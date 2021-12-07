Мер Полтави Мамай опинився у базі "Миротворця" за слова про "братовбивчу війну"
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Міського голову Полтави Олександра Мамая внесли до бази "Миротворця". Це сталося 5 грудня.
Про це повыдомляэ Цензор.НЕТ із посиланням на сайт "Миротворец".
"Посібник терористів та російських окупантів. Поширення кремлівської пропаганди. Участь в актах гуманітарної агресії проти України. Участь у пропагандистських заходах Росії (країна-агресор) проти України", - формулюється на сайті причина внесення мера Полтави до бази.
Нагадаємо, що Мамай у програмі телеканалу "НАШ" заявив про те, що назвав російсько-українську війну "братовбивчою" і заявив, що Україна - це плацдарм, на якому воюють США та Росія. Він також висловив жаль про те, що Україна розірвала економічні відносини з країною-агресором.
Топ коментарі
+24 Tim Poltava 8af2d204
показати весь коментар07.12.2021 11:05
+20 Сергей Воробей 25ea4f2b
показати весь коментар07.12.2021 11:02
+20 Система Станиславского
показати весь коментар07.12.2021 11:19
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Как и доктор Комаровский,остается только догадываться.
Из их тупого рта,вылетают кремлевские методички.
Така заява мера українського міста на тлі реальної загрози продовження військової агресії з боку Росії - невипадкова. Це сигнал російським окупантам, яких Мамай так сильно чекає, і для кого готує теплу зустріч.
Вон партизаны из Донецка "Равлики" уже пытались и где они сейчас- сидят в сизо ватного Мариуполя куда их выманили ватные менты и ватные судьи судили за организацию незаконных формирований
...но "У 2020 році Олександр Мамай переміг у другому турі місцевих виборів мера Полтави - він отримав підтримку 54% голосів виборців" - Мудрому Народу виднее?....значит он отображает взгляды большинства...а потом вы спрашиваете почему Москали не понимают украинского народа...Сами уродов выбираем а потом их ненавидим..
"Песняры"
"Маналёг сабакі"
Я з вядомай пароды сабак, у двары гаспадарскім -- зух(молодець),
Я жыццё адчуваю на смак, я жыццё адчуваю на нюх.
Я, варушачы свой ланцуг, выглядаю, каго нясе,
Той, хто есьці дае, -- мой друг, А астатнія -- ворагі ўсе.
Прыпеў: Я з вядомай пароды (3 р.), я з пароды сабак,
Я жыццё адчуваю (3 р.), адчуваю на смак.
У двары гаспадарскім (3 р.) гаспадарскі зух,
Я жыццё адчуваю (3 р.), адчуваю на нюх.
Трэніруючы галасок, выю, гаўкаю і віжжу,
Калі смачны пакажуць кусок -- я на задніх лапках скачу.
А калі налятаю я і зубамі хапаю ахвяр(жертву), Хіба ў гэтым віна мая?
Нацкаваў мяне гаспадар.
Лямку долю сваёй цягну, мне нялёгка -- нашто хлусіць(брехати)?
Цэлы век задачу адну вырашаю: лізнуць ці ўкусіць?
Знаю многіх, хто на зямлі зразумее маё выццё.
Я пытаю: а вы б змаглі на карачках усё жыццё?
Це результат їхньої ностальгії по давно здохлому і згнившому совку . Саме вони , це та категорія суспільства , яка найбільш масово й організовано ходить на вибори , деякі лізуть навіть на милицях ,аби проголосувати - хоч і за табуретку , аби лиш " на зло нацикам " (я особисто таке бачив) . Молодь же ( ті хто совка не застав , але яким пофіг на все , включно й -на патріотизм ), зазвичай , місцеві вибори ігнорує . Тому мамаї і опиняються мерами міст . Ви думаєте це совкoве ,одоробло обрали мером через його ділові і розумові здібності .?? Як би не так . Воно тупе , розумово відстале чмо , якого ще - пошукати ,, брат - близнюк по розуму , іншого полтавського бидлана -науКівця Іллюші ..
Ще раз повторюю , воно стало мером - виключно тому що тому що на вибори мера Полтави прийшли совки ,і не прийшли інші . Ці самі совки , які , з одного боку -його проклинають за безлад у місті , за бездіяльність і хамство , а з іншого - йдуть і віддають голос за нього , бо він їм , бачите - обіцяє не зносити совкові пам'ятники та інше . Це як карма якась . І я не не знаю що з цим робити . .
некрофiли. трупоїди!