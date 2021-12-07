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Лакмусом для оцінки підсумків зустрічі Байден-Путін будуть заяви щодо Мінських домовленостей, - Гриценко

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Лакмусом для оцінки підсумків зустрічі Байден-Путін будуть заяви щодо Мінських домовленостей, - Гриценко

Якщо Байден стане на сторону Путіна і після переговорів публічно повторить його мантру про "необхідність повного виконання Мінських домовленостей така згадка буде індикатором зради. Якщо ж на переговорах і після них Байден чітко заявить, що як засіб вирішення російсько-українського воєнного конфлікту Мінські домовленості - себе вже вичерпали от тоді можна буде говорити про перемогу.

Про це на своїй сторінці в фейсбуку написав колишній міністр оборони Анатолій Гриценко, передає Цензор.НЕТ.

"Байден-Путін: лакмус для оцінки - перемога, чи зрада? Україна буде ключовим питанням під час розмови, і це для нас дуже важливо. Але не єдиним ключовим питанням - є ще Китай, є стратегічні ракетно-ядерні озброєння, є Іран і Сирія, і це нас насторожує. Під час переговорів буде не лише фіксація часом протилежних позицій (вони зрозумілі й уже заявлені) - буде торг, не буквально як на базарі, але близько до того: щоби щось отримати (з дуже бажаного), треба чимось і поступитися (краще з менш важливого). Обама, в команді якого працював Байден, був досить відвертим - він не вважав Україну "життєво важливою" для Америки, тому й не доклав зусиль для зупинки путінської агресії, обмежившись "глибокою і дуже глибокою стурбованістю". Байден, ставши президентом, визнав Україну "життєво важливою", втім він же дав зелене світло анти-українському ПП-2, чим показав, що інтереси Німеччини і Росії для нього "життєво важливіші" за Україну. Китай - ще більше "життєво важливіший" для Байдена, тут не варто навіть порівнювати", - розповів він.

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"Що для нас буде лакмусом для оцінки підсумків зустрічі Байден-Путін? Як відрізнити перемогу від зради? Адже це буде непросто зробити, бо ні явної перемоги, ні явної зради - напевно не буде, розбиратися доведеться у "відтінках сірого". Чому? Тому що Байден не погодиться надати Путіну гарантії (та ще й юридично оформлені, як на тому РФ наполягає) про те, що НАТО більше не буде розширятися на Схід і не буде нарощувати на російському напрямі свою військову інфраструктуру. Таких гарантій, переможних для себе, - Путін точно не отримає. Бо якби Америка відступила під диктатом Путіна, то далі її просто порвав би набагато потужніший Китай, і Байден це усвідомлює.  А Путін не погодиться на вимоги Байдена щодо повернення Україні Криму, визнання Росії стороною конфлікту (агресором), не погодиться і на швидке виведення військ із Донбасу. Такого переможного козиря Байдену - Путін точно не дасть", - додав політик.

"А що може дати? Путін може погодитися зняти військову напругу на наших кордонах (створену ним спеціально для залякування Європи і щоб змусити Байдена сісти за стіл переговорів), але в обмін на що? На зупинення/обмеження американської допомоги нам? Чи в обмін на тиск на Україну з боку Америки, щоб змусити нас виконувати капітулянтські Мінські домовленості? Власне "МІНСЬКІ ДОМОВЛЕНОСТІ", мертві з моменту їхнього підписання (жоден пункт за майже 7 років так і не виконано) і капітулянтські по своїй суті (бо розірвуть нашу країну на кілька частин і позбавлять вибору власного майбутнього) - вони, на мою думку, якраз і будуть лакмусом-індикатором результатів переговорів за шкалою "перемога-зрада", - наголосив Гриценко.

