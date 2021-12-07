Епідзонування України: 10 областей залишаються в "червоній" зоні, рівень захворюваності в країні перевищений в 5,5 раз, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

Міністерство охорони здоров'я оновило інформацію про епідемічні показники у регіонах України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

Так, станом на 7 грудня, в Україні загалом перевищено рівень захворюваності – за норми не більше 75 випадків на 100 тис. населення в країні цей показник становить 413 (перевищення в 5,5 раз). Найвищий рівень захворюваності у Полтавській області (695), Волинській області (637) та Києві (593).

Водночас у дев'яти областях зафіксовано "червоний рівень" щодо виявлення нових випадків інфікування.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": В Україні за добу від COVID-19 померли 467 осіб, зафіксовано 8 655 нових випадків зараження, 22 878 осіб одужали

За даними за 6 грудня, в Україні загалом рівень госпіталізації пацієнтів із COVID-19 становить 48,1 особи на 100 тис. населення за норми не більше 60 осіб.на 100 тис. населення. Цей показник перевищено у чотирьох областях.

Також в Україні зайнято 41,2% лікарняних ліжок із киснем за норми не більше 65%.

За даними МОЗ, показники у 10 областях відповідають "червоній" зоні карантину, в Донецькій та Полтавській областях - "помаранчевій", у Києві та 12 областях - "жовтій".