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Епідзонування України: 10 областей залишаються в "червоній" зоні, рівень захворюваності в країні перевищений в 5,5 раз, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

Новини Цензор.НЕТ Політика України Здоров'я

Епідзонування України: 10 областей залишаються в

Міністерство охорони здоров'я оновило інформацію про епідемічні показники у регіонах України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

Так, станом на 7 грудня, в Україні загалом перевищено рівень захворюваності – за норми не більше 75 випадків на 100 тис. населення в країні цей показник становить 413 (перевищення в 5,5 раз). Найвищий рівень захворюваності у Полтавській області (695), Волинській області (637) та Києві (593).

Водночас у дев'яти областях зафіксовано "червоний рівень" щодо виявлення нових випадків інфікування.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": В Україні за добу від COVID-19 померли 467 осіб, зафіксовано 8 655 нових випадків зараження, 22 878 осіб одужали

За даними за 6 грудня, в Україні загалом рівень госпіталізації пацієнтів із COVID-19 становить 48,1 особи на 100 тис. населення за норми не більше 60 осіб.на 100 тис. населення. Цей показник перевищено у чотирьох областях.

Також в Україні зайнято 41,2% лікарняних ліжок із киснем за норми не більше 65%.

За даними МОЗ, показники у 10 областях відповідають "червоній" зоні карантину, в Донецькій та Полтавській областях - "помаранчевій", у Києві та 12 областях - "жовтій".

Епідзонування України: 10 областей залишаються в червоній зоні, рівень захворюваності в країні перевищений в 5,5 раз, - МОЗ 01
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Топ коментарі
+1
Напомню, что смертность от ковид меньше 2% в общем и меньше 1% в возрастной группе до 60 лет.
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07.12.2021 09:49
+1
Від якої цифри в 5 раз? Де вони її беруть? Хто в темі дайте посилання.
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07.12.2021 10:14
+1
Та, щас обьявят план "Омикрон"-будут и вакцинированые нестрижеными ходить.
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07.12.2021 10:50
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Напомню, что смертность от ковид меньше 2% в общем и меньше 1% в возрастной группе до 60 лет.
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07.12.2021 09:49 Відповісти
Напомню, что смертность и летальность болезни считают после окончания эпидемии. Но текущую летальность считать можно и до ее окончания. На сегодня в Украине она составляет 88986*100/3510610=2,53%.
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07.12.2021 10:56 Відповісти
Посчитать легко за месяц, за квартал, за полугодие, и за год.
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07.12.2021 13:49 Відповісти
Від якої цифри в 5 раз? Де вони її беруть? Хто в темі дайте посилання.
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07.12.2021 10:14 Відповісти
https://www.kmu.gov.ua/news/moz-v-********-vstanovili-novi-karantinni-normi
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07.12.2021 10:59 Відповісти
Дякую за посилання. Тобто норми вони встановили в 2021 році. Цікаво було почитати. Є такі перлини: "При цьому дотримання маскового режиму є необов'язковим за умови наявності у всіх учасників та організаторів заходу одного з таких документів:

негативний результат тестування на COVID-19 методом ПЛР (не більше як за 72 години до проведення заходу),
негативний результат експрес-тесту на визначення антигена коронавірусу SARS-CoV-2 (не більше як за 72 години до проведення заходу),
документ, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації від COVID-19 вакцинами, включеними ВООЗ до переліку дозволених для використання у надзвичайних ситуаціях."
Вони мабуть реально думають що COVID буде перевіряти документи?
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07.12.2021 11:29 Відповісти
О, Ви з тих, хто вважає, що все діло тільки в документі? Частина таких людей купила сертифікати. І частину з них ковід вже перевірив.
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07.12.2021 12:01 Відповісти
Це моз важає що діло в документі. Інакше чому при наявності документів (перерахованих в вами наведеному документі) можна маску не носити? Ви згодні з цією дурістю?
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07.12.2021 12:11 Відповісти
Річ у тім, що частина положень того документу застаріла. Так що Ваше питання не має сенсу.

