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війна (56581) Канада (1503) зброя (5763) США (14488) Резніков (1386)

Нам не потрібні американські чи канадські солдати. Ми боротимемося самі, але нам потрібно озброєння, - Резніков

Новини Цензор.НЕТ Політика України Війна в Україні

Нам не потрібні американські чи канадські солдати. Ми боротимемося самі, але нам потрібно озброєння, - Резніков

Україні не потрібні на війні проти агресії Росії бойові підрозділи світових держав – лише сучасна зброя та допомога у модернізації тих озброєнь, які вже є у ЗСУ.

Про це міністр оборони Олексій Резніков заявив в інтерв'ю CNN, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

"Нам не потрібні американські чи канадські солдати, які б боролися тут за Україну. Ми боротимемося самі, але нам потрібна модернізація озброєнь, (можливості для ведення) електронної війни тощо", – сказав він.

Коли інтерв'юер запитав, чи в України немає побоювань, що така допомога від США та НАТО може спровокувати Кремль на вторгнення, Резніков відповів: "Ідея не провокувати Росію не працює".

"Я впевнений у цьому, – сказав він і на уточнювальне питання "Чому?" додав: – Тому що Грузія, Солсбері, Крим".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Вертольоти Мі-17, засоби для повітряної, морської оборони та радіоелектронної боротьби: Резніков запросив у США частину "афганського" озброєння для ЗСУ, - Foreign Policy

На думку глави Міноборони, потрібна узгоджена позиція союзників, що "ми є партнерами України, ми допоможемо їй усіма можливими способами".

"І Кремль, почувши це, зрозуміє і зупиниться?" – запитав журналіст.

"Впевнений у цьому", – підсумував Резніков.
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Топ коментарі
+18
американці вважають що потрібні.. але резніков та зеленський - не хочуть..

НАТО має розмістити війська в Україні на ротаційній основі, щоб стримувати РФ, - Болтон
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
НАТО має розмістити війська в Україні на ротаційній основі, щоб стримувати РФ, - Болтон
Сполучені Штати Америки й інші країни-члени НАТО повинні розмістити війська в Україні на ротаційній основі, щоб стримувати Росію від військових дій проти свого сусіда.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо "Свобода", про це заявив колишній радник президента США із питань національної безпеки Джон Болтон. Джерело: https://censor.net/ua/n3303722
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07.12.2021 10:20
+13
Яке ж воно тупориле...
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07.12.2021 10:06
+12
зато вова зелох та його шобла хорошо прибарахлились - внукам хватит...
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07.12.2021 10:21
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послали вежливо найух - теперь уже непотрібні солдаты, хотя вчера говорил что неплохо бы разместить живой щит из натовцев на границе. переобулся как всегда в воздухе хенерал...
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07.12.2021 10:06 Відповісти
Я клав на Рєзнікова, але ти, кацапидло свиноморде, брешеш.
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07.12.2021 10:07 Відповісти
читай новини уважно, козломордий...
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07.12.2021 10:40 Відповісти
Вчера он просил , сегодня ему уже не надо !Это,как переобувались на лету с информацией о наращивании войск на границе " ДЕЗИНФОРМАЦИИЯ " блеяла маляр и Данилов ,
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07.12.2021 11:01 Відповісти
Резников неправ. Иностранные войска нужны, они будут сдерживать Путина больше, чем только украинские, он боится США и НАТО. Ну а вооружение обязательно, США очень запаздывает с вооружением Украины, особенно дистанционным, ну и Зеленский тоже ****, не закупает даже наше вооружение, не дает денег для его производства в достаточном количестве, только трепется и врет.
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07.12.2021 13:04 Відповісти
американці вважають що потрібні.. але резніков та зеленський - не хочуть..

