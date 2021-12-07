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Велика Британія продовжить використовувати всі економічні та дипломатичні інструменти для запобігання агресії РФ проти України, - Джонсон

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

Велика Британія продовжить використовувати всі економічні та дипломатичні інструменти для запобігання агресії РФ проти України, - Джонсон

Велика Британія продовжить використовувати економічні та дипломатичні інструменти для запобігання агресії РФ проти України.

Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон у розмові з лідерами США, Італії, Франції та Німеччини.

"Прем'єр-міністр заявив, що Велика Британія продовжить використовувати всі економічні та дипломатичні інструменти, що є в її розпорядженні, для запобігання будь-якій російській агресії проти України", - йдеться в повідомленні.

Зазначено, що лідери наголосили на необхідності виступити єдиним фронтом перед загрозами і ворожістю з боку Росії.

Також читайте: Лідери Великої Британії, Італії, США, Франції та Німеччини закликали РФ до деескалації на кордоні з Україною та домовилися поговорити після переговорів Байдена і Путіна

Автор: Богдан Гуньковський
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Британія буде першою, хто прийде до нас на допомогу. Поки Європа буде непокоїтись.
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07.12.2021 11:02 Відповісти
Кстати , в Рос-СМИ на днях началась кампания по дискредитации Бориса Джонсона по причине его "наркомании". Ничего не напоминает из украинских реалий ?
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07.12.2021 12:00 Відповісти
Кто бы говорил про наркоманию, как не кремль, крышующий трафик.
И нюхающий так, что над Москвой пыль столбом.
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07.12.2021 14:07 Відповісти
В разі нападу чумачетшого уйла і зомбофашистокацяпів , українці піднімуться і замісять цю нечисть на красні пільмені.
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07.12.2021 15:12 Відповісти
Озабоченная озабаченность
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07.12.2021 11:35 Відповісти
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07.12.2021 13:33 Відповісти
Великобритания не просто так вышла из ЕС.
Теперь может поступать свободно и по совести.
А не под гнётом продавшихся кремлю шакалов.
Кто наши реальные союзники ?
США, Великобритания и Канада.
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07.12.2021 14:05 Відповісти
 
 