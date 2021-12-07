УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
6787 відвідувачів онлайн
Новини За кордономВійна в Україні Агресія Росії проти України Війна
5 341 26
Байден (2326) Велика Британія (3678) війна (56581) Німеччина (4539) Італія (999) Путін (21443) США (14488) Франція (1970) Макрон Емманюель (1053)

Лідери Великої Британії, Італії, США, Франції та Німеччини закликали РФ до деескалації на кордоні з Україною та домовилися поговорити після переговорів Байдена і Путіна

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

Лідери Великої Британії, Італії, США, Франції та Німеччини закликали РФ до деескалації на кордоні з Україною та домовилися поговорити після переговорів Байдена і Путіна

Лідери Великої Британії, Італії, США, Франції та Німеччини обговорили відносини між Росією та Україною, а також виступили за поновлення переговорів у нормандському форматі.

Про це повідомив у ніч проти вівторка, 7 грудня, Єлисейський палац, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Известия".

"У понеділок, 6 грудня, президент Франції [Емманюель Макрон] провів переговори з главами держав та урядів формату "Квінт" (Франція, Німеччина, Італія, Великобританія та США), обговорили напруженість у відносинах між Росією та Україною", - сказано в комюніке .

Також наголошується, що лідери країн закликали поважати суверенітет України, а також "висловили відданість роботі на благо миру та безпеки в Європі".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Путін навряд чи запропонує Байдену приєднатися до Нормандського формату, - Пєсков

Окрім того, лідери Британії, США, Франції, ФРН та Італії закликали Росію до деескалації напруженості на кордоні з Україною. Також глави держав вирішили поговорити один з одним у вівторок, 7 грудня, після переговорів президентів РФ та США Володимира Путіна і Джо Байдена.

"Лідери закликали Росію до деескалації напруженості та підтвердили свою тверду підтримку територіальної цілісності України", - наголошується в комюніке.

"Лідери обговорили спільну стурбованість нарощуванням російської армії на кордонах України та дедалі жорсткішою риторикою Росії. Вони закликали Росію до деескалації напруженості та погодилися, що дипломатія, особливо через нормандський формат, є єдиним шляхом для вирішення конфлікту на Донбасі шляхом виконання Мінських домовленостей", - йдеться у заяві Білого дому про перемовини лідерів п'яти країн, пише Українська правда.

Лідери підкреслили свою підтримку суверенітету та територіальної цілісності України.

