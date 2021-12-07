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НАТО має розмістити війська в Україні на ротаційній основі, щоб стримувати РФ, - Болтон

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

НАТО має розмістити війська в Україні на ротаційній основі, щоб стримувати РФ, - Болтон

Сполучені Штати Америки й інші країни-члени НАТО повинні розмістити війська в Україні на ротаційній основі, щоб стримувати Росію від військових дій проти свого сусіда.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо "Свобода", про це заявив колишній радник президента США із питань національної безпеки Джон Болтон.

Болтон, який працював під керівництвом тодішнього президента Дональда Трампа з 2018 по 2019 рік, також заявив, що Сполучені Штати Америки мають надсилати Україні більше летальної зброї на тлі зростання занепокоєння, що Росія може незабаром вдатися до масштабного вторгнення в країну.

"Нам потрібно… переконатися, що ціна буде настільки високою, що Путін і його радники визнають це неприйнятним. Я думаю, що це спосіб стримати військові дії, які здаються такими неминучими", – сказав Болтон, рішучий прихильник використання американської військової сили, в інтерв’ю Радіо Свобода 6 грудня.

Росія вдруге цього року зібрала понад 90 тисяч військовослужбовців біля кордону з Україною, але цього разу побоювання у США та Європі щодо можливого вторгнення є більшими. Росія заперечує, що планує військові дії проти України.

6 грудня високопоставлений чиновник адміністрації США заявив, що нинішні переміщення російських військ і зброї "узгоджуються" із запланованою військовою ескалацією в Україні. Хоча, сказав чиновник, досі неясно, чи віддав Путін наказ про вторгнення.

Президент США Джо Байден розмовлятиме з президентом Росії Володимиром Путіним 7 грудня у режимі відеоконференції, щоб обговорити нарощування російських військ, а також інші важливі двосторонні питання.

Тим часом, представник адміністрації США сказав, що Вашингтон "не прагне" зробити розміщення американських військ в Україні "центром американських контрзаходів", якщо Росія розпочне військові дії. Високопоставлений чиновник відмовився повідомити, за яких обставин американські війська можуть бути відправлені в Україну.

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Наразі США мають кілька сотень військових інструкторів, які дислокуються в західній Україні, тоді як британські ЗМІ повідомляли минулого місяця, що Британія має 600 військовослужбовців, готових до розгортання в Україні у разі початку бойових дій.

За словами аналітиків, російська агресія щодо України наростає, оскільки Путін бачить, як країна повільно вислизає з орбіти Кремля.

Україна продовжує просувати плани вступу до Європейського союзу та НАТО, що Кремль назвав "червоною лінією".

На думку Болтона, російська агресія проти України є лише частиною ширшої стратегії Путіна щодо збереження впливу Кремля в близькому зарубіжжі Росії.

Болтон заявив, що російський лідер продовжує "зондувати" шість колишніх радянських держав у Східній Європі і на Кавказі – Україну, Білорусь, Молдову, Грузію, Вірменію та Азербайджан – які не входять до західного військового альянсу, і що НАТО має припинити двозначність щодо їхнього майбутнього.
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Топ коментарі
+32
наконец то умные мысли прозвучали без вариантов
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07.12.2021 10:15
+19
Болтон начинал свою работу еще с Рейганом , и прекрасно знает , о чем говорит . У Трампа Болтон говорил то же самое , за что Рьіжий Донни и отправил его в отставку , по просьбе Кремля.
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07.12.2021 10:34
+18
Батько наш - Бандера, Україна - мати,
Ми за Україну будем воювати!
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07.12.2021 10:13
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Батько наш - Бандера, Україна - мати,
Ми за Україну будем воювати!
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07.12.2021 10:13 Відповісти
Давно пора
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07.12.2021 11:49 Відповісти
наконец то умные мысли прозвучали без вариантов
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07.12.2021 10:15 Відповісти
Симпатичный дедуля

И мыслит здраво
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07.12.2021 11:18 Відповісти
І як завжди - заявив колишній радник президента. Коли вони стають колишніми, починають говорити розумні речі. А поки на посаді - дипломатія заважає. Зрозуміло, що це таке собі вкидання думки відомою особою і явно з відома діючої влади, однак без найменших повноважень і прямих наслідків - ніби як сказав, але "слово к дєлу нє прішьйош", як кажуть кацапи.
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07.12.2021 10:15 Відповісти
Болтон начинал свою работу еще с Рейганом , и прекрасно знает , о чем говорит . У Трампа Болтон говорил то же самое , за что Рьіжий Донни и отправил его в отставку , по просьбе Кремля.
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07.12.2021 10:34 Відповісти
Болтон был радикально настроен относительно РФ, потому Трамп его и уволил.
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07.12.2021 11:51 Відповісти
Всі колишні - за Україну, а ті, які при владі тільки "обЄспоєни"
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07.12.2021 10:27 Відповісти
Якщо Захід погрожуватиме конфіскацією грошей та нерухомости московських покидьків, то не треба будуть війська для ротацій.
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07.12.2021 10:28 Відповісти
Також треба конфіскувати гроші у українських покидьків - Коломойського, Фірташа та Зеленського, половину нехай залишать собі, а іншу половину віддадуть озброєнням. так буде справедливо.
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07.12.2021 10:39 Відповісти
Не 50% а 90%, тому . що гроші вкрадені в українців.
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07.12.2021 11:23 Відповісти
Привіт *****.
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07.12.2021 10:30 Відповісти
Причём огромный!
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07.12.2021 11:50 Відповісти
"
НАТО має розмістити війська в Україні на ротаційній основі, щоб стримувати РФ, - Болтон..."

