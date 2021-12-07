Епідзонування України: 10 областей залишаються в "червоній" зоні, рівень захворюваності в країні перевищений в 5,5 раз, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА
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Міністерство охорони здоров'я оновило інформацію про епідемічні показники у регіонах України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.
Так, станом на 7 грудня, в Україні загалом перевищено рівень захворюваності – за норми не більше 75 випадків на 100 тис. населення в країні цей показник становить 413 (перевищення в 5,5 раз). Найвищий рівень захворюваності у Полтавській області (695), Волинській області (637) та Києві (593).
Водночас у дев'яти областях зафіксовано "червоний рівень" щодо виявлення нових випадків інфікування.
За даними за 6 грудня, в Україні загалом рівень госпіталізації пацієнтів із COVID-19 становить 48,1 особи на 100 тис. населення за норми не більше 60 осіб.на 100 тис. населення. Цей показник перевищено у чотирьох областях.
Також в Україні зайнято 41,2% лікарняних ліжок із киснем за норми не більше 65%.
За даними МОЗ, показники у 10 областях відповідають "червоній" зоні карантину, в Донецькій та Полтавській областях - "помаранчевій", у Києві та 12 областях - "жовтій".
Будь ласка, зачекайте...
негативний результат тестування на COVID-19 методом ПЛР (не більше як за 72 години до проведення заходу),
негативний результат експрес-тесту на визначення антигена коронавірусу SARS-CoV-2 (не більше як за 72 години до проведення заходу),
документ, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації від COVID-19 вакцинами, включеними ВООЗ до переліку дозволених для використання у надзвичайних ситуаціях."
Вони мабуть реально думають що COVID буде перевіряти документи?
Правила проведення масових заходів під час карантину 22 жовтня 2021 9910 Проведення масових заходів під час карантину вимагає суворого дотримання низки норм. Останні можна знайти у Постанові Кабміну №1236 та Постанові Головного санітарного лікаря №18. Залежно від рівня епіднебезпеки, який встановлений у регіоні правила дещо різняться. Жовтий рівень: Масовий захід можна провести лише за умови розміщення не більше однієї особи на 4 кв. метри або наповненості залів не більше ніж на дві третини місць. Вказані обмеження не будуть застосовуватись, якщо всі учасники та організатори заходу мають документ про отримання хоча б однієї дози вакцини проти COVID-19 або негативий ПЛР-тест чи експрес-тест на COVID-19, чинний 72 години. Дотримання маскового режиму - обов'язкове. Червоний рівень: Масовий захід можна провести лише, якщо у всіх учасників та організаторів є документу про повний курс вакцинації проти COVID-19 або негативий ПЛР-тест чи експрес-тест на COVID-19, чинний 72 години. Дотримання маскового режиму - обов'язкове.
Погляньте на це розслідування там є гарна табличка.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/labs/pmc/articles/PMC8485578/
******* з 42 випадків 5 померло причому вакциновані (3 невакцинованих помірно хворіли тобто не тяжко).
December 6 (GMT)
564 new cases and 5 new deaths in Israel [source]
December 5
614 new cases in Israel [source]
December 4
409 new cases and 1 new death in Israel [source]
December 7 (GMT)
8,655 new cases and 467 new deaths in Ukraine [source]
December 6
4,478 new cases and 239 new deaths in Ukraine [source]
December 5
6,622 new cases and 278 new deaths in Ukraine [source]
Дані взяв звідси Ізраїль всього випадків захворювання 136670 з них леталні 8209 відповідно смертність 6,0064389 процентів. Україна випадків захворювання 3673839 з них леталні 94002 відповідно смертність 2,5586859 процентів. Що в моїх розрахунках не так?
2,5586859
Coronavirus Cases:
1,346,670
Deaths:
8,209
8209*100/1346670=0,61%
Наприклад з письменником Вадимом Шегаловим.
Є канал "Триггер" лікаря Анатолія Якименка.
Их сперма резко растёт в цене.