"Вони погодилися, що їхні команди підтримуватимуть тісний зв’язок, у тому числі у консультаціях із союзниками по НАТО та партнерами з ЄС, за допомогою скоординованого та всебічного підходу", - зазначили у Вашингтоні.
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+9
показати весь коментар
07.12.2021 09:13
+6
Невже за розум взялися? Чи Пуйло вже всіх так дістало?
показати весь коментар
07.12.2021 09:11
+5
х..ло добился своего. О нем вспомнили, с ним говорят )))
показати весь коментар
07.12.2021 09:12
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Невже за розум взялися? Чи Пуйло вже всіх так дістало?
показати весь коментар
07.12.2021 09:11 Відповісти
І ЩО ті "перемовини" дадуть?
ІХТАМНЕТ скаже *****
Ну да, замисляться західні партнери.
показати весь коментар
07.12.2021 09:15 Відповісти
Просто Байден до пуйла поговорил со всеми ними и амеры передали им секретные данные о кацапне-чем их и убедили ,а вот с зекоысой нет и никаких секретных данных о кацапне нам не передавали -не доверяют зескоту
показати весь коментар
07.12.2021 09:56 Відповісти
х..ло добился своего. О нем вспомнили, с ним говорят )))
показати весь коментар
07.12.2021 09:12 Відповісти
Воно попустить.
показати весь коментар
07.12.2021 09:13 Відповісти
показати весь коментар
07.12.2021 09:13 Відповісти
А чьо на чалдане главного сатаниста гундяя, на папахе. - крест без полумесяца, ведь ОРда московских самозванцев в православии захищала... Навiть ордынцу хан рубил голову за осквернение храма сатанистов-самозванцев.
показати весь коментар
07.12.2021 09:32 Відповісти
К слову, на всех куполах самозванских кацапоцерквей крест - с полумесяцем... Логический вопрос: " Вы такое видели в Украине на куполах нашей автокефальной церкви?"
показати весь коментар
07.12.2021 10:13 Відповісти
Я уважаю любую официальную веру... Но вот ведь незадачка... Любая мечеть имеет свой символ - полумесяц. Но ни одна мечеть не имеет в качестве символа крест. Ведь это обозначало бы зависимость Корана от "Библии-кацапской-самозванной".
показати весь коментар
07.12.2021 10:18 Відповісти
Даже в восемнадцатом веке некоторые географические карты, составленные на Западе, помнили о том, что Русь и Московия - это совершенно разные регионы, другие государства. То, что московские князья, скорее ордынцы, чем русичи, подтверждают и находки нумизматов. Так, на монетах Великого Князя Василия Дмитриевича и отца его, Дмитрия Донского, выдающимся российским востоковедом-арабистом и нумизматом Христианом Фрэн прочтено: «СУЛТАН ТОКТАМИШ ХАН, пусть продлится жизнь его». И вот эта «мелочь» раскрывает истинную суть Куликова поля… А то получается вот какая незадачка: татар то на Куликовом поле «геройски победили», а они - бестии , оказывается , словно птица Феникс, восстали из пепла, да с еще большим усердием стали взимать из московии дань вплоть до 1700-ых годов: интересно, в чем заключается «iсторичне надбання» Куликовской битвы , если крымские татары продолжают свои набеги в Русь вплоть до восемнадцатого столетия?
показати весь коментар
07.12.2021 10:08 Відповісти
Кацапам-москалям нужно признаться перед самим собой в том, что во времена Орды, РУСЬ (народность у Киева) предали, самоустранившись ее защищать. Что «приоритетом в партнерстве» на тот момент было служение Орде - враждебной РУСИ. А во времена, когда русь-украинцы продолжали борьбу с теми же татарами, подчиненными туркам, Московия предпринимает попытки реинкарнации своего союзника - Орды, способствуя основанию 3-ей и 4-ой Орды… «Третья орда - козанских татар - названа так по замку Козан, стоящему над рекой Волгой у границ Московии, где они живут. Они произошли от главной татарской орды, а именно от чагадайских или заволжских татар, как и все другие татары. Об их государях, деяниях и генеалогии не пишут, так как они-данники князя Московии и зависят от воли его в мирной жизни, и на войне, и в деле избрания себе вождей.
показати весь коментар
07.12.2021 10:22 Відповісти
Четвертая орда, позднее других возникшая, как ветвь заволжских татар, это оккассы или нагайцы. Для четвертой орды Московия выделяет земли. Четвертая орда - молодая и недавно существующая» - Матвей Меховский Трактат о двух Сарматиях (около 1500г). Признаться в грехах еще не означает стать русью, нужно эти грехи осудить и самое главное - больше не допустить… Как бы там ни было, что бы там ни было, но процесс расселения индоарийцев продолжается , но только уже на 1/6 части суши и в обратном направлении - на ВОСТОК… Как видим жизнь не стоит на месте - течет своим чередом, параллельно снует среди нас кочевой народ - цыгане. Народ, потерявший свою родину. Цыгане помнят слова Зингара, Замора, но не могут вспомнить где их родина. «Старший» же брат(всем известный кацап) знает, где исконная Прародина, но отворачивается - не признает ее. «Мабуть, брате, бажаеш зкуштувати циганськоi долi?» - и пойдет бродить по Востоку новая раса людей с голубыми, но немножко раскосыми глазами… Ее дети будут помнить слово РУСЬ, вот только не будут знать где их ПРАРОДИНА.
показати весь коментар
07.12.2021 10:25 Відповісти
По-видимому, жизнь подсказывает нашему северному соседу вспомнить о своих корнях. Но «старший» братец, рьяно, не осознав до конца суть истины, пытается реинкарнировать не РУСЬ , а свои имперские амбиции, создавая под эгидой «Русского Мира» аморфное объединение народов ТС-«орда-6» (для одесситов уже разработана и программа «столыпинок», и резервация в Сибири отведена, для ее освоения). Но одессит-практик очень взвешенно оценивает ситуацию, поэтому может на вопрос ответить и вопросом:
Слышны новые призывы: в новый мы СОЮЗ пойдем.
А чем старый не сгодился? Что Кремлю - не гоже в нем?
В нем Кремлю что не хватало? Триколора знамени?
Дык, Триденс он тоже предал хану в растерзание.
Люд почем весь загубил - флагам что все верил?
Что готовит «нынче» он? Кто ему поверит?...

показати весь коментар
07.12.2021 10:29 Відповісти
-В жизни вон ведь как бывает: стягов тьма, любой - на вкус.
Но как сделал свой ты выбор - сплошной только опус…

В небе солнышко сияет: ветер тучи разгоняет,
Чтобы буря мглой не крыла небо сине над Россией…
…Всю страну вы развалили - то царя вы свергли.
И Союз вы распустили - а точней низвергли.

