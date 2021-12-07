"Кричуща політична провокація та серйозна образа": у КНР відреагували на дипломатичний бойкот США Олімпіади в Пекіні
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Спікер МЗС КНР Чжао Ліцзянь заявив, що відмова офіційних осіб США бути на Олімпіаді в Пекіні є "політичною провокацією".
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.UA, про це повідомляє посольство Китайської Народної Республіки в США.
"Зимові Олімпійські та Паралімпійські ігри в Пекіні – це зустріч для спортсменів світу та любителів спорту. Саме вони мають бути у центрі уваги", - сказав Ліцзянь.
Він додав, що Олімпіада в Пекіні не має стати сценою для політичного позування та маніпуляцій.
"Незапрошені на Ігри американські політики продовжують розкручувати дипломатичний бойкот. Це прийняття бажаного за дійсне та дії, спрямовані на політичне маніпулювання. Це кричуща політична провокація та серйозна образа для 1,4 млрд китайського народу", - сказав представник КНР.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що США не відправлятимуть на зимові Олімпійські ігри 2022 року в Пекіні своїх офіційних та дипломатичних представників. Рішення про оголошення бойкоту стало результатом порушення прав людини у Китаї. Про це на брифінгу повідомила прес-секретар Білого дому Джен Псакі.
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и никуда деться не может.
Адже якщо його було виведено штучно в Китаї, тоді ця країна, а особливо політичне керівництво має відповідати за непоправні людські втрати і колосальні економічні збитки 🤬
"Напомним, ранее стало известно, что США не США не будут отправлять..."