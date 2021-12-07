За добу від COVID-19 в Києві померла 31 особа, виявлено 1 270 нових випадків захворювання, - Кличко
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У Києві за минулу добу виявлено 1 270 підтверджених випадків захворювання на коронавірус (загалом 307 282), зафіксовано 31 летальний випадок від вірусу (загалом 7736).
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це мер Києва Віталій Кличко написав на своїй сторінці у фейсбуці.
Так, захворіли 764 жінки віком від 18 до 91 року, 460 чоловіків віком від 18 до 89 років, 27 дівчаток від 1 до 17 років і 19. хлопчиків від 2 до 17 років.
Зафіксовано 31 летальний випадок від вірусу (загалом 7 736). Серед них: 13 жінок від 63 до 83 років, 18 чоловіків від 48 до 95 років.
До лікарень столиці госпіталізували 104 хворих на коронавірус та 89 осіб з підозрою на COVID-19 та пневмоніями.
Водночас, 1 877 подолали коронавірус (загалом 270 462).
Найбільше випадків захворювання виявили в районах: Святошинському (188), Дарницькому (180) та в Солом‘янському (175).
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