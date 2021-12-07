Нам не потрібні американські чи канадські солдати. Ми боротимемося самі, але нам потрібно озброєння, - Резніков
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Україні не потрібні на війні проти агресії Росії бойові підрозділи світових держав – лише сучасна зброя та допомога у модернізації тих озброєнь, які вже є у ЗСУ.
Про це міністр оборони Олексій Резніков заявив в інтерв'ю CNN, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.
"Нам не потрібні американські чи канадські солдати, які б боролися тут за Україну. Ми боротимемося самі, але нам потрібна модернізація озброєнь, (можливості для ведення) електронної війни тощо", – сказав він.
Коли інтерв'юер запитав, чи в України немає побоювань, що така допомога від США та НАТО може спровокувати Кремль на вторгнення, Резніков відповів: "Ідея не провокувати Росію не працює".
"Я впевнений у цьому, – сказав він і на уточнювальне питання "Чому?" додав: – Тому що Грузія, Солсбері, Крим".
На думку глави Міноборони, потрібна узгоджена позиція союзників, що "ми є партнерами України, ми допоможемо їй усіма можливими способами".
"І Кремль, почувши це, зрозуміє і зупиниться?" – запитав журналіст.
"Впевнений у цьому", – підсумував Резніков.
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НАТО має розмістити війська в Україні на ротаційній основі, щоб стримувати РФ, - Болтон
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
НАТО має розмістити війська в Україні на ротаційній основі, щоб стримувати РФ, - Болтон
Сполучені Штати Америки й інші країни-члени НАТО повинні розмістити війська в Україні на ротаційній основі, щоб стримувати Росію від військових дій проти свого сусіда.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо "Свобода", про це заявив колишній радник президента США із питань національної безпеки Джон Болтон. Джерело: https://censor.net/ua/n3303722
https://m.glavcom.ua/country/society/paradoksi-velikogo-budivnictva-mizh-selami-na-rivnenshchini-dorogu-u-poli-viklali-plitkoyu-video-804494.html
бо його вирішення відкладали..
ти на місці порошенка все відклав би, як кучма, на потом...
і зеленський саме так і робить
зп в зсу не поднимают 2,5 года, задолженности по выплатам были, думаю что и сейчас есть, а просрал - порошенко?!))))
а я его чем кормлю?!
Рєзнікови, зеленські, шмигалі мають платити гідну зарплату воїнам, які прикривають їхні спини та дупи.
На*уй таку влади. Вони шкодять все , до чого доторкуються
Вам только воровать, а не защищать Украину!!!
А .....внешность обманчива, кто скажет что за костюм на рейнджере? Сейчас его можно купить в любом магазине.
розбазарятьрозберуться.
Але від Резникова такого не чекав... "Стратег " х..їв!
Враження, що весь уряд зелених підігрує, якщо не сказати працює в інтересах Рашки(((
"Моё! Ни дам!"
Ну нет, так нет. А что поделаешь?
Шмат дебіла....