Правила проведення масових заходів під час карантину 22 жовтня 2021 9910 Проведення масових заходів під час карантину вимагає суворого дотримання низки норм. Останні можна знайти у Постанові Кабміну №1236 та Постанові Головного санітарного лікаря №18. Залежно від рівня епіднебезпеки, який встановлений у регіоні правила дещо різняться. Жовтий рівень: Масовий захід можна провести лише за умови розміщення не більше однієї особи на 4 кв. метри або наповненості залів не більше ніж на дві третини місць. Вказані обмеження не будуть застосовуватись, якщо всі учасники та організатори заходу мають документ про отримання хоча б однієї дози вакцини проти COVID-19 або негативий ПЛР-тест чи експрес-тест на COVID-19, чинний 72 години. Дотримання маскового режиму - обов'язкове. Червоний рівень: Масовий захід можна провести лише, якщо у всіх учасників та організаторів є документу про повний курс вакцинації проти COVID-19 або негативий ПЛР-тест чи експрес-тест на COVID-19, чинний 72 години. Дотримання маскового режиму - обов'язкове.
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07.12.2021 12:48 Відповісти
Тобто дурість якщо її виправили перестає бути дурістю? Ви закидали мені що:"О, Ви з тих, хто вважає, що все діло тільки в документі?" так невже ви не бачите що саме наше моз з кму носяться з тими бумажками (які ковід перевіяє) як дурень зі ступою?
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07.12.2021 13:28 Відповісти
Тобто при зміні несприятливих обставин, змінюються і набір засобів для боротьби з ними. Можливо, для Вас це і дурість.
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07.12.2021 13:34 Відповісти
Авжеж весь світ носить маски як запобіжний захід а нам в Україні потрібно чекати несприятливих обставин. До речі з вакцинацією теж саме.
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07.12.2021 13:38 Відповісти
Багато країн світу при зниженні захворюваності на ковід відміняло масковий режим і послабляли обмеження, але це призвело до підвищення захворюваності і обмеження та маски знов повертали. Так що Україна тут, на жаль, не виключення.
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07.12.2021 13:46 Відповісти
Тобто якщо весь світ зробив дурість і Україна (звісно руками уряду) зробила дурість мавпуючи інших то це не дурість?
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07.12.2021 13:53 Відповісти
Це скоріше не дурість, а недостатня кваліфікація (або матеріальна хацікавленість) посадових осіб. І це біда не тільки України.
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07.12.2021 13:56 Відповісти
Ви вірете уряду Укарїни (І це бідан не тільки України) що в них на меті стоїть саме захистити населення від хвороби а не навпаки зменшити кількість населення (зокрема пенсіонерів тобто людей похилого віку)?
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07.12.2021 14:04 Відповісти
Скоріш за все, Ви близькі до істини - провал програми вакцинації в Україні можна пояснити саботажем в уряді з метою зменшення її населення (зокрема пенсіонерів, тобто людей похилого віку).
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07.12.2021 14:11 Відповісти
Та мабуть він перевірив не тільки в тих хто купив.
Погляньте на це розслідування там є гарна табличка.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/labs/pmc/articles/PMC8485578/
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07.12.2021 12:23 Відповісти
От тому Ізраїль і коле бустерні дози і там помирає 1-5 людей на добу, а в Україні цяцькаються з антиваксерами і помирае по 4-5 сотень на добу.
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07.12.2021 12:43 Відповісти
З 42 випадків, діагностованих під час цього спалаху, 38 були повністю вакциновані двома дозами вакцини Комірнаті, один одужав за допомогою однієї вакцинації, а троє були невакцинованими. Середній вік становив 55 років (інтерквартильний діапазон (IQR): 36-77,5) і 24 були жінки. Двадцять три були пацієнтами, 16 співробітників і троє членів сім'ї. Середній час від другої дози вакцини до проникнення інфекції становив 177 днів (діапазон 111-194). На день встановлення діагнозу симптоми мали лише 24 особи, але протягом наступних днів у 36 з'явилися симптоми. Весь персонал (середній вік: 33 роки; діапазон: 22-48) залишався безсимптомним або з легким перебігом захворювання. Серед пацієнтів (середній вік: 77 років; діапазон: 42-93; середній час від другої дози вакцини до зараження: 176 днів; діапазон: 143-188) вісім захворіли тяжко, шестеро важкохворі та п'ятеро з тяжкохворих померли. (Таблиця). Популяція пацієнтів була значно старша за персонал, і всі пацієнти мали супутні захворювання: цукровий діабет (n = 9), гіпертонія (n = 16), ішемічна хвороба серця (n = 12), застійна серцева недостатність (n = 7), деменція (n = 5), індекс маси тіла > 30 (n = 8), хронічна ниркова недостатність (n = 11), з яких шість перебували на діалізі. У восьми пацієнтів був ослаблений імунітет.

******* з 42 випадків 5 померло причому вакциновані (3 невакцинованих помірно хворіли тобто не тяжко).
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07.12.2021 13:23 Відповісти
Треба тепер знайти лікарню, де персрнал невакцинований і такого ж віку і стану здоров"я, як і в статті і подивитися, яку "жатву" знімає Дельта там і порівняти. Знайти таке вочевидь непросто. А в масштабі країн країнах порівняння виглядає так:

December 6 (GMT)

564 new cases and 5 new deaths in Israel [source]

December 5

614 new cases in Israel [source]

December 4

409 new cases and 1 new death in Israel [source]

December 7 (GMT)

8,655 new cases and 467 new deaths in Ukraine [source]

December 6

4,478 new cases and 239 new deaths in Ukraine [source]

December 5

6,622 new cases and 278 new deaths in Ukraine [source]
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07.12.2021 13:31 Відповісти
Що не так? перерахуй ще раз летальність по Ізраілю, у тебе помилка в 10 разів.
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07.12.2021 14:03 Відповісти
Israel

Coronavirus Cases:
1,346,670

Deaths:
8,209

8209*100/1346670=0,61%
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07.12.2021 14:05 Відповісти
Дякую, майже в десять разів. Порівнюючи рівень Ізраїлю та України на жаль це не дивно.
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07.12.2021 14:26 Відповісти
Відкрий канал ДНК. Там маса справді цікавих інтерв'ю.
Наприклад з письменником Вадимом Шегаловим.
Є канал "Триггер" лікаря Анатолія Якименка.
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07.12.2021 13:52 Відповісти
Ого, аж в целых пять раз! Караул! Невакцинированных не стричь и не пускать в кинотеатры!
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07.12.2021 10:39 Відповісти
Та, щас обьявят план "Омикрон"-будут и вакцинированые нестрижеными ходить.
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07.12.2021 10:50 Відповісти
Интересно, в публичные дома вакцинированных бы пускали ?
Их сперма резко растёт в цене.
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07.12.2021 13:54 Відповісти
 
 