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"Кричуща політична провокація та серйозна образа": у КНР відреагували на дипломатичний бойкот США Олімпіади в Пекіні

Новини Цензор.НЕТ Спорт За кордоном

Спікер МЗС КНР Чжао Ліцзянь заявив, що відмова офіційних осіб США бути на Олімпіаді в Пекіні є "політичною провокацією".

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.UA, про це повідомляє посольство Китайської Народної Республіки в США.

"Зимові Олімпійські та Паралімпійські ігри в Пекіні – це зустріч для спортсменів світу та любителів спорту. Саме вони мають бути у центрі уваги", - сказав Ліцзянь.

Він додав, що Олімпіада в Пекіні не має стати сценою для політичного позування та маніпуляцій.

"Незапрошені на Ігри американські політики продовжують розкручувати дипломатичний бойкот. Це прийняття бажаного за дійсне та дії, спрямовані на політичне маніпулювання. Це кричуща політична провокація та серйозна образа для 1,4 млрд китайського народу", - сказав представник КНР.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США офіційно оголосили дипломатичний бойкот Олімпіаді-2022 у Пекіні

Нагадаємо, раніше стало відомо, що США не відправлятимуть на зимові Олімпійські ігри 2022 року в Пекіні своїх офіційних та дипломатичних представників. Рішення про оголошення бойкоту стало результатом порушення прав людини у Китаї. Про це на брифінгу повідомила прес-секретар Білого дому Джен Псакі.
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Топ коментарі
+14
Задело красножопых...
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07.12.2021 08:38
+8
Т. е. кетай говорид шо неприезд незапрошених - это оскорбление. Шото я запутался...
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07.12.2021 08:39
+7
Як це розуміти "незапрошені на Ігри американські політики продовжують розкручувати дипломатичний бойкот"? Як вони можуть бойкотувати, якщо не запрошені?
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07.12.2021 08:41
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Задело красножопых...
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07.12.2021 08:38 Відповісти
Т. е. кетай говорид шо неприезд незапрошених - это оскорбление. Шото я запутался...
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07.12.2021 08:39 Відповісти
Як це розуміти "незапрошені на Ігри американські політики продовжують розкручувати дипломатичний бойкот"? Як вони можуть бойкотувати, якщо не запрошені?
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07.12.2021 08:41 Відповісти
И кто тут кричал "спорт вне политики". Все, очень даже политически и со стороны США и для Китая
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07.12.2021 08:47 Відповісти
Спорт не может быть вне политики, если соревнования организуются государствами! Делайте все за свой счет - будете вне политики!
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07.12.2021 09:19 Відповісти
Я то это знаю! Дело даже не в организации, а в участии - участвуют и соревнуются государства - национальные команды. Т.е. команда представляет свою нацию и чем успешнее команды и чем их больше, тем больше это свидетельствует, об успешности государства, его комфортности для жизнедеятельности человека. Поэтом все государства жопу рвут, привлечь в свои команды, спортсменов других стран, не жалея на них деньги.... А тоталитарные государства так из кожи лезут, чтобы провести Олимпиаду у себя - это показывает их открытость, а когда в ним приехжают другие страны это типа говорит об отсутствии изоляции..... Так что спорт - это политика, причем политика в чистом виде (с минимумом самого спорта и максимумом политики)!!!
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07.12.2021 09:48 Відповісти
Просто я написал это для оленей! А то что тут замешаны такие сильнейшие страны как США и КНР как раз и является очень показательным, что "спорт - это политика"!!!!!
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07.12.2021 09:50 Відповісти
китайциі ідіть сибирські простори освоюйте без шуму
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07.12.2021 08:50 Відповісти
Полностью с американцами согласен, что Китай это не та страна, с которой необходимо брать пример и в которой необходимо проводить олимпийские игры. Но фоне этого как-то странно выглядят следующие заявления.
Глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко, считают, что Украина может брать пример с Китая.
Лукашенко призвал бизнесменов брать пример с Китая. Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что их партия намерена перенимать опыт Коммунистической партии Китая в управлении экономикой и построении государства.
