Лідери Великої Британії, Італії, США, Франції та Німеччини закликали РФ до деескалації на кордоні з Україною та домовилися поговорити після переговорів Байдена і Путіна

Лідери Великої Британії, Італії, США, Франції та Німеччини обговорили відносини між Росією та Україною, а також виступили за поновлення переговорів у нормандському форматі.

Про це повідомив у ніч проти вівторка, 7 грудня, Єлисейський палац, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Известия".

"У понеділок, 6 грудня, президент Франції [Емманюель Макрон] провів переговори з главами держав та урядів формату "Квінт" (Франція, Німеччина, Італія, Великобританія та США), обговорили напруженість у відносинах між Росією та Україною", - сказано в комюніке .

Також наголошується, що лідери країн закликали поважати суверенітет України, а також "висловили відданість роботі на благо миру та безпеки в Європі".

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Окрім того, лідери Британії, США, Франції, ФРН та Італії закликали Росію до деескалації напруженості на кордоні з Україною. Також глави держав вирішили поговорити один з одним у вівторок, 7 грудня, після переговорів президентів РФ та США Володимира Путіна і Джо Байдена.

"Лідери закликали Росію до деескалації напруженості та підтвердили свою тверду підтримку територіальної цілісності України", - наголошується в комюніке.

"Лідери обговорили спільну стурбованість нарощуванням російської армії на кордонах України та дедалі жорсткішою риторикою Росії. Вони закликали Росію до деескалації напруженості та погодилися, що дипломатія, особливо через нормандський формат, є єдиним шляхом для вирішення конфлікту на Донбасі шляхом виконання Мінських домовленостей", - йдеться у заяві Білого дому про перемовини лідерів п'яти країн, пише Українська правда.

Лідери підкреслили свою підтримку суверенітету та територіальної цілісності України.

"Вони погодилися, що їхні команди підтримуватимуть тісний зв’язок, у тому числі у консультаціях із союзниками по НАТО та партнерами з ЄС, за допомогою скоординованого та всебічного підходу", - зазначили у Вашингтоні.