НАТО має розмістити війська в Україні на ротаційній основі, щоб стримувати РФ, - Болтон
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
НАТО має розмістити війська в Україні на ротаційній основі, щоб стримувати РФ, - Болтон
Сполучені Штати Америки й інші країни-члени НАТО повинні розмістити війська в Україні на ротаційній основі, щоб стримувати Росію від військових дій проти свого сусіда.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо "Свобода", про це заявив колишній радник президента США із питань національної безпеки Джон Болтон. Джерело: https://censor.net/ua/n3303722
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07.12.2021 10:20 Відповісти
Если бы,сразу-"баблом".
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07.12.2021 10:41 Відповісти
Твоё любимое ***** с йуха не слезает, нетрадиционное
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07.12.2021 10:40 Відповісти
Яке ж воно тупориле...
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07.12.2021 10:06 Відповісти
щось не так сказав ? чи за нас хтось iнший мае воювати ?
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07.12.2021 10:29 Відповісти
Ще одне - чувак, іди проспись.
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07.12.2021 15:55 Відповісти
У тебя папаха "умного" голову не передавила ? Все у тебя дэбилы, один ты вчёный проспавшийся д'артаньян .
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07.12.2021 16:57 Відповісти
Воно зєблан. А США допомогають не зєбланам, Україні.
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07.12.2021 10:32 Відповісти
А почему Джек из Техаса тут должен воевать и умирать если 73 процента какая разница.
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07.12.2021 10:54 Відповісти
Присутність військ НАТО буде стримувати рашку.
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07.12.2021 11:05 Відповісти
Скажем так, те места где находятся подразделения НАТО не будут подвергаться бомбардировкам. Допустим склады, арсеналы, стратегические объекты
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07.12.2021 12:03 Відповісти
Тому що ти тупорогій неадекват, який взагалі не розуміє про що мова, іди квартал дивитись або сватів воїтель херов.
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07.12.2021 15:55 Відповісти
Грошей кажете немає на озброєння, а як вам таке "велике будівництво"..
https://m.glavcom.ua/country/society/paradoksi-velikogo-budivnictva-mizh-selami-na-rivnenshchini-dorogu-u-poli-viklali-plitkoyu-video-804494.html
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07.12.2021 10:15 Відповісти
зато вова зелох та його шобла хорошо прибарахлились - внукам хватит...
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07.12.2021 10:21 Відповісти
Жоден американський солдат офіційно не воював за Ізраїль.А ворогами його Господь не обділив!Самі впоралися.Підтримка була тільки фінінсова.
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07.12.2021 10:17 Відповісти
Хто з ворогів Ізраїлю має ядерну зброю? Який рейтинг армій "ворогів" Ізраїлю? Пані, ви порівнюєте непорівнювані речі.
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07.12.2021 10:26 Відповісти
Пущай ***** ту ядрену зброю себе засунет, глубоко
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07.12.2021 10:42 Відповісти
настоятельно рекомендую изучить историю арабо-израильских войн. Узнаете массу интересного . и на момент шестидневной войны у Израиля точно не было ЯО, а рейтинг его противников был ничего себе так, а если учесть кто их поддерживал - так вообще. и ничего. Израиль справился. И не благодаря техническому превосходству, точнее не только благодаря ему, а благодаря силе духа, мотивации и воле к победе.
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07.12.2021 10:52 Відповісти
Какой замполит пропадает!!!
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07.12.2021 11:02 Відповісти
Він правду каже. Дітися євреям було нікуди і вони відбивалися відчайдушно. Всякий на їх місці вчинив ба так само. І ми кацапам будемо горлянку рвати голіруч, якщо патрони і снаряди закінчаться на арсеналах, які вони нам підірвали. Дай Бог щоб до цього не дійшло.
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07.12.2021 11:13 Відповісти
Я не заперечую проти мотивації. Але, скажімо, проти Єгипту Ізраїлеві допомагала авіація Франції та Великої Британії, що знищили практично всю авіацію Єгипту, незважаючи на заборону навіть на постачання зброї. І там є дууууууууже багато таких фактів, про які зараз намагаються мовчати. Або, скажімо, "викрадення" з Франції документації на винищувач Звісно, що Франція передала цей вагон документації, а потім не змигнувши оком сказавши, мовляв, викрали.
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07.12.2021 13:22 Відповісти
Да что вы говорите. как интересно. Я не знал, что операция "Мокед" в результате которой ВВС Египта были уничтожены исполнила Франция. И оказывается это не Де Голь в ультимативной форме требовал от Израиля не начинать военных действий, а напротив, всячески поддерживал и даже воевал за него. А так же во время войны не Франция, оказывается, наложила эмбарго на поставку вооружений Израилю.. ну надо же. скажите, вы в какой из параллельных вселенных живете - очень хочу посмотреть. одним глазком.
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07.12.2021 13:37 Відповісти
очень часто говорят одно, а делают другое. добро пожаловать в реальный мир.
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07.12.2021 14:32 Відповісти
да вы что? Серьезно? Но вы бы хотя бы документами, фактами подтвердили свои утверждения))
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07.12.2021 14:35 Відповісти
Бред .... во времена Интернета, врать невозможно...
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07.12.2021 15:34 Відповісти
Парадокс в том, что США отказывалась поставлять оружие Израилю и его поддерживать, только разгром арабских стран (Египет, Сирия, Ирак, Иордания) в войне 1967 г , США увидел союзника в Израиле.
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07.12.2021 15:33 Відповісти
Ірак має ядерну зброю.
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07.12.2021 10:58 Відповісти
почти. иран.
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07.12.2021 11:24 Відповісти
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07.12.2021 12:41 Відповісти
за Ізраїль/ Восхищаться армией Израиля , военной союзницы Путина, что восхищаться армией Японии , военной союзницы Гитлера. Для Ивана Петровича Сидорова образец УПА.
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07.12.2021 13:44 Відповісти
Ну дадуть нам F-15 (що наразі неймовірно), і що ми будемо з ними робити? Іх вивчати, освоювати у використанні і експлуатації треба роки три, якраз стільки, скільки просрав часу Зеленський. А якби Порошенко не просрав 5 років, то, може, такі питання зараз і не стояли б.
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07.12.2021 10:22 Відповісти
колись кучма казав, що при ньому мовного питання не виникало...
бо його вирішення відкладали..
ти на місці порошенка все відклав би, як кучма, на потом...
і зеленський саме так і робить
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07.12.2021 10:33 Відповісти
странная логика)))