Первая леди Елена Зеленская поучаствовала в открытии Пекинского кинофестиваля.
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07.12.2021 08:53 Відповісти
В чем-то можно брать пример , если расстреливать на площади коррумпированных чиновников, то я за двумя руками, Зешобла наверное не согласиться))
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07.12.2021 08:59 Відповісти
Под видом коррумпированных чиновников сколько миллионов расстреляли несогласных с коммунистическим режимом Китая. На фотоне этого Гитлер и Сталин выглядят детьми
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07.12.2021 09:12 Відповісти
Ага, особенно танками на площади Тянь-ан-Мэнь
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07.12.2021 16:46 Відповісти
Кацапне не удастся Олимпиадой отвлечь внимание американской дипломатии от агрессии против Украины. Желтомордые могут расслабиться и продолжать валить лес в Сибири.
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07.12.2021 08:58 Відповісти
Ой недальновидно. Блинкен уже "налажал" на переговорах. А тут еще дипломатическая оплеуха. Китайцы к этому крайне болезненно отнесутся, хотя вида не покажут. На востоке это серьезное оскорбление. Следующая республиканская администрация подошвы сотрет налаживать с китайцами, что наломали демократы. А еще Турция, Индия.
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07.12.2021 09:03 Відповісти
Ну что им сделали китайцы. Зачем? Ради чего. Ссорится на ровном месте. Комплекс бывшего гегемона.
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07.12.2021 09:12 Відповісти
Шоу від Байдена щоб підняти собі рейтинг який вже нижче плінтуса, в той же самий час адміністрація двигає в сенаті зниження пошлин на китайські товари... Китай основний торговий партнер, більшість спонсорів демів мають там заводи... цирк...
Двуликий бідон так само як з РФ на публіку ми такі грозні а в кулуарах хотіли протолкнути в сенаті виключення з санкцій ПП2...
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07.12.2021 09:13 Відповісти
Все правельно, жёлтые не приглашали черножопых!
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07.12.2021 09:24 Відповісти
Черножопые - это те, кто платит коммуналку Ахметову и Фирташу,
и никуда деться не может.
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07.12.2021 13:43 Відповісти
комуністичне лайно не має права на життя в жодному вигляді.
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07.12.2021 09:57 Відповісти
країна що практикує геноцид уйгурів, заявляє про провокації та образи... мда....
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07.12.2021 10:55 Відповісти
Цікаво чому всі країни мовчать за виникнення коронавірусу?
Адже якщо його було виведено штучно в Китаї, тоді ця країна, а особливо політичне керівництво має відповідати за непоправні людські втрати і колосальні економічні збитки 🤬
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07.12.2021 11:32 Відповісти
А де ви збитки бачили вся подивіться на розмір капіталу міліардерів в 2-3 рази зріс за період вірусу....
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07.12.2021 12:08 Відповісти
мстя будет жестокой - дефицит процессоров на американском рынке. Можем перехватить нишу - поставка китайских процессоров на американский рынок под брендом "сделано в Украине".
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07.12.2021 11:54 Відповісти
а наші їдуть??в країну яка на кожному самміті ООН підтримує росію,яка геноцидить Уйгурів,яка хоче анексувати Тайвань,яка придушує свободу в Гонг Конзі,яка випустила вірус в світ і заробляє на цьому??яка підтримує Кім Чен Іна і його режим,Україна їде???
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07.12.2021 13:24 Відповісти
Україна мала б утриматись.

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07.12.2021 13:47 Відповісти
Что там в последнем абзаце ?
"Напомним, ранее стало известно, что США не США не будут отправлять..."
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07.12.2021 13:27 Відповісти
На сколько я понял , то ещё в ноябре китайцы сказали , что приглашать на олимпиаду американских политиков не будут. Теперь неприглашенные объявляют бойкот. Ну что ж , присоединюсь к американцам и тоже объявляю бойкот китайцам!
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07.12.2021 13:53 Відповісти
ч-ч-ч-ч-ч, тихо, тихо...
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07.12.2021 16:55 Відповісти
 
 