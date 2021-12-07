"Кричуща політична провокація та серйозна образа": у КНР відреагували на дипломатичний бойкот США Олімпіади в Пекіні

Спікер МЗС КНР Чжао Ліцзянь заявив, що відмова офіційних осіб США бути на Олімпіаді в Пекіні є "політичною провокацією".

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.UA, про це повідомляє посольство Китайської Народної Республіки в США.

"Зимові Олімпійські та Паралімпійські ігри в Пекіні – це зустріч для спортсменів світу та любителів спорту. Саме вони мають бути у центрі уваги", - сказав Ліцзянь.

Він додав, що Олімпіада в Пекіні не має стати сценою для політичного позування та маніпуляцій.

"Незапрошені на Ігри американські політики продовжують розкручувати дипломатичний бойкот. Це прийняття бажаного за дійсне та дії, спрямовані на політичне маніпулювання. Це кричуща політична провокація та серйозна образа для 1,4 млрд китайського народу", - сказав представник КНР.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США офіційно оголосили дипломатичний бойкот Олімпіаді-2022 у Пекіні

Нагадаємо, раніше стало відомо, що США не відправлятимуть на зимові Олімпійські ігри 2022 року в Пекіні своїх офіційних та дипломатичних представників. Рішення про оголошення бойкоту стало результатом порушення прав людини у Китаї. Про це на брифінгу повідомила прес-секретар Білого дому Джен Псакі.