? а тут стало так опікуватися однією хворобою, яка по суті не краща і не гірша за інші? чого мовчало коли медицину розвалювали, яка тепер не може надати відповідного рівня допомогу тим самим пацієнтам, котрі так тобі болять? і замінили медичні послуги невідомою по безпеці(наслідкам) процедурою, котру чомусь такі, як ти назвали вакцинацією, хоча ніякого відношення до класичного розуміння вакцинації вона не має. Така гра слів і смислів на тлі нерозумного піпла. достав, виродок. так що дегенерате, не ліпи горбатого.
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08.12.2021 10:33 Відповісти
> "а тут стало так опікуватися однією хворобою, яка по суті не краща і не гірша за інші?"

Ні, ковід набагато гірше стосовно кількості хворих, яку він генерує. Якщо ви, пане, не вмієте в просту арихметику, то я безсилий.
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08.12.2021 18:00 Відповісти
смертність реальна, але причина цієї смертності СФАЛЬШОВАНА
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08.12.2021 00:00 Відповісти
Вакцинованим ця статистика до одного місця . Навіть якщо і десь підчеплять заразу , то перехворіють в легкій формі . А для не вакцинованих є пункти щеплення .
Вакцин уряд закупив , Слава Богу , багато і різних . Так що ситуація дуже навіть оптимістична . Єдине що якщо є потреба врятувати якусь частину безголових , то можна підсилити обмеження для невакцинованих . Наприклад повна заборона на користування громадським транспортом та продуктовими магазинами і виплата пенсій тільки по пред'явленню ковід-сертифікату .
Я зауважив , що після введення нових обмежень , на пунктах вакцинації зазвичай утворюються великі черги .
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07.12.2021 13:42 Відповісти
Вакцинованим ця статистика до одного місця . Навіть якщо і десь підчеплять заразу , то перехворіють в легкій формі.

 отэтотреш
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07.12.2021 14:03 Відповісти
 
 