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Резніков про можливе вторгнення РФ: "Буде кривава бійня, російські хлопці повертатимуться у трунах"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Резніков про можливе вторгнення РФ:

Міністр оборони Олексій Резніков вважає, що Росії не перемогти у разі нового вторгнення в Україну, а російські військові повертатимуться на Батьківщину у трунах.

Про це, як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net, Резніков розповів у сюжеті CNN.

Міністр показав репортеру пам'ятні дошки з полеглими за Україну воїнами. "У Росії будуть також такі місця. Заради чого, з яких причин росіяни помиратимуть?", - сказав міністр оборони про можливе вторгнення.

Резніков запевнив, що Україна не перелякана, оскільки не може дозволити собі піддаватися тиску, а також зазначив, що Україна вірить даним своєї та американської розвідок, але остаточного рішення про вторгнення РФ ще немає.

Після цього репортер прямо запитав, чи вірить Резніков у вторгнення Росії.

"Я не вірю, що Росія переможе в Україні. Це різне. Це буде кривава бійня - і російські хлопці теж повертатимуться у трунах", - відповів він.

Також читайте: Резніков планує цього тижня зустрітися з міністрами оборони 3 європейських країн

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+21
Ну, клятый "барИга" через "Рошен" из своего кармана дал много миллионов на восстановление зрк вокруг Киева. А сколько дал "Квартал 95" и нонешний Верховодный Говнокомандующий? ПРАВИЛЬНО - НУЛЬ.
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07.12.2021 10:15
+13
Росіян дуже лнгко вбивати. Найкраще їх зразу накривати градами і І Точками У... Накривати при масовому скупченні. Тоді не треба навіть дивитися в їх мертві очі...
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07.12.2021 09:41
+12
Мелит не понятно что, при открытой и незащищённой границе свыше 2000км. У нас сейчас военные заводы даже не работают в три смены, всё дороги строятся, чтобы встречать войска Московии, в приграничных городах у власти находятся сепары и дышат в затылок нашим украинским солдатам в окопах.
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07.12.2021 10:06
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И скинет на кремлин с гоблинами и новоахерево для трынировки ядреную бампу.
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07.12.2021 14:00 Відповісти
А не боится ли *****, что после удара ядерным оружием, когда пострадают мирные жители, страшные бандеровцы наделают с ТВЭЛов грязных бомб и накидают вам. Мало видимо вам Чечни, мало.
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07.12.2021 15:34 Відповісти
добре було б, якщо парашних хлопців стільки в трунах поверталось, щоб аж їх дідивоювавші в трунах перевертались. правда в більшості такиих дідів трун то й досі не має.
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07.12.2021 10:25 Відповісти
Нанести ракетные удары по электростанциям ,важным мостам и скоплениям военных. Есть оружие , типа ваакумных бомб. Это не радиоактивно , но уничтожит все живое в определённом радиусе. Запретить на законодательном уровне транзит газа и поставку ядерного топлива на украинские АЭС. Керченский пролив на замок. И не надо ни куда вторгаться. Даже не переходя границу можно бросить Украину в средневековье. Да , за это отключат свифт. И возможно кредиткой не сможешь пользоваться. Но можно брать китайские кредитки и проводить платежи тоже по другому.
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07.12.2021 10:28 Відповісти
А нахрена вам Украина, если в жопе Китай.
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07.12.2021 10:59 Відповісти
Мало вам *****.сам Чечни и взрывов в России, разбомби мирных украинцев и не спрячетесь нигде.
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07.12.2021 11:01 Відповісти
Рашистская гнида,иди отбрось навоз от дверей своего барака ,бредит оно тут фантазиями...
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07.12.2021 11:07 Відповісти
Сфинктер у тебы вывалится, кацап, реализовать все перечисленное
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07.12.2021 23:23 Відповісти
____ХСЛИ ХОТЯТ?__ТО ПОЛУЧАТ__ПО ПОЛНОЙ !____

Хотят ли якобы русские? ( кацапы -москали) войны?
Спросите вы у тех казламордых -оккупантах, солдат,
Что под украинскими териконами дохлые гниют -лежат,
И вам из гадкой лапотной страны ответят их сыны,
Хотят ли "русские", хотят ли "русские" ****** войны!

И не за свою страну эти лапти гибнут в эту страшную войну!
Да, кацапы всё пробуют воевать, и видно хотят, чтобы опять,
Солдаты их падали в бою на землю совсем чужую а не свою.
Спросите вы у их жён и матерей, и вы тогда понять должны.
Хотят ли "русские", хотят ли якобы "русские" но кацапы, войны!

