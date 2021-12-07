Вертольоти Мі-17, засоби для повітряної, морської оборони та радіоелектронної боротьби: Резніков запросив у США частину "афганського" озброєння для ЗСУ, - Foreign Policy
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Вашингтон поки обдумує запит України.
Глава Міноборони України Олексій Резніков на тлі імовірного наступу Росії запросив у Пентагона поставку додаткового озброєння, в тому числі призначеного для Афганістана до його захоплення талібами. Про це пише журнал Foreign Policy зі слів українського військового чиновника, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
Йдеться про надання засобів для повітряної, морської оборони й радіоелектронної боротьби, які повинні захистити від бомбардувань й електромагнітних атак, уточнив неназиваний співрозмовник.
Крім того, українська сторона хоче отримати вертольоти Мі-17, що належать США.
Вашингтон поки обдумує запит України, як й інші варіанти заходів з запобігання можливого вторгнення Росії. Водночас чиновників з Пентагону відправили до Києва для оцінки потреб українських Військово-повітряних сил.
У розпорядженні видання опинився приватний лист конгресменів-республіканців до президента США Джо Байдена, у якому ті висловили сумнів у достатніх діях Вашингтона для підтримки України.
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От тільки чи буде ця підтримка вагомою, коли при владі в Україні зараз зелені - це важке питання. Як для українців, так і для країн, що згадані вище.
Допустим, в США есть некоторое кол-во оружия, которое они планировали поставить Афганистану, но из-за сложившейся ситуации оно "освободилось" и теперь может быть передано нам.
Вроде логично.
Но с какого перепугу упоминаются советские/российские вертолёты? КАК они в США оказались? Неужели США и закупило у России/Совка? Если так - то это ... интересно.
Ничего нет !
В Кандагаре в руки талибов попала авиационная техника армии Афганистана.
Как сообщает Цензор.НЕТ, в частности в сети появилась видеозапись, где талибы осматривают брошенные афганской армией в Кандагаре вертолеты UH-60A и Ми-17. Источник: https://censor.net/ru/v3282961
https://storage2.censor.net/video/3/160821_afg2.mp4
"- Неизбежен ли теперь захват Афганистана "Талибаном"?
- Нет.
- Почему?
- Потому что у афганских войск есть 300 тысяч хорошо оснащенных солдат, так же хорошо оснащенных, как любая армия в мире, и силы ВВС - против примерно 75 тысяч талибов. Это не неизбежно.
- Обнаруживаете ли вы параллели с тем, что случилось во Вьетнаме?
- Нет, никаких. Ноль. Тогда противник целыми бригадами пробивался через ворота нашего посольства. Шесть бригад, если я правильно помню. "Талибан" - это не северо-вьетнамская армия.