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Міноборони (5289) розвідка (3621)

Командування військ РФ збільшує кількість снайперів і посилює підрозділи поблизу лінії зіткнення 122-мм САУ, танками та БМП, - розвідка

Новини Цензор.НЕТ Події Війна в Україні

Командування військ РФ збільшує кількість снайперів і посилює підрозділи поблизу лінії зіткнення 122-мм САУ, танками та БМП, - розвідка

Російська Федерація продовжує заходи з недопущення стабілізації ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони із посиланням на дані ГУР.

Зазначається, що з цією метою командування оперативного угруповання російських окупаційних військ посилює підрозділи поблизу лінії зіткнення на окремих напрямках додатковими 122-мм самохідними артилерійськими установками, танками та бойовими машинами піхоти з порушенням домовленостей про відведення важкого озброєння.

Водночас, на передових позиціях противник збільшив кількість снайперських пар у готовності до нанесення втрат особовому складу Об’єднаних сил, знищення елементів відеоспостереження та провокування вогню у відповідь.

Зі снайперами з’єднань і частин 1-го (Донецьк) та 2-го (Луганськ) армійських корпусів, які не залучені до виконання бойових завдань, проводяться тренувальні збори під керівництвом кадрових військовослужбовців ЗС РФ.

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Шахтьори працюють не покладаючи рук.
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07.12.2021 10:40 Відповісти
А наша техника скоплена в местах отведения? Стоит друг к дружке, в землю не вкопанная? Это чтобы было легче расхерачить за один раз?
Зеленополье ничему не научило?
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07.12.2021 10:54 Відповісти
я, за десятк тисяч снайперок, яких у нас нема, пишу вже 2 роки. за цей час відважились купити 40 штук по 200000 доларів. скільки наших, київських від ЛУЧа і харківських, інфи нема.
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07.12.2021 11:16 Відповісти
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07.12.2021 11:20 Відповісти
 
 