зп в зсу не поднимают 2,5 года, задолженности по выплатам были, думаю что и сейчас есть, а просрал - порошенко?!))))
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07.12.2021 10:41 Відповісти
Так это зебильная ь мантра. Практически заклинание. Не надо мешать им жрать говно. о вкусах не спорят))
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07.12.2021 10:54 Відповісти
)))))))))))))))))))))))

а я его чем кормлю?!
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07.12.2021 10:57 Відповісти
Бла-бла-бла.
Рєзнікови, зеленські, шмигалі мають платити гідну зарплату воїнам, які прикривають їхні спини та дупи.
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07.12.2021 10:25 Відповісти
Ну солдати НАТО ж заважатимуть підписувать угоду про капітуляцію України.
На*уй таку влади. Вони шкодять все , до чого доторкуються
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07.12.2021 10:30 Відповісти
не нам підказувати, які заяви робити старому КДБісту робити - в одній школі з Ганькою Гебельс вступали на півставки
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07.12.2021 10:41 Відповісти
Це все квіточки.Війна всім виправить мізки і зробить "енштейнами". І от тоді українці проклянуть всіх,кого вони вибирали у владу. ВСІХ ДО ОДНОГО!!! Бо ні один з них не будував країну,а будував "власні хатинки" собі і своїм пра-пра-пра....онукам,нічого не хотів робити з олігархами,нічого не хотів робити з 5 колоною,агентами кдб,нічого не хотів робити з корупцією,нічого не хотів робити з судами,тіньовими схемами,оффшорами,розвалом армії і т.д. і т.п....І що тепер?До кого питання? Україна у нас одна,це правда.Так навіщо ж з неї і з самих себе так знущатись,вибираючи злодійкувате лайно у владу?Здавалося б вже після Майдану можна було б порозумніти навіки. Та ні не сталося.Захотілось ще пару разів наступити на граблі. Про наслідки зараз не хочу і думати... і зброя тепер дійсно потрібна.Тільки воювати нею (якщо дадуть) будуть не ті хто собі і своїм собакам "хатинки" будував,а ті хто на вибори ходив.
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07.12.2021 10:42 Відповісти
Батальон Квартал 95....Батальон слуг уродов...их родственнико...И впереди Зе_Ермак, резников с молодухой женой, данилов. колыван, Коля-Котлета, Гетьманцев.........
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07.12.2021 10:42 Відповісти
коля-котлета буде йти попереду і своїм жопо-танцем заманювати всіх іти вперед
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07.12.2021 11:04 Відповісти
А Богдан "анал табу" Яременко будет заходить с тыла
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07.12.2021 11:32 Відповісти
Разместить.И пусть попробуют выстрелить в американца.
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07.12.2021 10:43 Відповісти
в клетчатом пиджаке с бабочкой будет сражаться
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07.12.2021 10:49 Відповісти
Нам "потрібні" и вооружение ( особенно противотанковое и противовоздушное) но не менее важны ( возможно не менее чем вооружение) это увеличение военнослужащих стран НАТО ( особенно США, Великобритании и Канады), если бы их было хотя бы тысяч 8-10, думаю это было бы критическим для Раши барьером для продолжения агрессии. То оружие что союзники готовы нам поставить не смогут остановить военную машину Раши и это факт.
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07.12.2021 10:54 Відповісти
В першу чергу від НАТО нам треба допомога інструкторами, які нас навчать їх новітньою зброєю, що вони нам продадуть чи подарують, користуватися. Натівські піхотинці з автоматами нам дійсно не потрібні. А от їх системи протиракетної оборони з їх інструкторами потрібні конче вже вчора. Наших моряків готували для "айлендів" в США. У Туреччині наші вчилися користуватися їх безпілотниками. Добре вийшло. То завезіть в Україну "Патріот", встановіть під Києвом і нехай американські фахівці вчать наших як цією системою користуватися. А потім ми самі справимося.
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07.12.2021 11:29 Відповісти
Дивна заява. Тим більше, щоб оволодіти "******** зброєю" потрібен час, і немалий, інакше ця "******* зброя" буде металобрухтом.
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07.12.2021 11:27 Відповісти
Ох и придурок... Отказывааться от военной помощи в такой тяжёлый момент. Ну ему понятно, это не он будет сидеть в окопе, а в случае чего - просто сбежит. Но реально, такие заявы граничат с госизменой.
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07.12.2021 11:31 Відповісти