Поймёт народ всей лапотной страны -поймёт любой кацап, хоть и дурак, поймёт люмпен рабочий и батрак, но не поймёт фашист )(уйло никак,
Хотят ли "русские", хотят ли "русские"? Хотят ли кацапы - гадкие войны!
*
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07.12.2021 10:36 Відповісти
Они в первых рядах пошлют бывших граждан Украины из Крыма и ОРДЛО, ( так что труни придется везти не далеко) Например в ОРДЛО по информации наших СМИ в двух " армейских корпусах" из 35 -36 тысяч , только 2-3 тысячи выходцы из РФерии остальные жители Донбасса. В Крыму соотношение конечно другое но тоже не маленькое. Так что надеяться на волнения в глубинке Раши из за потерь в результате вторжения в Украину не очень то и приходится.
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07.12.2021 10:39 Відповісти
Урок Грузии их ничему не учит. У нас и самолеты боевые и новейшее ПВО S-300. Кучи ракет, танчиков, все цифровое, стильное модное. Козаки, Варты, артиллерии немерено. Мы бы сами их бы давно затоптали, просто жалко мирных в Донецке, Симферополе, Лууганске и если возьмем рахгон, то и до Самары нас не остановить! Главное, не брать завод в Тольятти, мы лучше спокойно евробляхи качественные завезем, чем те корыта.
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07.12.2021 10:46 Відповісти
Ерничать ,хрюсский, будешь на швабре или пляшке ?
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07.12.2021 11:13 Відповісти
Ты сомневаешься в мощи нашей страны? Таких надо расстреливать
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07.12.2021 11:24 Відповісти
Очень сильно уверен(даже не сомневаюсь) ,последние события в Карабахе и Сирии показали
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07.12.2021 12:03 Відповісти
Читал я в юношестве еще книжку "Возвращение Скарамуша", за авторством Рафаэля Сабатини. Был там такой негативный персонаж - Франсуа Шабо (так-то реальная историческая личность). Так вот - он сделал себе политический капитал на разоблачении т.н. "Австрийского комитета". Группы заговорщиков, которые якобы злоумышляли против Республики.
К чему это я... ах да. Прикол в том, что все знали, что на самом деле такой организации никогда не существовало. И тем не менее...

Вот и сейчас мне это напоминает ту же ситуацию. Узбагойтесь, не будет ничего. Готов спорить. Сроки вроде Данилов озвучивал, да? Вот на них и сойдемся, ОК?

Вы лучше задумайтесь, какие вещи под шумок этого хайпа проворачиваются...
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07.12.2021 10:47 Відповісти
Зато весной можно будет смело сказать, что фуйло зассыка. испугался и не напал. я бы так и зделал на месте кулебы. очки бы одел, модный костюм и так и заявил с трибуны. путин зассыка, мы его ждли со всем сообществом, а он не напал, ибо трус!
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07.12.2021 11:26 Відповісти
Не переживай кацап будет тебе и зассыка и засёра. Я наоборот именно за то, что бы вы попробовали и поняли навсегда что это такое. Вы никак не поймёте что мы не Приднестровье не Осетия и Абхазия и даже не Чечня!!! Особенно смешит ваш расчёт на встречу вас в Украине с хлебом-солью….
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07.12.2021 12:52 Відповісти
сам кацап, всё они понимают, поэтому и не лезут дальше. зачем им это?
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07.12.2021 12:58 Відповісти
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07.12.2021 10:55 Відповісти
Самое главное-уже никому нет дела до угля, газа, электричества. Под шумок сейчас еще пара-тройка складов сгорят, чтобы обосновать отсутствие техники и боеприпасов, которые давно сп....ы на восток и в арабию.
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07.12.2021 10:56 Відповісти
российские ребята? РЕБЯТА да они ему братушки практически... кого вы поставили на оборону клоуны
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07.12.2021 11:29 Відповісти
В трунах поїдуть вороги, агресори а не просто звичайні "російські хлопці". І цей туди ж, мижебратья
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07.12.2021 11:39 Відповісти
Все быстрые и большие в России хотелки закончились сразу после опубликования во всех мировых СМИ, как с украинского беспилотника Bayraktar уничтожили российский гаубичный расчет в ДНР. Когда это было, чтобы после такого случая голова ФСБ России Патрушев практически взорвался и неделю брызгал слюной на весь мир? А дело в том, что этот дрон с украинским двигателем(!!!) и теперь их будут выпускать совместно с Турцией в Украине. И этому дрону по барабану - наземная это или воздушная цель и плюс, что его не видят российские средства ПВО - это их бесит больше всего. Военные эксперты посчитали - минимально, чтобы накрыть такими дронами границу с Россией, достаточно 200 штук. У россиян большое преимущество в авиации, но.... если с такого подкравшегося дрона на военном аэродроме уничтожается взлетная полоса, то такой аэродром превращается в кладбище железа. Поэтому они и распериживались, для них это шок!
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07.12.2021 12:16 Відповісти
Попробуйте скоты кацапские бомбить наши города авиацией, мы же в ответ - Чернобыль подорвём и пипец будет вам всем (и картофельному ************* тоже мало не покажется). А чего? нам терять нечего! Рабами куйла мы не будем никогда!!! Слава Украине!
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07.12.2021 12:44 Відповісти
Смотри сфинктер не подорви от натуги, у нас в Украине толковые доктора только в Киеве Днепре и Льове остались. Да и недешево у хирургов у наших )))
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07.12.2021 12:59 Відповісти
И кто ты после этого? Разве не кацап? Я проктолога одного знаю (из Бердичева) он тебе геморрой без наркоза зашьёт, по дешевке,
шавка путлеровская.
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07.12.2021 13:04 Відповісти
Конечно будут, война без потерь не бывает. Это один из рисков быть солдатом.
Резникову лучше думать, как сократить свои потери, которых будет тоже не мало.
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07.12.2021 13:11 Відповісти
Нічого, що вони нас накриватимуть ракетами? Ми їх, звісно, теж, але ввп з Шойгу сховаються в бункері, а доля Воронежа їх не дуже цікаввить.
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07.12.2021 13:21 Відповісти
Ну я бы пошел дальше....и возможности есть. Полный паралич страны под именем ....Мокшандия.
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07.12.2021 13:47 Відповісти
Пан Рєзьнік буде особисто на передовій?
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07.12.2021 15:33 Відповісти
А может в целях разрядки напряжённости устроили бы спарринг, как между Пересветом и Челубеем на Куликовом поле, в ринге-гексагоне между Резниковым и Кужугетовичем. Может адвокат и накостылял бы прорабу.
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07.12.2021 15:53 Відповісти
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