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Вертольоти Мі-17, засоби для повітряної, морської оборони та радіоелектронної боротьби: Резніков запросив у США частину "афганського" озброєння для ЗСУ, - Foreign Policy

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

Вертольоти Мі-17, засоби для повітряної, морської оборони та радіоелектронної боротьби: Резніков запросив у США частину

Вашингтон поки обдумує запит України.

Глава Міноборони України Олексій Резніков на тлі імовірного наступу Росії запросив у Пентагона поставку додаткового озброєння, в тому числі призначеного для Афганістана до його захоплення талібами. Про це пише журнал Foreign Policy зі слів українського військового чиновника, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Йдеться про надання засобів для повітряної, морської оборони й радіоелектронної боротьби, які повинні захистити від бомбардувань й електромагнітних атак, уточнив неназиваний співрозмовник.

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Крім того, українська сторона хоче отримати вертольоти Мі-17, що належать США.

Вашингтон поки обдумує запит України, як й інші варіанти заходів з запобігання можливого вторгнення Росії. Водночас чиновників з Пентагону відправили до Києва для оцінки потреб українських Військово-повітряних сил.

У розпорядженні видання опинився приватний лист конгресменів-республіканців до президента США Джо Байдена, у якому ті висловили сумнів у достатніх діях Вашингтона для підтримки України.
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Топ коментарі
+6
Ідея непогана, але американці добре знають, які "патріоти" при владі і призначені у війська деякі генерали, що можуть ті вертольоти і інша летальна зброя може опинитися на Московії.
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07.12.2021 09:54
+6
Стидоба, просять по світу, як нищі, вісім років війна, тільки й закривають підприємства, де щось виготовлялось для оборони, грроші розкрадають, воєнні замовлення не виконують, хоч гроші на це виділені. Майстри-телепні, блін...
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07.12.2021 09:58
+4
Ну так Зе дороги строит а на армию мизез,к слову те 100 млрд грн что от списал олигархам можно было бы купить несколько б/у фрегатов и семолетов а про свои Нептун Гром я молчу их бы хватило с лихвой
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07.12.2021 10:28
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Ідея непогана, але американці добре знають, які "патріоти" при владі і призначені у війська деякі генерали, що можуть ті вертольоти і інша летальна зброя може опинитися на Московії.
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07.12.2021 09:54 Відповісти
Ми-17 особенно ценная добыча для москальской разведки.
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07.12.2021 10:00 Відповісти
Нє. Вони вже талібів озброїли до зубів. Чорна афганська діра - двадцять років війни, два трильйони доларів, тисячі життів американських військових, а толку - нуль. Ще ганьба з виводом військ та втечею проамериканського населення.
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07.12.2021 10:02 Відповісти
Ганьба это твоё *****, недоразвитое
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07.12.2021 10:45 Відповісти
Ти ідіот?
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07.12.2021 10:45 Відповісти
Вброс с Лахты.
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07.12.2021 10:36 Відповісти
Удивлён, что в Афганистан планировалась поставка средств морской обороны.
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07.12.2021 09:56 Відповісти
Это просто так слова в предложения складывают. С двусмыслием.
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07.12.2021 12:18 Відповісти
Без підтримки США, Британії, та можливо Канади (про країни Євросоюзу я тут промовчу), нам мордор не стримати.
От тільки чи буде ця підтримка вагомою, коли при владі в Україні зараз зелені - це важке питання. Як для українців, так і для країн, що згадані вище.
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07.12.2021 09:56 Відповісти
Стидоба, просять по світу, як нищі, вісім років війна, тільки й закривають підприємства, де щось виготовлялось для оборони, грроші розкрадають, воєнні замовлення не виконують, хоч гроші на це виділені. Майстри-телепні, блін...
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07.12.2021 09:58 Відповісти
Ну, ти щойно образив Ізраїль, Велику Британію і ще десяток провідних держав які як ти говориш, із стидобою просили по світу у свій час.
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07.12.2021 10:06 Відповісти
Мозок у тебе "нищій",кацап.
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07.12.2021 10:34 Відповісти
І літаючу батарею АС-130
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07.12.2021 09:59 Відповісти
А Тукани? Класна штука, до речі. Швидкість 650 не така вже мала, у Сушки бойова швидкість така само, а те що максималка вища, так це компенсується меншим розміром та меншим тепловам слідом. А якщо підлітати до зони дій на надвалій висоті то Тукан може і краще. Так, менше бойове навантаження, але якщо їх буде 3 замість однієї Сушки?
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07.12.2021 10:09 Відповісти
З іншого боку на Ми-17 екіпажі мабуть є, а от на Туканах ще треба буде вчитися літати, а не це може не бути часу.
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07.12.2021 10:11 Відповісти
Я взагалі нікого не збираюсь ображати, просити можна на початку війни, коли нічого не було, а на 8 рік війни самим майже нічого не робити для оборони країни, розкрадати гроші і військовий збір і напрягати країни, хоч хтось щось віддав, то це неприпустимо.
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07.12.2021 10:13 Відповісти
Ну так Зе дороги строит а на армию мизез,к слову те 100 млрд грн что от списал олигархам можно было бы купить несколько б/у фрегатов и семолетов а про свои Нептун Гром я молчу их бы хватило с лихвой
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07.12.2021 10:28 Відповісти
