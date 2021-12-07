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Путін навряд чи запропонує Байдену приєднатися до Нормандського формату, - Пєсков

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Путін навряд чи запропонує Байдену приєднатися до Нормандського формату, - Пєсков

Нормандський формат є самодостатнім, і навряд чи президент РФ Володимир Путін запропонує приєднатися до нього президенту США Джозефу Байдену, з яким у нього відбудеться розмова у вівторок, 7 грудня.

Про це повідомив прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Интерфакс".

"Він навряд чи отримає від президента Путіна таку пропозицію, тому що це самодостатній формат", - зазначив Пєсков.

Він вчергове звинуватив Україну в деструктивній позиції в рамках Нормандського формату, не надаючи жодних доказів на підтвердження своїх слів. Також Пєсков нічого не сказав про роль Росії в розпалюванні конфлікту та перепонах з її боку на шляху до мирного врегулювання ситуації на Донбасі.

"І, хоча його ефективність (Нормандського формату. - Ред.) зараз через позицію Києва, через те, що Київ не виконує Мінські домовленості, дуже скромна, але все-таки досі і Париж, і Берлін вважали, що це самодостатній формат, і що немає жодної потреби у його розширенні", - сказав Пєсков.

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Автор: Ірина Дашківська
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паРашку устраивает "нормандски формат" - формат ГАЗОЗАВИСИМЫХ от него Франции и Германии
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07.12.2021 09:08 Відповісти
Ти диви який копитан очевидність. А ми і не знали.
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07.12.2021 09:10 Відповісти
"Нормандский формат является самодостаточньім" . А почему Кремль больше года сабботирует его работу , Песков не говорит ?
Ничего , Байден спросит и за єто с Путина !
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07.12.2021 09:16 Відповісти
А почему Кремль больше года сабботирует его работу , Песков не говорит ? --- тому що газозалежні від рашки Німеччина та Франція все одно все проковтнуть
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07.12.2021 09:20 Відповісти
Да , не ! Германия и Франция проели плешь кремлевскому карлику с ТРЕБОВАНИЕМ провести Берлинский саммит Норманди. Дошло до дипломатического скандала , но Путина из бункера не вьітащили даже за уши , оно уссалось . Пока не вьітащили...
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07.12.2021 09:28 Відповісти
Капитун , а вьі почитайте , что сегодня сказал Порошенко о Норманди и переговорах Байдена с Путиньім . Для информации...
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07.12.2021 09:40 Відповісти
как кацапы кайфуют от самой мысли вашингтонский барин хйла поговорит с хйлом
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07.12.2021 09:19 Відповісти
Це Байден вирішить приєднуватися йому кудись чи ні, а не російські свині
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07.12.2021 09:44 Відповісти
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07.12.2021 10:19 Відповісти
 
 