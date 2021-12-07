Резніков про можливе вторгнення РФ: "Буде кривава бійня, російські хлопці повертатимуться у трунах"
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Міністр оборони Олексій Резніков вважає, що Росії не перемогти у разі нового вторгнення в Україну, а російські військові повертатимуться на Батьківщину у трунах.
Про це, як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net, Резніков розповів у сюжеті CNN.
Міністр показав репортеру пам'ятні дошки з полеглими за Україну воїнами. "У Росії будуть також такі місця. Заради чого, з яких причин росіяни помиратимуть?", - сказав міністр оборони про можливе вторгнення.
Резніков запевнив, що Україна не перелякана, оскільки не може дозволити собі піддаватися тиску, а також зазначив, що Україна вірить даним своєї та американської розвідок, але остаточного рішення про вторгнення РФ ще немає.
Після цього репортер прямо запитав, чи вірить Резніков у вторгнення Росії.
"Я не вірю, що Росія переможе в Україні. Це різне. Це буде кривава бійня - і російські хлопці теж повертатимуться у трунах", - відповів він.
Будь ласка, зачекайте...
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Хотят ли якобы русские? ( кацапы -москали) войны?
Спросите вы у тех казламордых -оккупантах, солдат,
Что под украинскими териконами дохлые гниют -лежат,
И вам из гадкой лапотной страны ответят их сыны,
Хотят ли "русские", хотят ли "русские" ****** войны!
И не за свою страну эти лапти гибнут в эту страшную войну!
Да, кацапы всё пробуют воевать, и видно хотят, чтобы опять,
Солдаты их падали в бою на землю совсем чужую а не свою.
Спросите вы у их жён и матерей, и вы тогда понять должны.
Хотят ли "русские", хотят ли якобы "русские" но кацапы, войны!
Поймёт народ всей лапотной страны -поймёт любой кацап, хоть и дурак, поймёт люмпен рабочий и батрак, но не поймёт фашист )(уйло никак,
Хотят ли "русские", хотят ли "русские"? Хотят ли кацапы - гадкие войны!
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К чему это я... ах да. Прикол в том, что все знали, что на самом деле такой организации никогда не существовало. И тем не менее...
Вот и сейчас мне это напоминает ту же ситуацию. Узбагойтесь, не будет ничего. Готов спорить. Сроки вроде Данилов озвучивал, да? Вот на них и сойдемся, ОК?
Вы лучше задумайтесь, какие вещи под шумок этого хайпа проворачиваются...
шавка путлеровская.
Резникову лучше думать, как сократить свои потери, которых будет тоже не мало.