Похоже, министр прав: высокоточне оружие + их инструкторы, чтоб быстро наших воинов научить. В этом что-то есть. Ибо времени мало: лилипутин может не послушать Дядю Сэма. Джавелины нашим в помощь.
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07.12.2021 11:48 Відповісти
Согласен с Резниковым! Солдат не надо! Одни проблемы! А вот на оружии сколько денег можно стырить из бюджета Украины?Ого!(шутка) А если серьезно,то войну в страну тянут или иноагенты или прямые враги Украины!
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07.12.2021 11:50 Відповісти
Ну да,у американцев и канадцев хрен че стыришь,они не лохи - наши сериалы не смотрят.
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07.12.2021 12:08 Відповісти
Зачем отказываться от американских и британских солдат, если те предложат такую помощь?! И первое и второе (помощь оружием) нам очень помогут
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07.12.2021 12:12 Відповісти
И ЭТО ГОВОРИТ МОСКОВСКИЙ АДВОКАТ !!!???
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07.12.2021 12:34 Відповісти
АКРОБАТ !!!
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07.12.2021 12:35 Відповісти
РАЗВЕДКА УЖЕ ДОЛЖНА НАЙТИ В АМЕРИКЕ, КАНАДЕ И ЕВРОПЕ ДЕТЕЙ РОССИЙСКИХ ДЕРЖИМОРД И СЛЕДИТЬ ЗА НИМИ !!!
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07.12.2021 12:40 Відповісти
Минобороны провалило строительство новых арсеналов за миллиард гривен, - Bihus.info. ВИДЕО Источник: https://censor.net/ru/v3303686
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07.12.2021 12:45 Відповісти
Ты дебил подготовил склады??!!!
Вам только воровать, а не защищать Украину!!!
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07.12.2021 12:46 Відповісти
Kakoi glavnokomandushii , takoi i ministr abaroni ...mljatj
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07.12.2021 12:46 Відповісти
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07.12.2021 12:55 Відповісти
Ой не надо спешить! Спешить не надо! И внешность бывает обманчива, а каждая деталь имеет значение. Хорошо натренированная рука, верный глаз, уверенность в себе....все должно иметь значение ....для техасского рейнджера.
А .....внешность обманчива, кто скажет что за костюм на рейнджере? Сейчас его можно купить в любом магазине.
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07.12.2021 13:45 Відповісти
Я чув схожі заяви від "міської божевільної " Савченко, яка теж волає на каналі НАШ про те, що непотрібні на території України іноземні військові і ще членство в НАТО. Хай тільки допомагають фінансово і технічно, а українці самі розбазарять розберуться.
Але від Резникова такого не чекав... "Стратег " х..їв!
Враження, що весь уряд зелених підігрує, якщо не сказати працює в інтересах Рашки(((
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07.12.2021 13:49 Відповісти
З такими дикунами як РАША,не тільки допомога треба,а поставити на місце цих дикунів раз і на завжди,всім світом...
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07.12.2021 13:52 Відповісти
млять. как по мне, то войска США или Канады нужны НЕ для ведения боевых действий, а как фактор сдерживания агрессии против Украины.
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07.12.2021 14:06 Відповісти
Резников назначенец Ермака -Коломойского. Что такое Ермак: Ермак архитектор схемы, по которой Кремль дает доступ Коломойскому к российским энергоресурсам, взамен чего Киев соглашается на "формулу Штайнмайера.Что такое Коломойский : Россия с радостью примет нас в новый Варшавский договор. Мы возьмем 100 млрд долларов у россиян, - Коломойский. Эта болтливая птица- говорун промолчала о вагнергейте. Резников такой же предатель как его хозяева Коломойский, Ермак, Зеленский.
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07.12.2021 14:07 Відповісти
"За Родину, за Коломойского!!!"
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07.12.2021 15:33 Відповісти
Оно, конечно, в Пентагоне хотели, было, отправить в Украину USS "Zumwalt" (DDG-1000) и Northrop Grumman B-2 "Spirit", уже даже завернули в цветную шелестящую бумагу и пёстрой лентой с бантом перевязали, но тут прибежал укушенный жабой Старичелло Джозефович с маразматическими выкриками:
"Моё! Ни дам!"
Ну нет, так нет. А что поделаешь?
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07.12.2021 15:42 Відповісти
І чом би йому не прикусити язика.....
Шмат дебіла....
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07.12.2021 16:37 Відповісти
всё верно заявил.
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07.12.2021 18:59 Відповісти
 
 