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"Якщо Байден стане на сторону Путіна і після переговорів публічно повторить його мантру про "необхідність повного виконання МІНСЬКИХ ДОМОВЛЕНОСТЕЙ так як вони були підписані" (знаючи, що в разі їхнього виконання не те що України в НАТО - України як суверенної держави не буде взагалі) - така згадка Байдена про МІНСЬКІ ДОМОВЛЕНОСТІ й буде для нас індикатором зради. Або ж, делікатніше, фіксацією факту того, що серед інших пріоритетів розмови Америка відсунула Україну на задній план. Якщо ж на переговорах і після них Байден чітко заявить, що як засіб вирішення російсько-українського воєнного конфлікту МІНСЬКІ ДОМОВЛЕНОСТІ - себе вже вичерпали, треба шукати інші рішення, для того проводити нові переговори, і Америка візьме в них повноцінну участь, а в період до досягнення стійкого миру продовжуватиме воєнну підтримку України і її курс до НАТО - от тоді, я вважаю, нам можна буде говорити про перемогу. Яка не принесе стійкого миру швидко, але дасть нам шанс його досягти, зберігши за собою право обирати свій власний зовнішньополітичний і безпековий курс. Тож у потоці коментарів і прес-релізів за підсумками розмови Байден-Путін раджу шукати ключове для нас словосполучення "МІНСЬКІ ДОМОВЛЕНОСТІ" і в якому саме контексті воно прозвучить. В ідеалі, краще б воно зовсім не прозвучало", - резюмував Гриценко.
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Топ коментарі
+4
Не хто а що.Це те що продавало зброю наліво і направо.А тепер каже фи фвсе фрете.
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07.12.2021 10:07
+3
Интересно, где два последних года пропадал полковник Онотоль !?
Ездил на передовую, передавал боевой опыт, обучал молодых бойцов... или сидел под юбкой жены !?
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07.12.2021 09:47
+3
Про це знає тільки Igor L.
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07.12.2021 10:04
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Похоже на то что они за минские соглашения и речи вести не будут.
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07.12.2021 09:40 Відповісти
Судя по высказыванию Гриценко - он или дурак или предатель.
Путин как раз упрекает Украину, что мы критикуем Минские и хотим из них выйти, чтобы решить вопрос ОРДЛО военным путем.
Потому и стягивает войска..
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07.12.2021 10:52 Відповісти
Щось взагалі не зрозуміла ваша думка.
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07.12.2021 17:53 Відповісти
Интересно, где два последних года пропадал полковник Онотоль !?
Ездил на передовую, передавал боевой опыт, обучал молодых бойцов... или сидел под юбкой жены !?
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07.12.2021 09:47 Відповісти
Про це знає тільки Igor L.
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07.12.2021 10:04 Відповісти
якщо вся влада в Україні стверджує про "безальтернативність МД", то з якого переляку Байден має сказати інше?
ну от уявіть,ви заходити в літак а за штурвалом сидить клоун в костюмі й стверджує що "шас пайдем на взльот",а весь салон йому аплодує?!