Гитлер, Сталин - все понятно: над Рейхстагом знамя.
Со свободой в пол-Европы - это все за вами.
А за кем же - Триколор? Ведь царя - то стяги,
Да и Власову помог идти из «варяги»…
показати весь коментар
07.12.2021 10:32 Відповісти
-Переменой заболели - от того потуги:
Превращать страну в бедлам - Ваши в том заслуги?…
Без сомненья - чтобы скрыть: кто за этим всем стоит,
Нужны часты смены - флагов перемены…

Но в петрушке - соль одна, часто так бывает,
На чем флаги все стоят, народ забывает.
Ведь оттуда ветер веет - гордо знамя реет,
Что - народ? Все - не смышленый? Когда он прозреет?

ЗЫ...От того в Чечне есть слезы. Веселы ль березы?
Для чего вам кол осины? Без него - курьезы?
показати весь коментар
07.12.2021 10:34 Відповісти
Данньіе американской разведки о ситуации с концентрацией войск РФ на украинской границе , вместе с приготовлениями ВКС и ракетньіх войск , убедили самьіх отьявленньіх скептиков.
И єто очень хорошо ! Европа , наконец , почувствовала реальную опасность войньі .
показати весь коментар
07.12.2021 09:21 Відповісти
Только зекрысе эти секретные данные так и не показали ..и почему интересно)
показати весь коментар
07.12.2021 09:58 Відповісти
хорошо будет - если отреагируют адекватно, а не как население в 2019 году
показати весь коментар
07.12.2021 10:26 Відповісти
"Заворушилася пустеля, мерці із домовин встають". Очі повинні були відкритися мінімум з 2008 року.
показати весь коментар
07.12.2021 09:39 Відповісти
Путлер Капут еще до видео с Байденом...Причина? смртрим видос...https://youtu.be/7zp2-z1lLTc
показати весь коментар
07.12.2021 09:40 Відповісти
Лідер православного Талібану дідуля Ботоксний карлик, зібрав до купи весь свій металобрухт та бірятів, які гасають вдовж кордону України і в Білорусі біля Польщі і просить-поговоріть зі мною, яж великий. Попросіть щоб я не нападав, а то мені самому нападати сцикотно і відступати також сцикотно, що скажуть вєлічаві победопсіхи московити?
показати весь коментар
07.12.2021 09:40 Відповісти
Человечество за несколько тысячелетий истории государств так и не выработало средств, препятствующих захвату власти Лениными, Сталинами, Гитлерами, Путиными. Война есть форма существования путинизма, без войны путинский режим существовать не может.
Крайне дорогостоящие движения массы людей и военной техники вблизи границ Украины служат главным образом для создания и поддержания угрозы войны, которая в свою очередь является единственным способом путинского режима поддерживать разговор со своими зарубежными собеседниками.

С учетом неизбежного потока в Россию "грузов двести," неизбежных зубодробительных санкций Запада в ответ на войну в центре Европы, такая война, скорее всего, приведет к краху режима и окончательному распаду российской империи.
показати весь коментар
07.12.2021 09:44 Відповісти
хйло снова стало "великим", когда плешивый карлик взяло в руки спички, подошло к бочке с бензином и стало кричать: "не подходи, я -дурной", на этого убогого прокажёного снова обратили внимание..
для кацапов, дебилов-андрофагов, это - успех..
показати весь коментар
07.12.2021 10:22 Відповісти
"Лідери В-Британії, Італії, США, Франції та Німеччини закликали РФ до есклаціїї на кордоні з Україною..."

Может быть наконец-то поняли, что это и в их интересах.

Ведь в случае если Орда попрет на Украину, то она потом на Украине не остановится
Следующими будут страны Балтии и Польша... и т.д.
показати весь коментар
07.12.2021 13:04 Відповісти
В 2014 році все вже було ясно. Але Європа нічого не робила, крім глибокого занепокоєння і санкцій, над якими відверто сміялися к.цапи. А з іншого боку будували Північний потік2, торгівля, інвестиції практично, як зазвичай. Бабка Меркель фактично гладила по голові друга Вальдемара, фактично заохочувала його до нових злочинів.
показати весь коментар
07.12.2021 13:39 Відповісти
Лучше дайте три ракетных крейсера с инструкторами нам в аренду, пока не умрет Путин.
показати весь коментар
07.12.2021 15:09 Відповісти
 
 