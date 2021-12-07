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Мер Полтави Мамай опинився у базі "Миротворця" за слова про "братовбивчу війну"

Новини Цензор.НЕТ Політика України Суспільство

Міського голову Полтави Олександра Мамая внесли до бази "Миротворця". Це сталося 5 грудня.

Про це повыдомляэ Цензор.НЕТ із посиланням на сайт "Миротворец".

"Посібник терористів та російських окупантів. Поширення кремлівської пропаганди. Участь в актах гуманітарної агресії проти України. Участь у пропагандистських заходах Росії (країна-агресор) проти України", - формулюється на сайті причина внесення мера Полтави до бази.

Нагадаємо, що Мамай у програмі телеканалу "НАШ" заявив про те, що назвав російсько-українську війну "братовбивчою" і заявив, що Україна - це плацдарм, на якому воюють США та Росія. Він також висловив жаль про те, що Україна розірвала економічні відносини з країною-агресором.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Йде брат на брата. На нашій території воюють США та Росія", - мер Полтави Мамай на телеканалі проросійського політика Мураєва. ВIДЕО

Мер Полтави Мамай опинився у базі Миротворця за слова про братовбивчу війну 01
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Топ коментарі
+24
У Полтаві є ветерани російсько-української війни? У притомних людей залишились сумніви в тому, що Мамай сам винесе ключі від міста російським окупантам?
Така заява мера українського міста на тлі реальної загрози продовження військової агресії з боку Росії - невипадкова. Це сигнал російським окупантам, яких Мамай так сильно чекає, і для кого готує теплу зустріч.
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07.12.2021 11:05
+20
Завербован этот Мамай кацапами,вот только за какие такие грехи,интересно .
Как и доктор Комаровский,остается только догадываться.
Из их тупого рта,вылетают кремлевские методички.
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07.12.2021 11:02
+20
Таких надо не в "Базу" вносить, а в морг.
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07.12.2021 11:19
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Завербован этот Мамай кацапами,вот только за какие такие грехи,интересно .
Как и доктор Комаровский,остается только догадываться.
Из их тупого рта,вылетают кремлевские методички.
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07.12.2021 11:02 Відповісти
Скоріше за все - це інший випадок. Він пАтомствЄнний совок з низьким коефіцієнтом IQ. В голові що зайшло те і вийшло. Він не може мислити наскільки глибоко, щоб зрозуміти що до чого.
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07.12.2021 11:27 Відповісти
совком завeрбований. так мiзки лишe могилою лiкуються
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07.12.2021 11:48 Відповісти
У Полтаві є ветерани російсько-української війни? У притомних людей залишились сумніви в тому, що Мамай сам винесе ключі від міста російським окупантам?
Така заява мера українського міста на тлі реальної загрози продовження військової агресії з боку Росії - невипадкова. Це сигнал російським окупантам, яких Мамай так сильно чекає, і для кого готує теплу зустріч.
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07.12.2021 11:05 Відповісти
а хто його обрав на цeй пост? i нe пeрший начe раз при тому. так шо там у бидла у головi?
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07.12.2021 11:49 Відповісти
У бидла в голові - пустота, в руках - гречка, а в зубах - пакети з цукром.
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07.12.2021 12:58 Відповісти
І багато ще у нас можновладців у списку " Миротворця"? Як це взагалі можливо бути при владі, і бути у цьому списку?
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07.12.2021 11:08 Відповісти
Він, пілят, повинен опинитись за гратами!
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07.12.2021 11:09 Відповісти
Як Зеля ганьбить Кривий Ріг, так і Мамай ганьбить Полтаву. ДумайТЕ.
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07.12.2021 11:10 Відповісти
и какие неудобства это у него вызвало? даже не вторая штэпа. та даже браслет с брюликами ему не светит.
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07.12.2021 11:11 Відповісти
це ворог, якщо буде наступ, отримає кулю першим...
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07.12.2021 11:16 Відповісти
Ага, с нашим ватным наридом не будет этого. У нас даже фронтовиков через одного спроси- тоже скажут что это гражданская вайна, что ее придумал Порошенко чтоб красть апшоры и зарабатывать на вайне.
Вон партизаны из Донецка "Равлики" уже пытались и где они сейчас- сидят в сизо ватного Мариуполя куда их выманили ватные менты и ватные судьи судили за организацию незаконных формирований
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07.12.2021 11:58 Відповісти
В любой другой воюющей стране подобного Мамая немедленно бы отправили " за Можай". или в "подвал".
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07.12.2021 11:14 Відповісти
А суку Мураєва взяти за яйця слабо ? Так хто ж візьме? Дєрьмак з Татаровим? Чи Бубочка какая разніца ?
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07.12.2021 11:17 Відповісти
мурляєву дякую треба казати, що виявляє всю агентуру.
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07.12.2021 11:26 Відповісти
Таких надо не в "Базу" вносить, а в морг.
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07.12.2021 11:19 Відповісти
одразу в 2на2. щe на них холодильники топить - струм дорогий
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07.12.2021 11:51 Відповісти
Цензор.НЕТ, а слово "повыдомляэ" єто на каком язьікє?
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07.12.2021 11:25 Відповісти
Если сепарня засела в самом сердце Украины, то что творится на востоке?! И что творится в баканячьей "избушке", которая не просто не занимается предателями, но и конкретно их покрывает?
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07.12.2021 11:26 Відповісти
Сподіваюсь родичі загиблих полтавчан на це відреагують.
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07.12.2021 11:30 Відповісти
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07.12.2021 11:37 Відповісти
Це не лікується.Запроданець буде стріляти нашим у спину.А безмозглий баканов сліпо-глухо-німий?
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07.12.2021 11:41 Відповісти
Безмозглый Баканов не слепо-глухо-немой, а такой же претендент на место в "Миротворце"!
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07.12.2021 11:46 Відповісти
а шо СБУ? а СБУ переворот предотвращает
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07.12.2021 11:42 Відповісти
Там на этом уроде клейма ставить негде...мало того что он украинофоб...но ещё и дремучий совок и ретроград....