полетите в такому літаку,чи скажете "да х з вами" - хочете летіть
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07.12.2021 09:52 Відповісти
у Минских есть одна альтернатива: мы о них отказываемся - и тогда Запад умывает руки, позволяет России нас завоевать.
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07.12.2021 10:53 Відповісти
замкнуте коло....реалізуєм як хоче кацапія нас навіть завойовувати не прийдеться(
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07.12.2021 11:44 Відповісти
Не думаю , что Юлия Мостовая согласна с тезисом супруга о полной "зраде" в Минских соглашениях. Єтот инструмент можно и нужно обратить на пользу Украиньі. При всех недостатках , вьіполнить "Минск" не может именно РФ - в пунктах безопасности и "вьівода всех иностранньіх НВФ и их вооружений с территории Украиньі . У Гриценко ошибочньій подход , имхо
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07.12.2021 09:53 Відповісти
Він в своєму відношенні до мінських домовленостей хоча б послідовний і називає такі домовленості зрадницькими. А вони такими і є.
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07.12.2021 17:55 Відповісти
А хто таке Гриценко?
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07.12.2021 09:59 Відповісти
Не хто а що.Це те що продавало зброю наліво і направо.А тепер каже фи фвсе фрете.
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07.12.2021 10:07 Відповісти
Хоча б один документ з його підписом про продаж знайди і покажи
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07.12.2021 17:56 Відповісти
Достоин сожаления,пямять потерявший.Документ говорите????Ищите,да обрящете!
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07.12.2021 23:45 Відповісти
Вот только некоторые элементы военной техники и оружия, которые продал Гриценко :
- самолеты - 8 штук;
- вертолеты - 14 штук;
- авиационные двигатели - 63 штуки;
- ракетно-артиллерийское вооружение - 16 564 единиц;
- танки - 200 штук;
- БМП, БТР, - 145 единиц.
Примечателен тот факт, что 2 самолета и 2 вертолета были переданы на бесплатной основе.
И все бы ничего, но продажа двух комплексов С-300 является верхом издевательства и лицемерия Гриценко. Источник: https://censor.net/ru/b1101967
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07.12.2021 23:50 Відповісти
Боюсь, що результатом цих перемовин буде рішення змусити Україну виконувати мінські хотілки кремля. На це вказує багато факторів. Наприклад, навіщо була ця зустріч Байдена з лідерами ЕС напередодні? Лише для того щоб узгодити якесь нове рішення. Для чого узгоджувати старі? А воно може бути лише одне-кремлівські хотілки по Мінську. Крім того зараз в США "забот повен рот". Тут і Тайвань, і Китай, і внутрішні проблеми. Так просто здати Україну (після Афганістану) вони не можуть і тому мінські домовленності і є та "палочка-виручалочка" : ми, США, з однієї сторони на боці мирного рішення української проблеми, а з іншої задовольняємо Росію, яка тепер буде нам допомагати в наших стосунках з Китаєм. А ці хотілки є завуальвана капітуляція України. І якщо Україна заартачиться, то натиск з ЕС буде дуже потрібний. ТОбто скоріше всього сьогодні ми можемо взнати точну дату нового Мюнхена. Дуже хочу помилитися.
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07.12.2021 10:18 Відповісти
Анатоль Мостовий взагалі не має права рота розтуляти. За все своє "паркетне життя" він командував ротою два тижні. Ніякої участі в війні з 2014 року не приймав. Саме він на посту міністра оборони найбільше розпродав і роззброїв українську армію. На посаду міністра потрапив в результаті "міжпартійних тьорок". Його лобіювала Юлька розраховуючись цією посадою за підтримку "Дзеркала тижня" яким керувала його дружина. Мадам Капітєльман взагалі унікальний персонаж - призначення головою СБУ Турчинова, призначення Гриценко, газовий контракт і "жоден танк не має виїхати з ангарів" в 2014 - підірвало обороноздатність країни настільки капітально що ***** має поставити їй памятник на красній площі. Він ї зараз озвучує капітєльманські тези.
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07.12.2021 10:28 Відповісти
Так так, це Гриценко все розпродав. За ті 2 тижня, що командував ротою. Порохобот, у вас ця методичка ще іржею не припала, нє? Нащо ви продовжуєте його топити, в нього і так рейтинг - в межах похибки
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07.12.2021 18:01 Відповісти
Країна (молодь) має знати "хероїв минулих днів" яким десь там на маргінесі раптом здається що все забуто...
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07.12.2021 19:23 Відповісти
Мінські домовленності це путя в некуда.
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07.12.2021 10:31 Відповісти
это шанс Украине выжить, поскольку сдерживает агрессию Кремля.
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07.12.2021 10:54 Відповісти
Сдерживают агрессию Кремля санкции Западных стран и украинская армия. Минские договоренности ничего не сдерживают, так как они не выполняются ни со стороны российских оккупационных войск ни, соответственно, со стороны независимой Украины.
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07.12.2021 17:58 Відповісти
Ну да.. Если заговорят об выполнении минской капитуляции( предыдущего гаранта) или капитуляции нынешнего по формуле " штангенциркуля", или прекращения "блокады" Крыма и ОРДЛО включая подачу воды, или негласный запрет на поставление Украине вооружения и боеприпасов и направление инструкторов стран НАТО, о " очень, очень далекой" перспективе Украины вступления в НАТО и ЕС, или о языке, РПЦ МП, каналах Медведчука и т.д. То да... Все тайное становится явным. Даже если официально нам ничего и не скажут, то это будет видно по действиям и риторике нашей власти, которую поставят перед определенным фактом и выбором., две переговаривающиеся сегодня стороны.
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07.12.2021 10:48 Відповісти
Как раз скорее и скажут официально, что "вот по указанию ЕС и США, иначе не будут поддерживать". А если втихую делать, то посчитают за свою инициативу и будут выносить с Банковой.
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07.12.2021 10:57 Відповісти
Да вынесут если даже скажут что это под "давлением" ЕС и США.. Да и США не будут молчать если наша власть будет на них безосновательно ссылаться....
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07.12.2021 11:03 Відповісти
Звідки ця гнида знову вилізлаю Я думав, що вже здох може від корони.
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07.12.2021 11:32 Відповісти
Теперь призываем американцев дать нам комплексы ПВО в замен тех которые продал этот честный полковник.
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07.12.2021 13:10 Відповісти
 
 