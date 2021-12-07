Велика Британія продовжить використовувати всі економічні та дипломатичні інструменти для запобігання агресії РФ проти України, - Джонсон

Велика Британія продовжить використовувати економічні та дипломатичні інструменти для запобігання агресії РФ проти України.

Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон у розмові з лідерами США, Італії, Франції та Німеччини.

"Прем'єр-міністр заявив, що Велика Британія продовжить використовувати всі економічні та дипломатичні інструменти, що є в її розпорядженні, для запобігання будь-якій російській агресії проти України", - йдеться в повідомленні.

Зазначено, що лідери наголосили на необхідності виступити єдиним фронтом перед загрозами і ворожістю з боку Росії.

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