...но "У 2020 році Олександр Мамай переміг у другому турі місцевих виборів мера Полтави - він отримав підтримку 54% голосів виборців" - Мудрому Народу виднее?....значит он отображает взгляды большинства...а потом вы спрашиваете почему Москали не понимают украинского народа...Сами уродов выбираем а потом их ненавидим..
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07.12.2021 11:54 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=fKf_KPQ4Joo

"Песняры"
"Маналёг сабакі"

Я з вядомай пароды сабак, у двары гаспадарскім -- зух(молодець),
Я жыццё адчуваю на смак, я жыццё адчуваю на нюх.
Я, варушачы свой ланцуг, выглядаю, каго нясе,
Той, хто есьці дае, -- мой друг, А астатнія -- ворагі ўсе.

Прыпеў: Я з вядомай пароды (3 р.), я з пароды сабак,
Я жыццё адчуваю (3 р.), адчуваю на смак.
У двары гаспадарскім (3 р.) гаспадарскі зух,
Я жыццё адчуваю (3 р.), адчуваю на нюх.

Трэніруючы галасок, выю, гаўкаю і віжжу,
Калі смачны пакажуць кусок -- я на задніх лапках скачу.
А калі налятаю я і зубамі хапаю ахвяр(жертву), Хіба ў гэтым віна мая?
Нацкаваў мяне гаспадар.

Лямку долю сваёй цягну, мне нялёгка -- нашто хлусіць(брехати)?
Цэлы век задачу адну вырашаю: лізнуць ці ўкусіць?
Знаю многіх, хто на зямлі зразумее маё выццё.
Я пытаю: а вы б змаглі на карачках усё жыццё?
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07.12.2021 12:18 Відповісти
Сама фамилия уже говорит о том, что он - монголо-татарин.
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07.12.2021 12:19 Відповісти
Згоден з дописувачами, що не в ту "базу" його помістили.
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07.12.2021 12:25 Відповісти
Знаєте чому ця гнида в мерському кріслі ,, тому що совки у Полтаві , ще й досі не виздихали .
 Це результат їхньої ностальгії по давно здохлому і згнившому совку . Саме вони , це та категорія суспільства , яка найбільш масово й організовано ходить на вибори , деякі лізуть навіть на милицях ,аби проголосувати - хоч і за табуретку , аби лиш " на зло нацикам " (я особисто таке бачив) . Молодь же ( ті хто совка не застав , але яким пофіг на все , включно й -на патріотизм ), зазвичай , місцеві вибори ігнорує . Тому мамаї і опиняються мерами міст . Ви думаєте це совкoве ,одоробло обрали мером через його ділові і розумові здібності .?? Як би не так . Воно тупе , розумово відстале чмо , якого ще - пошукати ,, брат - близнюк по розуму , іншого полтавського бидлана -науКівця Іллюші ..
Ще раз повторюю , воно стало мером - виключно тому що тому що на вибори мера Полтави прийшли совки ,і не прийшли інші . Ці самі совки , які , з одного боку -його проклинають за безлад у місті , за бездіяльність і хамство , а з іншого - йдуть і віддають голос за нього , бо він їм , бачите - обіцяє не зносити совкові пам'ятники та інше . Це як карма якась . І я не не знаю що з цим робити . .
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07.12.2021 12:46 Відповісти

некрофiли. трупоїди!
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07.12.2021 13:06 Відповісти
А де наші спецслужби?! Шукають переворот, коли такі мамаї поряд!..
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07.12.2021 13:31 Відповісти
Вже перевзувся гнида зустрічати окупантів!...
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07.12.2021 13:36 Відповісти
 
 