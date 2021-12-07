Нам не потрібні американські чи канадські солдати. Ми боротимемося самі, але нам потрібно озброєння, - Резніков

Україні не потрібні на війні проти агресії Росії бойові підрозділи світових держав – лише сучасна зброя та допомога у модернізації тих озброєнь, які вже є у ЗСУ.

Про це міністр оборони Олексій Резніков заявив в інтерв'ю CNN, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

"Нам не потрібні американські чи канадські солдати, які б боролися тут за Україну. Ми боротимемося самі, але нам потрібна модернізація озброєнь, (можливості для ведення) електронної війни тощо", – сказав він.

Коли інтерв'юер запитав, чи в України немає побоювань, що така допомога від США та НАТО може спровокувати Кремль на вторгнення, Резніков відповів: "Ідея не провокувати Росію не працює".

"Я впевнений у цьому, – сказав він і на уточнювальне питання "Чому?" додав: – Тому що Грузія, Солсбері, Крим".

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На думку глави Міноборони, потрібна узгоджена позиція союзників, що "ми є партнерами України, ми допоможемо їй усіма можливими способами".

"І Кремль, почувши це, зрозуміє і зупиниться?" – запитав журналіст.

"Впевнений у цьому", – підсумував Резніков.