Якби ми 6 років тому не відмовилися від канадських фантомів, то зараз у нас було б кому на них літати. А в нас влада ніяк не зрозуміє, що Московія з нами не піддавки грає.
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07.12.2021 10:43 Відповісти
Ви хоча б уявляєте собі розмір допомоги СРСР у війні з Німеччиною від держав-союзників ??? Там цифри з 15-ю нулями ! Не страшно просити допомоги, страшно нічого не робити і кричати - все пропало !
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07.12.2021 12:12 Відповісти
Израиль лет так 50 просит и не париться кому там стыдно Вы посмотрите сколько им США каждый год на вооружение даёт
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07.12.2021 12:33 Відповісти
Ізраїль просить, але і сам багато робить для своєї армії і оборони країни, а у нас влада замилює очі народу, ніби щось десь робить, а сама краде безбожно, воєнні замовлення не виконує, ніби у нас нема війни, та й взагалі "не кує, не меле".
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07.12.2021 12:50 Відповісти
Ну дык выдвигайся в Афган и бери!
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07.12.2021 10:26 Відповісти
Вся эта техника сейчас в Узбекистане, тупое лаптеногое
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07.12.2021 10:46 Відповісти
они скажут: пойди! забери!)))
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07.12.2021 10:28 Відповісти
Не все то оружие они поставили, например вертолет или несколько стоят в Конотопе они их обслуживали ещё другие тоже есть в наличии будет воля США думаю несколько десятков можно получить не плохо бы и туканов они их практически все успели вывести в Таджикистане вроде.
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07.12.2021 10:35 Відповісти
Резя молоток ! И США большое спасибо.
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07.12.2021 10:29 Відповісти
Зелеблевотным быть мерзко!
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07.12.2021 10:30 Відповісти
-Кацапом и отсосом у олигархов - еще хуже ))
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07.12.2021 10:32 Відповісти
Ты своему хозяину Зе-Ермаку сосешь и бабло коррупционное получаешь...путлер ***** тебе на *****!
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07.12.2021 10:33 Відповісти
Реально, Афганистан заваливали оружием,а Украине...сидят в носу ковыряют. Мол,ачтоскажетрасея? Идиотизм,блеать.
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07.12.2021 10:32 Відповісти
Я немного не понял.
Допустим, в США есть некоторое кол-во оружия, которое они планировали поставить Афганистану, но из-за сложившейся ситуации оно "освободилось" и теперь может быть передано нам.
Вроде логично.
Но с какого перепугу упоминаются советские/российские вертолёты? КАК они в США оказались? Неужели США и закупило у России/Совка? Если так - то это ... интересно.
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07.12.2021 10:39 Відповісти
Да ты у ***** спроси, как оно там оказалось
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07.12.2021 10:48 Відповісти
В США? Даже если он продал... то сделка это всегда две стороны. Одни - продают, другие - покупают. И будь ты хоть трижды пуйлом, если покупатель не хочет покупать...
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07.12.2021 10:50 Відповісти
да, США покупали их у рахи
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07.12.2021 11:47 Відповісти
Для афганской армии, т.к. там давняя культура их использования. Они проще в обслуживании и дешевле.
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07.12.2021 12:20 Відповісти
Ага, культура в контексте афганская армия доставляет
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07.12.2021 12:22 Відповісти
Ну назовите опыт. Сын ошибок трудных.
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07.12.2021 14:56 Відповісти
Совместное производство и продажа (корпус и авионика от РФ, трансмиссия и двигатели от Украины 2*ТВ3-117). Это модификация МИ-8 на экспорт. Продали в США 33шт в 2012-2013гг (21 для ВВС США +12 для ВВС Афганистана).
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07.12.2021 12:27 Відповісти
Vot interesnyje 155 mm *******.Pervyje v mire mogut streliat neostanavlivajas.Vot takyje byli otlycno polucit.Vsego dva celoveka nuzno
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07.12.2021 11:53 Відповісти
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07.12.2021 15:32 Відповісти
Кому там стыдно просить вооружение, пусть идёт воевать голыми руками. Надо быть тупым в доску не понимая что лучшее вооружение это спасённые жизни наших воинов.
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07.12.2021 14:06 Відповісти
Так это вооружение все брошено талибам.
Ничего нет !

В Кандагаре в руки талибов попала авиационная техника армии Афганистана.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в частности в сети появилась видеозапись, где талибы осматривают брошенные афганской армией в Кандагаре вертолеты UH-60A и Ми-17. Источник: https://censor.net/ru/v3282961

https://storage2.censor.net/video/3/160821_afg2.mp4
"- Неизбежен ли теперь захват Афганистана "Талибаном"?
- Нет.
- Почему?
- Потому что у афганских войск есть 300 тысяч хорошо оснащенных солдат, так же хорошо оснащенных, как любая армия в мире, и силы ВВС - против примерно 75 тысяч талибов. Это не неизбежно.
- Обнаруживаете ли вы параллели с тем, что случилось во Вьетнаме?
- Нет, никаких. Ноль. Тогда противник целыми бригадами пробивался через ворота нашего посольства. Шесть бригад, если я правильно помню. "Талибан" - это не северо-вьетнамская армия.
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07.12.2021 15:31 Відповісти
это был правильный шаг. но, увы....
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07.12.2021 18:58 Відповісти
когда я в 14 году писал в белый дом шо надо прислать 6 флот и авианосец к хортице--они дураки меня спамом закидали((
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07.12.2021 18:58 Відповісти
 
 