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Зіткнення вантажівки та маршрутки на Чернігівщині: 13 осіб загинуло, 6 - травмовано (оновлено). ВИДЕО+ФОТО 18+

Новини Цензор.НЕТ Події

7 грудня, близько 7:55, поблизу с. Брусилів, Чернігівського району, на автошляху Н-27 Чернігів-Грем'яч, сталося зіткнення вантажного автомобіля з маршрутним мікроавтобусом "Чернігів-Сосниця". За оновленою інформацією ДСНС, кількість жертв зросла до 13.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресцентр ДСНС.

"Внаслідок ДТП поблизу с. Брусилів, Чернігівської області, на автошляху Н-27 Чернігів-Грем'яч, попередньо загинуло 13 осіб та 6 людей травмовано. Інформація ОНОВЛЮЄТЬСЯ. До ліквідації наслідків ДТП від ДСНС залучено 30 осіб та 13 од. техніки", - йдеться в повідомленні ДСНС.

Зіткнення вантажівки та маршрутки на Чернігівщині: 13 осіб загинуло, 6 - травмовано 01

Раніше повідомлялось, що внаслідок ДТП попередньо загинуло 10 осіб та 7 осіб травмовано.

Для деблокації від ДСНС залучено 10 осіб та 3 од. техніки.

Зіткнення вантажівки та маршрутки на Чернігівщині: 13 осіб загинуло, 6 - травмовано 02

У департаменті комунікацій Нацполіції наразі повідомляють про 11 загиблих та 8 травмованих. 

Зазначається, що на місці аварії працює слідчо-оперативна група та криміналістична лабораторія. Встановлюються причини та обставини ДТП.

"Сьогодні близько 8-ї ранку до поліції надійшло повідомлення, що поблизу села Киселівка Чернігівського району зіткнулися рейсовий автобус та вантажівка. Наразі відомо про одинадцять загиблих та вісім травмованих людей. Зараз на місці події працюють слідчо-оперативні групи, криміналістична лабораторія, групи реагування патрульної поліції, рятувальники та медики", - йдеться в повідомленні Нацполіції.

Зіткнення вантажівки та маршрутки на Чернігівщині: 13 осіб загинуло, 6 - травмовано 03

Нині поліція розслідує обставини ДТП та проводить необхідні слідчі дії.

Тим часом на фейсбук-сторінці "Чернігів Оперативний" з'явилися перші фото з місця події.

Увага! Зображення на фото може травмувати чутливих людей.

Зіткнення вантажівки та маршрутки на Чернігівщині: 13 осіб загинуло, 6 - травмовано 04
Зіткнення вантажівки та маршрутки на Чернігівщині: 13 осіб загинуло, 6 - травмовано 05
Зіткнення вантажівки та маршрутки на Чернігівщині: 13 осіб загинуло, 6 - травмовано 06
Зіткнення вантажівки та маршрутки на Чернігівщині: 13 осіб загинуло, 6 - травмовано 07
Зіткнення вантажівки та маршрутки на Чернігівщині: 13 осіб загинуло, 6 - травмовано 08

Обласне управління ДСНС також опублікувало фото з місця ДТП.

Зіткнення вантажівки та маршрутки на Чернігівщині: 13 осіб загинуло, 6 - травмовано 09
Зіткнення вантажівки та маршрутки на Чернігівщині: 13 осіб загинуло, 6 - травмовано 10
Зіткнення вантажівки та маршрутки на Чернігівщині: 13 осіб загинуло, 6 - травмовано 11
Зіткнення вантажівки та маршрутки на Чернігівщині: 13 осіб загинуло, 6 - травмовано 12
Зіткнення вантажівки та маршрутки на Чернігівщині: 13 осіб загинуло, 6 - травмовано 13
Зіткнення вантажівки та маршрутки на Чернігівщині: 13 осіб загинуло, 6 - травмовано 14
Зіткнення вантажівки та маршрутки на Чернігівщині: 13 осіб загинуло, 6 - травмовано 15

Зіткнення вантажівки та маршрутки на Чернігівщині: 13 осіб загинуло, 6 - травмовано 16

