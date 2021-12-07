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За добовою смертністю від COVID-19 Україна опустилася на 5-те місце у світі та 4-те в Європі. ІНФОГРАФІКА

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я

За добовою смертністю від COVID-19 Україна опустилася на 5-те місце у світі та 4-те в Європі. ІНФОГРАФІКА

Станом на ранок 7 грудня у світі зареєстрували 463 274 нові випадки захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу – 5 772 особи.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.

За даними центру, у світі зафіксували 266 763 212 випадків інфікування, з них 424 141 лише за минулу добу.

Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 5 278 663 особи, з них 5 772 за минулу добу.

За добовою смертністю від COVID-19 Україна опустилася на 5-те місце у світі та 4-те в Європі 01

Побороли хворобу та вилікувалися 240,3 млн осіб.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Україні за добу від COVID-19 померли 467 осіб, зафіксовано 8 655 нових випадків зараження, 22 878 осіб одужали

У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 – США, Індія, Бразилія, Велика Британія та Росія.

За добовою смертністю від COVID-19 Україна опустилася на 5-те місце у світі та 4-те в Європі 02

Україна розташовується на 17-му місці світового рейтингу та на 8-му в Європі. Водночас варто зазначити, що Україна посідає 20-ту позицію серед інших держав за кількістю нових випадків коронавірусу за добу, а серед країн Європи – 14-ту, за летальними випадками - 5-ту у світі та 4-ту в Європі.

За добовою смертністю від COVID-19 Україна опустилася на 5-те місце у світі та 4-те в Європі 03
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Топ коментарі
+6
Приуныли вакцинаторы,листают методички😂😂😂
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07.12.2021 09:09
+3
Как то вяленько, без огонька. Оно и понятно, дела то идут неважно
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07.12.2021 10:52
+2
Дана команда зменшувати приписки - не писати в жертви ковіда онкохворих, сердечників та жертв ДТП - попереду Буковелі та новорічні ресторани....
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07.12.2021 09:40
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Приуныли вакцинаторы,листают методички😂😂😂
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07.12.2021 09:09 Відповісти
Дана команда зменшувати приписки - не писати в жертви ковіда онкохворих, сердечників та жертв ДТП - попереду Буковелі та новорічні ресторани....
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07.12.2021 09:40 Відповісти
Пан може надати докази? Чи одна бабка сказала? У мене кумі навпаки не хотіли ПЛР робити, за свої кошти довелося - і таки ковід...
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07.12.2021 09:51 Відповісти
Пан може надати докази, що в нас введено карантин? Офіційні документи? Що Експерементальні препарати, для щеплень від ковід пройшли всі фази випробування?
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07.12.2021 10:01 Відповісти
Карантин затверджено постановою Кабміну, постанова на їх сайті є (+постанови про продовження карнатину постійно нові).
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07.12.2021 10:04 Відповісти
Короткий ликбез :

http://kmp.ua/uk/analytics/infoletters/illegal-quarantine-in-ukraine/
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07.12.2021 10:19 Відповісти
Як так зрозумів - жодного юриста, який би виправдав - цю дурню не знайшлося? Довелося відкопувати доктора ІСТОРИЧНИХ наук))))?
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07.12.2021 12:06 Відповісти
А з чого ти взяв, що я, для надання тобі лікбезу, вивчав праці всіх юристів?
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07.12.2021 12:12 Відповісти
Можна відкрити ютуб-канал ДНК.
Інтерв'ю з письменником Вадимом Шегаловим.
І багато іншого, що пояснює цю дурню.
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07.12.2021 13:18 Відповісти
Єдине з чим згоден - те, що метро і потяги не можна було зупиняти без надзвичайного стану... До речі, у Франції та Італії надзвичайний стан вводили, якщо що... А так, карантин з обмеженнями без надзвичайного стану цілком можливий - у нас міні-карантини щороку в селах вводили через спалах сибірки у корів чи африканської чуми свиней, а ці хвороби ж навіть людям не передаються!
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07.12.2021 12:04 Відповісти
Постанови, зони ось яка термінологія заміняє закони та процедури
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07.12.2021 11:15 Відповісти
Не заміняє, а доповнює.
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07.12.2021 11:27 Відповісти
Фюрер був би задоволений вами. Гебельс заздрісно курить в стороні
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07.12.2021 12:11 Відповісти
Не знав, що Ви підтримуєте з ними спіритичний зв"язок.
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07.12.2021 12:25 Відповісти
Вони просто в захваті від вас)
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07.12.2021 12:26 Відповісти
Не забудьте повідомити про цей факт свого лікаря.
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07.12.2021 12:53 Відповісти
навіщо лікар дебілам?

вони щасливі у свому дебілізмі
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07.12.2021 18:29 Відповісти
Так де докази маніпуляцій з цифрами кількості хворих?
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07.12.2021 12:40 Відповісти
Буде в статистиці смертності за 2021 рік. Чекаємо
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07.12.2021 12:49 Відповісти
дай за 2020...

або не пи..ди..
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07.12.2021 18:22 Відповісти
Когда исполнительная власть берет на себя функции законодательной, это за гранью здравого смысла, и похоже ребятам пора сушить сухари.
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07.12.2021 16:38 Відповісти
После Нового Года скажут:
" Нагулялись, понапивались, позаражались- всех в "красную зону".
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07.12.2021 11:02 Відповісти
на расєї це підтверджено.

ПРИПИСКИ.. тільки чомусь в протилежну сторону..

"Нам рекомендовали не ехать за телом в морг. Катафалк подхватил нас с мамой по пути на кладбище. Тело было в герметичном защитном мешке. Его помещают в гроб и закрывают. Запаивают гроб еще в морге, открыть ни при каком условии нельзя, все это очень строго контролируется", - рассказывает Иван (имя изменено). За последние два месяца он потерял отца и дедушку. У отца был подтвержденный тест на коронавирус. Последние две недели до смерти он провел в коме, подключенный к аппарату искусственной вентиляции легких в больнице в московском районе Вешняки.

Несмотря на это, в официальном заключении в качестве причины смерти стоит "онкология". "Он действительно болел раком, возможно, это усугубило течение болезни. При этом хоронить его в открытом гробу нам все равно запретили", - говорит Иван.
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07.12.2021 18:27 Відповісти
Угорщина в лідерах невипадково. Спутнік діє.
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07.12.2021 10:06 Відповісти
А в германии що дие
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07.12.2021 14:39 Відповісти
Чемпіона*по Боротьбі з ковідом жде ще одна стаття.За розкрадання ковідного фонду,несвоечасну закупку вакцин і як наслідок смерті хворих.
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07.12.2021 10:14 Відповісти
Скока скока там в Германии привито? И где в списочке Польша со своими 378?
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07.12.2021 10:19 Відповісти
Знов Україна кудись опустилася. Тому, що хтось погано працює. Антивакці, за роботу!
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07.12.2021 10:32 Відповісти
Как то вяленько, без огонька. Оно и понятно, дела то идут неважно
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07.12.2021 10:52 Відповісти
опустилась - перемога.
это всё помогли антиваксерские иконы, молитвы и лучины, громко они лбом об пол бились.
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07.12.2021 19:14 Відповісти
 
 