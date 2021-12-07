Зіткнення вантажівки та маршрутки на Чернігівщині: 13 осіб загинуло, 6 - травмовано (оновлено). ВИДЕО+ФОТО 18+
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7 грудня, близько 7:55, поблизу с. Брусилів, Чернігівського району, на автошляху Н-27 Чернігів-Грем'яч, сталося зіткнення вантажного автомобіля з маршрутним мікроавтобусом "Чернігів-Сосниця". За оновленою інформацією ДСНС, кількість жертв зросла до 13.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресцентр ДСНС.
"Внаслідок ДТП поблизу с. Брусилів, Чернігівської області, на автошляху Н-27 Чернігів-Грем'яч, попередньо загинуло 13 осіб та 6 людей травмовано. Інформація ОНОВЛЮЄТЬСЯ. До ліквідації наслідків ДТП від ДСНС залучено 30 осіб та 13 од. техніки", - йдеться в повідомленні ДСНС.
Раніше повідомлялось, що внаслідок ДТП попередньо загинуло 10 осіб та 7 осіб травмовано.
Для деблокації від ДСНС залучено 10 осіб та 3 од. техніки.
У департаменті комунікацій Нацполіції наразі повідомляють про 11 загиблих та 8 травмованих.
Зазначається, що на місці аварії працює слідчо-оперативна група та криміналістична лабораторія. Встановлюються причини та обставини ДТП.
"Сьогодні близько 8-ї ранку до поліції надійшло повідомлення, що поблизу села Киселівка Чернігівського району зіткнулися рейсовий автобус та вантажівка. Наразі відомо про одинадцять загиблих та вісім травмованих людей. Зараз на місці події працюють слідчо-оперативні групи, криміналістична лабораторія, групи реагування патрульної поліції, рятувальники та медики", - йдеться в повідомленні Нацполіції.
Нині поліція розслідує обставини ДТП та проводить необхідні слідчі дії.
Тим часом на фейсбук-сторінці "Чернігів Оперативний" з'явилися перші фото з місця події.
Увага! Зображення на фото може травмувати чутливих людей.
Обласне управління ДСНС також опублікувало фото з місця ДТП.
Будь ласка, зачекайте...
Слава богу, всё обошлось.
Колесо отлетевшее искали всей маршруткой, так и не нашли.
И подобных инцидентов сотни.
Не говоря уже о том, что работают непрофессиональные водители, и гоняют 140-150 км/ч с полной маршруткой людей (безумцы).
После этого маршрутки такие - ни-ни.
тот будет назначен виноватым ...
А по ширине проезжей части дороги и ширине транспортных средств , участников ДТП.
малейшее движение рулем с гидроусилителем и ты уже за линией на левой стороне
Тем более в гололед.
Ширина проезжей части дороги на снимке , только накатанная по - средине. И каток на обочине.Поэтому назначат виновного - погибшего.
это уже приговор? без суда и следствия?
водителя фуры, скорее всего, просто вынесло на встречную из-за/по полуметровой глубины колее, на, так называемой, "дороге".
Царство небесное погибшим(
А те , що будується в проекті " Велике будівництво " є відмивання грошей, окозамилювання і продовження трагічних автонегод в майбутньому.