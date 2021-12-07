За добовою смертністю від COVID-19 Україна опустилася на 5-те місце у світі та 4-те в Європі. ІНФОГРАФІКА
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Станом на ранок 7 грудня у світі зареєстрували 463 274 нові випадки захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу – 5 772 особи.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.
За даними центру, у світі зафіксували 266 763 212 випадків інфікування, з них 424 141 лише за минулу добу.
Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 5 278 663 особи, з них 5 772 за минулу добу.
Побороли хворобу та вилікувалися 240,3 млн осіб.
У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 – США, Індія, Бразилія, Велика Британія та Росія.
Україна розташовується на 17-му місці світового рейтингу та на 8-му в Європі. Водночас варто зазначити, що Україна посідає 20-ту позицію серед інших держав за кількістю нових випадків коронавірусу за добу, а серед країн Європи – 14-ту, за летальними випадками - 5-ту у світі та 4-ту в Європі.
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http://kmp.ua/uk/analytics/infoletters/illegal-quarantine-in-ukraine/
http://nbuviap.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=4875:legalnist-zaprovadzhennya-karantinu-v-ukrajini-abo-do-pitannya-pro-vidpovidnist-obmezhuvalnikh-zakhodiv-konstitutsijnim-garantiyam-zakhistu-prav-gromadyan&catid=71&Itemid=382
Інтерв'ю з письменником Вадимом Шегаловим.
І багато іншого, що пояснює цю дурню.
вони щасливі у свому дебілізмі
або не пи..ди..
" Нагулялись, понапивались, позаражались- всех в "красную зону".
ПРИПИСКИ.. тільки чомусь в протилежну сторону..
"Нам рекомендовали не ехать за телом в морг. Катафалк подхватил нас с мамой по пути на кладбище. Тело было в герметичном защитном мешке. Его помещают в гроб и закрывают. Запаивают гроб еще в морге, открыть ни при каком условии нельзя, все это очень строго контролируется", - рассказывает Иван (имя изменено). За последние два месяца он потерял отца и дедушку. У отца был подтвержденный тест на коронавирус. Последние две недели до смерти он провел в коме, подключенный к аппарату искусственной вентиляции легких в больнице в московском районе Вешняки.
Несмотря на это, в официальном заключении в качестве причины смерти стоит "онкология". "Он действительно болел раком, возможно, это усугубило течение болезни. При этом хоронить его в открытом гробу нам все равно запретили", - говорит Иван.
это всё помогли антиваксерские иконы, молитвы и лучины, громко они лбом об пол бились.