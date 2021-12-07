До Дня ЗСУ військово-медичні заклади на сході України отримали гуманітарну допомогу вартістю понад 1 млн грн, - Наєв. ФОТОрепортаж

Представники міжнародної стратегічної ініціативи "Допомога Схід" доставили гуманітарний вантаж до військово-медичних закладів на сході України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Командування ОС ЗСУ у фейсбуці.

Як зазначив засновник гуманітарної ініціативи, командувач об’єднаних сил Збройних Сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв, цього разу гуманітарну допомогу отримав Військово-медичний клінічний центр Східного регіону, Маріупольський військовий госпіталь та 65-й військовий мобільний госпіталь.

"Наша діяльність сприяє оновленню матеріальної та лікувальної бази цих медичних закладів, що допомагає військовим медикам у їхній щоденній нелегкій праці", – наголосив Наєв.

Командувач додав, що гуманітарний вантаж, вартість якого сягає понад 1 мільйон гривень, складається зі спеціалізованих медичних меблів та медичного обладнання.

"Завдяки попередньому вивченню потреб військово-медичних закладів, ми провели ретельний підбір медобладнання й приладдя. Ми пишаємося тим, що маємо можливість передавати необхідне обладнання, яке допомогає рятувати життя та відновлювати здоров’я українським воїнам", - підкреслив генерал лейтенант Сергій Наєв.

Слід зауважити, що у цьому році до України надійшло понад 83 тони гуманітарної допомоги медичного призначення на суму близько 30 мільйонів гривень.

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Нагадаємо, що постійними партнерами міжнародної стратегічної ініціативи "Допомога Схід" є Асоціація "Медична та благодійна допомога Франція-Україна" на чолі з віцепрезидентом Діаною Дольс, Асоціація міжнародних автомобільних перевізників України – президент Леонід Костюченко, а також українське підприємство "Санагро Україна", координатор стратегічної гуманітарної ініціативи "Допомога Схід" офіцер цивільно-військового співробітництва Борис Кутовий.





Фото: Командування ОС ЗСУ/фейсбук