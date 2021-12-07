Мер Полтави Мамай опинився у базі "Миротворця" за слова про "братовбивчу війну"

Міського голову Полтави Олександра Мамая внесли до бази "Миротворця". Це сталося 5 грудня.

Про це повыдомляэ Цензор.НЕТ із посиланням на сайт "Миротворец".

"Посібник терористів та російських окупантів. Поширення кремлівської пропаганди. Участь в актах гуманітарної агресії проти України. Участь у пропагандистських заходах Росії (країна-агресор) проти України", - формулюється на сайті причина внесення мера Полтави до бази.

Нагадаємо, що Мамай у програмі телеканалу "НАШ" заявив про те, що назвав російсько-українську війну "братовбивчою" і заявив, що Україна - це плацдарм, на якому воюють США та Росія. Він також висловив жаль про те, що Україна розірвала економічні відносини з країною-агресором.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Йде брат на брата. На нашій території воюють США та Росія", - мер Полтави Мамай на телеканалі проросійського політика Мураєва. ВIДЕО