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Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+51
я такого даже и не припоминаю дтп, с такими жертвами.. впору траур обьявлять, всегосударственный...
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07.12.2021 09:27
+43
Виходить, що лобове зіткнення. Яке ж велике горе, зразу 10 загиблих. Загиблим Царство Небесне. Співчуття рідним!
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07.12.2021 09:33
+39
Заберіть на .... Спрінтера перероблені. там же сидіти неможливо. Дибіли водії 140 км./год женуть за містами.
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07.12.2021 09:36
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Залізниця не те, що не розвивається, а й деградує. У нас у передмісті маршрутки прибрали, а електрички скоротили до мінімуму.
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07.12.2021 12:56 Відповісти
Кто натупил интересно...фура или маршрутка...судя по фото там вообще колеи в снегу..и скорее всего маршрутка шла по встречке..своя полоса забита снегом
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07.12.2021 12:01 Відповісти
Можно предположить, что маршрутка вылетела на встречку, видно, что фура пыталась тормозить на своей полосе и прицеп занесло, а маршрутка от удара закрутилась и вылетела на чужую обочину.
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07.12.2021 12:10 Відповісти
Хорошие или плохие дороги сами по себе не убивают участников движения. Убивают безнаказанность, безответственность,купленные права и деньги, которые решают все прямо на дорогах, и в кабинетах. И все начинается с чиновников, депутатов, судей, прокуроров, министров,полицейских, мажоров. Они никогда не несут наказание, потому что законы только для простых смертных, а те считают, если им можно и безнаказанно проходит, почему нам нельзя в обход правил...К сожалению, даже хорошие законы и правила не улучшат ситуацию, пока не научимся их соблюдать, а не надеяться на отмазку.
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07.12.2021 12:42 Відповісти
Вбивають і дороги. У нас мосту не було роздільних відбійників. Щороку більше десятка аварій і декілька смертей. Поставили відбійники- не кожного року аварії, смертей не було 10 років
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07.12.2021 13:11 Відповісти
жуть. Причина ?
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07.12.2021 13:05 Відповісти
Зеленський ******* гроші із ремонту доріг, ось результат.
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07.12.2021 16:28 Відповісти
Страшна трагедія... Ці прокляті маршрутки треба заборонити законом, скільки вони вже людей угробили...
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07.12.2021 14:08 Відповісти
Ну дело в том, что именно в этой аварии, виновен именно водила грузовика. Внимательно надо читать, он выехал на встречную полосу и врезался в маршрутку.
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07.12.2021 19:42 Відповісти
Я когда-то ехал в Черкассы на маршрутке (межобластной), так на ходу колесо у маршрутки отлетело.
Слава богу, всё обошлось.
Колесо отлетевшее искали всей маршруткой, так и не нашли.
И подобных инцидентов сотни.
Не говоря уже о том, что работают непрофессиональные водители, и гоняют 140-150 км/ч с полной маршруткой людей (безумцы).
После этого маршрутки такие - ни-ни.
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07.12.2021 14:45 Відповісти
Біда в тому, що немає контролю. А водії згодні працювати на старій техніці та порушуючи усі вимоги режиму праці та відпочинку. А до ПДР ставляться як до формальності.
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07.12.2021 15:57 Відповісти
Лобове зіткнення... Помилка, секунда, і вже нічого не можно виправити...
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07.12.2021 14:46 Відповісти
Опять ДТП с участием фуры
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07.12.2021 14:53 Відповісти
Кто из водителей - погиб ,
тот будет назначен виноватым ...
А по ширине проезжей части дороги и ширине транспортных средств , участников ДТП.
малейшее движение рулем с гидроусилителем и ты уже за линией на левой стороне
Тем более в гололед.
Ширина проезжей части дороги на снимке , только накатанная по - средине. И каток на обочине.Поэтому назначат виновного - погибшего.
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07.12.2021 19:32 Відповісти
Uhbif
это уже приговор? без суда и следствия?
водителя фуры, скорее всего, просто вынесло на встречную из-за/по полуметровой глубины колее, на, так называемой, "дороге".
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07.12.2021 19:56 Відповісти
Наверняка многие умерли не дождавшись приезда медиков(
Царство небесное погибшим(
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07.12.2021 20:18 Відповісти
Ті фури, то мрак.
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08.12.2021 00:19 Відповісти
Автостради з мінімально двома смугами руху в кожну сторону є найбезпечнішим видом автомобілбних шляхів.
А те , що будується в проекті " Велике будівництво " є відмивання грошей, окозамилювання і продовження трагічних автонегод в майбутньому.
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08.12.2021 10:06 Відповісти
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