Це вже щось, а не просто балачки.
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07.12.2021 10:30 Відповісти
Міністр оборон України Резніков: США, Канада та Британія могли б відправити в Україну більше своїх військових інструкторів.

"У вас є навчальна програма з нами в Україні. Я думаю, що ми можемо її розширити. Замість того, щоб мати тут 50 інструкторів, надішліть 500 інструкторів". Іноземних військових потрібно розмістити ближче до лінії фронту, оскільки сьогодні вони перебувають за понад 1000 кілометрів від російського кордону - у Яворові.
"Було б добре, якби канадські інструктори… були розгорнуті в Харкові, Маріуполі, Краматорську, Одесі та на острові Зміїний. На цих територіях мають майоріти три прапори - прапор Канади, прапор США та прапор Британії. Це також було б хорошим знаком для росіян - що ви тут".
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07.12.2021 12:16 Відповісти
Нам не потрібні американські чи канадські солдати. Ми боротимемося самі, але нам потрібно озброєння, - Резніков
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07.12.2021 10:34 Відповісти
Та не брешить ! Резников двумя руками "ЗА" , за предложение Болтона. Естественно , и за поставки вооружений , одно другому не мешает .
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07.12.2021 10:37 Відповісти
"Було б добре, якби канадські інструктори… були розгорнуті в Харкові, Маріуполі, Краматорську, Одесі та на острові Зміїний. На цих територіях мають майоріти три прапори - прапор Канади, прапор США та прапор Британії. Це також було б хорошим знаком для росіян - що ви тут", -
https://www.dsnews.ua/ukr/politics/ssha-kanada-ta-britaniya-mayut-nablizitisya-do-kordonu-rosiji-reznikov-05122021-444843
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07.12.2021 12:19 Відповісти
Нам не потрібні американські чи канадські солдати. Ми боротимемося самі, але нам потрібно озброєння, - Резніков

Джерело: https://censor.net/ua/n3303719
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07.12.2021 10:42 Відповісти
Ситуация меняется , а Резников реалист , и знает в каждьій конкретньій момент реальньіе возможности Украиньі , в т.ч. и касательно просьб о помощи союзников конкретньіми вещами. В отличие от папередников каденции Порошенко.
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07.12.2021 10:50 Відповісти
Так з цього треба було й починати - винуватий Порошенко. "Настане час і розчаровані зелебобіки почнуть пи@дити упоротих" (знак авторства не ставлю - бо цитую свої слова дворічної давності)
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07.12.2021 10:57 Відповісти
При Порошенко мова повним ходом йшла про миротворців, і вони були б - не через рік, так через два-три точно. При шмарклі за 2,5 роки про них ні слова, взагалі!
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07.12.2021 10:59 Відповісти
Це він так шуткує: "Будем бомбить!"
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07.12.2021 10:53 Відповісти
Отак збурення власних фантазій приводить до влади неотесаних дурнів, яким приписують не природні їм властивості....
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07.12.2021 10:44 Відповісти
Кремлівський фюрер шантажує США і Європу своїм вторгненням в Украіну , але ж він вже в Украіні і Криму і ніхто , крім нас воювати не стане на нашій землі ,
а от розмістити війська на ротаційній основі можна і потрібно 😠
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07.12.2021 10:40 Відповісти
Тим більше, що кримлівський агітпром і едічки з динири постійно наголошують, що на території України літають американські авіаносці, їздять німецькі тигри і бігають темно-шкірі морські котики. Тому нічого страшного, якщо так і відбудеться. Самі наврочили. Бу-га-га!
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07.12.2021 10:47 Відповісти
А ЗЕленые вши против размещения войск НАТО в Украине.

