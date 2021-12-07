Хтось із України може виграти 291 млн доларів цієї середи. Дізнайтесь, як це зробити (реклама)

Лотерея Powerball відома у всьому світі завдяки своїм неймовірним призам. Саме їй належить рекорд за найбільший у світі джекпот – 1,58 млрд доларів у США, встановлений у січні 2016 року.

Джекпот лотереї США Powerball досяг 291 млн доларів, і це найбільший лотерейний приз у всьому світі на сьогоднішній день.

Для виграшу джекпота потрібно вгадати 6 номерів: 5 звичайних (основних) з діапазону 1-69, і один додатковий номер ("Powerball") від 1 до 26. Також слід відзначити другий приз розміром $1 мільйон, який ви виграєте, вгадавши тільки 5 основних чисел (без додаткової кулі).

Джекпот Powerball досяг 291 млн доларів, це понад 7,9 мільярда гривень. Найближчий тираж пройде в ніч із середи, 8 грудня.

Для вашої зручності, сервіс запустив спецсайт theLotter.net, на якому громадяни України можуть придбати білет, що містить лише одне поле, за мінімальною ціною 5 доларів!

Чи можна грати у Powerball з України?

Відповідь це запитання однозначна: так! Відповідно до правил, встановлених Multi-State Lottery Association (MUSL), грати в Powerball можна з будь-якої країни світу. Так, її білети продаються тільки на території США, але тут вам допоможе сервіс покупки лотерейних білетів theLotter.

Зареєструйтесь на сайті theLotter.net.

Виберіть лотерею Powerball із більш ніж 50 лотерей, представлених на сайті.

Позначте 5 номерів (від 1 до 69) у ігровому полі.

Виберіть 1 номер 'Powerball' (від 1 до 26) у помаранчевій частині ігрового поля.

Прессекретар компанії Адріан Коореманс пояснює, як це працює:

"Місцеві агенти theLotter у США куплять білети від вашого імені. За правилами Powerball, ви не повинні бути громадянином або резидентом Сполучених Штатів, щоб брати участь у лотереї".

Що станеться, коли ви виграєте джекпот?

Після оформлення замовлення місцеві агенти США куплять офіційні білети від вашого імені. Ваші білети будуть відскановані та завантажені до вашого облікового запису перед розіграшем. Сервіс стягує з клієнтів невелику комісію за транзакцію, при цьому комісії з виграшів не стягуються.

Якщо вам пощастить виграти, ваш приз буде переведено на ваш особистий рахунок і ви зможете вивести його в будь-який час. (Якщо ви виграєте джекпот, вам потрібно буде прилетіти до США, щоб отримати приз особисто.) Ви отримаєте всю суму призу, за вирахуванням федеральних податків США, без комісії!

Понад 6 мільйонів людей виграли величезні, середні та дрібні призи на сайті!

Аура Д. з Панами, за оформленням паперів передачі виграшу у вигляді 30 млн доларів США

За минулі роки theLotter.net виплатив понад 100 млн доларів у призах більш ніж 6 мільйонам переможців з усього світу. Серед найбільших переможців на сайті – жінка з Панами, яка виграла 30 мільйонів доларів у лотереї Флорида, та чоловік з Іраку, який виграв джекпот Oregon Megabucks на суму 6,4 мільйона доларів.

291 млн доларів – найбільший на даний момент лотерейний приз у світі. Він може зростати нескінченно, але, з іншого боку, хтось може виграти його в цю середу. Купуйте білети прямо зараз на theLotter.net!

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