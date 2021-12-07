Лідери Великої Британії, Італії, США, Франції та Німеччини закликали РФ до деескалації на кордоні з Україною та домовилися поговорити після переговорів Байдена і Путіна
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Лідери Великої Британії, Італії, США, Франції та Німеччини обговорили відносини між Росією та Україною, а також виступили за поновлення переговорів у нормандському форматі.
Про це повідомив у ніч проти вівторка, 7 грудня, Єлисейський палац, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Известия".
"У понеділок, 6 грудня, президент Франції [Емманюель Макрон] провів переговори з главами держав та урядів формату "Квінт" (Франція, Німеччина, Італія, Великобританія та США), обговорили напруженість у відносинах між Росією та Україною", - сказано в комюніке .
Також наголошується, що лідери країн закликали поважати суверенітет України, а також "висловили відданість роботі на благо миру та безпеки в Європі".
Окрім того, лідери Британії, США, Франції, ФРН та Італії закликали Росію до деескалації напруженості на кордоні з Україною. Також глави держав вирішили поговорити один з одним у вівторок, 7 грудня, після переговорів президентів РФ та США Володимира Путіна і Джо Байдена.
"Лідери закликали Росію до деескалації напруженості та підтвердили свою тверду підтримку територіальної цілісності України", - наголошується в комюніке.
"Лідери обговорили спільну стурбованість нарощуванням російської армії на кордонах України та дедалі жорсткішою риторикою Росії. Вони закликали Росію до деескалації напруженості та погодилися, що дипломатія, особливо через нормандський формат, є єдиним шляхом для вирішення конфлікту на Донбасі шляхом виконання Мінських домовленостей", - йдеться у заяві Білого дому про перемовини лідерів п'яти країн, пише Українська правда.
Лідери підкреслили свою підтримку суверенітету та територіальної цілісності України.
"Вони погодилися, що їхні команди підтримуватимуть тісний зв’язок, у тому числі у консультаціях із союзниками по НАТО та партнерами з ЄС, за допомогою скоординованого та всебічного підходу", - зазначили у Вашингтоні.
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ІХТАМНЕТ скаже *****
Ну да, замисляться західні партнери.
Слышны новые призывы: в новый мы СОЮЗ пойдем.
А чем старый не сгодился? Что Кремлю - не гоже в нем?
В нем Кремлю что не хватало? Триколора знамени?
Дык, Триденс он тоже предал хану в растерзание.
Люд почем весь загубил - флагам что все верил?
Что готовит «нынче» он? Кто ему поверит?...
Но как сделал свой ты выбор - сплошной только опус…
В небе солнышко сияет: ветер тучи разгоняет,
Чтобы буря мглой не крыла небо сине над Россией…
…Всю страну вы развалили - то царя вы свергли.
И Союз вы распустили - а точней низвергли.
Гитлер, Сталин - все понятно: над Рейхстагом знамя.
Со свободой в пол-Европы - это все за вами.
А за кем же - Триколор? Ведь царя - то стяги,
Да и Власову помог идти из «варяги»…
Превращать страну в бедлам - Ваши в том заслуги?…
Без сомненья - чтобы скрыть: кто за этим всем стоит,
Нужны часты смены - флагов перемены…
Но в петрушке - соль одна, часто так бывает,
На чем флаги все стоят, народ забывает.
Ведь оттуда ветер веет - гордо знамя реет,
Что - народ? Все - не смышленый? Когда он прозреет?
ЗЫ...От того в Чечне есть слезы. Веселы ль березы?
Для чего вам кол осины? Без него - курьезы?
И єто очень хорошо ! Европа , наконец , почувствовала реальную опасность войньі .
Крайне дорогостоящие движения массы людей и военной техники вблизи границ Украины служат главным образом для создания и поддержания угрозы войны, которая в свою очередь является единственным способом путинского режима поддерживать разговор со своими зарубежными собеседниками.
С учетом неизбежного потока в Россию "грузов двести," неизбежных зубодробительных санкций Запада в ответ на войну в центре Европы, такая война, скорее всего, приведет к краху режима и окончательному распаду российской империи.
для кацапов, дебилов-андрофагов, это - успех..
Может быть наконец-то поняли, что это и в их интересах.
Ведь в случае если Орда попрет на Украину, то она потом на Украине не остановится
Следующими будут страны Балтии и Польша... и т.д.