Это ж для хозяев ЗЕ такая же угроза, как и для *****.
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07.12.2021 10:46 Відповісти
В Омані був активований аватар Зеленського під управлінням агента кремля тов. Єрмака, він же агент Козир, він же Михайлович. Весь світ про це знає, окрім мудрого українського наріда, якого цікавлять тільки дебілкуваті свати, квартальні прогрімушки і тітка-піввареник.
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07.12.2021 10:50 Відповісти
военная база с вооружением где на постоянной основе будут учить наших солдат, со стажировкой на ихтамнетах
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07.12.2021 10:48 Відповісти
Рєзніков як і зеля і як усі євреї Укгаїни каже: Будемо бомбити!
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07.12.2021 10:50 Відповісти
Крім військово-морських баз, які вже будуються за допомогою союзників, нам вкрай потрібна військово-повітряна база, перехід наших ВПС на F-16 та негайне навчання курсантів-пілотів у льотних академіях НАТО.
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07.12.2021 10:51 Відповісти
Это все деньги, которые закатали в дороги и раздерибанили с так называемого ковидного фонда.
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07.12.2021 10:56 Відповісти
а оце - несподівано!
сьогодні буде сяйво на московії
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07.12.2021 10:52 Відповісти
... та сморід.
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07.12.2021 10:54 Відповісти
Советник Трампа..
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07.12.2021 10:52 Відповісти
Это несколько запоздалое но правильное решение. Это нужно было сделать в 2015 году, но как говорится лучше позже чем никогда. Только вот не очень то верится что ( США Великобритания и Канада...) на это пойдут. Слова хороши если они реализуются.
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07.12.2021 11:00 Відповісти
На мій погляд протидія на період напруження на кордонах України може полягати у проведенні на цей період запланованих міжнародних військових навчань за участю США та України, інших європейських країн, а також тренувань з мобілізаційної підготовки в середині країни.Дуже зміцнила би і допомога ********* видами озброєння.
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07.12.2021 11:03 Відповісти
Мокшанские утырки чего молчим...?
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07.12.2021 11:06 Відповісти
Ну вот - умный дядька. Нельзя Украину превращать в Афганистан.
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07.12.2021 11:09 Відповісти
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07.12.2021 11:21 Відповісти
У России не хватит сил на Турцию, они не могли утихомирить Чечню, а Турция это в сотни раз хуже.
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07.12.2021 13:28 Відповісти
Якби б не фрау штазі, то ми б вже були у НАТО та дулі ху#лу показували. А зараз складається таке враження, що весь світ наче чекає, щоб Україну знищили, щоб в черговий раз пересвідчитись, що ху#ло таки ху#ло і воно хоче це зробити.
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07.12.2021 11:31 Відповісти
Ваше объяснение из области таких: насрали в подъезде - "Трамп виноват". ЧСВ на лицо. Бред, что мир только и ждет уничтожения Украины. Вот кто Украину уничтожает, так это 73% тех, кому "какая разница".
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07.12.2021 12:48 Відповісти
Фііі!

Як лаптями та тухлою Колбасіною засмерділо.

Не хвилюйтеся там, за парєбріком, ваші кремлівські технології вже новий сценарій вигадали для України. 73% «какая разніца» наступного разу оберуть ще гіршого,молодого рига - Розумкова.
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07.12.2021 12:56 Відповісти
Іди геть, свиня.
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07.12.2021 13:23 Відповісти
Нужно понять одно - любые иностранные войска в чужой стране будут в первую очередь защищать свои интересы, а не жителей этой страны.
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07.12.2021 11:33 Відповісти
Это правильный "Болт".
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07.12.2021 11:35 Відповісти
Это правильно !
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07.12.2021 12:21 Відповісти
правильно, и стационарные ядерные заряды по периметру нашей границы
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07.12.2021 12:35 Відповісти
подрывать в случае пересечения нашей границы 3 и более маскалей
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07.12.2021 12:41 Відповісти
Американцы всегда были настоящими друзьями Украины. После развала СССР именно американцы помогли выстроить законодательную базу Украины, без которой не может быть государственности. Не говоря уже о материально-технической помощи. И в тех случаях, где американцы колебались, помогать или нет, это были те моменты, когда народ в Украине приводил во власть пророссийских крыс. Поэтому прежде чем ожидать что-то от американцев, в первую очередь подавляющему большинству народа Украины следует осознать, что Россия - враг, и полноценно, а не фейково, уходить из под влияния врага. Ато будет как в Афгане, откуда ушли американцы, плюнув на продажно-предательское подавляющее большинство афганцев, которые по сути жопу лизали талибам.
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07.12.2021 12:58 Відповісти
Болтон -звичайний функціонер без роботи і зрадник.
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07.12.2021 13:21 Відповісти
На каком основании ты Болтона считаешь предателем? Ты что американец? Я так понимаю, он тебя лично предал?)) Дурило ты малоумное с завышенным чувством собственной важности.
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07.12.2021 13:31 Відповісти
Давно пора это сделать, Чего ждали ?
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07.12.2021 13:45 Відповісти
Хоть кто-то там на Западе вменяемый.
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07.12.2021 13:47 Відповісти
Респект Болтону, наконец-то это прозвучало.
Кремль НИКОГДА не будет стрелять по натовскому контингенту.
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07.12.2021 13:57 Відповісти
увы, мечты.
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07.12.2021 18:31 Відповісти
гарні розумні думки
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07.12.2021 20:21 Відповісти
 
 